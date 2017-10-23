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1812 Война Миров Сергея Игнатенко-Вольные Фантазии Обывателя Часть 1

02:03. 23 октября 2017 Просмотров - 422 Нет комментариев Опубликовал:

Опровержение и критика версии Сергея Игнатенко, о том что Наполеон и Александр воевали против Тартарии. Часть 1

Вы наконец-то узнаете:
-почему Наполеон пошел на Москву, хотя столицей был Санкт-Петербург.
-почему форма Российской и французской армии так похожа
-почему описание войны 1812 года составленно только через 28 лет
-что за странные антены изображены на французской медали
-и ответы на все остальные вопросы, которые Сергей озвучил в первом ролике

Извиняюсь за качество звука. Пока приходится обходится тем что есть.

Метки: 1812 год, альтернативная история, Военная история, война 1812, война миров
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