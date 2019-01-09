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Образы русской усадьбы в фотографиях. Часть 2

11:55. 9 января 2019 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:


Образы русской усадьбы в фотографиях

1884. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными в крестьянских костюмах в Архангельском
1884. Великий князь Сергей Александрович и великая княгиня Елизавета Фёдоровна с приближёнными в крестьянских костюмах в Архангельском

1884. Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны и Екатерины Адольфовны Шнейдер в повозке у крыльца дома в усадьбе Ильинское
1884. Портрет великой княгини Елизаветы Фёдоровны и Екатерины Адольфовны Шнейдер в повозке у крыльца дома в усадьбе Ильинское
1888. Князь П.П. Вяземский в окружении родственников и друзей на террасе дома в Остафьеве
1888. Князь П.П. Вяземский в окружении родственников и друзей на террасе дома в Остафьеве
1888. Панорама дворца в Царицыно близ Москвы
1888. Панорама дворца в Царицыно близ Москвы
1890, Шереметевы и их гости в Михайловском. Неизвестный фотограф
1890. Шереметевы и их гости в Михайловском
1890-е. Вид Владимирской церкви и пруда в Баловневе
1890-е. Вид Владимирской церкви и пруда в Баловневе
1890-е. Князь Феликс Феликсович Юсупов с женой и сыном Феликсом на пикнике
1890-е. Князь Феликс Феликсович Юсупов с женой и сыном Феликсом на пикнике
1890-е. У пруда в Баловневе
1890-е. У пруда в Баловневе
1894. В усадьбе Архангельское. На ступенях театра Гонзага
1894. В усадьбе Архангельское. На ступенях театра Гонзага
1894. Вид дома в Ильинском из-за реки
1894. Вид дома в Ильинском из-за реки
1894. Вид дома и парка в Ильинском
1894. Вид дома и парка в Ильинском
1894. Свадьба графини А.С. Шереметевой с А.П. Сабуровым в Кускове
1894. Свадьба графини А.С. Шереметевой с А.П. Сабуровым в Кускове
1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Большая столовая
1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Большая столовая
1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Вид дома со стороны партера
1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Вид дома со стороны партера
1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Гостиная
1894. Усадьба Одинцово-Архангельское. Гостиная
1894. Федор Алексеевич и Екатерина Васильевна Уваровы с дочерьми Катей и Варей в усадьбе Поречье
1894. Федор Алексеевич и Екатерина Васильевна Уваровы с дочерьми Катей и Варей в усадьбе Поречье
1894. Художник Ф.Фламенг пишет портрет княгини З.Н. Юсуповой с сыновьями в Архангельском
1894. Художник Ф.Фламенг пишет портрет княгини З.Н. Юсуповой с сыновьями в Архангельском
1899. В ожидании лошади
1899. В ожидании лошади
1899. Тенистая аллея
1899. Тенистая аллея
1900. Портрет Юсупова Феликса Феликсовича-младшего
1900. Портрет Юсупова Феликса Феликсовича-младшего
1900-е. Аллея в парке
1900-е. Аллея в парке
1900-е. Вид сельца Миндюкино
1900-е. Вид сельца Миндюкино
1900-е. Екатерина Александровна Петрова в усадьбе купца Александра Александровича Петрова
1900-е. Екатерина Александровна Петрова в усадьбе купца Александра Александровича Петрова
1900-е. Никольское-Размыслово. Аллея к дому Дараганов
1900-е. Никольское-Размыслово. Аллея к дому Дараганов
1900-е. Никольское-Размыслово. Дом
1900-е. Никольское-Размыслово. Дом
1900-е. Парк. Пруд
1900-е. Парк. Пруд
1900-е. Парк. Дом
1900-е. Парк. Дом
1902. Ахтырка, вид с балкона дома в имении господина Матвеева
1902. Ахтырка, вид с балкона дома в имении господина Матвеева
1902. Уединение
1902. Уединение

Источник: humus.livejournal.com

Метки: история, московская губерния, Россия, усадьбы, фото
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