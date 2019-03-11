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Кто вы, сэр Лонсдейл? «Мертвый сезон» разведчика-нелегала Конона Молодого

18:52. 11 марта 2019 Просмотров - 149 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ТАСС @ Роман Азанов
ТАСС — о работе под прикрытием и нелегкой судьбе тайного резидента, который успешно добывал в 1950-х годах для СССР секретную информацию в важнейших учреждениях Англии и военных базах США.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101510

Метки: чит.клуб

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