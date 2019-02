G-10, или Кто управляет Банком международных расчётов

Концептуал СМИ За кулисами мировых финансов

Важнейшим принципом в мире финансов является секретность. Информация о тех или иных решениях, о конкретных операциях, о планах финансовых институтов, об их положении скрывается не только от обычных граждан, но и от государственных учреждений, наделённых правами контроля. Мир финансов – это вторая реальность, параллельный мир, всё сильнее влияющий на нашу повседневную жизнь, первую реальность. И чем строже секретность, тем больше эффективность этого влияния.

В учебниках по экономике обычно называют лишь два международных центра, которые осуществляют глобальное управление мировыми финансами, – Международный валютный фонд (МВФ) и Банк международных расчётов (БМР). О первом из них известно достаточно много. Что же касается БМР, то это организация гораздо более закрытая. Её принято называть «клубом центральных банков» или «Центробанком центробанков». Эта организация была создана в 1930 году. Во время Второй мировой войны активно сотрудничала с фашистской Германией. В концы войны страны-победительницы приняли решение о её ликвидации, но выполнить решение не удалось. На сегодняшний день членами БМР являются 60 центробанков, в том числе Банк России.

Однако МВФ и БМР – это не всё. Имеются и другие (глобальные) центры управления мировыми финансами. О них говорят крайне редко. Я уже писал о неформальной организации G-30 (Группе тридцати), которая является одним из наднациональных центров управления мировой финансовой системой.

Есть ещё одна наднациональная организация в мире финансов, о которой не знают даже многие профессионалы; информация о ней просачивается в открытые источники в гомеопатических дозах. Это G-10, или Группа десяти (Группа). В советских учебниках говорилось, что G-10 – десятка государств-членов МВФ (Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Великобритания, США, Швеция, Германия), подписавших в 1962 году в Париже Генеральное соглашение о займах (General Agreements to Borrow – GAB). Тогда «десятка» скинулась на сумму займов МВФ в 6 млрд. долл. После 1962 года заседания «десятки» стали проводиться регулярно. В 1964 году к Группе присоединилась Швейцария, но название G-10 не было изменено. В качестве наблюдателей в Группе участвуют Банк международных расчётов, Европейская комиссия, МВФ и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Некоторые эксперты считают, что именно «десятка» подготовила план демонтажа Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы и её замены Ямайской системой в 1976 году.

Сейчас «десятку» почти перестали вспоминать. Чаще вспоминают её детище – Генеральное соглашение о займах, которое в модифицированном виде существует до сих пор. На середину прошлого года сумма займов по линии Генерального соглашения составила 26 млрд. долл.

На встречах «десятки» координируются решения по ключевым ставкам, подписываются соглашения о валютных свопах между центробанками, определяются допустимые диапазоны колебаний валют. «Десятка» – это в первую очередь картель центробанков.

Часть встреч членов «десятки» проходит под крышей БМР. Скажу больше: Группа десяти не только встречается в Базеле, она фактически управляет Банком международных расчётов. Забавно смотрится на сайте БМР информация о том, что Группа проводит свои встречи раз в год на полях саммита МВФ-ВБ. А о том, что руководители центробанков Группы регулярно встречаются в центральном офисе БМР в Базеле, – ни слова.

Кое-какой свет на деятельность G-10 проливают работы Эдварда Эпштейна («Управление миром денег»), Эллен Браун («Башня Базеля: секретные планы выпуска глобальной валюты»), Адама Лебора («Базельская башня: туманная история тайного банка, который правит миром»). Наиболее интересна работа последнего автора, британского журналиста, опубликованная в 2013 году.

БМР организует большое количество встреч с участием руководителей и чиновников высшего звена центробанков и финансовых регуляторов стран-членов. Согласно последнему годовому докладу БМР за 2017/18 гг., за отчётный (годовой) период было проведено 278 встреч, участниками которых было 9514 человек. В том числе в центральном офисе БМР в Базеле было проведено 187 встреч (6213 участников).

Выделяются три вида регулярных встреч, которые проводятся в Банке международных расчётов каждые два месяца с участием руководителей центробанков-членов БМР. Это Совещание по вопросам глобальной экономики (the Global Economy Meeting), заседание Экономического консультативного комитета (the Economic Consultative Committee) и Общая встреча управляющих всеми центробанками (the All Governors’ Meeting). Все эти встречи проходят одна за другой в течение двух-трёх дней.

