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Давайте поговорим… Выпуск 116. Наша Земля – большая свалка? Алексей Орлов и Михаил Ять

07:35. 6 мая 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 116. Наша Земля – большая свалка?

Алексей Орлов и Михаил Ять

Вокруг появилось большое количество информации о том, что планета Земля уже перешла в “пятое измерение”, а это, вроде бы, значит, что очень-очень скоро, возможно прямо сейчас, наступит время любви, счастья и гармонии для всех существ на ней живущих…
Может, стоит нам попытаться посмотреть на окружающий мир без “розовых очков”? И задуматься:

А так ли всё благополучно с нашей Землёй Матушкой?
Хорошо ли мы о ней заботимся?

Или же в нашем “королевстве кривых зеркал”, пора что-то менять, а иначе скоро мы все будем жить на свалках, дышать ядовитыми газами и пить отравленную воду…
Как нам спасти природу Земли и себя, как часть этой природы?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gMvAzsDBNXA

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