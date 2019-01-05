Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 января 2019

Драматические события в Сирийском Курдистане вступили в свою кульминационную фазу. В город Манбидж, расположенный в 25 километрах от границы с Турцией вошли подразделения российской военной полиции и части Сирийской арабской армии, откуда ранее отошли отряды курдской народной самообороны (YPG).

С турецкой же стороны границы создается ударная группировка.

«В провинцию Шанлыурфа прибыла колонна тяжёлой военной техники ВС Турции. Гаубицы, танки и бронеавтомобили переброшены из разных воинских частей запада Турции», — сообщает агентство Anadolu, добавляя, что эти меры предпринимаются «для укрепления границы с Сирией».

Если войска Анкара подтягивает именно для этого, то целесообразность такого шага вызывает сомнение: очевидно, что сирийские войска, занимающие этот район, Турцию атаковать не станут.

Исходя из этого, можно сделать предположение, что «охрана границ» является «обоснованием» переброски войск на тот случай, если наступление на Сирию не состоится. А скорее всего, именно так и произойдет.

Отстаивать турецкие интересы в регионе в Москву прибыла целая делегация из Анкары — главы МИД, министерства обороны и военной разведки. Цель визита очевидна. Упрощенно говоря, турки просили у Москвы «отступные» за отказ от вторжения в Сирию.

Напомним, что исходные данные для переговоров были сформулированы заранее. Так, Reuters сообщила, что 28 декабря Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турции нечего делать в сирийском Манбидже, если из этого города уйдут боевики курдских «Отрядов народной самообороны», которые Анкара считает «террористической организацией».

«В нынешней ситуации мы продолжаем поддерживать территориальную целостность сирийской земли. Эти районы принадлежат Сирии. Если террористические группы покинули эти районы, нам нечего там делать», — отметил Эрдоган после участия в пятничной молитве в одной из мечетей Стамбула.

То есть турецкий лидер декларировал готовность Турции к отказу от интервенции в том случае, если ее условия о выходе YPG будут приняты. Ведь именно этот вопрос стал одной из причин кризиса в отношениях с США.

Вашингтон так и не сумел выполнить взятые на себя гарантии по выводу «Народной самообороны».

А 25 декабря командование сирийской армии и руководство «Военного совета Манбиджа» СДС («Сирийские демократические силы») достигли соглашения о передаче всего района Манбидж под контроль правительственных войск.

С таким решением перед угрозой турецкого вторжения согласились не только курдские, но и многие арабские лидеры «Военного совета».

В качестве предварительного шага под контроль правительственных сил ранее был передан район Арима около Манбиджа.

Сюда вошла сначала колонна российской военной полиции, а затем начали прибывать различные подразделения сирийской армии.

В районе Манбиджа сосредоточены значительные армейские силы: подразделения 1-й и 4-й механизированных дивизий, 5-го корпуса, спецназа «Тигр» и бригады «Орлы Ракки» ВС Сирии.

Отметим, что главным требованием Дамаска на переговорах был роспуск вооруженных отрядов курдских формирований или переход их бойцов в состав САА. Башар Асад, давая указание участникам переговоров, подчеркнул, что на территории САР не может быть вооруженных отрядов, не подчиненных Дамаску.

Известно, что отряды YPG покинули Манбидж и отошли на территорию, еще находящуюся под контролем американцев.

Возможно, что некоторые формирования курдов перешли в состав САА, впрочем, никакой точной информации об этом нет.

Со ссылкой на главу турецкой разведки Хакана Фидана, также участвующего в московской встрече, СМИ этой страны сообщили, что вход сирийских войск в Манбидж «скорее психологическая операция», а боевики «отрядов народной самообороны» остаются в городе и его окрестностях.

Сообщается, что вопрос об этом он намерен поднять перед российскими партнерами.

Это заявление можно рассматривать скорее как начало торга с Москвой.

Очевидно, что удаление отрядов YPG из приграничья — это лишь малая толика того, что рассчитывает Анкара получить в складывающейся ситуации, и скорее предлог для интервенции, от которой приходится теперь отказываться.

Что именно предложил Кремль вместо этого туркам, неизвестно, но Лавров оценил переговоры как успешные.

Москва и Анкара достигли понимания о координации между военными представителями в Сирии после вывода воинского контингента США и подтвердили уважение территориальной целостности арабской республики. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров России и Турции.

«С обеих сторон было подчеркнуто, что вся эта работа будет проводиться в строгом соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит слова Лаврова ТАСС. Представители Анкары также выразили удовлетворение от прошедшей встречи.

Следовательно, консенсус или, вернее, компромисс, достигнут. Неизвестно, правда, какой ценой.

Об «отступных», которые получили турки, мы, скорее всего, узнаем в самое ближайшее время.

Также глава МИД России намекнул на угрозу мирному процессу и стабильности на севере Сирии, проистекающую не только от террористов, но и от стран Запада.

«Мы очень надеемся, что все, включая наших западных коллег, кто так настойчиво и последовательно в течение последних месяцев призывал астанинскую «тройку» поскорее завершить работу по созданию конституционного комитета, не будут мешать нашим дальнейшим усилиям», — сказал Лавров.

И эти опасения не беспочвенны. Напомним, что ранее Пентагон и другие американские источники утверждали, что сирийские войска не только не вошли в Манбидж, но даже не находятся вблизи от него. Согласно их заявлениям, город и его окрестности продолжали удерживать отряды YPG.

Нетрудно понять, что, ставя под сомнение способность Дамаска и Москвы взять под контроль приграничную с Турцией зону, американцы старались спровоцировать Анкару на немедленное вторжение.

Впрочем, после того как САА представила видеоматериалы из Манбиджа, в который вернулась законная власть и порядок, а также другие подтверждения установления контроля над городом, этот вопрос был закрыт.

Теперь Пентагон организовал «слив» информации о том, что при выводе своих войск из Сирии американцы планируют оставить оружие YPG. Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что такой план обсуждает командование ВС США.

Речь идёт о бронетехнике, миномётах, противотанковых ракетных комплексах. Сам по себе вопрос о передаче курдам вооружения всегда был одной из самых болевых точек Анкары.

Эрдоган даже публично предупредил, что американцы сторицей заплатят за каждую каплю турецкой крови, пролитой при помощи американского оружия.

То есть организуя утечку этой информации (просто так она не могла «уйти» в СМИ), американцы целенаправленно стремятся дестабилизировать ситуацию, посеяв сомнения Анкары в способности Дамаска и Москвы защитить безопасность ее границ от действий курдских сепаратистов.

Собственно, можно предположить, что информационными «вбросами» дело не ограничится. А кому американцы будут передавать оружие? Ясно, что не тем курдским отрядам, что переходят под командование Дамаска.

Если учесть, что курдское движение крайне неоднородно, есть все основания предполагать, что найдутся и те, кто откажется подчиниться законной власти и продолжит действовать в интересах американских эмиссаров.

Именно им и будет оставлено оружие, и их могут использовать для провокаций, целью которых будет разрушение российско-турецкого сотрудничества в Сирии.

Иными словами, даже уходя, американцы постараются оставить после себя хаос и кровь.

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Борис Джерелиевский