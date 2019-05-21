В длинном списке Героев Советского Союза - достойные, уважаемые люди. Но есть и получившие высокую награду непонятным образом. Точнее, по прихоти властей и вопреки здравому смыслу. Давайте заглянем в этот «странный» список.

55 лет назад, 30 апреля 1964 года Указом Президиума Верховного Совета СССР президент Алжира Ахмед Бен Белла был удостоен звания Героя Советского Союза. Первое, что приходит в голову: «Наверное», заслужил, раз награждают». С другой стороны, решение это и немало озадачивало: «Что выдающегося или героического совершил этот человек? Чем помог Советскому Союзу?»

Искать логику в иных поступках сумасбродного советского властелина Никиты Хрущева – а именно он был инициатором награждения алжирского лидера высшей наградой СССР – зачастую невозможно. Так было и в случае с Бен Беллой.

Советский Союз с самого начала освободительной войны против колониального господства Франции поддерживал Алжир. Когда Де Голль ушел из этой страны, она лежала в развалинах. СССР оказал помощь Алжиру и заодно укрепил положение Бен Беллы, которого жители этой страны активно поддерживали. Более того, он стал для них кумиром, его называли «отцом алжирской нации». Да и советскому народу велено было уважать нового друга Москвы.

Он, бывший футболист марсельского «Олимпика», радевший о бедных, обиженных, борец против колонизаторов, шесть лет томился в тюрьме. Придя к власти, почти как в стихотворении Михаила Светлова, «землю в Алжире феллахам отдал». Бедным, разумеется. Ввел – и не только в сельской местности, но и на предприятиях – «народное самоуправление». Эти и другие меры, как принято было говорить, отвечали чаяниям народа, однако на экономику Алжира, и без того крайне слабую, подействовали разрушительно. Бен Белла, тем временем, укреплял свою власть. В придачу к должности президента он забрал себе ещё и пост премьер-министра. А заодно – приструнил оппозицию.

Бен Белла повсюду говорил, что Москва для него пример. И лесть действовала на Кремль – в СССР алжирца встречали, как лучшего друга. О нем писали газеты, его показывало телевидение.

В 1964 году он пожаловал в нашу страну. О визите в Союз смуглого, коротко стриженого человека был снят весьма комплиментарный документальный фильм «Добро пожаловать, президент Бен Белла!».

На Внуковском аэродроме – невиданная честь! – алжирского гостя встречали первые лица Советского Союза – Председатель Совета Министров Хрущев и Председатель Президиума Верховного Совета Брежнев. Бен Белле показали Красную площадь, привели в кабинет Ленина в Кремле. Возили в Ленинград, сводили на крейсер «Аврора», Пискаревское кладбище. Потом его путь пролег на Украину, далее – в Узбекистан.

Но самый большой сюрприз африканскому гостю хозяева приготовили на 1 мая. На трибуне Мавзолея Ленина Брежнев вручил Бен Белле орден Ленина и медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза. В СССР надеялись, что и другие страны Черного континента последуют примеру Алжира и начнут строить социализм…

В то время по радио звучала песня «Воспоминания об Алжире», написанная композитором Вано Мурадели и поэтом Евгением Долматовским. Это был рассказ о том, как советские саперы помогли алжирцам очистить страну от мин и снарядов, оставшихся после войны.

Исполнил песню Марк Бернес. Певец он был замечательный, но все же ощущалось, что музыка и слова были слабые, конъюнктурные: «В саперной части я служил, там, где березы и метель. / Читал в газетах про Алжир. Он был за тридевять земель. / И вдруг Алжир меня зовет освободить страну от мин…» Все в итоге закончилось благополучно комплиментарный герой песни выполнил свой интернациональный долг. В Алжире наступила новая, мирная жизнь и теперь «будет здесь цвести инжир, светиться будет виноград».

Не прошло и года после чествования в Москве, как Бен Белла или, как его называли, «алжирский Хрущев», лишился поста президента. Собственно говоря, он, как и Хрущев настоящий, был смещен со своего поста в октябре 1964 года.

В июне 1965 года командующий алжирской армией Хуари Бумедьен вместе с министром иностранных дел Адельазизом Бутефликой отправили Героя Советского Союза под домашний арест. В своем домике, расположенном в пустыне, Бен Белла прожил полтора десятка лет.

Выйдя на свободу, он с горечью признался: «Конечный результат (независимости – В.Б.) полностью негативный… Страна разрушена, сельское хозяйство уничтожено… У нас ничего нет. Никакой промышленности – только утиль. Алжир коррумпирован снизу доверху».

Ахмед Бен Белла пережил всех своих врагов. Он умер в 2012 году, когда ему было уже далеко за 90. Но этот человек, наверное, так до конца жизни и не понял, почему ему, алжирцу, вручили самую почетную награду СССР…

Хрущев чествовал и других лидеров Африки. Большой шум вызвало награждение президента Объединенной арабской республики Гамаля Абдель Насера. Золотой звезды Героя Советского Союза удостоился не только он, но и первый вице-президент страны, фельдмаршал Абдель Хаким Амер.

Только не спрашивайте, за какие заслуги! Никто этого не знал, в том числе, наверное, и сам Хрущев. Все произошло, в общем-то, спонтанно. Во время длительного визита в Египет – с 9 по 25 мая – он, под тяжестью непрерывных банкетов и встреч, расслабился. К тому же, Насер наградил Хрущева высшей наградой Египта – «Ожерельем Нила». Надо же ему было чем-то ответить!

