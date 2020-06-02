Миф о культурных европейских нациях. Франция

Вандеейский мятеж. Не слышали? Как и во всей Франции, в 1789—1792 годы в Вандее имели место выступления крестьян. Но восстание 1793 года, начавшееся как жакерия, впоследствии переросло в контрреволюционный мятеж. Завершившаяся поражением повстанцев спустя три года, война унесла жизни более чем 200 тысяч человек. Вандея, со своим кельтским населением, со своим нетронутым христианством отсутствием городской культуры и близостью между дворянами и крестьянами, представляла резкую противоположность остальной Франции. Вандейцы всегда были набожны и преданы королевскому дому. Относительно мало стеснённые прежними порядками и под влиянием духовенства, которое было большим в данном регионе, они крайне враждебно отнеслись к Революции. Одной из причин восстания называют принудительный набор в революционную армию. Получив известия о происшествиях в Вандее, Национальный конвент объявил всех участвующих в восстании вне закона. 7 января 1794 года республиканцы с помощью транспортных судов овладели островом Нуармутье. Находившиеся на нём роялисты капитулировали, но комиссары Конвента нарушили условия договора и расстреляли до 1500 пленных, после чего командующий республиканскими войсками генерал Тюрро, получив подкрепления, решил окончательно подавить восстание и для этого двинул в Вандею 12 летучих отрядов (всего около 15 тысяч человек), известных под названием адских колонн, которые истребляли на своем пути дома, селения, леса и беспощадно расстреливали всех пленных.

Итак – La Belle France, прекрасная Франция . Благородные мушкетеры, вонючие короли и придворные, прекрасное вино…. А такие ли они «белые и пушистые» на самом деле?



В ответ на это и роялисты не давали своим противникам пощады. С обеих сторон творились страшные жестокости, но подавить остатки восстания республиканцы так и не смогли. «Вандея должна стать национальным кладбищем», – провозгласил храбрый генерал Тюрро, возглавивший «адские колонны» карателей. Расправа длилась 18 месяцев. Расстрелов и гильотин (из Парижа доставили даже детские гильотины) для исполнения указа оказалось недостаточно.



Уничтожение людей происходило, по мнению революционеров, недостаточно быстро. Решили: топить. Город Нант, как пишет Норман Дэвис, был «атлантическим портом работорговли, в связи с чем здесь под рукой имелся целый флот огромных плавучих тюрем».



Но даже этот флот быстро иссяк бы. Поэтому придумали выводить гружённую людьми баржу на надёжной канатной привязи в устье Луары, топить её, потом снова вытаскивать канатами на берег и слегка просушивать перед новым употреблением. Получилось, пишет Дэвис, «замечательное многоразовое устройство для казни».

Просто умерщвлять людей революционным затейникам было мало. Они находили удовольствие в том, чтобы до погрузки на баржи срывать с них одежду и связывать попарно. Беременных женщин обнажёнными связывали лицом к лицу со стариками, мальчиков со старухами, священников с девушками, это называлось «республиканскими свадьбами».

Чтобы спрятавшиеся в лесах не выжили, а умерли от голода, был вырезан скот, сожжены посевы и дома. Якобинский генерал Вестерман воодушевлённо писал в Париж:

«Граждане республиканцы, Вандея более не существует! Благодаря нашей свободной сабле она умерла вместе со своими бабами и их отродьем. Используя данные мне права, я растоптал детей конями, вырезал женщин. Я не пожалел ни одного заключённого. Я уничтожил всех».

Обезлюдели целые департаменты, было истреблено, по разным подсчётам, от 400 тысяч до миллиона человек.

И как вам? Культурно? По-европейски? Идем дальше. Война 1812 года. Мы сейчас представляем ее по фильмам- все чинно, благородно. А на самом деле французы на нашей территории порезвились так же как и нацисты в сороковые 20-го века.

«Для победы необходимо, чтобы простой солдат не только ненавидел своих противников, но и презирал их».

