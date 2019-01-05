КНР не откажется от применения силы при вмешательстве в тайваньский вопрос

Источник: ria.ru

Китай не обещает отказаться от силы и сохраняет за собой возможность применения всех необходимых мер против иностранного вмешательства и сепаратистских движений на Тайване, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин.



«Китайцы не воюют с китайцами. Мы готовы со всей искренностью, всеми силами бороться за перспективы мирного объединения, потому что достижение объединения мирным путем наиболее благоприятно для соотечественников по обе стороны Тайваньского пролива и для всей нации», — заявил он, выступая с речью по случаю сорокалетия обращения Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей к тайваньским соотечественникам. “Мы не обещаем отказаться от применения военной силы и сохраняем за собой выбор применить все необходимые меры, направленные против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов и сепаратистских движений, выступающих за «независимость Тайваня», — добавил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что такие меры ни в коем случае не направлены против соотечественников на Тайване. «Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны стремиться к миру, защищать мир и вместе наслаждаться миром», — заметил Си Цзиньпин.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Источник: nstarikov.ru