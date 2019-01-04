Курилы наши – наши Курилы

В этом предложении можно ставить любые знаки препинания. Кроме – вопросительного знака. И все будет правильно. Развивать, сохранять, приумножать. И ни в коем случае не разбазаривать, не отдавать никому ни пяди российской территории, в какие бы красивые обложки это не облекалось.

Мирный договор с Японией? Мы не против. Но только на условиях статуса кво. Не хотите? Не надо. У нас ведь нет мирного договора с Германией, и это никак не мешает миру в Европе. А вот любая попытка переписать итоги Второй мировой как раз неизбежно вызовет продолжение таких попыток и в итоге войну.

Предлагаю вашему вниманию интервью лучшего в нашей стране знатока российско-японских отношений профессора, доктора исторических наук Анатолия Аркадьевича Кошкина, чьи материалы мы часто размещали. Речь идет о взаимоотношениях с Японией, о богатствах и важности для России Курильских островов.

Интервью берет Дмитрий Таран, с которым в эфире ресурса «День Тв» побеседовал и ваш покорный слуга.

Источник: zavtra.ru

Курилы наши!

Анатолий Кошкин о значении Курильских островов и перспективах российско-японских отношений

«ЗАВТРА». Анатолий Аркадьевич, в последнее время участились настойчивые контакты японцев с Россией по поводу, как они говорят, «спорных северных территорий». В чём корень этой проблемы?

Анатолий КОШКИН.C Японией у нас было больше войн, чем всем памятные две. Это Русско-японская война 1904—1905 годов, которую я называю Японско-русской потому, что именно японцы её начали. Помнят все и 1945 год. Но нельзя забывать, что была и неспровоцированная военная интервенция с 1918 по 1922 год (на Сахалине она продлилась до 1925 года), когда японцы захватили наши территории вплоть до Забайкалья. Были ещё сражения у озера Хасан в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году. По сути, история наших взаимоотношений состояла из войн и непродолжительных перемирий как периодов подготовки к новым столкновениям. И это, конечно, сказалось на наших отношениях. В последнее время отношение к японцам в нашем народе изменилось в лучшую сторону, чего, к сожалению, нельзя сказать о стороне противоположной: в результате массированной ранее антисоветской, а ныне и антироссийской пропаганды 80% японцев на опросах заявляют, что не испытывают дружественных чувств к нашей стране.

«ЗАВТРА». Вы рассказывали, что на 70-летие бомбардировки Хиросимы и Нагасаки присутствовали на японских траурных мероприятиях, и там ни разу не упоминались США.

Анатолий КОШКИН. Да, это так. Александр Андреевич Проханов, с которым мы тогда ездили в Японию, всё ждал, когда же, наконец, в выступлениях премьер-министра или мэра Хиросимы, других выступающих прозвучат слова «Соединённые Штаты Америки». Но все говорили только: «Была сброшена атомная бомба». Кем, как — неизвестно…

В нас в Интернете тоже есть перехлёсты на эту тему. В частности, подчас утверждается, что якобы в японских учебниках написано, что бомбы сбросили русские. Такого, конечно, нет. Но, что называется, нет дыма без огня… Я обратил на это внимание ещё в 1980-е годы в одной из своих статей, когда работал в Японии журналистом. В ходе одного общения с японскими школьниками был удивлён, что примерно пятая часть их, кроме США и Китая, назвали виновником атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Советский Союз. Я тогда обратился к заместителю председателя Всеяпонского профсоюза учителей, ныне покойной Танака-сан. А вот она не удивилась, а просто достала с полки один из учебников истории для, кажется, пятого-шестого класса и показала абзац, где говорилось, что 9 августа 1945 года Советский Союз вероломно напал на Японию. При этом в учебнике, конечно же, не объяснялось, что советские войска, выполняя союзнический долг, выступили на стороне США и Великобритании и нанесли удар по Квантунской армии, которая оккупировала Китай. Вместо этого утверждалось, что СССР «напал на Японию», и в этот же день была сброшена атомная бомба на Нагасаки. Вот и встаньте на позицию пятиклассника! Простая логика: СССР вступил в войну, следовательно, он же бросил атомную бомбу!

«ЗАВТРА». Но есть ведь возможность как-то влиять на информационное поле, снимать, например, совместные фильмы, как это делалось в советское время. Есть какое-то культурное взаимодействие? Или это американцами пресекается на корню?

