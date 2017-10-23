1812 Война Миров Сергея Игнатенко-Вольные Фантазии Обывателя Часть 1

Опровержение и критика версии Сергея Игнатенко, о том что Наполеон и Александр воевали против Тартарии. Часть 1

Вы наконец-то узнаете:

-почему Наполеон пошел на Москву, хотя столицей был Санкт-Петербург.

-почему форма Российской и французской армии так похожа

-почему описание войны 1812 года составленно только через 28 лет

-что за странные антены изображены на французской медали

-и ответы на все остальные вопросы, которые Сергей озвучил в первом ролике

Извиняюсь за качество звука. Пока приходится обходится тем что есть.