НЕФАКТ. Выпуск №124

28 ноября 1943 года. Главы трех государств – СССР, Великобритании и США пожимают друг другу руки на их первой совместной конференции в столице Ирана – Тегеране.

Во Второй мировой войне наступил коренной перелом. Германия оказалась на грани поражения. И теперь они, лидеры «Большой тройки», должны решить судьбу послевоенного мира.



Однако эта встреча могла не и состояться! Всего за несколько дней до начала конференции в Тегеране советским разведчикам стало известно, что немцы собираются ликвидировать Сталина, Рузвельта и Черчилля…



Программа «НЕФАКТ» и ее ведущий Андрей Бурковский выяснят, как немецкие агенты намеревались устранить глав антигитлеровской коалиции? Действительно ли Сталина собирались демонстрировать в клетке на потеху публике, а Рузвельта скормить акулам? И кому оказалось под силу разрушить эти планы немцев и спасти «Большую тройку»?





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Источник: www.youtube.com