Анатолий КОШКИН. Я бы не сказал, что американцами пресекается. Просто у самих японцев к этому минимум интереса. И сейчас иногда снимаются совместные фильмы, но больше лирического плана: о любви японца и русской девушки или что-то в этом роде.

«ЗАВТРА». Это связано с демографическими проблемами?

Анатолий КОШКИН. Демография — очень большая для них проблема. Она заслуживает специального рассмотрения. Говоря же о том, что знают японцы о русских, их жизни, устремлениях, следует признать, что информации в японских газетах, журналах и телепередачах весьма мало. В основном это политика, да и то с преобладанием негатива. А корреспондент одной из газет, представленных здесь у нас, в Москве, и получившей аккредитацию нашего МИДа, на одном из круглых столов в ответ на вопрос, почему он пишет в своей газете о нашей стране только плохое, ответил: «А у вас в стране ничего хорошего не происходит!» Нагло так заявил, в лицо людям, в гостях у которых, можно сказать, он находится.

Конечно, далеко не все японские корреспонденты такие, это был корреспондент газеты правонационалистической ориентации, то есть представитель как раз тех СМИ Японии, которые блокируют усилия по расширению знаний друг о друге.

Текущий год объявлен годом Японии у нас и, соответственно, годом России в Японии. Очень многое делается, чтобы преодолеть ситуацию известного отчуждения и недоверия, но это капля в море. Потому что на балет, выставки, в театр ходит лишь небольшая прослойка, скажем так, эстетствующих японцев.

Некоторый позитивный эффект давала активная работа радиостанции «Голос России» на японском языке. Сейчас её редакция широко использует Интернет, помещает для японцев аналитические и информационные статьи на интересующие их темы. Я периодически даю комментарии и интервью по их просьбе и вижу обратную связь, позитивные и негативные отклики. То есть интерес у японцев к тому, что происходит в нашей стране, есть, но работы в этом направлении ещё много.

Вот я в октябре-ноябре целый месяц был в Японии, выступал там на телевидении, записывал диалог на тему взаимоотношений наших стран и народов с бывшим премьер-министром Юкио Хатоямой, хорошо известным у нас в стране благодаря посещению Крыма; этот шаг был им предпринят вопреки протестам в Японии. Разговор был совершенно открытый и откровенный, в том числе и по весьма острым вопросам. В эфир всё прошло «без купюр».

Были у меня и выступления в японских университетах и общественных организациях. Несмотря на то, что мои слова не очень обнадеживали аудиторию по поводу так называемой территориальной проблемы, вопросов было немало, была и благодарность за правдивое и откровенное разъяснение политики России, существующих в нашем народе настроений против каких бы то ни было территориальных уступок.

Я уже около 40 лет близко общаюсь с японцами, длительное время работал в их стране, жил, что называется, с ними бок о бок. Они порой говорят, мол, вы каждый по отдельности, русские, хорошие ребята, с вами и саке можно выпить, и посмеяться, а вот настоящего добрососедства нам выстроить не получается, да и весьма специфично подаётся у нас ваша политика. Всё какие-то проблемы…

«ЗАВТРА”. Сейчас они хотят вернуть острова, которые были вынесены «за скобки» в известной Декларации 1956 года. Как вам удаётся лишать их надежды, не обижая?

Анатолий КОШКИН. Должен сказать, что они плохо знают историю вопроса. В частности, о том, почему мы не можем отдать эти острова. У вас, говорят, огромная страна, вы посмотрите на карту, неужели вам жалко какие-то скалы? Во-первых, это не скалы. Во-вторых, Хрущёв обещал только острова, причём далеко не все и не самые большие. Но в то время не существовало 200-мильных экономических зон. Вместе с южными Курилами, отдай их Японии, мы потеряли бы обширные богатейшие акватории — двести десять тысяч квадратных миль! На Земле таких благодатных для рыболовства мест всего десять, и третье место в мире по богатству биоресурсов занимают акватории вокруг этих островов. Там тёплое течение встречается с холодным; благодаря турбулентности вод со дна поднимается корм, и туда устремляются огромные стада ценнейших рыб и прочих морепродуктов.

Мне на острове Хоккайдо говорили японцы: да, ладно, хоть не острова, но дайте нам на более благоприятных условиях ловить у островов рыбу, морскую капусту добывать, потому как экономика Хоккайдо идёт на спад.