Наполеон, император Франции



Вот они и презирали нас. Разрушали монастыри, взрывали памятники архитектуры. Алтари московских церквей умышленно превращали в конюшни и отхожие места. Лютой смертью убивали священников, не выдававших церковные святыни, насиловали монахинь, древними иконами растапливали печи. При этом солдаты твёрдо знали, что пришли в варварскую, дикую страну. Наполеон приказал, при доставлении в Кремль съестных припасов, вместо лошадей употреблять для этого русских обоего пола.

«Разорение крестьян проходившей армией завоевателя, бесчисленными мародёрами и просто разбойничавшими французскими дезертирами было так велико, что ненависть к неприятелю росла с каждым днём».

«Нашествие Наполеона на Россию»,

Евгений Тарле российский и советский историк



Армия Наполеона нигде решительно, даже в Египте, даже в Сирии, не вела себя так необузданно, не убивала и не истязала население так нагло и жестоко, как именно в России. Дочиста были разорены многочисленные московские монастыри. Солдаты сдирали с икон серебряные оклады, собирали лампады, кресты.



Для удобства обзора они взорвали стоявшую рядом с Новодевичьим монастырём церковь Иоанна Предтечи.



В Высокопетровском монастыре оккупанты устроили скотобойню, а соборный храм превратили в мясную лавку. Весь монастырский погост был покрыт спёкшейся кровью, а в соборе на паникадилах и на вколоченных в иконостас гвоздях висели куски мяса и внутренности животных.



В Андрониевском, Покровском, Знаменском монастырях французские солдаты кололи на дрова иконы, лики святых использовали как мишени для стрельбы.



В Чудовом монастыре французы, надев на себя и на своих лошадей митры и облачение духовенства, ездили так и очень смеялись.



В Даниловом монастыре ободрали раку князя Даниила и сорвали одежды с престолов.



В Можайском Лужецком монастыре хранящаяся здесь икона святого Иоанна Предтечи имеет следы от ножа – французы использовали её, как разделочную доску, рубили на ней мясо.



Иеромонах Знаменского монастыря Павел и священник Георгиевского монастыря Иоанн Алексеев были убиты.



Священника церкви Сорока святых Петра Вельмянинова били прикладами, кололи штыками и саблями за то, что не отдал им ключи от храма.



Монахи Новоспасского монастыря похоронили священника, но французы потом 3 раза раскапывали его могилу: увидев свежую землю, они думали, что в этом месте зарыли клад.



В Богоявленском монастыре казначея монастыря Аарона французы таскали за волосы, выдёргивали бороду и затем возили на нём грузы, запрягая в телегу. Культурная нация пришла «приобщать варваров» к достижениям цивилизации.



Методы не менялись – грабеж, убийства, насилие.

«…Императорская колонна приближалась к Гжатску; она была изумлена, встретив на своём пути только что убитых русских. Замечательно то, что у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и что окровавленный мозг был разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шло две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки…»

«Наполеон хранил мрачное молчание; но на следующий день убийства прекратились. Ограничивались тем, что обрекали этих несчастных умирать с голоду за оградами, куда их загоняли на ночь, словно скот. Без сомнения, это было варварство; но что же было делать? Выпустить их на свободу? Они стали бы рассказывать о нашем бедственном положении и, присоединившись к своим, яростно бросились бы за нами. В этой беспощадной войне даровать им жизнь было равносильно тому, что принести в жертву самих себя. Приходилось быть жестокими по необходимости…»

генерал Филипп-Пол де Сегюр,

личный адъютант Бонапарта



Понятно? Жестокими по необходимости. Вот она европейская цивилизованность.

Идем дальше. Все знают о такой стране – Алжир? Так там наши милые месье тоже развернулись во всю широту европейской души. В 1830 году европейцы вторглись в Алжир, а уже в 1834 – Париж официально заявил о его захвате и присоединении территории. На период более 100 лет Алжир становится частью Французской Республики.



Местных жителей, страна, провозгласившая лозунг «Свобода. Равенство. Братство», объявила людьми второго сорта. 8 мая 1945 годав городе Сетиф началось восстание алжирцев против произвола колонистов.



