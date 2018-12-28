Уничтожение русских школьным образованием (Познавательное ТВ, Илья Михнюк)
Илья Михнюк: Уничтожение русских через школьное образование. Через систему образования намеренно создаются условия для повышения детской заболеваемости и постепенного вырождения русского населения.
Комплект документов по законам и здоровьесберегающим технологиям: https://yadi.sk/d/zfnQo0mUQjdS_Q
Проект “Нам нужна иная школа”:
http://www.pedpoema21.ru/
https://vk.com/pedpoema
Сборник видео “Система образования против здоровья детей”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник видео “Безобразное образование”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Илья Михнюк, помощник Владимира Базарного
ilya_mk@mail.ru
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Источник: www.youtube.com
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Этим, т.н. образованием, нас не убить, т.к. это не образование, а информированность по отдельным предметам… Информировать всякой глупостью могут… А т.к. они не в состоянии усвоить и опошлить истинное образование… У них не хватит ни ума, ни, уже – времени… После 2028 года начнётся славянское возрождение…