В-третьих, при Хрущёве никому в голову не могло прийти, что с шельфа этих островов можно брать энергоносители! Сейчас это возможно…

И четвёртое, самое главное: при Хрущёве, в середине 50-х годов, не было атомных стратегических подводных лодок, которые являются основой безопасности нашей страны. Эти АПЛ могут незаметно в подводном положении выходить на боевое дежурство в Тихий океан и возвращаться в Охотское море на наши базы Тихоокеанского флота через проливы, которые находятся между желанными японцами островами. А эти проливы глубоководные и не замерзают зимой, что весьма важно.

«ЗАВТРА». Это означает только одно: мы эти проливы и острова не отдадим.

Анатолий КОШКИН. В подводном положении наши лодки могут свободно выходить и возвращаться на наши базы. Я давно уже обращаю внимание на все эти обстоятельства. И, к моему большому удовлетворению, в последнее время и президент Путин стал обращать на это внимание и прямо говорить японцам. Ведь если гипотетически мы отдаём эти острова, где гарантия того, что там не появятся американские базы? Пусть не такие крупные, как на Окинаве, но ведь американцы непременно поставят средства электронного слежения для контроля за проходом наших лодок.

С другой стороны, Охотское море сейчас является нашим внутренним морем, такое решение было принято ООН несколько лет назад. Если мы отдаём эти острова, а с ними хоть один пролив, то открывается «калитка», и в Охотское море полезут так же, как американцы в Чёрное, японские военные корабли с подлодками, а также американские ударные подводные лодки. Да и рыболовные суда под флагами различных стран — и вычерпают там всё!

Японцы частенько сетуют, убеждая, что потеря тех территорий — это потеря их лица как нации, лица гордой нации, потерпевшей поражение. На что я вынужден отвечать примерно так: да, понимаю, на Востоке потерять лицо — это серьёзно, но при этом не забывайте, что у русских тоже есть лицо. Мы положили на алтарь Победы в кровавой войне 27 миллионов жизней наших людей; и не забывайте, что это и вы развязали Вторую мировую войну и убили 35 миллионов китайцев, и не только китайцев!

«ЗАВТРА». Причём как убили — штыками!..

Анатолий КОШКИН. Зверски убивали. Поэтому прямо отвечаю им, что потеря территорий — это, кроме всего прочего, и наказание за жестокие агрессии.

Но они, кстати, в отличие от немцев, в массе своей не признают ответственности за войну. Я сталкивался с такими их рассуждениями: почему так много китайцев убили? — потому что они сопротивлялись; не надо было сопротивляться — жертв было бы меньше. Или так ещё говорят: «Кто начал войну в Китае, мы, японцы? Нет, это всё устроили Коминтерн и Сталин. И американцы, которые объявили нам эмбарго, хотели экономически задушить, перестали поставлять нефть».

«ЗАВТРА». Весь Китай был оккупирован, конечно, Коминтерном и американцами…

Анатолий КОШКИН. Вот такое извращённое восприятие истории, понимаете? А корейские девушки и девочки — 14, 15 лет и чуть старше — двести тысяч их были насильно брошены в солдатские японские бордели. Так про них японцы теперь заявляют, что-де они якобы сами шли туда на хорошие условия, там платили, кормили. Корейцы, естественно, возмущаются. Так же и с китайцами. Жертвы японцев требуют не формального, а искреннего извинения и компенсаций за загубленную молодость. Причём не благотворительной компенсации «от общественных фондов», а официальной, громогласной — от японского государства. Премьер-министр Японии Абэ, например, семь лет не мог встретиться с руководителем Китая. Причина — вопросы истории. В храме Ясукуни — «заповеднике» японского милитаризма — поминаются и почитаются не только погибшие в боях, но и военные преступники, казнённые по приговору Токийского трибунала. Туда ходил и действующий премьер-министр. Сейчас, правда, опасаясь дипломатических скандалов, ограничивается пожертвованиями на поминовение душ японцев, погибших во славу «великой японской империи». А уж министры и депутаты парламента большими группами паломничают в это святилище демонстративно.

«ЗАВТРА». То есть они чтут жестокие традиции милитаристской Японии, которая когда-то оккупировала почти всю Юго-Восточную Азию…

Анатолий КОШКИН. Они не могут об этом напрямую говорить, но подспудно пропаганда такая идёт — через литературу, журналы, фильмы… Между прочим, раньше этого не было. Это как раз та идеологическая линия, которую проводит сейчас Абэ. У нас его представляют чуть ли не как «голубя», а в действительности это «ястреб из ястребов». Он же поставил вопрос о том, чтобы изменить мирный характер конституции, восстановить вооружённые силы, которые сейчас уже занимают пятое-шестое место в мире по техническому оснащению и ассигнованиям.