Последней каплей для начала восстания послужило убийство полицейским молодого человека за то, что тот нес алжирский флаг. Французские власти применили пулеметы и артиллерию.



По разным данным, погибло до 45 тысяч человек, французы потеряли около тысячи. Восстание было подавлено.



В 1949 году Франция подписала IV Женевскую конвенцию, которая, в частности, призывает придерживаться норм гуманизма в отношении военнопленных и гражданского населения. Но это никак не повлияло на количество преступлений против человечества. В 1954 году началась полномасштабная война за независимость. По сути, она превратилась в геноцид мусульманского населения, который Франция так и не признала.

«Французы вели все свое время подавление алжирских восстаний крайне жестоко, методами, которыми они давили Вандею, и они не скрывали, что это те же самые методы – лютовали так, как мало кто лютовал, – некоторые племена были просто уничтожены в результате геноцида».

«Восстания не прекращались ни на минуту, и взаимное озлобление достигло точки кипения, что, когда Фронт национального освобождения возглавил войну, разговор уже шел только о том, «что либо все, либо ничего», компромиссы отвергались алжирцами с самого начала, потому что они говорили: «Сколько можно?! Мы либо умрем, либо победим».

Саид Закирович Гафуров

Французы в Алжире (фото из открытых источников)



«С 1954 года мы французы стали соучастниками геноцида. Под предлогом установления мира, мы убили более миллиона населения Алжира во время вооруженных рейдов. Мы сжигали целые деревни вместе с их жителями, вырезали население, вынимая еще не родившихся детей из утроб матерей, пытали до смерти. Целые племена страдали от холода и голода, умирали от эпидемий в концлагерях. В этих лагерях погибло около полумиллиона алжирцев».

Симона де Бовуар французская писательница

Французы в Алжире (фото из открытых источников)



Вот только некоторые факты тех лет: 9 из 10 арабских женщин-заключенных подвергались надругательствам в годы Алжирской войны – массовые изнасилования были обычной практикой французских войск, особенно в сельской местности. Возражать или протестовать среди солдат никто не осмеливался, женщины считались частью солдатского трофея, получаемого во время операции. Недовольных могли даже обвинить в поддержке алжирского Фронта национального освобождения.



Пытки и издевательства стали обыденностью алжирской трагедии: людей заставляли рыть собственные могилы, в которые из сбрасывали и закапывали по шею, оставляя умирать от жажды.



Их избивали прикладами винтовок, натравливали на них дрессированных собак, скармливали их тело собакам, пропускали электрический ток через самые чувствительные точки тела, заставляли сидеть на стеклянных осколках, силой наполняли их организм водой, пока не распухал живот, а затем прыгали на них, чтобы вода начинала выходить изо рта, ушей, носа, раскаленными щипцами вырывали ногти, сжигали ресницы, снимали скальпы, катали по ковру, состоящему из шипов, разрывали тело, привязывая одну часть к дереву, а другую к машине.

"Гуманное" обращение с местным населением (фото из открытых источников)



Других заставляли переносить тяжести, языком подметать дорогу, запрягали в повозки вместо лошадей, заставляли подбрасывать в воздух сено, а затем собирать его, бегать вокруг дома в течение 10 часов, людей принуждали возводить стены, разрушать их, снова строить. В отношении местного населения применялись такие пытки, о которых просто неприлично упоминать, так как это – откровенная мерзость.



Для обучения искусству пыток и истребления населения французы даже основали специальную школу, которая начала свою работу в мае 1958 года. Не отставали от профессиональных палачей и простые солдаты. Вот цитата из воспоминаний одного из солдат, мучивших женщин:

«Мы знали, что мы делаем, что-то не то, но мы не знали, что мы психологически убиваем этих женщин, – говорит один из солдат. – Вы должны рассматривать вопрос в контексте эпохи: мы в двадцать лет смотрели на алжирцев как на недочеловеков, а женщины попадали еще в более низкую категорию, они были хуже чем собак … Кроме расизма, была изоляция, скука, безумия, пьянки…».

