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Советский Союз в 1959

10:00. 3 января 2019 Просмотров - 437 Один комментарий Опубликовал:


К сожалению, часть снимков не подписана
Москва. Лесная улица, 55
1. Москва. Лесная улица, 55

Москва. Лесная улица, 55
1. Москва. Лесная улица, 55

Москва. Лесная улица, 55
2. Москва. Лесная улица, 55

Москва. ВДНХ
3. Москва. ВДНХ

Москва. ВДНХ
4. Москва. ВДНХ

Москва. ВДНХ
5. Москва. ВДНХ

Москва. ВДНХ
6. Москва. ВДНХ

Витебск. Железнодорожный вокзал
7. Витебск. Железнодорожный вокзал

Могилев. Железнодорожный вокзал
8. Могилев. Железнодорожный вокзал

Могилев. Железнодорожный вокзал
9. Могилев. Железнодорожный вокзал

Орша. Железнодорожный вокзал
10. Орша. Железнодорожный вокзал

Орша. Железнодорожный вокзал
11. Орша. Железнодорожный вокзал

Тернополь. Железнодорожный вокзал
12. Тернополь. Железнодорожный вокзал

Хмельницкий. Железнодорожный вокзал
13. Хмельницкий. Железнодорожный вокзал

Киев. Площадь Калинина
14. Киев. Площадь Калинина

Киев. Дом Верховного Совета УССР
15. Киев. Дом Верховного Совета УССР

Киев
16. Киев

Киев. Киево-Печерская лавра
17. Киев. Киево-Печерская лавра

Киев. Киево-Печерская лавра
18. Киев. Киево-Печерская лавра

Киев. Киево-Печерская лавра
19. Киев. Киево-Печерская лавра


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Источник: humus.livejournal.com

Метки: витебск, железная дорога, история, Киев, могилев, Москва, Россия, фото
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Один комментарий»

  • 2253 1789
    Juryi 3 января 2019 в 10:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Понятно. Жили, не заморачивались мыслями
    о бабках, машинах, смартфонах… и сексе.

    J UDOV

    Ответить

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