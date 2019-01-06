Новости Украины и Новороссии 06 января 2019

Семченко. Почему Монтян посвятила стихи Шарию

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Mы мoлилиcь тысячy лeт

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Долги Украины превысили 70% от всего ВВП страны

Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического положения и уже составляют свыше 70% заложенного в госбюджет ВВП. Об этом заявил экономический эксперт Владимир Дебой в комментарии украинскому телевидению. «Хочу напомнить, что максимальные запасы золотовалютного резерва Украины были осенью 2013 года и составляли более 20 млрд долларов США. С тех пор началось постепенное сокращение золотовалютных украинских запасов. Вместе с тем, благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. И должностная яма становится все глубже», — заявил Дебой. Эксперт отметил, что вместе с растущими долгами падает экономика, что приводит к критическому экономическому положению на Украине. «Более того, на Украине вместе с этим происходит падение и экономическое. То есть уменьшение производства валового национального продукта. И, таким образом, общий долг Украины составляет уже свыше 70% от ВВП государства, что является довольно критическим положением», — отметил он. Дебой подчеркнул, что в следующие годы Украина должна будет выплатить большие долги и вместе с проведением выборов это негативно отразится на экономике и инвестициях. «На 2019–2020 годы у нас самые большие выплаты по долгам, к тому же на 2019 год на Украине намечены сразу двойные выборы. Это все будет иметь большое и, скорее всего, негативное влияние на макроэкономику страны и инвестиционную составляющую», — резюмировал эксперт. Как ранее сообщали украинские СМИ, налоговые поступления в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам прошлого года были на 8,1 млрд гривен ниже, чем планировалось. Читайте также: Русскоязычных граждан Украины ждут штрафы и тюрьмы

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«Руки по локоть в крови невинных жертв» — церемонию подписания Томоса «благословил» своим присутствием криминальный авторитет по кличке «Нарик» (ФОТО)

Вчера патриарх стамбульский Варфоломей подписал томос для Украины – а религиозное новообразование принимает все более отчетливый сатанинский характер. В церемонии приняли участие президент Украины Петро Порошенко, новоназначенный начальник обновленческой структуры Епифан (Епифаний), спикер Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства и другие официальные лица. Однако внимание наблюдательных украинцев привлекло совсем иное. На торжественной церемонии дарования томоса также присутствовал некий Александр Петровский, более известный по своей кличке в криминальных кругах как «Нарик». Участие «Нарика» в торжественной церемонии подписания томоса для ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем вызвало резкую реакцию в украинском сегменте сети: «Почему-то всех возмущает, что Порошенко фотографируется с криминальными авторитетами прямо в церкви в „исторический день вручения томоса”. Хотя ничего необычного и предосудительного здесь нет, а имеет место простой, утилитарный расчёт. Сидеть в будущем хочется в комфорте. Поэтому заранее нужны правильные связи и авторитетные друзья. К тому же, положительный опыт таких фотографий уже есть у соратников по БПП. В частности, у Насирова, который фотографировался со смотрящими Лукьяновского СИЗО. А после освобождения из под стражи заявил, что это не он. Это все фотошоп. И прокатило. Почему не должно прокатить у Порошенко? Ведь если целую страну кретинов удавалось бесчисленное множество раз безнаказанно обманывать на протяжении 5 лет. То с чего вдруг не получится ещё один раз? Армія. Мова. Віра. Вори», — написал Александр Дубинский. «Судя по тому, насколько “Нарик” близок с гарантом, то есть вариант, что Днепр снова переименуют в Днепропетровск, просто уже в честь другого Петровского», — отметил Денис Гороховский. «Я рада за историческую справедливость. Но меня бесконечно угнетает несправедливость сегодняшнего дня. Ну, хрен на него, этого вечно мятого самодовольного упыря, который посчитал церковь своей вотчиной. Но какого черта за томосом отправились Парубий, Полторак, Кубив, Климкин, Зубко и, самое главное, “Нарик”? Эти тоже за историческую справедливость переживают? Или договариваются, чтобы Варфоломей их в свой монастырь принял после выборов в Украине?» — предполагает Лиза Богуцкая. «Можете мне сто миллионов раз рассказать какая замечательная и богоугодная новая единая поместная православная, и какая ещё там, не помню, церковь в Украине. Но прежде объясните мне присутствие на этом фото с тем самым пресловутым томосом бандита, у которого руки по локоть в крови невинных жертв, известного в Днепре под кличкой «Нарик» (на фото обведен в кровавый кружочек). Картина «Нарик и томос», — подчеркнул Александр Гумиров. «Если “Нарик” в Стамбуле, стоит в свите президента, то за томос можно быть спокойным. томос в надежных руках», — иронизирует Виталий Теплов. «Фото ближе. Батон золотой колбасы, дебил со справкой и “Нарик”. Прекрасно, я считаю», — ерничает Наталья Фукс. Отдельно напомним, что один из участников этого сатанинского шоу, собственно, и протолкнувший кандидатуру своего ставленника Епифана, отлученный от церкви Филарет, известен тем, что вручал свои “церковные” награды сидящим в тюрьме садистам из Торнадо. Читайте также: «Каков поп, таков и приход» — лидеру «Коммерческого Патриархата» Филарету напомнили, как он наградил медалью «За жертвенность и любовь» садиста из «Торнадо», который насиловал новорожденных

