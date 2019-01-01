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Новости Украины и Новороссии 01 января 2019

13:41. 1 января 2019 Просмотров - 191 Нет комментариев Опубликовал:

Ющенко заявил, что Украину пытаются загнать в 17 век

Ющенко заявил, что Украину пытаются загнать в 17 век | Русская весна

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что обещаниями снизить цены на газ власти страны унижают народ и возвращают его в XVII век.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Бегущий Банкир».

Политик обратил внимание на социальную рекламу на билбордах, которая обещает снижение цен на газ.

«Культура экономики — она даёт базис и такую грамоту, что вы будете над этим смеяться. Вы будете воспитаны таким образом, что вы этого не принимаете, потому что это враньё, это публичный ваш обман. Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: „Хотят вешать — пусть вешают”? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», — сказал Ющенко.

Стоимость природного газа для населения Украины с 1 ноября выросла до 8,5 тыс. грн (около $300) за тысячу кубометров.

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Украинский телеканал передвинул новогоднее поздравление Порошенко из-за комика Зеленского

Украинский телеканал передвинул новогоднее поздравление Порошенко из-за комика Зеленского | Русская весна

Украинский телеканал «1+1» впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны.

На это обратил внимание портал «Фраза.ua».

Вместо речи главы государства в эфир вышло обращение шоумена Владимира Зеленского, заявившего о намерении участвовать в выборах президента. Выступление комика появилось на экранах за несколько минут до полуночи.

Трансляцию поздравления Петра Порошенко канал запустил сразу после этого, она закончилась уже в 2019 году.

Тридцать первого декабря на Украине стартовала предвыборная кампания — начались выдвижение кандидатов и подача документов в ЦИК. Действующий президент пока не объявлял о намерении участвовать в гонке.

Выборы запланированы на 31 марта.

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Новогоднее поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника (ВИДЕО)

Новогоднее поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника (ВИДЕО) | Русская весна

Глава ЛНР обратился к жителям Луганской Народной Республики.

Уважаемые граждане Луганской Народной Республики!

Дорогие друзья!

Уходящий год стал поистине выдающимся для нашей Отчизны. Вместе с вами мы начали реализацию Программы социально-экономического развития до 2023 года.

Мы возрождаем предприятия, развиваем сельское хозяйство, восстанавливаем водоводы и дороги. Мы запустили судебную систему и провели открытые демократичные выборы! Все это стало возможным благодаря вашей самоотверженности и вере в силу Луганской Народной Республики!

Новый год — самый семейный и теплый праздник. Но многие из вас встречают его не в кругу родных и близких, а на службе. Это военные, охраняющие наш покой, это наши медики, спасатели, сотрудники государственной безопасности, полиции, коммунальных служб. Я выражаю вам слова искренней благодарности за вашу службу.

С уверенностью заявляю, что в будущем году курс Луганской Народной Республики останется неизменен. Мы продолжим трудиться, возвращая нашей Родине былую мощь. Курс Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией, на развитие отношений с международными партнерами остается неизменен.

В наступающем году желаю вам счастья, семейного тепла и благополучия, любви и мира в каждом доме.

С праздником, с новым 2019 годом!

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Новогоднее поздравление главы ДНР Дениса Пушилина (ВИДЕО)

Новогоднее поздравление главы ДНР Дениса Пушилина (ВИДЕО) | Русская весна

Глава ДНР обратился к жителям Донецкой Народной Республики.

Дорогие друзья!

Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с новым, 2019 годом!

Один год сменяется другим, и мы с надеждой строим планы на будущее. Мы верим, что все плохое останется в прошлом. Возлагая на грядущий год огромные надежды, вспоминаем, каким был год минувший и что он нам принес.

2018-й вошёл в историю Донбасса как год трагической гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко. Это всенародное горе, но оно объединило нас, мы выстояли, мы стали сильнее!

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что Донецкая Народная Республика крепко стоит на ногах: определены перспективные задачи по восстановлению и развитию экономики; упрочены позиции в сфере внутренней и внешней политики; несмотря на сложную военную ситуацию, мы спокойны за нашу обороноспособность.

Важно, что все испытания и трудности мы преодолевали сообща — одной семьей, и всё хорошее, чего мы добились, — это наша общая заслуга.

В ноябре 2018 года народ Донбасса своим волеизъявлением в очередной раз доказал, что Донецкая Народная Республика — политически зрелое государство, способное с честью вынести любые кризисы и потрясения.

Мы сильны духом и уверены в себе, чтим наших предков и готовы сделать всё для сохранения завоеваний героического прошлого.

Мы продолжаем курс на интеграцию и сближение с Российской Федерацией, активно сотрудничаем в культурной сфере, экономике и социальной политике. Мы развиваем связи с дружественными государствами — Южной Осетией, Абхазией и, конечно, Луганской Народной Республикой.

Сегодня это взаимодействие с братскими народами гораздо шире, чем ранее, и я убежден: в новом году появятся новые перспективы сотрудничества. Наше единство, наши разносторонние связи с Российской Федерацией будут крепнуть день ото дня.

Уверен, что новый год станет годом достижений, мы для этого прикладываем большие усилия. В 2019 году в приоритете экономическое развитие Республики и повышение благосостояния наших граждан. Развивая экономику, мы укрепим социальную сферу, оборону, науку, культуру.

Нам предстоит масштабный перезапуск промышленности — разработана дорожная карта развития металлургических, коксохимических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий. У нас много работы в финансово-экономическом секторе, в сфере развития банковской системы. Изменяют подход к работе органы государственной власти, руководствуясь принципами открытости и нацеленности на результат.

Дорогие друзья, пусть в ваших семьях всегда царят достаток и уют, каждый день дарит поводы для радости и улыбок, а мечты — сбываются! Желаю жителям Донбасса мирного неба над головой, здоровья, счастья, любви, добра и благополучия!

С Новым годом, мои дорогие земляки!

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Метки: важное, компиляция
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