НЕФАКТ. Выпуск №99

Проникнуть на один из самых закрытых военных полигонов вермахта, сбежать из плена, угнав немецкий бомбардировщик, да еще и прихватить с собой секрет первых в мире баллистических ракет – все это удалось советскому летчику Михаилу Девятаеву. Могли ли эти события быть лишь цепью случайностей и результатом поразительного везения? Программа «Нефакт» обнародует подробности завещания легендарного Героя Советского Союза и приоткроет завесу тайны над уникальной операцией ГРУ СССР.





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Источник: www.youtube.com