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Как Окинава восстала против оккупантов

20:20. 31 декабря 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.km.ru
20 декабря 1970 года японское население восстало против произвола американских оккупантов. О чем последние очень не любят вспоминать.

После поражения Японии во Второй мировой войне остров Окинава фактически отошел к США, хотя формально оставался в составе Японии. На острове было правостороннее движение, валютой был американский доллар и несмотря на наличие местной полиции, в целом японские законы на острове не действовали, а всем заправляли оккупационные власти. Практически всегда закрывавшие глаза на любые выходки американских военнослужащих.

Японское население использовалось как обслуга американских военных баз и воспринималось оккупантами как люди второго сорта. С соответствующим к себе отношением.

Нередки были случаи, когда перепившиеся до чертиков бравые носители демократии насиловали японок, нередко дело доходило и до убийств.

Самый свежий пример – изнасилование и убийство в мае 2016 года американским морпехом К. Франклином местной жительницы. А всего с 1945 на Окинаве американцами совершено почти 6000 преступлений, включая около 800 тяжких и особо тяжких.

На все это оккупационная администрация закрывала глаза, считая, что побежденные не имеют прав ни на какие права. А если кого-то из насильников и убийц наказывали, то отделывались они сравнительно легко.

Во всяком случае, за изнасилование и убийство на Окинаве, американские солдаты не получали таких длительных тюремных сроков, какие они получили бы за аналогичные преступления в США.

Все это привело к тому, что недовольство японцев копилось и множилось годами, тем более, что американцы, даже спустя четверть века после окончания войны, продолжали обращаться с местным населением как с низшей расой. Кроме того, они не собирались никуда уходить и продолжали считать Окинаву своей вотчиной.

«Котел рванул» 20 декабря 1970 года в городе Коза, где очередной перепившийся носитель демократических ценностей сбил местного жителя. Причем вел он себя нагло, угрожал собравшимся японцам, что вывело последних из себя, и пьяному вояке от души надавали по шее. Все это сопровождалось антиамериканскими лозунгами.

На помощь избитому товарищу пришли его сослуживцы, которые действовали также предельно нагло и попытались таранить толпу автомобилем, в результате чего был насмерть задавлен ещё один японец. Тут уж ярость благородная полыхнула по полной, и началось массовое побоище с использованием всего, что подвернулось под руку – палок, камней, бутылок с бензином и холодного оружия.

С японской стороны в беспорядках участвовало более пяти тысяч человек, им противостояло семьсот американцев. Последние были вооружены, но командование запретило им стрелять на поражение, разрешив применять только слезоточивый газ и отбиваться по мере сил и возможностей. Что не сильно помогло.

Избиение американцев продолжилось не только в центре города, но и в других районах, а одна группа восставших прорвалась на военную базу Кадена и устроила там погром.

За сутки, что продолжались беспорядки, было избито более шестидесяти американцев, сожжены десятки автомобилей и нанесен серьезный ущерб базе Кадена. Точное число пострадавших с японской стороны неизвестно, известно лишь, что как сами американцы, так и представители полиции Окинавы задержали около восьмидесяти местных жителей.

Вспоминать об этом инциденте американцы не любят, так как выяснилось, что разносчиков демократии очень не любят в тех странах, которые они «осчастливили» своим навязчивым присутствием и откуда не собираются уходить. Причем относится это не только к Японии, но и к другим странам, где американские оккупанты привыкли себя вести так, как никогда не вели бы себя в США.

Ну и самое главное – если американцы куда-то приходят, то обратно они уже никогда не уходят. Если только их не вышибают пинками, как это было во Вьетнаме.

Как они пришли в 1945 году в Германию, Италию, Японию и Корею, так они и продолжают там оставаться до сих пор, хотя война закончилась 73 года назад. Да не просто закончилась, а давно уже исчез главный геополитический противник американцев – Советский Союз. В связи с чем возникает вполне логичный вопрос – а какой смысл нахождения американских оккупационных войск в Германии и Италии? От кого американцы «защищают» немцев и итальянцев? А японцев?

Сложно припомнить примеры из истории, когда оккупация побежденной страны продолжалась более семидесяти лет. Не включение этой страны в состав, например, Британской, Османской или Австро-Венгерской империи, а именно оккупация.

Когда страна имеет все формальные признаки суверенитета, но на её территории десятилетиями находятся значительные воинские контингенты другой страны, которая к тому же влияет на внешнюю политику и пристально следит за поведением правящего класса.

В Германии ещё не забыли скандал, связанный с прослушиванием телефонных разговоров американцами «независимого» канцлера А. Меркель. Точно так же на прослушке американских спецслужб стояла брюссельская штаб-квартира Евросоюза и ряд посольств стран-союзников США, включая всё ту же Японию.

Однако всё «прогрессивное человечество» до сих пор свято верит, что если и была когда-то жуткая и страшная многолетняя оккупация, то только советская.

Бедная Восточная Европа изнемогала под гнётом советских оккупантов, хотя ни в одной из стран народной демократии ни разу не было случая, чтобы перепившийся советский солдат изнасиловал и искромсал ножом шестилетнего ребенка, как это было на Окинаве в 1955 году.

Да и других преступлений, аналогичных совершаемым американцами по всему миру, за советскими солдатами замечено не было. Возможно, отдельные случаи и имели место, но в качестве примера можно привести Окинаву, где американцами совершено почти 6000 преступлений против местных жителей, а счет изнасилований и убийств идет на десятки.

Тем не менее, в Прибалтике, Польше и ряде других стран, включая теперь и Украину, «общечеловеки» годами верещат про советскую оккупацию, которая плавно трансформировалась в русскую. И им наплевать на факты, указывающие на то, что советская «оккупация» не оборачивалась унижением народа и страны.

Советские «оккупанты» не глумились над флагами стран-союзниц, в отличие от американцев, которые сорвали в 2015 году флаг Литвы с прокуратуры в Каунасе. И не дрались с местным населением, используя подручные средства, как всё те же янки в феврале 2017 года в Клайпеде. И это не считая сотен ДТП, что устраивали и продолжают устраивать американцы по всему миру, от Германии до Кореи.

К сожалению, раздавленные поражением во Второй мировой войне немцы никогда не возвышали свой голос против американских оккупантов, за исключением отдельных политиков. Японцы, хоть и восстали на Окинаве, но сейчас окончательно растеряли остатки самурайского духа своих героических предков и если протестуют, то очень скромно, ограничиваясь плакатиками, а не коктейлями Молотова, как это было в 1970 году.

Единственно, где американцам продолжают давать по шее, это Ирак и Афганистан, которые категорически не хотят «демократизироваться». Это означает, что США ещё долгие годы будут продолжать «воспитывать» эти страны, да и вообще весь ближневосточно-азиатский регион.

А что касается Японии, то пройдут десятилетия, прежде чем с японской земли уйдет последний американский разносчик демократии.

Хотя жители Окинавы в это, похоже, не верят.

Автор: Александр Плеханов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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