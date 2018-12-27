Яндекс представил подборку смешных поисковых запросов

Людей интересовало, к чему снится доктор наук и как вернуть себе расположение кота

Дмитрий Истров

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Во многих случаях запросы выглядят забавными из-за того, что их авторы не слишком представляли верное написание названия интересующей их темы. Так, одни пользователи пытались найти в интернете фильм «Мстители война без конечностей» (в действительности называвшийся в русскоязычном прокате «Мстители: война бесконечности»), а другие посчитали, что известного французского футболиста алжирского происхождения зовут «Зинаид Зидан» (видимо, имя «Зинедин» в мыслях авторов таких запросов преобразовалось под влиянием более привычного русскоязычным людям имени «Зинаида»).Также при помощи интернета люди пытались трактовать свои сны — например, узнать, «к чему снится доктор наук» или «к чему снится едят пельмени без тебя».Некоторые из интернет-пользователей,планировавшие или решившихся завести четвероногого любимца, всерьёз задались вопросом «как правильно вести инстаграм кота». Другие представляли свои дальнейшие планы значительно менее точно — во всяком случае, об этом свидетельствует запрос «купили щенка что дальше». Кто-то пытался найти в интернете и решение более конкретной проблемы: «привезли черепаху и кот теперь как бешаный выбегает с качегарки».Животным были посвящены и некоторые другие запросы, например «Как вывезти кота из Севастополя в Париж», «как вернуть себе расположение кота» и «могу ли я пожалеть что завела чихуахуа».Помимо этого, людей в 2018 году интересовало, «куда сходить где нет людей», «как отомстить мужчине рыбе» и «как нарисовать самый красивый рисунок на тему ах зимушка зима легко». Также люди искали «рэп для мамы на 8 марта» и, вероятно, всерьёз рассчитывали обнаружить «фото девушек древнего египта».Недавно «Яндекс» представил перечень тем, для которых в 2018 году был характерен особенно заметный всплеск популярности.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com