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«Правый Сектор» потребовал от православных христиан перехода в «СЦУ»

Мы хотим, чтобы каждый православный христианин перешел в ПЦУ (в обновленной после получения Томоса версии – СЦУ), заявили представители «Правого Сектора» в Чернигове. Утром 6 января «Правый сектор»* Чернигова запланировал провести «диалог» (зная о структуре организации, имеющей свои воинские подразделения на Донбассе, мы понимаем, о каком диалоге идет речь) с прихожанами верного Христу и Его Церкви Свято-Троицкого собора Чернигова. Неонацисты подчеркнули, что прихожанам Церкви «пришло время мирно перейти в ПЦУ». «Мы стремимся к единству, ибо в этом наша сила. Мы хотим, чтобы каждый православный верующий перешел в Православную Церковь Украины и возрождал национальную самобытность. Московская Церковь несет чужие традиции, дурманит головы наших братьев и сестер, заставляет украинцев сомневаться в собственной самостоятельности и могуществе, однако именно сейчас пришло время мирно перейти к Украинской Церкви», — заявили представители «Правого сектора». Подобную акцию неонацисты запланировали провести 6 января 2019 года и у кафедрального храма Винницкой епархии УПЦ, чтобы вместе объяснить верующим необходимость перехода в ПЦУ (в обновленной после получения Томоса версии – СЦУ) Напомним, сразу после подписания Томоса Президент Украины Петро Порошенко заявил, что теперь Украина объединяется «исключительно любовью и молитвой». Читайте также: Является ли получение Украиной томоса поражением Русского мира? * Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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“Приехал сотрудник СБУ и пообещал 8 лет”. Почему голодают и бастуют шахтеры на Донбассе

Уже не первый месяц в Угледаре идёт тихий голодный бунт. Долги зарплатам шахтёрам давно перевалили за десятки миллионов, но некоторых работников “порадовали” авансом в размере 50 гривень.

Митинговать здесь боятся – бунтарей сразу же отлавливает СБУ, а поэтому на помощь работникам подземелья, живущим в проголодь, бросились неравнодушные украинцы.

Журналисты украинского интернет издания “Страна” пообщались с семьями шахтеров, чтобы узнать подробности сложившейся ситуации.

“Нам нечего есть!”

Население небольшого городка Угледар в Донецкой области составляет не больше 14 тыс человек, половина из них – это шахтеры, которые трудятся в регионе на двух государственных шахтах – “Южнодонбасская” ” и имени Сургая. Работы, как говорят здесь местные, “не початый край”, ежедневно машины отгружают уголь. Только на одном участке за два месяца добыли 40 тонн угля – но денег на зарплаты при этом шахтерам нет.

“Нашей шахте последний раз выплатили заработную плату 17 декабря – это был остаток за октябрь, больше мы ничего не получали. Мой муж, а он – горнорабочий подъемник, чистыми получает примерно 6 тысяч. Я в декрете сижу с тремя детьми, каждый месяц получаю только по 860 грн”, – рассказывает Анна.

Перебои с выплатами начались одновременно с военными действиями в Донбассе. Требовать свои кровные шахтеры пытались сначала у руководства. Но директор шахты оказался столичным жителем, поэтому застать его на работе не представлялось возможным.

