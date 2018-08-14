Новости Украины и Новороссии 14 августа 2018

Трамп подписал астрономический военный бюджет США, помощь Украине урезана на треть

В понедельник президент США подписал оборонный бюджет на 2019 год с астрономической суммой в 717 миллиардов долларов. Официальная церемония подписания главного финансового документа прошла на военной базе Форт-Драм (штат Нью-Йорк). Ранее проект оборонного бюджета размером в $717 млрд на 2019 финансовый год, который начнется с 1 октября 2018 года, поддержал Сенат США. Американская пресса отмечала, что проект бюджета, в частности, включает в себя выделение средств на противодействие влиянию России. В нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции вплоть до того момента, пока Пентагон не предоставит доклад о закупках Анкарой российских ЗРС С-400. Меры в отношении России предусматривают постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России. Проект закона запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE Corporation и Huawei Technologies, которые авторы документа считают угрозой национальной безопасности США. «Закон о национальной обороне США строится на прогрессе, которого мы достигли ранее в этом году в рамках двухпартийных соглашений по бюджету, которые предусматривали крупнейшее за последние 15 лет годовое увеличение финансирования американских вооруженных сил», — заявлял ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл. «Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны» санкционирует выделение Министерству обороны США $250 миллионов для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе $50 миллионов должны быть направлены на летальные виды вооружений. В бюджете текущего года фигурирует много более солидная цифра в $350 миллионов, а это значит, что Штаты урезали военную помощь Украине почти на треть. В документ включены основные положения проекта «Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», который, в частности, предусматривает помощь Украине в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией. В документе подтверждается приверженность Вашингтона Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО. Читайте также: Порошенко показал «новый украинский» танк (ВИДЕО)

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Киев придумал страшную кару жителям Крыма и Донбасса

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Всех жителей «оккупированных территорий» Украины, которые получили российское гражданство, необходимо автоматически лишить украинских паспортов. Об этом заявил в интервью изданию «Обозреватель» депутат Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрий Береза.

«Все, кто отказался от украинского гражданства, схватили российский триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего. На это даже не нужно тратить время и работы наших судов», — подчеркнул нардеп.

Аналогичным образом, по его мнению, следует поступать и с теми, кто скрывает российский паспорт. «С ними должны работать спецслужбы и по результатам расследования так же автоматически лишать украинского гражданства», — заявил Береза.

«И еще один момент, есть люди, которых, по их словам, заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство. В отношении них должно проводиться расследование, и по решению суда лишать гражданства», — добавил политик.

Стоит напомнить, что подобные предложения возникают не в первый раз. В апреле этого года президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект, позволяющий начать процедуру лишения гражданства жителей Крыма, которые получили российские паспорта.

Как пояснила тогда представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, что законопроект не предусматривает отнятия паспортов у лиц, участвовавших в выборах или служивших в армии другой страны «по принуждению», гражданства следует лишать «лиц, которые, воспользовавшись определенными возможностями, принимают участие в выборах другой страны, или, например, могут служить в армии другой страны».

Однако, спустя месяц стало известно, что Порошенко отозвал законопроект из Рады.

Почему они все-таки не решились этого сделать, и почему эта тема поднимается вновь?

— Украинские власти не торопятся лишать крымчан украинского гражданства, т.к. это позволяет Киеву заявлять о большом числе своих сограждан в Крыму, — считает политолог Александр Дудчак.

— Да и не только крымчан. По закону, множественное гражданство на Украине не запрещено, чтоб там ни говорили, не внимательно читающие Конституцию, в которой написано: Ст. 4 «В Украине существует единое гражданство…» — т.е. наличие иного гражданства у человека, находящегося на территории Украины, не признается украинской властью (но и не наказуемо), его считают гражданином Украины, и это проблема исключительно украинских властей. А самому гражданину, имеющему еще какое-то гражданство, обычно безразлично, что и как считает украинская власть.

«СП»: — Много ли жителей Донбасса, а особенно — Крыма сохранили украинское гражданство? Для чего?

— Выход из украинского гражданства — процедура не такая уж простая, и многие, получившие гражданство РФ или других государств не видят смысла тратить на это время и какие-то средства. Кроме того, на гражданстве зачастую завязаны личные проблемы собственности, возможности видеться с родственниками, получения пенсии и пр.

«СП»: — А много ли украинцев не из Донбасса, тайно имеющих российские паспорта?