"Гуманное" обращение с местным населением (фото из открытых источников)



19 марта 1962 года война была окончена. Были подписаны Эвианские соглашения: Алжир наконец получил независимость, заплатив за это очень высокую цену. За 8 лет конфликта погибло 1,5 миллиона мирных граждан, страна лишилась 15% своего населения

А с чего же все начиналось? До колонизации Францией, Алжир был достаточно сильным государством и контролировал большую часть средиземноморского бассейна вплоть до поражения, которое потерпел османский флот в 1827 году. В 1830 году французами была снаряжена громадная военная экспедиция под командованием генерала Бурмона. Перед тем, как приступить к действиям, они выступили с обращением к алжирскому населению. Текст обращения звучал так:

«Мы, французы и ваши друзья, сейчас направляемся в столицу страны – город Алжир. Мы клянемся в наших добрых намерениях, и если вы присоединитесь к нам и докажете, что способны обеспечить нам безопасность, то власть будет оставаться в ваших руках, как и раньше и вы сохраните независимость своей страны».

Тем ни менее, сразу же после вступления на территорию Алжира, французы начали совершать преступления.

"Гуманное" обращение с местным населением (фото из открытых источников)



Например, служащие колониальных французских войск соревновались между собой в том, кто больше насобирает отрезанных ушей или конечностей местного населения, для получения вознаграждения. В рапортах, направленных представителями французских спецслужб в Париж в то время, говорилось:

«Нами полностью разрушены мечети. Ограблено население, которому мы обещали уважительное с ними обращение, путем изъятия безвозмездно их имущества. Всех тех, кто пользовался уважением и поддержкой населения, мы судили, так как своей смелостью они представляли опасность»

Французские офицеры делали все, что в их силах для того, чтобы истребить как можно больше коренного населения, стереть его национальную идентификацию путем беспощадного уничтожения населения.



Мужская часть населения истреблялась, а женщины и дети погружались на корабли и вывозились на Полинезийские острова. Всех, кто не проявляет повиновения и собачьей преданности, подвергались истреблению. Подсчитав жертв одной только бойни, устроенной ними, французы обнаружили тысячу триста убитых, а раненых не было по той простой причине, что никого не оставляли в живых.



Об этом свидетельствуют слова одного из французских офицеров Монтианака. 26 ноября 1830 года в алжирском городе Блида французы устроили невиданную резню против мирного населения. Не жалели никого, ни стариков, ни старух, ни женщин, ни даже грудных детей. Французский офицер Тролер, организовавший эту резню, проявил необыкновенный талант в этом кровавом деле и превратил город в кладбище буквально за несколько часов. Улицы «мертвого» города были устланы трупами, и никто не мог сосчитать, сколько тогда было убито людей.

"Гуманное" обращение с местным населением (фото из открытых источников)



Майор Монтаньяк, который руководил французскими частями в районе города Скикда в 1843 году, признается в том, что арабам отсекали головы, будучи уверенным в том, что арабы после достижения пятнадцатилетнего возраста должны быть убиты. Другими словами: «Нужно убивать всех, кто не соглашается ползать, как собаки у наших ног» .



Кроме того, этот командир «прославился» убийствами именно мирного населения, даже когда сопротивление прекратилось, предпочитая отсечение голов тюремному заточению. Излюбленной стратегией борьбы Монтаньяка было тотальное истребление населения, будь то мужчины, женщины или дети. Об этом свидетельствует выдержка из его письма одному из друзей:

«Ты спрашивал у меня, как мы поступали с женщинами. Некоторых мы оставляли заложницами, других же меняли на скот или продавали на аукционах, как стадо баранов….. Это наши методы борьбы с арабами, мой друг. Убивать мужчин, а женщин и детей погружать на корабли и отправлять на Полинезийские острова. Короче говоря, истребление всех тех, кто отказывается ползать у наших ног, как собаки»

В своей книге «Письма солдата» Монтаньяк описывает зверства французов в одной из битв: «Нам удалось насчитать убитыми тысячу триста женщин и детей, за исключением раненых, которых не было по той причине, что мы раненых не оставляли»

