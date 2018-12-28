Уничтожение русских школьным образованием (Познавательное ТВ, Илья Михнюк)

Илья Михнюк: Уничтожение русских через школьное образование. Через систему образования намеренно создаются условия для повышения детской заболеваемости и постепенного вырождения русского населения.



Комплект документов по законам и здоровьесберегающим технологиям: https://yadi.sk/d/zfnQo0mUQjdS_Q



Проект “Нам нужна иная школа”:

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Сборник видео “Система образования против здоровья детей”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник видео “Безобразное образование”: https://www.youtube.com/playlist?list…



Илья Михнюк, помощник Владимира Базарного

ilya_mk@mail.ru



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Источник: www.youtube.com