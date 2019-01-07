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Сергей Игнатенко в Музее 1812 года

10:22. 7 января 2019 Просмотров - 316 Один комментарий Опубликовал:
Ну подумаешь, исследователь "случайно" ошибся в элементарных вещах 4 раза за 10 минут. 
Ну подумаешь, приврал "немного", тоже 4 раза. С кем не бывает, все мы люди, все мы можем ошибаться. Да и зрители и ничего не заметили.
Разбор ролика Сергея Игнатенко "Одежда музея войны 1812 года и бутафория", и немного из другого ролика "Загадка маршальских эполет"

Метки: альтернативная история, Военная история, история россии, отечественная война 1812 года, сергей игнатенко
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