“В этом году мы несколько раз ходили к мэру, писали письма премьеру. Немного денег весной после нашего визита выплатили, сейчас же опять ничего не платят. Дело еще в том, что у нас всегда собирается инициативная группа не больше чем в десять человек, в основном это жены шахтеров. Остальные с нами не идут, так как запуганы все”, – сообщает Анна

Затяжной период невыплат сделал холодильник семейства шахтера почти пустым, и тогда об этой истории рассказал на своей странице в Фейсбук журналист Василий Апасов. За считанные часы неравнодушные украинцы собрали несколько тысяч, и Анна смогла купить продукты семье.

“За полдня на карту семьи прилетело около 11 тысяч гривен, что покрыло полностью зарплату главы семейства. Но меня поразило ещё и то, что люди сами попросили остановить этот процесс и сказали, что им больше не надо. Иначе это нечестно. И часть денег они перевели другой семье, которая в таком же положении”, – написал Апасов.

Семья шахтера в Угледаре

В последний рабочий день года руководство на шахте застать не удалась. По телефону “Стране” сообщили, что директор отсутствует, а задержки с зарплатой комментировать не могут. А вот шахтёру Александру ответили, что проблемы все в министерстве – мол, это они деньги не выплачивают. Хотя с лета нынешнего года стало известно, что его шахта отказалась от любых государственных дотаций, заявив о способности самостоятельно существовать.

“Я вчера пришел в профсоюз и сказал:” Мне нечего есть, в шахту не могу собрать себе тормозок”. В ответ лишь пожали плечами. Мы знаем, что на шахту приходят деньги, но нам их не выдают, крутятся они где-то из банка в банк. Я в министерство звонил и мне сказали, что ещё на прошлой неделе все перечислили. Об этом все знают, но боятся говорить, а если начнем бастовать, то сразу уволят. Перед Днём шахтера один из работников спровоцировал остальных спуститься в шахту и не выходить, пока не отдадут зарплату. Задержка тогда была 2,5 месяца. Директор вычислил при помощи начальника участка зачинщика и уволил его. Другой раз, когда трассу перекрывали, чтоб выплатили деньги, то на следующий день к людям приехал сотрудник СБУ и пытался повесить сразу три статьи общим сроком 8 лет”, – сообщает “Стране” Александр

В Угледаре не более четырех тысяч шахтеров, чьи зарплаты не привышают отметки 9 тысяч гривень. Задолженность составляет на сегодняшний день 76,5 миллионов. Но “балуют” рабочих лишь изредка, и исключительно мизерными авансами.

“Обьясните, как можно жить без денег? Премьеру писали об этом, Волынцу (глава профсоюза горняков - ред.) писали, Насалику (министр энергетики - ред.) пишем по вайберу, но он прочитает и молчит. Дают иногда аванс, где-то 10%, а у кого-то это может быть 1500 грн, у кого-то 800 грн. Пришло на карточку 50 грн, что на это можно? Мы живём 40 км от Угледара, это только на одну дорогу. Дети есть хотят, их и одеть-обуть надо. Сын до сих пор ходит в осенних кроссовках”, – рассказывает “Стране” Виктор (имя изменено).

По словам главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, шахтерам не платят по всей стране. Из 33 государственных шахт лишь 4 условно являются неубыточными, включая “Южнодонбасскую”.

“Шахта заработала деньги, при этом никакой господдержки не получала. Но у них забрали активы на 140 млн грн. Плюс к этому растет задолженность в 40 млн грн” – рассказывает Волынец.

Шахтерские бунты по всей стране

Профосоюзный лидер прав – происходящее в Угледаре лишь частный случай общей катастрофы с шахтерскими зарплатами в Украине. Так, например, параллельно с ЧП в Угледаре голодают шахтеры из Курахово.

Шахтеры из “Кураховской”. Фото Михаила Волынца

Подобное было только в 90-х. И снова началось в 2014 году, с приходом новой власти.

Ситуация обострилась, начиная с лета 2018 года. Тогда власть задолжала шахтерам более миллиарда гривень. Это по данным профсоюзов – а Минэнерго занижало эту цифру втрое. Тем не менее, шахтеры устроили в Киеве массовые акции протеста.

После этого Рада выделила на углепром 1,7 миллиарда госдотаций (Порошенко подписал этот закон 17 августа). Однако эти суммы не спасли ситуацию. Осенью угольные бунты прокатились по Львовщине, Волыни, Донбассу и Кривбассу: перекрывались дороги, а шахтеры отказывались выходить из забоя. Позже Кабмин накинул еще полмиллиарда.

В чем же причина долгов? Все 33 государственные шахты официально убыточные. Они могут выручить от продажи угля максимум 500 млн. грн. в месяц. А расходы на содержание шахт и зарплаты у них вдвое больше – порядка 1 млрд. грн. И это при том, что зарплаты у шахтеров, мягко говоря, невысокие.

