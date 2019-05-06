Давайте поговорим… Выпуск 116. Наша Земля – большая свалка? Алексей Орлов и Михаил Ять
Давайте поговорим… Выпуск 116. Наша Земля – большая свалка?
Алексей Орлов и Михаил Ять
Вокруг появилось большое количество информации о том, что планета Земля уже перешла в “пятое измерение”, а это, вроде бы, значит, что очень-очень скоро, возможно прямо сейчас, наступит время любви, счастья и гармонии для всех существ на ней живущих…
Может, стоит нам попытаться посмотреть на окружающий мир без “розовых очков”? И задуматься:
А так ли всё благополучно с нашей Землёй Матушкой?
Хорошо ли мы о ней заботимся?
Или же в нашем “королевстве кривых зеркал”, пора что-то менять, а иначе скоро мы все будем жить на свалках, дышать ядовитыми газами и пить отравленную воду…
Как нам спасти природу Земли и себя, как часть этой природы?
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