— Не думаю, что много, т.к. в большинстве своем гражданство получают уже те, кто решил уехать в Россию навсегда. А просто получить гражданство РФ и оставаться на территории Украины не так уж безопасно. Это можно назвать принципиальным политическим шагом конкретного человека. Для тех же, кто рассматривает РФ, лишь как место заработка существуют различные легальные возможности пребывания и работы в РФ, без получения гражданства.

«СП»: — Насколько наличие паспорта может служить критерием лояльности? Береза сам говорит, что есть люди, которых, по их словам, заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство…

— Это чушь. Получить российский паспорт не простая процедура, их никто не раздает, и уж тем более никто не навязывает. Береза — хоть и русский деревянный символ, но он или не имеет понятия, о чем он говорит, или заведомо врет.

«СП»: — Насколько реально осуществление его предложения?

— Вполне реально. Но не всегда легко будет установить — имеет ли гражданин кроме украинского еще и российский паспорт. Но эта забава интересна в большей степени Украине. Если получивших российский паспорт поставить перед выбором, и попытаться заставить выбрать один из двух паспортов, выбора в пользу украинского эти граждане не сделают.

С ним согласен политолог Иван Мезюхо:

— Осуществление этого предложения вполне реально, но, полагаю, что не сейчас.

Тем не менее, в относительно недалёкой исторической перспективе я не исключаю того, что Киев пойдёт на этот шаг. Украинские власти не желают нести формальных социальных обязательств перед жителями Донбасса и крымчанами, имеющими украинское государство. На самом деле, лишив жителей Донбасса и Крыма украинского гражданства, Киев подтвердит тот факт, что Крым и республики Донбасса — уже давно не территория Украины. Юрий Береза — не единственный народный депутат, который поддерживает инициативу по лишению крымчан и жителей Донбасса украинского гражданства.

«СП»: — Крымчан уже предлагали лишить украинского гражданства, но передумали. Почему эта тема вновь всплывает?

— Возможно, тогда они передумали, так как испугались реакции тех же европейских правозащитных организаций, которые могли не проглотить очередное нарушение прав человека на Украине, а выступить против такого потенциального решения украинских властей. Сейчас Украина подходит к активному избирательному циклу. В связи с предстоящими президентскими и парламентскими выборами на Украине подобные заявления будут делать и другие политики. Тема Крыма, Донбасса и России будет обязательно возникать в предвыборной риторике украинских политиков.

«СП»: — Как насчет жителей Донбасса? Что, там много людей с российскими паспортами?

— Полагаю, что немало, но ещё больше хотели бы получить российское гражданство. Мои знакомые из Донбасса, в 2014 году переехавшие в Крым, только сейчас приближаются к тому, чтобы получить российский паспорт. Так что и преувеличивать число граждан России, проживающих в Донбассе, не стоит, так как для получения российского гражданства необходимо пройти определённую бюрократическую процедуру.

«СП»: — По словам Березы, есть люди, которые получали российские документы «сознательно, но скрытно». Это как? Кого он имеет в виду?

— Наверно, он имеет ввиду тех граждан Украины, которые имеют второе российское гражданство, но не афишируют его. В России двойное гражданство не запрещено. Неизвестно только, как Юрий Береза собирается выявлять таких граждан.

«СП»: — Береза считает, что есть люди, которых, по их словам, заставляли выступать против Украины и принимать российское гражданство. Есть ли? Много ли таких?

— Это какой-то бред. Никто никого не заставлял. В Крыму в 2014 году люди выстаивали огромные очереди в ФМС, чтобы получить российский паспорт. Кто не желал получать российское гражданство, тот мог отказаться от его получения в установленном законом порядке.

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Ющенко рассказал, чего Украине не хватает для победы над Россией и назвал украинцев рабами

Бывший президент Украины Виктор Ющенко и бывший премьер-министр этой страны Юлия Тимошенко высказались по поводу сложившейся ситуации в стране. В интервью изданию «Украинская правда» Ющенко рассказал о том, почему Украина до сих пор не победила Россию.

По словам «оранжевого» президента, потеря Украиной части своих территорий связана с разобщённостью украинского населения, отсутствием народного духа и с многочисленными ошибками руководства страны.



При этом Ющенко выразил сомнение в том, что сегодня Украина «воюет» с Россией.



Из интервью:





Россия в 2014 году – первый торговый партнёр. И в 2015-м, в 2016-м, в 2017-м. Вы уточните, вы правда воюете? Вы правда собираетесь освобождать территории?



По словам экс-президента Украины, у нынешнего украинского руководства нет чёткого плана действий для «победы над Россией», плюс народ Украины никаких мер не предпринимает.



Ющенко:

В таком состоянии нет плана победы. Потому что вы ведёте себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы.