После небольшого совещания в советской резиденции, устроенной во дворце Аль-Кубба, участники делегации решили, что звание Героя Советского Союза Насеру будет в самый раз. Тем более, прецедент уже был – Бен Белла. Чем египетский президент хуже алжирского?

«Не хуже» оказался и маршал Амер.

Награждение Насера, многие просьбы которого Москва немедленно удовлетворяла (кредиты, займы, экономическая и военная помощь), вызвало недовольство в СССР. Разумеется, никто не устраивал демонстраций, митингов протеста, да и кто бы это позволил? Но повсюду гуляли ехидные шутки. К примеру, Владимир Высоцкий пел: «Потеряю истинную веру, / Больно мне за наш СССР: / Отберите орден у Насера, / Не подходит к ордену Насер!» Более эмоционально выразился Александр Галич: «Так что же тебе неймется, / Красавчик, фашистский выкормыш, / Увенчанный нашим орденом / И Золотой Звездой?!».

Когда-то Насер и Амер были друзьями. Но потом их пути разошлись. Амер устроил военный переворот, однако потерпел неудачу. И, опасаясь позора и суда, покончил собой. Во всяком случае, такой была официальная версия.

Смерть Насера не вызвала никаких кривотолков. Он пережил бывшего друга на три года и скончался от сердечной недостаточности. Опять же по официальной версии…

В числе иностранцев, Героев Советского Союза — премьер-министр правительства Республики Куба Фидель Кастро. Но, пожалуй, это награждение зарубежного лидера единственное не вызвало протеста в обществе. Куба боролась против империалистов, была на слуху, её представителей уважали. А Фидель – большой, бородатый, улыбающийся стал и вовсе кумиром масс! Хрущев обнимал его, как сына. Сам «сын» немного смущался…

Когда Фидель впервые прилетел в Советский Союз, а это было в апреле 1963 года, его повсюду – в Москве, Ленинграде, Киеве, Ташкенте и других городах – восторженно встречали многотысячные толпы. Гремела музыка, раздавались возгласы: «Viva Cuba!» и «Patria о muerte!» Чтобы увидеть знатного кубинца, люди повисали на заборах, влезали на крыши домов, деревья. Те, кто смогли подойти к Фиделю, смеялись и плакали – от счастья.

23 мая 1963 года «Правда» сообщила о награждении Фиделя Кастро званием Героя Советского Союза. Золотую звезду он получил из рук Брежнева. Никаких частушек и иронических стихов по этому случаю никто не сочинил. Потом что Фидель Кастро в то время действительно был большим другом СССР. Никто же тогда не знал, что будет дальше…

Хрущев – самый щедрый на награды иностранцам советский руководитель. Кроме вышеперечисленных господ-товарищей из Алжира, Египта, с Кубы, Никита Сергеевич почтил высоким званием Героя Советского Союза руководителей ГДР и Венгерской народной республики – Вальтера Ульбрихта и Яноша Кадара.

«Ответную» награду от немца Хрущев получил – Орден Карла Маркса (высшая награда страны), а вот венгр «промолчал».

Первым иностранцем, награжденным званием Героя Советского Союза (посмертно), стал Отакар Ярош – командир ротычехословацкого батальона, воевавшего во время Великой Отечественной на Воронежском фронте. В ходе одного из боев солдаты и офицеры его соединения подбили 19 вражеских танков и шесть бронетранспортеров. Сам Ярош был дважды ранен, однако продолжал вести огонь по наступающему противнику…

Героем Советского Союза стал 22-летний сын Генерального секретаря Коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури – Рубен. В августе 1942 года в районе станции Котлубань – невдалеке от Сталинградской железной дороги, он и его товарищи приняли тяжелый бой с немцами, в котором испанец был тяжело ранен. Через несколько дней Рубен Ибаррури, скончался в госпитале.

Почетной награды были удостоены граждане Франции: Марсель Оливье Альбер, Марсель Лефевр (посмертно), Ролан Польз д’Ивуа де ла Пуап. Они сражались во время Великой Отечественной в составе авиаполка «Нормандия-Неман».

Пожалуй, самым удивительным Героем Советского Союза стал бывший ефрейтор вермахта Фриц Шменкель. Шменкель был коммунистом и не хотел воевать против Советского Союза. Тем не менее его призвали в армию. Однако служил он недолго – в ноябре 1941 года дезертировал из вермахта и несколько месяцев скитался по окрестным деревням.

В конце концов, Шменкель попал в партизанский отряд «Смерть фашизму!». Сначала на него посматривали косо, но со временем «Ивану Ивановичу» – так прозвали немца – стали доверять. Он участвовал в боях, выполнял диверсионные задания. О Шменкеле узнали соотечественники и устроили за ним охоту. В немецкой листовке говорилось: «Кто поймает Шменкеля – вознаграждение: русскому 8 га земли, дом, корова, германскому солдату – 25 тысяч марок и 2 месяца отпуска».

В ночь с 29 на 30 декабря 1943 года при переходе линии фронта немец и двое других партизан пропали без вести. Лишь спустя много лет после войны выяснилось, что он с товарищами попал в плен. Шменкеля казнили по приговору германского военно-полевого суда в оккупированном Минске.

Имя немца-партизана кануло в Лету. И лишь в 60-годах сотрудники КГБ случайно, расследуя одно из дел времен Великой Отечественной, наткнулись на историю о том, как партизаны, одетые в немецкую форму, вошли в деревню Скерино Нелидовского района и уничтожили полицейский гарнизон. Руководил той дерзкой операцией Фриц Шменкель. 6 октября 1964 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза…

Специально для «Столетия»

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103949