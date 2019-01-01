Новости Украины и Новороссии 01 января 2019
- 13:04 Ющенко заявил, что Украину пытаются загнать в 17 век.
- 11:55 Украинский телеканал передвинул новогоднее поздравление Порошенко из-за комика Зеленского.
- 11:30 Новогоднее поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника (ВИДЕО).
- 10:30 Новогоднее поздравление главы ДНР Дениса Пушилина (ВИДЕО).
Ющенко заявил, что Украину пытаются загнать в 17 век
Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что обещаниями снизить цены на газ власти страны унижают народ и возвращают его в XVII век.
Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир».
Политик обратил внимание на социальную рекламу на билбордах, которая обещает снижение цен на газ.
«Культура экономики — она даёт базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это враньё, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: „Хотят вешать — пусть вешают”? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», — сказал Ющенко.
Стоимость природного газа для населения Украины с 1 ноября выросла до 8,5 тыс. грн (около $300) за тысячу кубометров.
Читайте также: Украина позавидовала стене на границе с Крымом (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский телеканал передвинул новогоднее поздравление Порошенко из-за комика Зеленского
Украинский телеканал «1+1» впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны.
На это обратил внимание портал «Фраза.ua».
Вместо речи главы государства в эфир вышло обращение шоумена Владимира Зеленского, заявившего о намерении участвовать в выборах президента. Выступление комика появилось на экранах за несколько минут до полуночи.
Трансляцию поздравления Петра Порошенко канал запустил сразу после этого, она закончилась уже в 2019 году.
Тридцать первого декабря на Украине стартовала предвыборная кампания — начались выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК. Действующий президент пока не объявлял о намерении участвовать в гонке.
Выборы запланированы на 31 марта.
Читайте также: В политической вотчине Порошенко произошло групповое убийство (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новогоднее поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника (ВИДЕО)
Глава ЛНР обратился к жителям Луганской Народной Республики.
Уважаемые граждане Луганской Народной Республики!
Дорогие друзья!
Уходящий год стал поистине выдающимся для нашей Отчизны. Вместе с вами мы начали реализацию Программы социально-экономического развития до 2023 года.
Мы возрождаем предприятия, развиваем сельское хозяйство, восстанавливаем водоводы и дороги. Мы запустили судебную систему и провели открытые демократичные выборы! Все это стало возможным благодаря вашей самоотверженности и вере в силу Луганской Народной Республики!
Новый год — самый семейный и теплый праздник. Но многие из вас встречают его не в кругу родных и близких, а на службе. Это военные, охраняющие наш покой, это наши медики, спасатели, сотрудники государственной безопасности, полиции, коммунальных служб. Я выражаю вам слова искренней благодарности за вашу службу.
С уверенностью заявляю, что в будущем году курс Луганской Народной Республики останется неизменен. Мы продолжим трудиться, возвращая нашей Родине былую мощь. Курс Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией, на развитие отношений с международными партнерами остается неизменен.
В наступающем году желаю вам счастья, семейного тепла и благополучия, любви и мира в каждом доме.
С праздником, с новым 2019 годом!
Читайте также: Главарь Косово угрожает «маленькой России»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Новогоднее поздравление главы ДНР Дениса Пушилина (ВИДЕО)
Глава ДНР обратился к жителям Донецкой Народной Республики.
Дорогие друзья!
Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с новым, 2019 годом!
Один год сменяется другим, и мы с надеждой строим планы на будущее. Мы верим, что все плохое останется в прошлом. Возлагая на грядущий год огромные надежды, вспоминаем, каким был год минувший и что он нам принес.
2018-й вошёл в историю Донбасса как год трагической гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко. Это всенародное горе, но оно объединило нас, мы выстояли, мы стали сильнее!
Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что Донецкая Народная Республика крепко стоит на ногах: определены перспективные задачи по восстановлению и развитию экономики; упрочены позиции в сфере внутренней и внешней политики; несмотря на сложную военную ситуацию, мы спокойны за нашу обороноспособность.
Важно, что все испытания и трудности мы преодолевали сообща — одной семьей, и всё хорошее, чего мы добились, — это наша общая заслуга.
В ноябре 2018 года народ Донбасса своим волеизъявлением в очередной раз доказал, что Донецкая Народная Республика — политически зрелое государство, способное с честью вынести любые кризисы и потрясения.
Мы сильны духом и уверены в себе, чтим наших предков и готовы сделать всё для сохранения завоеваний героического прошлого.
Мы продолжаем курс на интеграцию и сближение с Российской Федерацией, активно сотрудничаем в культурной сфере, экономике и социальной политике. Мы развиваем связи с дружественными государствами — Южной Осетией, Абхазией и, конечно, Луганской Народной Республикой.
Сегодня это взаимодействие с братскими народами гораздо шире, чем ранее, и я убежден: в новом году появятся новые перспективы сотрудничества. Наше единство, наши разносторонние связи с Российской Федерацией будут крепнуть день ото дня.
Уверен, что новый год станет годом достижений, мы для этого прикладываем большие усилия. В 2019 году в приоритете экономическое развитие Республики и повышение благосостояния наших граждан. Развивая экономику, мы укрепим социальную сферу, оборону, науку, культуру.
Нам предстоит масштабный перезапуск промышленности — разработана дорожная карта развития металлургических, коксохимических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий. У нас много работы в финансово-экономическом секторе, в сфере развития банковской системы. Изменяют подход к работе органы государственной власти, руководствуясь принципами открытости и нацеленности на результат.
Дорогие друзья, пусть в ваших семьях всегда царят достаток и уют, каждый день дарит поводы для радости и улыбок, а мечты — сбываются! Желаю жителям Донбасса мирного неба над головой, здоровья, счастья, любви, добра и благополучия!
С Новым годом, мои дорогие земляки!
Читайте также: Предновогодние издевательства ВСУ на оккупированных землях ДНР: сводка о военной ситуации
К оглавлению | Источник: rusvesna.su