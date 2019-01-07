Сергей Игнатенко в Музее 1812 года

Ну подумаешь, исследователь "случайно" ошибся в элементарных вещах 4 раза за 10 минут.

Ну подумаешь, приврал "немного", тоже 4 раза. С кем не бывает, все мы люди, все мы можем ошибаться. Да и зрители и ничего не заметили.

Разбор ролика Сергея Игнатенко "Одежда музея войны 1812 года и бутафория", и немного из другого ролика "Загадка маршальских эполет"