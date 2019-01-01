Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 января 2019

Аннексия Сокотры

Новый год начинается с аннексии.Объединенные Арабские Эмираты фактически проводят аннексию Сокотры, которая принадлежит Йемену.В прошлом году на Сокотру были высажены войска ОАЭ, которые фактически установили военный контроль над островом.Роль местных администраций и губернатора подчиняющегося хадистам в Адене стала сугубо декоративной.Ну а 31 декабря официальный представитель ОАЭ объявил, что эмиратчиков и Сокотру связывают давние и прочные исторические отношения, ввиду чего эмиратчики начинают предоставление гражданства жителям Сокотры, причем даже без необходимости запроса – живешь на Сокотре, получаешь гражданство ОАЭ.Фактически, участвуя в иностранной интервенции против Йемена, на фоне сворачивания Йеменской войны, эмиратчики пытаются создать предпосылки для отторжения Сокотры – у них уже есть военно-политический и экономический контроль над островом, а раздав паспорта, они смогут в среднесрочной перспективе провести референдум по переходу Сокотры в состав ОАЭ или же де-факто отторгнув остров на основании того, что там живут граждане ОАЭ, а не граждане Йемена.Хадисты в военных вопросах полностью зависят от Саудовской Аравии и ОАЭ и никак не могут помешать фактическому отторжению от Йемена его территории.

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Сирийские трофеи

Видео с выставки трофейного оружия, которая в прошлом году проходила в Севастополе.

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Хашогги нашелся

Появилось видео, где зафиксированы члены саудовской команды прилетевшей за Хашоггой из Эр-Рияда в Турцию.На обнародованнных кадрах показаны саудиты заносящие в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии мешки с "неизвестным" содержимым вскоре после того, как Хашоггу задушили и распилили..Видео обнародовано катарской "Аль-Джазирой".Катар не без удовольствия продолжает лупить по саудовской королевской семье.Первоисточник видео, турецкий канал Haber.

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