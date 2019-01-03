Образы русской усадьбы в фотографиях

1. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид центрального дома1. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид центрального дома2. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид павильона Летний домик и пруда3. 1860-е. Абрамцево, вид со стороны нижнего пруда4. 1860-е. Усадьба Уты, Орловской губернии. Парк усадьбы и дети А.М. Гулевича с воспитателями5. 1860-е. Усадьба Уты. Вид усадебного дома6. 1860-е. Усадьба Уты. Вид хозяйственных построек7. 1865-1868 На террасе усадебного дома8. 1865-1868 Усадебный дом в Кусково.9. 1867. Депутация от крестьян и сельских учителей приносят благодарность графини Муравьевой в имении Юрбург10. 1870-е. Архангельское. Итальянский павильон11. 1870-е. Архангельское. Картинная галерея12. 1870-е. Архангельское. Салон Тьеполо13. 1870-е. Архангельское. Столовая14. 1870-е. Петровско-Разумовское, Павильон в парке15. 1870-е. Петровско-Разумовское, парковая аллея. ведущая к оранжире16. 1872. Семья Жемчужниковых в усадьбе А.М. Сухотина Кочеты17. 1878. Интерьер в Покровском18. 1880-е. Вид графского дома и памятника Александру I в Грузине19. 1880-е. Общий вид Грузина от паромной пристани20. 1880-е. Вид дома и пруда в Остафьеве21. 1880-е. Вид дома и сада в усадьбе «Рай-Семёновское»22. 1880-е. Вид регулярного парка и оранжереи в Кускове23. 1880-е. Панорама Кускова из-за пруда24. 1880-е. Передняя в Остафьево25. 1880-е. Портрет княгини П.Б. Щербатовой с внуками в Итальянском дворике в Поречье26. 1880-е. Семья графа С.Д. Шереметева в неизвестной усадьбе27. 1882. Групповой портрет семьи Фон Мекк на террасе в Плещееве28. 1882. Игра в крокет в Плещееве.29. 1882. Катание на лодке в Плещееве30. 1882. Надежда Филаретовна Фон Мекк на террасе в Плещееве.31. 1882. Усадьба в Плещеево32. 1884. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными на балконе в Ильинском33. 1884-1887. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными и гостями в Ильинском34. 1895. Суханово. Светлейшая княгиня Ольга Петровна Волконская (1845-1919), урожденная Клейнмихель, с родственницами35. 1895. Суханово. Светлейший князь Петр Дмитриевич Волконский (1845-1919) с дочерью Софьей Петровной Давыдовой

Источник: humus.livejournal.com