«ЗАВТРА». А есть ли в японских элитах группы, заинтересованные в уходе американцев с Окинавы, как, впрочем, и со всех островов? И в выстраивании конструктивных, истинно партнёрских отношений с Россией, Китаем, Кореей?

Анатолий КОШКИН. Всё чаще слышу такие разговоры. Не в открытую, конечно… У американцев до сих пор в ходу лозунг «Помни Пёрл Харбор!». У японцев тоже есть что ответить: «Помни Хиросиму!» Любовь и дружба между Японией и США в значительной мере показная. Никто не любит сильного и большого, особенно если тот в течение семидесяти лет топчет твою страну, насилует твоих детей, как это на Окинаве частенько происходит… Стреляют на учениях — попадают снаряды в дома японцев и так далее. А тут ещё Трамп дровишек подбросил: два года назад во время своей предвыборной кампании сказал, что Япония и Южная Корея — богатые страны, поэтому пусть больше отчисляют на обеспечение своей безопасности. Японцы быстро среагировали на «намёк»: Абэ открыто взял курс на превращение страны в военную державу. Для этого необходимо освободиться от конституции, которая ограничивает увеличение вооружённых сил и обладание современными наступательными вооружениями. Сейчас японцы всё больше и больше такого оружия закупают. И не только закупают… Я, вообще, не удивлюсь, если станет известно, что в сейфах японских монополий есть оружие, которого и у американцев нет. Высокоразвитая Япония может и умеет производить…

«ЗАВТРА». Ходят слухи, что на «Фукусиме» этим занимались.

Анатолий КОШКИН. Да, есть такая версия. Кроме всего прочего, сейчас Япония находится в рецессии. По сути дела, 1-1,5% роста. Тут довольно много факторов, и нашли одну из перспектив выхода — воссоздание военно-промышленного комплекса.

«ЗАВТРА». …Как драйвера экономики.

Анатолий КОШКИН. Именно так. Я и говорю японцам в частных разговорах, что вот только себестоимость у вас выйдет очень высокая, потому что большие зарплаты, и поэтому вам трудно будет конкурировать с традиционными мировыми экспортёрами оружия. Они отвечают: да, когда выпускают первые образцы, обычно бывает трудно, а если встанет дело на поток, это удешевит производство, и мы сможем конкурировать и с вами, и с американцами.

«ЗАВТРА». То есть хотят выйти на экспортные рынки и уже просчитывают, как это будет…

Анатолий КОШКИН. Два года назад конституционные ограничения на экспорт вооружения в Японии были сняты. Теперь Абэ хочет пойти дальше. Все конвенциональные виды вооружений уже есть. А американцы заставляют ещё и современнейшее ракетное оружие закупать. Совсем недавно промелькнуло сообщение о планах переоборудования вертолётоносца в настоящий ударный авианосец. Авианосец — это, извините, не оборонительное средство, это средство наступательное! И поэтому, когда мы рассчитываем на то, что Япония — мирное государство, надо с ней замириться и ради этого, может быть, даже острова отдать, это очень опасные и наивные рассуждения.

В уход оттуда американцев я тоже не верю. Ведь Окинава — это форпост Соединённых Штатов. Они контролируют не только Восточную Азию — всю Азию вплоть до арабских стран. Американские военные не позволят ни Трампу, ни кому бы то ни было другому убрать американские армию и флот из Японии. Ибо это затрагивает интересы глобальной военной стратегии США.

«ЗАВТРА». Недавняя активизация переговоров и расцвеченное сплетнями муссирование темы отдачи островов — это некий дипломатический манёвр? Мы хотим выиграть на каком-то другом поле?

Анатолий КОШКИН. Наши СМИ невнятно разъясняют ситуацию. Поясню: речь о сдаче Японии больших островов Большой Курильской гряды — Кунашира и Итурупа — не шла и идти не может (между ними те проливы, которые открывают «калитку» в Охотское море). Речь идёт о «реанимации» так называемого «хрущёвского компромисса». А именно, о передаче (подчёркиваю важное в данном случае слово «передача», ибо японцы всё время говорят о «возвращении») островов Малой Курильской гряды — Хабомаи и Шикотана. Почему наши дипломаты в 1956 году использовали слово «передача», а не «возвращение»? Потому что возвращение — это когда отдаёшь чужое, что в данном контексте являлось бы пересмотром итогов Второй мировой вой­ны. А передача — жест доброй воли.

