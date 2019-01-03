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Образы русской усадьбы в фотографиях

12:04. 3 января 2019 Просмотров - 382 Нет комментариев Опубликовал:


1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид центрального дома
1. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид центрального дома

1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид центрального дома
1. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид центрального дома

1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид павильона Летний домик и пруда
2. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид павильона Летний домик и пруда

1860-е. Абрамцево, вид со стороны нижнего пруда
3. 1860-е. Абрамцево, вид со стороны нижнего пруда

1860-е. Усадьба Уты, Орловской губернии. Парк усадьбы и дети А.М. Гулевича с воспитателями
4. 1860-е. Усадьба Уты, Орловской губернии. Парк усадьбы и дети А.М. Гулевича с воспитателями

1860-е. Усадьба Уты. Вид усадебного дома
5. 1860-е. Усадьба Уты. Вид усадебного дома

1860-е. Усадьба Уты. Вид хозяйственных построек
6. 1860-е. Усадьба Уты. Вид хозяйственных построек

1865-1868 На террасе усадебного дома
7. 1865-1868 На террасе усадебного дома

1865-1868 Усадебный дом в Кусково.
8. 1865-1868 Усадебный дом в Кусково.

1867. Депутация от крестьян и сельских учителей приносят благодарность графини Муравьевой в имении Юрбург
9. 1867. Депутация от крестьян и сельских учителей приносят благодарность графини Муравьевой в имении Юрбург

1870-е. Архангельское. Итальянский павильон
10. 1870-е. Архангельское. Итальянский павильон

1870-е. Архангельское. Картинная галерея
11. 1870-е. Архангельское. Картинная галерея

1870-е. Архангельское. Салон Тьеполо
12. 1870-е. Архангельское. Салон Тьеполо

1870-е. Архангельское. Столовая
13. 1870-е. Архангельское. Столовая

1870-е. Петровско-Разумовское, Павильон в парке
14. 1870-е. Петровско-Разумовское, Павильон в парке

1870-е. Петровско-Разумовское, парковая аллея. ведущая к оранжире
15. 1870-е. Петровско-Разумовское, парковая аллея. ведущая к оранжире

1872. Семья Жемчужниковых в усадьбе А.М. Сухотина Кочеты
16. 1872. Семья Жемчужниковых в усадьбе А.М. Сухотина Кочеты

1878. Интерьер в Покровском
17. 1878. Интерьер в Покровском

1880-е. Вид графского дома и памятника Александру I в Грузине
18. 1880-е. Вид графского дома и памятника Александру I в Грузине

1880-е. Общий вид Грузина от паромной пристани
19. 1880-е. Общий вид Грузина от паромной пристани

1880-е. Вид дома и пруда в Остафьеве
20. 1880-е. Вид дома и пруда в Остафьеве

1880-е. Вид дома и сада в Рай-Семеновском
21. 1880-е. Вид дома и сада в усадьбе «Рай-Семёновское»

1880-е. Вид регулярного парка и оранжереи в Кускове
22. 1880-е. Вид регулярного парка и оранжереи в Кускове

1880-е. Панорама Кускова из-за пруда
23. 1880-е. Панорама Кускова из-за пруда

1880-е. Передняя в Остафьево
24. 1880-е. Передняя в Остафьево

1880-е. Портрет княгини П.Б. Щербатовой с внуками в Итальянском дворике в Поречье
25. 1880-е. Портрет княгини П.Б. Щербатовой с внуками в Итальянском дворике в Поречье

1880-е. Семья графа С.Д. Шереметева в неизвестной усадьбе
26. 1880-е. Семья графа С.Д. Шереметева в неизвестной усадьбе

1882. Групповой портрет семьи Фон Мекк на террасе в Плещееве
27. 1882. Групповой портрет семьи Фон Мекк на террасе в Плещееве

1882. Игра в крокет в Плещееве.
28. 1882. Игра в крокет в Плещееве.

1882. Катание на лодке в Плещееве
29. 1882. Катание на лодке в Плещееве

1882. Надежда Филаретовна Фон Мекк на террасе в Плещееве.
30. 1882. Надежда Филаретовна Фон Мекк на террасе в Плещееве.

1882. Усадьба в Плещеево
31. 1882. Усадьба в Плещеево

1884. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными на балконе в Ильинском
32. 1884. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными на балконе в Ильинском

1884-1887. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными и гостями в Ильинском
33. 1884-1887. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными и гостями в Ильинском

1895. Суханово. Светлейшая княгиня Ольга Петровна Волконская (1845-1919), урожденная Клейнмихель, с родственницами
34. 1895. Суханово. Светлейшая княгиня Ольга Петровна Волконская (1845-1919), урожденная Клейнмихель, с родственницами

1895.Суханово. Светлейший князь Петр Дмитриевич Волконский (1845-1919) с дочерью Софьей Петровной Давыдовой
35. 1895. Суханово. Светлейший князь Петр Дмитриевич Волконский (1845-1919) с дочерью Софьей Петровной Давыдовой


Источник: humus.livejournal.com

Метки: интерьеры, история, ковенская губерния, московская губерния, новгородская губерния, Россия, тульская губерния, усадьбы, фото
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