Ющенко добавил, что война может окончиться только двумя исходами.

«С войны всегда ведут две дороги. Есть дорога-победа, а есть дорога-капитуляция. Третьего не дано. Мир наступает и после первой дороги, и после второй. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа», – сказал он.

Экс-президент отметил, что конфликт на востоке Украины можно завершить в пользу Киева «за три дня».

Ющенко также заявил, что уровень жизни на Украине времен президентства Виктора Януковича восстановится не раньше чем через 14 лет.



«Мы сейчас имеем валовой продукт 2 трлн 525 млрд гривен. Динамика его такова: в 2014 году – минус 17%, в 2015-м – минус 14%, в 2016-м – плюс 1%, в 2017-м – 2% прироста. Если мы будем жить такими темпами, для того, чтобы экономически догнать 2013 год, нам надо жить до 2032 года», – сказал политик.



Юлия Тимошенко фактически продолжила проведение «рабских» параллелей и сравнила нынешнее украинское общество с рабами Древнего Египта. По словам Тимошенко, «рабы Египта во времена Тутанхамона имели заработки больше, чем те, что сегодня имеют украинцы». Так нардеп ВРУ и лидер президентского электорального рейтинга прокомментировала решение властей страны закупать у аграриев яблоки по цене 0,3 грн. за килограмм. Тимошенко добавила, что из-за действующей экономической политики украинских властей граждане Украины вынуждены уезжать на заработки за рубеж и развивать экономики других стран.

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Донбасс — сердце России: подборка плакатов о Донбассе времён гражданской войны (ФОТО)

Предлагаем вашему вниманию занятную подборку агитационных плакатов о Донбассе времён гражданской войны 1917 — 1923 годов. Это ещё не выверенный почерк советского агитплаката военного времени, не хлёсткая ирония плаката эпохи холодной войны. Это наивный период становления советского искусства, когда агитация и пропаганда только искала язык для обращения к широким массам. Тогда Донбасс был важным регионом. Сегодняшняя война позволяет по-новому взглянуть и переоценить события столетней давности. Пожалуй, самый известный из всех: 1921 год. Донбасс — сердце России. Автор неизвестен plakat_1921_god._donbass_-_serdce_rossii.jpg 1919 год. Донецкий уголь должен быть наш! Автор: Василий Васильевич Спасский Нет угля — стоят фабрики.

Нет угля — станут поезда.

Покуда Дон не наш — голод с нами.

Победа над Деникинскими бандами — победа над голодом. plakat_1919_god._doneckiy_ugol_dolzhen_byt_nash.jpg 1921 год. Всё для шахтёра. Автор неизвестен plakat_1921_god._vsyo_dlya_shahtyora.jpg 1921 год. Донецкие шахтёры раньше вы снабжали Россию углём. В 1921 году оправдайте надежды рабочих и крестьян. Автор неизвестен plakat_1921_god._doneckie_shahtyory.jpg 1921 год. Россия, на помощь донецкому шахтёру. Автор неизвестен plakat_1921_god._rossiya_na_pomoshch_doneckomu_shahtyoru.jpg 1921 год. Чего Россия ждёт от Донбасса в 1921 году. Автор неизвестен plakat_1921_god._chego_rossiya_zhdyot_ot_donbassa.jpg 1921 год. Условия работы Донбасса. Автор неизвестен plakat_1921_god._usloviya_raboty_donbassa.jpg 1919 год. Для чего нам нужен Донецкий бассейн. Автор: Александр Петрович Апсит plakat_1919_god._dlya_chego_nam_nuzhen_doneckiy_basseyn.jpg 1920. Все на помощь Донбассу. Автор: Владимир Владимирович Маяковский plakat_1920._vse_na_pomoshch_donbassu_0.jpg 1921 год. Что делается в Донбассе. Автор: Владимир Владимирович Маяковский plakat_1921_god._chto_delaetsya_v_donbasse.jpg Глядите все как тяжело работает шахтер в шахте. Автор неизвестен Не стоит искать глубокого смысла в украинском языке этого плаката: годы Гражданской войны были голодными годами, нужда гнала многих жителей западных окраин распадающейся Российской империи в быстро растущий промышленный регион. Вероятно, часть агитпропа была нацелена и на них. plakat_glyadite_vse_kak_tyazhelo_rabotaet_shahter_v_shahte.jpg Они дадут советской России уголь. Автор неизвестен plakat_oni_dadut_sovetskoy_rossii_ugol.jpg Читайте также: Дотянулся тиран: как Сталин испортил Турчинову перемогу (ВИДЕО)