Французский генерал Кавеньяк признается в истреблении целого племени Бени Сабих в 1844 году: «Наши солдаты собрали дрова и сложили их у входа в пещеру, в которую мы загнали членов племени Бени Сабих. Вокруг разместили огневые точки для того, чтобы никто не смог выйти оттуда и подожгли дрова»

"Гуманное" обращение с местным населением (фото из открытых источников)

"Гуманное" обращение с местным населением (фото из открытых источников)

"Гуманное" обращение с местным населением (фото из открытых источников)

"Гуманное" обращение с местным населением (фото из открытых источников)

Что касается тех членов племени, кому удалось избежать смерти в «печи Монтеньяка» и которые находились за пределами территории племени Бени Сабих, то ними занялся полковник Банропар, которому удалось в течение года, прошедшего с момента гибели их родни, собрать их, закованных в кандалы, в другой пещере.



Затем он приказал замуровать все имеющиеся выходы, чтобы никому не удалось сбежать из этой братской могилы.

И скажите пожалуйста, чем они отличаются от нацистов?

Были еще и колониальные части французов- марокканские гумьеры. Их до сих пор очень хорошо помнят в Италии.

Гумьеры (фото из открытых источников)



Пусть и находились они в оперативном подчинении англо-американского командования, но офицеры у них были французские. И вот чем прославились эти «освободители»:

Историки свидетельствуют, что после сражения марокканские гумьеры совершали зверские погромы в окрестных деревнях. Были изнасилованы все девочки и женщины, не спаслись и мальчики-подростки. Отчеты 71-й немецкой дивизии фиксируют 600 изнасилований женщин в небольшом городе Спиньо всего за три дня.



При попытках спасти своих родственниц, подруг или соседок были убиты свыше 800 мужчин.



Пастор городка Эспериа тщетно пытался уберечь трех женщин от насилия марокканских солдат — гумьеры связали священника и насиловали всю ночь, после чего он вскоре скончался. Марокканцы также разграбили и унесли все, что имело хоть какую-то ценность. Марокканцы выбирали для групповых изнасилований наиболее красивых девушек. К каждой из них выстраивались очереди гумьеров, желающих поразвлечься, в то время как другие солдаты удерживали несчастных.



Так, двух юных сестер 18 и 15 лет изнасиловали более 200 гумьеров каждую. Младшая сестра умерла от полученных травм и разрывов, старшая сошла с ума и 53 года до самой смерти содержалась в психиатрической больнице.



На Сицилии гумьеры изнасиловали всех, кого смогли схватить. Зверства, которые несколько месяцев творили в Италии марокканские гумьеры, получили у итальянских историков название marocchinate — производное от названия родной страны насильников.

15 октября 2011 года президент Национальной ассоциации жертв marocchinate Эмилиано Сиотти выступил с оценкой масштабов случившегося:

«Из многочисленных документов, собранных сегодня, известно, что совершено, как минимум, 20 000 зарегистрированных случаев насилия. Это число до сих пор не отражает истину — медицинские отчеты тех лет сообщают, что две трети изнасилованных женщин из стыда или скромности предпочли не сообщать ничего властям. С учетом комплексной оценки мы можем с уверенностью сказать, что были изнасилованы, как минимум, 60 000 женщин.



В среднем североафриканские солдаты насиловали их группами по два или три человека, но у нас также собраны показания женщин, изнасилованных 100, 200 и даже 300 солдатами», — отметил Сиотти.

И как вам такой портрет «прекрасной Франции»?

А вы в курсе, что во Вьетнаме в составе Иностранного легиона воевало очень много карателей из СС, РОА и прочего нацистского сброда? Их всех с удовольствием приняла под крылышко Франция. Вот тут то им и пригодились навыки бывших эСэСовцев, которые воевали на Восточном фронте, знали, что такое густые леса, знали что такое партизанская война и не знали жалости, к местным аборигенам.

Самое интересное ни за одно из этих преступлений Франция каяться и не собирается.

Alex 1



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