«ЗАВТРА». Мы отдаём своё?

Анатолий КОШКИН. Отдаём своё, передаём… У меня достаточно оснований считать, что ещё с начала нулевых годов Владимир Путин склоняется к тому, чтобы разрешить проблему мирного договора, вернувшись к волюнтаристскому «хрущёвскому компромиссу». При этом он ссылается на то, что cовместная декларация, в которую этот «компромисс» был вписан, была ратифицирована парламентами двух стран. Но когда у нас говорят о «двух островах» — это неправильно. Хабомаи — это не один остров, это двадцать островов, морских отмелей и камней с 200-мильной экономической зоной вокруг каждого из них. Но «хрущевский компромисс» — не тот вариант, который устроит японцев. Иначе мирный договор был бы подписан, как и ожидалось, ещё в 1956 году. Но тогда японцам не позволили это сделать американцы, которые в разгар холодной войны были не заинтересованы в улучшении отношений Японии с Советским Союзом. Они стали нагло угрожать Японии: если согласитесь с русскими на такой вариант, мы вам никогда не отдадим Окинаву. Причём исторически разница между Курилами и Окинавой огромна. Курильские острова ещё во времена Екатерины II входили в состав Российской империи, в том числе и те, о которых идёт речь. Карты есть соответствующие, документы. А Окинава к Америке, естественно, никакого отношения не имела, это именно оккупированная территория. Когда японцам об этом рассказываешь, обычно выясняется, что они многого не знают. Как не знают и того, что, когда решался вопрос о подписании мирного договора с Советским Союзом, Джон Фостер Даллес, госсекретарь США, заявил министру иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу, что если японцы ослушаются США, то будет пересмотрена программа экономической помощи Японии. А это был План Маршалла, его восточный вариант — для Японии.

И когда мы подчёркиваем, что трудолюбивый японский народ так быстро после войны смог восстановить страну, надо признать, что восстанавливался он с немалой помощью американцев. Американцам нужен был не только военный форпост, но и реклама своего буржуазного общества, образа жизни — в пику СССР, КНР, КНДР, Вьетнаму и другим выбравшим социализм странам. Для противостояния коммунизму в Восточной Азии была создана витрина «свободного мира» в Японии с базами на её территории.

«ЗАВТРА». Возвращаясь к вопросу о сегодняшних «играх» вокруг островов…

Анатолий КОШКИН. Игр как раз нет. После заявления Путина о том, что ещё неизвестно, чей суверенитет будет на якобы подлежащих передаче по «хрущёвскому компромиссу» островах, японцы были в шоке: они не могут понять, как можно передать территорию без суверенитета. В ответ генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сразу заявил, что если произойдёт передача этих островов Японии, то полный суверенитет будет у японцев. На что президент Путин повторно заметил, что это надо будет ещё выяснять, чей именно суверенитет. Моё личное мнение: это может быть намёком и на кондоминиум, и на аренду, и на так называемый ограниченный суверенитет, как, например, на Окинаве, где американцы пользуются экстерриториальностью.

«ЗАВТРА». Но с учётом того, что США потихоньку «сдуваются», может ли быть подписан договор с Японией без ущерба для России?

Анатолий КОШКИН. К сожалению, многие под воздействием не очень грамотных журналистов считают, что нам нужен мирный договор, ибо мы якобы находимся с Японией в формальном состоянии вой­ны. Это глупость и заблуждение. В первом пункте Совместной декларации 1956 года записано, что со дня подписания соглашения состояние войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией прекращается. Те, кто утверждают что-либо отличное от этого, даже не утруждают себя мыслью о том, как можно в состоянии войны иметь посольство, консульства, торгпредства, другие представительства. Полный набор всех отношений, которые существуют между равноправными государствами, у нас присутствует.

Далее. Зачем нам после подписания безоговорочной капитуляции Японии и оформления прекращения состояния войны нужен этот мирный договор? В совместной декларации и так учтены все пункты, которые обычно составляют содержание мирного договора, все, вплоть до территориального.

В 9-й статье Декларации говорится, что после заключения мирного договора Советский Союз, исходя из интересов японского народа, готов передать Хабомаи и Шикотан. Это как раз пункт территориального размежевания. Но японцы пренебрегли этим положением и под давлением США нарушили во всех отношениях Совместную декларацию, в результате чего эта статья самим же Хрущёвым была аннулирована. И теперь требуют, чтобы Москва пошла фактически на капитуляцию и признала суверенитет Японии на все южнокурильские острова. И только после этого они, видите ли, соблаговолят подписать с нами мирный договор!

