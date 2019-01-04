Физики заявили о существовании дополнительного измерения

Ученые из Уппсальского университета (Швеция) представили новую модель расширения Вселенной, которая предполагает существование дополнительного измерения.

Работа опубликована в журнале Physical Review Letters, а сжато о ней рассказывается на сайте университета. Предложенная модель, по мнению авторов, поможет объяснить природу таинственной темной материи.

Исследования последних 20 лет доказали, что Вселенная постоянно расширяется, причем скорость данного процесса возрастает. Найти объяснение этому феномену пока не удалось. Новая модель призвана помочь сделать это.

Шведские физики считают, что наша Вселенная находится на границе, то есть на поверхности пузыря. Он расширяется во все стороны в дополнительное измерение. Механика процесса объясняется свойствами темной материи, из которой состоит пузырь.

Таким образом, материя Вселенной является концами струн, которые расширяют пузырь. Существование таких структур объясняется известной теорией струн.

Авторы исследования также считают, что пузырей может быть множество, и на поверхности каждого из них расположена своя Вселенная.



Источник: http://rusvesna.su/future/1546513993

Источник: rusvesna.su