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День добровольца Донбасса: где провести его с единомышленниками

14 августа — День добровольца Донбасса, праздник всех тех павших и живых, кто не мог остаться равнодушным в чёрные дни весны и лета 2014 года. Именно в этот день, 14 августа, в 2014 году шли ожесточённые бои под Луганском и Иловайском. 14 августа в Москве и Петербурге пройдут митинги в честь Дня добровольца Донбасса. Об этом «Русской Весне» сообщили организаторы митинга – партия «Другая Россия». Существование независимой Новороссии было под угрозой. Тогда же погиб нацбол-доброволец из Тольятти Илья Гурьев, позывной «Заяц» (на фото). В Москве митинг пройдёт у Памятника Пограничникам Отечества в Устьинском сквере (площадь Яузские Ворота, ст. м. Таганская/Китай-город). Начало в 19:00. В Санкт-Петербурге митинг также начнётся в 19:00 у памятника бомбардиру Василию Корчмину (7-я линия Васильевского острова, д.34). Читайте также: Порошенко показал «новый украинский» танк (ВИДЕО)

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Что привёз ВСУ американский эсминец и что это значит для Донбасса

Военкор и руководитель медиапроекта WarGonzo Семён Пегов — о том, зачем США отправили в Чёрное море очередной эсминец Carney («Карни») и какое это имеет отношение к вооружённому конфликту в Донбассе, пишет Лайф. Сначала пару месяцев назад корабли ВМС США зашли в Одессу, а теперь черноморскую акваторию бороздит эсминец Carney («Карни»). Ура-паникёры (не путать с ура-патриотами) тут же начали нагнетать атмосферу: «Коварные янки готовят нападение на Крым! Как наши государственные и генеральные умы смогли такое допустить! Вражеская флотилия вплотную подобралась к нашим границам!» Это я обобщённо цитирую возгласы пресловутых диванных войск, которые компетентно (как им самим кажется) рассуждают на тему присутствия американского флота в Чёрном море. На самом деле ситуация, с одной стороны, абсолютно рабочая: опасаться России (и крымчанам в частности) нечего, однако, с другой, конечно же, есть болевые и горячие точки, на которых все эти морские рейды ВМС США так или иначе отражаются. В первую очередь я имею в виду Донбасс, и, когда мы говорим о вооружённом конфликте на юго-востоке в контексте морских путей, речь идёт прежде всего об Азове. На протяжении четырех лет донбасской войны морская составляющая не то чтобы была на втором плане — и её, по сути, не было вовсе. Несмотря на то что одно из стратегических направлений для обеих сторон конфликта — армии ДНР и ВСУ — до сих пор является Мариуполь, а также его окрестности, масштабных боевых действий с привлечением флота не велось даже в период самых горячих фаз вооружённого противостояния. Да, некие локальные попытки обострить ситуацию диверсиями, что называется, с воды предпринимались летом 2015-го. Однако за неимением полноценного флота в Новоазовске бойцы армии ДНР успешно отражали украинские провокации с моря теми силами, что располагались у них на берегу. Как минимум два пограничных корабля, принадлежащих украинской стороне, были успешно потоплены. Впрочем, потеряв всяческую инициативу на суше (попытки прорыва ВСУ как на южном, так и на всех других направлениях донбасского фронта терпят последовательное фиаско), сейчас под контролем американских инструкторов подконтрольные Киеву силовики реально могут попытаться создать преимущество на воде. Учитывая реальную геополитическую обстановку, сделать это можно только с помощью мобильных боевых групп, размещённых на скоростных катерах. Именно их, по данным агентурной сети спецслужб армии ДНР, эсминец Carney («Карни») и доставил на Украину вместе с очередной партией профильных американских инструкторов. Дело в том, что, собственно, такие суда ВМФ США, как эсминец Carney («Карни») в акваторию Азовского моря, то есть в Мариуполь, поближе к реальной линии фронта пройти не смогут — технически. А вот поставлять скоростные катера — пожалуйста! Первой партией Пётр Порошенко уже похвастался перед народом Украины с месяц назад, громко проведя назначения адмиралов. Вместе с «Карни» пришла вторая партия. Главный вопрос — поможет ли это ВСУ каким-нибудь образом переломить крайне невыгодную фронтовую обстановку? По моему мнению, кардинального преимущества присутствие на воде властям Украины не сулит. По сути, вся эта акция — возможность для США лишний раз побренчать оружием у границ России, а для команды Порошенко — попиариться и продемонстрировать политическим конкурентам, что поддержка Вашингтона не ослабла. В общем и целом наращивание присутствия ВМФ США в черноморской акватории, конечно, является частью натовского плана по созданию дополнительных силовых рычагов давления на Россию — наряду с вновь ожившей темой вступления Грузии в НАТО. Отмечу только, что нашими спецслужбами уже предпринимаются контрмеры, призванные это давление, в том числе и на море, существенно ослабить. Так что не перестаём следить за новостями с юга. Всё самое интересное впереди. Читайте также: Накроют «Калибрами» и дойдут до Днепра, — генерал ВСУ паникует перед российской армией (ВИДЕО) Семён Пегов

