Давайте поговорим… Выпуск 116. Наша Земля – большая свалка?



Алексей Орлов и Михаил Ять



Вокруг появилось большое количество информации о том, что планета Земля уже перешла в “пятое измерение”, а это, вроде бы, значит, что очень-очень скоро, возможно прямо сейчас, наступит время любви, счастья и гармонии для всех существ на ней живущих…

Может, стоит нам попытаться посмотреть на окружающий мир без “розовых очков”? И задуматься:



А так ли всё благополучно с нашей Землёй Матушкой?

Хорошо ли мы о ней заботимся?



Или же в нашем “королевстве кривых зеркал”, пора что-то менять, а иначе скоро мы все будем жить на свалках, дышать ядовитыми газами и пить отравленную воду…

Как нам спасти природу Земли и себя, как часть этой природы?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gMvAzsDBNXA