Под вывеской Экономического консультативного комитета (ЭКК) и скрывается Группа десяти. Иногда в заседаниях ЭКК участвуют до полутора десятков центробанков, но ядро из одиннадцати первоначальных членов «десятки» до сего дня неизменно. ЭКК дает рекомендации и рассматривает заявки на членство в БМР. Экономический консультативный комитет также курирует работу трёх комитетов БМР, которые занимаются мировой финансовой системой, платёжными системами и международными рынками. ЭКК также готовит предложения для Совещания по вопросам глобальной экономики и Общей встречи управляющих центробанками.

Цикл двухмесячных встреч в Базеле начинается с заседания ЭКК, далее следуют Совещание по вопросам глобальной экономики, а завершающей фазой является Общее собрание руководителей центробанков. Вот как описывает Адам Лебор проведение встречи Экономического консультативного комитета, который он называет «самым эксклюзивным клубом мира»:

«Самый эксклюзивный клуб мира насчитывает 18 участников. Они собираются каждый месяц воскресными вечерами в 7 часов в конференц-зале Е в круглом башенном здании, чьи тонированные окна выходят на центральный железнодорожный вокзал Базеля. Их дискуссия длится в течение одного часа, возможно, полутора часов. Некоторые из присутствующих приводят с собой коллегу, но референты редко выступают во время этого самого конфиденциального из конклавов. Мало кого, если вообще кого-то из тех, кто наслаждается отменной кухней и превосходными винами – некоторыми из лучших, какие может предложить Швейцария, – узнал бы в лицо кто-то из прохожих, но они входят в число самых влиятельных людей мира. Эти мужчины – а почти все из них являются мужчинами – руководители центральных банков».

В своей книге Адам Лебор называет состав Экономического консультативного комитета по состоянию на 2013 год: Бен Бернанке (Ben Bernanke), председатель Федеральной резервной системы США; сэр Мервин Кинг (Mervyn King), управляющий Банком Англии; Марио Драги (Mario Draghi) из Европейского центрального банка; Чжоу Сяочуань (Zhou Xiaochuan) из Банка Китая; а также управляющие центральными банками Германии, Франции, Италии, Швеции, Канады, Индии и Бразилии. К ним присоединяется Хайме Каруана (Jaime Caruana), бывший управляющий Банком Испании, генеральный директор БМР.

В последнем годовом отчёте БМР также упоминается Экономический консультативный комитет и указывается, что он состоит из 18 членов. Это все та же «десятка» (точнее группа из 11 центробанков), к которой добавились Европейский центральный банк (ЕЦБ), центробанки Китая, Индии, Японии, Бразилии, Мексики.

Все члены ЭКК «по странному совпадению» входят в состав совета директоров БМР. Кроме 18 упомянутых членов ЭКК в Совет входят ещё три человека, в том числе Йенс Вайдман (Jens Weidmann), который возглавляет Совет директоров БМР и является председателем Общих встреч управляющих центробанками. Вайдман – президент Немецкого федерального банка и член правления ЕЦБ.

Руководит Экономическим консультативным комитетом в настоящее время Марк Карни (Mark Carney), банкир с большим опытом работы. Это человек из банка Голдман Сакс (Goldman Sachs). Карни 13 лет работал в отделениях этого банка в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио, занимаясь вопросами суверенных рисков, рынков заёмного капитала развивающихся экономик и банковскими инвестициями. В 2008-2013 гг. он возглавлял Банк Канады. С 2013 года – управляющий Банком Англии (пришел на смену Мервину Кингу). В БМР Марк Карни является также председателем Совещания по вопросам глобальной экономики. Итак, на данный момент человек Goldman Sachs руководит Группой, которую по-прежнему принято называть G-10. И ещё одна деталь: Карни – член G-30. Кстати, в работе G-30 принимают участие и некоторые другие члены модернизированной «десятки». Например, Марио Драги, который также является человеком банка Голдман Сакс.

Ограниченные размеры статьи не позволяет раскрыть все нити, которые связывают G-30 и G-10. А что касается расширенной «десятки», то её деятельность сосредоточена сегодня на управлении Банком международных расчётов.

