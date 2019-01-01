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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 01 января 2019

16:49. 1 января 2019 Просмотров - 271 Нет комментариев Опубликовал:

Аннексия Сокотры



Новый год начинается с аннексии.
Объединенные Арабские Эмираты фактически проводят аннексию Сокотры, которая принадлежит Йемену.
В прошлом году на Сокотру были высажены войска ОАЭ, которые фактически установили военный контроль над островом.
Роль местных администраций и губернатора подчиняющегося хадистам в Адене стала сугубо декоративной.
Ну а 31 декабря официальный представитель ОАЭ объявил, что эмиратчиков и Сокотру связывают давние и прочные исторические отношения, ввиду чего эмиратчики начинают предоставление гражданства жителям Сокотры, причем даже без необходимости запроса – живешь на Сокотре, получаешь гражданство ОАЭ.
Фактически, участвуя в иностранной интервенции против Йемена, на фоне сворачивания Йеменской войны, эмиратчики пытаются создать предпосылки для отторжения Сокотры – у них уже есть военно-политический и экономический контроль над островом, а раздав паспорта, они смогут в среднесрочной перспективе провести референдум по переходу Сокотры в состав ОАЭ или же де-факто отторгнув остров на основании того, что там живут граждане ОАЭ, а не граждане Йемена.

Хадисты в военных вопросах полностью зависят от Саудовской Аравии и ОАЭ и никак не могут помешать фактическому отторжению от Йемена его территории.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирийские трофеи



Видео с выставки трофейного оружия, которая в прошлом году проходила в Севастополе.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Хашогги нашелся



Появилось видео, где зафиксированы члены саудовской команды прилетевшей за Хашоггой из Эр-Рияда в Турцию.
На обнародованнных кадрах показаны саудиты заносящие в резиденцию генерального консула Саудовской Аравии мешки с "неизвестным" содержимым вскоре после того, как Хашоггу задушили и распилили..



Видео обнародовано катарской "Аль-Джазирой".
Катар не без удовольствия продолжает лупить по саудовской королевской семье.
Первоисточник видео, турецкий канал Haber.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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