Нерентабельность добычи объясняется тем, что госшахты добывают мало угля – одна шахта в среднем дает не более 350 тонн в сутки. А нужно втрое больше, чтобы угольное предприятие могло кормить хотя бы само себя. Причина – в изношенности оборудования. Более современные частные шахты добывают по несколько тысяч тонн в сутки.

Системно на решение этого вопроса необходимо около 7 миллиардов гривень, подсчитали эксперты. На деле в бюджете-2019 на угольную отрасль заложили 1,6 миллиарда.

Какой выход видят власти? По большому счету лишь один – закрывать госшахты. Такие мысли высказываются давно, однако практически к этому не приступают, боясь социального взрыва. Второй вариант – в ползучей приватизации угольного госпакета.

Ранее сообщалось, что это может быть одной из причин, почему государственные шахты недофинансируют – ведь тогда “нужные люди” смогут купить их по бросовой цене.

В числе таких “нужных людей” в первую очередь называют бизнесмен из Тореза Виталий Кропачев, которого в СМИ часто величают “смотрящим” за угольной отраслью от Банковой. А также депутата от БПП Ефимова (который в прошлом году купил часть энергетических активов семьи Януковича).

Главным козырем Кропачева стала дружба с правой рукой президента Игорем Кононенко.

Не так давно принадлежащая ему компания “Укрдонинвест” уже поглотила ООО “Краснолиманское”, являющееся главным поставщиком угля для компании “Цэнтрэнерго” (среди участников ее несостоявшейся приватизации и был как раз Кропачев).

Эксперты не исключают, что именно Кропачеву могут достаться и другие перспективные предприятий угледобывающей отрасли. А дальнейшее расшатывание ситуации на этом рынке сможет еще больше обесценить даже вполне ликвидные активы.

Ольга Волкова

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Им пpocто на*paть

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Обманули коварные греки: знатоки церковного права ужаснулись от содержания Томоса

Украинские знатоки канонического права проанализировали текст порошенковского томоса и сделали следующие выводы: Опубликован текст томоса Варфоломея. Поздравляю сторонников автокефалии! Вы получили то, чего хотели. 1) ПЦУ не будет иметь право создавать зарубежные епархии и приходы. 2) Подконтрольная территория ПЦУ ограничивается только Украиной (Фанар, как «любящая мать», которая «всегда умаляла себя, радостно жертвуя частями своей юрисдикции, уменьшая себя ради того, чтобы служить потребностям и интересам своих детей», не захотела отпускать ПЦУ как «автокефальную украинскую церковь» УПЦ в Канаде и УПЦ в США, которые и далее остаются под контролем Константинополя). 3) Все существующие епархии и приходы в других странах (ранее «УПЦ КП» и «УАПЦ») отныне подчиняются Константинополю. 4) Константинополь будет высшей инстанцией в разрешении споров внутри ПЦУ. 5) Устав ПЦУ должен отвечать положениям томоса. 6) Автокефальная церковь Украины, согласно томосу, признает своей главой Константинопольский престол. 7) ПЦУ обязана принимать участие во всех совещаниях, которые проводятся под эгидой Фанара и на которых рассматриваются важные вопросы церковной жизни (теперь ПЦУ ни под каким предлогом не сможет отказаться от участия в соборах, проводимых Константинополем; даже если там будут рассматривать откровенную ересь, поскольку это будет грозить потерей томоса). 8) ПЦУ будет получать миро от Константинополя для проявления духовного единства с Фанаром. 9) Для решения важных вопросов канонического, догматического, церковного характера главе ПЦУ следует обращаться к патриарху Константинополя. 10) В томосе заявлены права Константинополя на экзархат (!) и ставропигии на Украине. Отличная автокефалия, товарищи! – с иронией отмечают эксперты. Руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда подвел итоги опубликованному документу: «Если совсем кратко — это, конечно, никакая не автокефалия. Остальное — детали». Кроме того, эксперты отмечают, что томос, вопреки ранее сделанным обещаниям президента Украины, требует от обновленческой структуры поминать Патриарха Кирилла. Также многие обратили внимание, что в документ зачем-то вписана фамилия самого Порошенко. Читайте также: Полный текст Томоса (ФОТО, ДОКУМЕНТ)

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Что жители ЛНР желают жителям Украины в Новом году? – опрос

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