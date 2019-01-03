Советский Союз в 1959
10:00. 3 января 2019 Просмотров - 437 Один комментарий Опубликовал: brahman
К сожалению, часть снимков не подписана
1. Москва. Лесная улица, 55
1. Москва. Лесная улица, 55
2. Москва. Лесная улица, 55
3. Москва. ВДНХ
4. Москва. ВДНХ
5. Москва. ВДНХ
6. Москва. ВДНХ
7. Витебск. Железнодорожный вокзал
8. Могилев. Железнодорожный вокзал
9. Могилев. Железнодорожный вокзал
10. Орша. Железнодорожный вокзал
11. Орша. Железнодорожный вокзал
12. Тернополь. Железнодорожный вокзал
13. Хмельницкий. Железнодорожный вокзал
14. Киев. Площадь Калинина
15. Киев. Дом Верховного Совета УССР
16. Киев
17. Киев. Киево-Печерская лавра
18. Киев. Киево-Печерская лавра
19. Киев. Киево-Печерская лавра
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Источник: humus.livejournal.com
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Понятно. Жили, не заморачивались мыслями
о бабках, машинах, смартфонах… и сексе.
J UDOV