Образы русской усадьбы в фотографиях
12:04. 3 января 2019 Просмотров - 382 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид центрального дома
1. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид центрального дома
2. 1860-е. Никольское-Прозоровское. Вид павильона Летний домик и пруда
3. 1860-е. Абрамцево, вид со стороны нижнего пруда
4. 1860-е. Усадьба Уты, Орловской губернии. Парк усадьбы и дети А.М. Гулевича с воспитателями
5. 1860-е. Усадьба Уты. Вид усадебного дома
6. 1860-е. Усадьба Уты. Вид хозяйственных построек
7. 1865-1868 На террасе усадебного дома
8. 1865-1868 Усадебный дом в Кусково.
9. 1867. Депутация от крестьян и сельских учителей приносят благодарность графини Муравьевой в имении Юрбург
10. 1870-е. Архангельское. Итальянский павильон
11. 1870-е. Архангельское. Картинная галерея
12. 1870-е. Архангельское. Салон Тьеполо
13. 1870-е. Архангельское. Столовая
14. 1870-е. Петровско-Разумовское, Павильон в парке
15. 1870-е. Петровско-Разумовское, парковая аллея. ведущая к оранжире
16. 1872. Семья Жемчужниковых в усадьбе А.М. Сухотина Кочеты
17. 1878. Интерьер в Покровском
18. 1880-е. Вид графского дома и памятника Александру I в Грузине
19. 1880-е. Общий вид Грузина от паромной пристани
20. 1880-е. Вид дома и пруда в Остафьеве
21. 1880-е. Вид дома и сада в усадьбе «Рай-Семёновское»
22. 1880-е. Вид регулярного парка и оранжереи в Кускове
23. 1880-е. Панорама Кускова из-за пруда
24. 1880-е. Передняя в Остафьево
25. 1880-е. Портрет княгини П.Б. Щербатовой с внуками в Итальянском дворике в Поречье
26. 1880-е. Семья графа С.Д. Шереметева в неизвестной усадьбе
27. 1882. Групповой портрет семьи Фон Мекк на террасе в Плещееве
28. 1882. Игра в крокет в Плещееве.
29. 1882. Катание на лодке в Плещееве
30. 1882. Надежда Филаретовна Фон Мекк на террасе в Плещееве.
31. 1882. Усадьба в Плещеево
32. 1884. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными на балконе в Ильинском
33. 1884-1887. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными и гостями в Ильинском
34. 1895. Суханово. Светлейшая княгиня Ольга Петровна Волконская (1845-1919), урожденная Клейнмихель, с родственницами
35. 1895. Суханово. Светлейший князь Петр Дмитриевич Волконский (1845-1919) с дочерью Софьей Петровной Давыдовой
Источник: humus.livejournal.com