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Костёр, палатка, рыбалка: солдаты ДНР устроили детдомовцам летний отдых (ВИДЕО)

Народная милиция ДНР провела необычное мероприятие — военнослужащие устроили полевой лагерь для воспитанников донецкого детского дома семейного типа семьи Ковалёвых. Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе народной милиции ДНР. .Дети смогли почувствовать себя в роли военных, пожить в спальниках в армейской палатке, попробовать еду приготовленную на костре из армейских котелков. Для многих детей это был первый опыт жизни «на природе». Они с интересом учились разводить костёр, ставить палатки и ловить рыбу. Играли в футбол, купались, а вечером пили чай у костра. Невозможно перечислить всего, но можно уверенно сказать, что детям понравились три дня, проведённые на природе и многие не хотели уезжать. Хочется надеяться, что такие выезды станут доброй традицией. Детский дом семейного типа Лидии Ковалевой функционирует в Донецке уже 22 года. С момента создания в нем были окружены теплом, заботой и уютом 26 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Лидия Ковалёва дала достойное воспитание уже двадцати детям — именно столько воспитанников вышли в самостоятельную жизнь. Сейчас с двумя родными сыновьями Лидия растит 11 подопечных. Читайте также: Отряд инвалидов-«атошников» готовится освобождать Крым (ВИДЕО)

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Европа понемногу узнает правду о Донбассе – посетивший ЛНР немецкий мотоциклист

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Экс-главарь «Айдара» пожалел, что Украина не напала на Крым раньше

Боевые действия в Крыму следовало начинать еще четыре года назад, заявил депутат Верховной Рады Украины и бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук.

В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что теперь отвоевать полуостров будет куда сложнее. «Нужно было раньше думать об этом, смотреть на несколько месяцев, а то и лет вперед», – заявил он.

Мельничук посетовал на то, что украинские власти дали России достроить Крымский мост.

Теперь, сказал он, «у русских больше присутствия в Азовском море, в Черном море». В случае вмешательства в конфликт других стран ситуация может перерасти в полномасштабную войну, добавил он.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Ольга Никитина

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“Новый” украинский танк Т-72АМТ

Укроборонпром представил свою версию модернизации танка Т-72.Называется машина Т-72АМТ и по заявлениям Укроборонпрома она имеет существенные технические преимущества над обычными Т-72, которые стоят на вооружении украинской армии (в основном, в бывших аэромобильных бригадах).Из заявленных преимуществ:1. Повышенная дальность стрельбы до 5 километров.2. Использование управляемых ракет "Комбат" украинского производства с тандемной головной частью, которая более эффективна против систем динимаческой защиты актуальных для танков действующих на украинском ТВД (в основном это различные Т-64 и Т-72).3. Танк оснащается новой системой динамической защиты и противокумулятивной решеткой.4. В танке установлены 2 цифровых радиостанции и система спутниковой навигации для улучшения взаимодействия с пехотой на поле боя.5. Улучшены средства прицеливания и наблюдения за полем боя.6. Улучшения подверглась и ходовая часть.В целом, платформа Т-72 имеет большой модернизационный запас, так что действия Укроборонпрома вполне логично. В той же России от производства модернизированных Т-72 еще долго не откажутся.Другой вопрос, что в товарных количествах эти танки мы на Украине не увидим, так же как не увидели "Оплоты" и прочие чудо-танки, которые рекламировались в Киеве. Все упирается в стоимость и технологические возможности Украины.Возможно, эту машину будут возить по выставкам, чтобы попробовать найти иностранного покупателя и заключить контракт, который оправдает разработку, а также производство на экспорт и для собственных нужд.Как не трудно догадаться, все последние анонсы новой техники (на деле, модернизированной старой), приурочены к дню незалежности, дабы показать хоть какие-то позитивные улучшения в оборонке, хотя основные проблемы с нехваткой штатной техники и современных вооружений в фронтовых бригадах никуда не исчезают.

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