Нефакт. Выпуск №128

Имя Николая Чудотворца в современной Европе неразрывно связано с Рождеством и Новым годом. Этого святого считают прототипом множества сказочных персонажей в разных странах, включая Санта Клауса и Деда Мороза. Но насколько обоснована такая точка зрения? Как византийский архиепископ, живший во времена, когда Рождество не праздновали вовсе, оказался покровителем нынешних зимних торжеств? Ведущий Арарат Кещян сопоставит исторические факты и предания, расскажет об интересных эпизодах из жизни святителя Николая и, наконец, разберется в едва ли не главной новогодней легенде.



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Источник: www.youtube.com