«ЗАВТРА». А нам в ответ спешить не следует: набраться терпения и «тянуть резину» сколь угодно долго. Так?

Анатолий КОШКИН. Конечно, нам желательно, чтобы Япония прекратила необоснованные территориальные претензии (их подогревают, кстати, из Вашингтона) и пошла бы на более широкое сотрудничество. Подчеркну, взаимовыгодное сотрудничество. Вот у нас с китайцами хорошие отношения, стратегическое партнёрство, торговля растёт. Но японцы весьма заинтересованы, чтобы мы не углублялись в сотрудничество с Китаем. Их беспокоят регулярные военные учения не только в приграничных районах России и Китая, но и военно-морские учения в далёком Балтийском море и районе Южно-Китайского моря. Поэтому Япония, конечно, хотела бы иметь нормальные сбалансированные отношения с нами, тем более что их по-прежнему беспокоит ядерная северокорейская проблема. Японцы хотят, чтобы китайцы и мы оказывали сдерживающее влияние на власти КНДР.

Но есть ещё и экономическая подоплёка у такого поведения Японии. Об этом у нас почему-то мало пишут. Экономика Японии экспортноориентированная: ранее они поставляли в больших количествах желанные во всех уголках мира качественные товары, в первую очередь электронику. Сейчас же куда более дешёвые устройства производят в Китае, Южной Корее, странах Юго-Восточной Азии. Конкурентоспособность японских товаров падает, рынки сбыта товаров и инвестиций сокращаются. Пройдёт немного времени, и у них, чтобы держать на плаву экономику, останется только одно место для инвестиций — Дальний Восток и Сибирь. Они это прекрасно понимают.

В связи с этим премьеру Абэ следовало бы прислушаться к предложению Путина и подписать мирный или какой-то другой важный межгосударственный договор без каких бы то ни было предварительных условий.

Кстати, не следовало бы ему забывать, что именно его дед по матери вопреки массовым выступлениям японцев подписал в 1960 году Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией. После чего Советский Союз заявил, что пока иностранные войска будут находиться на территории Японии, возвращаться к вопросу о передаче островов не представляется возможным. И это совершенно правильно!

А теперь Абэ хочет, чтобы ему уступили острова и клянётся…

«ЗАВТРА». …Что американцев там не будет.

Анатолий КОШКИН. Да! Вы знаете, я ещё 10 лет назад в одной из своих книг написал, что мы это всё уже слышали. Горбачёва американцы уже раз обманули с НАТО, клятвенно обещая, что никакого продвижения Североатлантического альянса на восток не будет, только уйдите из Европы. И что мы видим?

«ЗАВТРА». Они уже в Прибалтике и на Украине.

Анатолий КОШКИН. Надо понимать, что в «территориальном вопросе» с Россией у него не только временной лимит, но и несвобода выбора. Если он пойдёт на какие-то уступки, хотя бы минимальные, отступив от жёсткого требования «четырёх островов», то ему это не простит мощная оппозиция в его же правящей партии. И это — как минимум.

Последние выборы он провёл не совсем чисто. Под него при помощи ставленников в парламенте был переписан устав, и он получил право баллотироваться в третий раз. Поэтому в официальном поздравлении из Москвы, где говорилось о доверии и поддержке народа, была существенная неточность. Высокая поддержка японского народа тут ни при чём, ведь Абэ избрали партийная бюрократия и депутаты парламента.

«ЗАВТРА». Есть ли будущее у российско-японских отношений?

Анатолий КОШКИН. Безусловно. Мы соседи и должны мирно жить и взаимовыгодно сотрудничать. Но важно не допускать фатальных ошибок, необходимо чётко осознавать степень важности принимаемых решений. Острова на реке Амур, которые были частично уступлены Китаю, несопоставимы со стратегическими воротами в Тихий океан, с островами и проливами, которые имеют для нас не региональное, а в прямом смысле слова глобальное значение.

В связи с этим трудно согласиться с тем, что было сотворено в Баренцевом море: Норвегии были ни за понюшку табака, за «будущую дружбу» переданы огромные площади шельфа и богатейшие, насыщенные рыбой и энергоресурсами акватории.

Мы протестовали против этого, но нас не послушали. Хотелось бы, чтобы в этот раз всё-таки прислушались к мнению специалистов-профессионалов.