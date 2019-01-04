Физики заявили о существовании дополнительного измерения
Ученые из Уппсальского университета (Швеция) представили новую модель расширения Вселенной, которая предполагает существование дополнительного измерения.
Работа опубликована в журнале Physical Review Letters, а сжато о ней рассказывается на сайте университета. Предложенная модель, по мнению авторов, поможет объяснить природу таинственной темной материи.
Исследования последних 20 лет доказали, что Вселенная постоянно расширяется, причем скорость данного процесса возрастает. Найти объяснение этому феномену пока не удалось. Новая модель призвана помочь сделать это.
Шведские физики считают, что наша Вселенная находится на границе, то есть на поверхности пузыря. Он расширяется во все стороны в дополнительное измерение. Механика процесса объясняется свойствами темной материи, из которой состоит пузырь.
Таким образом, материя Вселенной является концами струн, которые расширяют пузырь. Существование таких структур объясняется известной теорией струн.
Авторы исследования также считают, что пузырей может быть множество, и на поверхности каждого из них расположена своя Вселенная.
Источник: http://rusvesna.su/future/1546513993
Источник: rusvesna.su
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Совершенно бездоказательно. А теория струн требует далеко не одно дополнительное измерение. И теория эта вообще вызывает большие сомнения.
Собственно если в трёх измерениях вселенная является расширяющимся шаром, то вполне логично, что и в ещё одном измерении она тоже расширяется. Только вот проверяемость существования этого измерения насколько реальна? Или может в понятие “дополнительное” вкладывается некий смысл и это не совсем чтоб прямо измерение?
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Глюки жыдоучоных, обчитавшихся лживых насквозь теорий дегенерата Айнштайна…
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Абы брякнуть? Или всё таки чтоб подвести сайт под статью?
Любые предположения о большей мерности вселенной позволяют, если не опровергнуть Эйнштейна, то хоть выйти за рамки его ограничений. Которые имеют не столько физический, сколько философский смысл. Так что жыды против жыдов?
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Настоящие физики такого заявить не могут.
А эти из категории “Британских учёных”, отрабатывают очередной гранд от паразитов.
Наш физически плотный мир имеет мерность 3,9 в периоде.( длина, ширина, высота и время(скорость течения процессов), но так как даже в разных частях нашей планеты скорость течения процессов чуток меняется – по этой причине – 9 в периоде.
Ну а в других частях нашей Вселенной, где не присутствует физически плотная материя мерность меняется вплоть до безконечности ( в нашем понимании).