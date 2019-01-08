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Что творится с настроениями россиян после того, как «Единая Россия» все-таки продавила пенсионную реформу

22:54. 8 января 2019 Просмотров - 303 4 коммент. Опубликовал:

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Казалось бы, после принятия в третьем чтении законопроекта о пенсионной реформе, точнее, уже после «путинских поправок», по существу, не особенно что меняющих, протестные настроения должны были подскочить до заоблачных высот. Однако этого не произошло. Более того, наблюдается тенденция на снижение, пишет «Новая газета» ссылаясь на опрос, проведенный «Левадой-центром»

. Так вот, согласно социологическим исследованиям, количество россиян, которые были возмущены перспективой еще нескольких лет труда вместо отдыха на пенсии, упало с 53% в августе до 35% в сентябре. Что случилось? Неужели люди поняли, что власть желает им только добра, что так необходимо для государства, что нужно уже равняться на западные нормы (и пусть пенсии все равно безбожно отстают от западных!) и так далее? Неужели кремлевская пропаганда сделала свое дело? Скорее, дело не в пропаганде, но крайне грамотной стратегии, которая не предусматривала никаких иных альтернатив. Вообще никаких. Это «ключевой фактор»:

Ключевой из них связан с тем, что позиция протестного большинства не была представлена ни одной политической организацией. Собственно, людей, недовольных пенсионной реформой, лишили любых законных форм политического участия — им некуда было податься, — пишет автор статьи «Пейзаж после реформы», редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов

. Да, вроде КПРФ и рыпнулась, но задора им явно не хватило. Не те они уже, не те, возраст дает о себе знать. Высшие эшелоны КПРФ, думается, больше озабочены спокойной старостью, мыслями о том, как подольше продержать партию в парламенте, у «кормушки», а ведь дни ее сочтены: КПРФ пойдет ко дну в тот же самый момент, когда Зюганов уйдет со своего поста. И идти на серьезный конфликт с властью в их планы явно не входит. Немного повыступали, показав народу, что они, мол, с ним всей душой и телом и на этом — все. Некому было повести за собой людей, некому! Мартынов справедливо указывает на то, что все это время Навального, который мог бы возглавить реальный протест, устранили со сцены, продержав в спецприемнике. И что в этой ситуации остается простым россиянам? Ничего. Затолкать свое возмущение куда подальше и жить дальше. Великий русский народ. Аж дух захватывает от величия, не правда ли?
 

Источник: vnnews.ru

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