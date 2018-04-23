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НЕФАКТ. Выпуск №103. «Убить гауляйтера»

16:34. 23 апреля 2018 Просмотров - 218 Нет комментариев Опубликовал:

17 июля 1941 года руководителем оккупированной немцами Белоруссии по личному распоряжению Гитлера назначили Вильгельма Кубе. По его приказу только в Минске за один день было убито около 50 тысяч человек…. По заданию Сталина на Кубе начинают охоту 12 партизанских отрядов. Будет совершено более десятка неудачных покушений, пока, наконец, гауляйтера не ликвидируют три девушки… Арарат Кещян и программа «НЕФАКТ» выяснит подробности самой громкой операции времен Великой Отечественной войны – как и кому удалось устранить любимца Гитлера и мучителя белорусского народа Вильгельма Кубе?

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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