Образы русской усадьбы в фотографиях. Часть 2

1884. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными в крестьянских костюмах в Архангельском1884. Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны и Екатерины Адольфовны Шнейдер в повозке у крыльца дома в усадьбе Ильинское1888. Князь П.П. Вяземский в окружении родственников и друзей на террасе дома в Остафьеве1888. Панорама дворца в Царицыно близ Москвы1890. Шереметевы и их гости в Михайловском1890-е. Вид Владимирской церкви и пруда в Баловневе1890-е. Князь Феликс Феликсович Юсупов с женой и сыном Феликсом на пикнике1890-е. У пруда в Баловневе1894. В усадьбе Архангельское. На ступенях театра Гонзага1894. Вид дома в Ильинском из-за реки1894. Вид дома и парка в Ильинском1894. Свадьба графини А.С. Шереметевой с А.П. Сабуровым в Кускове1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Большая столовая1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Вид дома со стороны партера1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Гостиная1894. Федор Алексеевич и Екатерина Васильевна Уваровы с дочерьми Катей и Варей в усадьбе Поречье1894. Художник Ф.Фламенг пишет портрет княгини З.Н. Юсуповой с сыновьями в Архангельском1899. В ожидании лошади1899. Тенистая аллея1900. Портрет Юсупова Феликса Феликсовича-младшего1900-е. Аллея в парке1900-е. Вид сельца Миндюкино1900-е. Екатерина Александровна Петрова в усадьбе купца Александра Александровича Петрова1900-е. Никольское-Размыслово. Аллея к дому Дараганов1900-е. Никольское-Размыслово. Дом1900-е. Парк. Пруд1900-е. Парк. Дом1902. Ахтырка, вид с балкона дома в имении господина Матвеева1902. Уединение

Источник: humus.livejournal.com