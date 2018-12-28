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Уничтожение русских школьным образованием (Познавательное ТВ, Илья Михнюк)

18:50. 28 декабря 2018 Просмотров - 109 Один комментарий Опубликовал:

Илья Михнюк: Уничтожение русских через школьное образование. Через систему образования намеренно создаются условия для повышения детской заболеваемости и постепенного вырождения русского населения.

Комплект документов по законам и здоровьесберегающим технологиям: https://yadi.sk/d/zfnQo0mUQjdS_Q

Проект “Нам нужна иная школа”:
http://www.pedpoema21.ru/
https://vk.com/pedpoema

Сборник видео “Система образования против здоровья детей”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник видео “Безобразное образование”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Илья Михнюк, помощник Владимира Базарного
ilya_mk@mail.ru

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 16074 13902
    Вячеслав 28 декабря 2018 в 19:57 Ссылка Пометить
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    Этим, т.н. образованием, нас не убить, т.к. это не образование, а информированность по отдельным предметам… Информировать всякой глупостью могут… А т.к. они не в состоянии усвоить и опошлить истинное образование… У них не хватит ни ума, ни, уже – времени… После 2028 года начнётся славянское возрождение…

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