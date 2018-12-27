Утвержденные лозунги к демонстрации 7 ноября 1929 года

Лозунги к XII годовщине октябрьской революции. (Приняты Политбюро ЦК ВКП(б) 1.XI.1929 г.).

Приложение № 7 к п. 63 пр. ПБ № 106.

Одобренные Политбюро ЦК ВКП (б) лозунги для демонстрации в честь 12-й годовщины Октябрьской Революции.1. Да здравствует XII годовщина диктатуры пролетариата! Братский привет пролетариям и угнетенным народам всего мира, стонущим под игом капитала!2. Да здравствует Коминтерн — организатор пролетарской революции, мировой штаб революционной армии рабочего класса!3. Капитализм грозит миру новыми войнами и разрушениями. Долой империалистские войны! Да здравствует пролетарская революция во всем мире! Да здравствует СССР — оплот мира и революции!4. Растет волна нового подъема революционного рабочего движения во всем мире. Пролетарии всех стран, под знамена Коминтерна — вперед к новым боям и победам!5. В Китае. Индии, на всем Востоке разгораются новые революционные бои против империалистических угнетателей. Да здравствует рабоче-крестьянская революция в колониях!6. Пролетарии всего мира! Срывайте подготовку империалистов к войне! За мирную политику советского правительства! На защиту Советского Союза — подлинного отечества рабочих и угнетенных народов всех стран!7. Ударим по рукам провокаторов новой войны, помещиков и капиталистов Китая. Да здравствует революционный союз рабочих и крестьян Китая и СССР! Да здравствует Дальне-Восточная Красная армия!8. Социал-фашисты — главная опора империалистов в подготовке новых войн против СССР. Долой социал-демократов! Да здравствует коммунизм!9. От соглашательства к фашистскому перевороту — путь социал-демократии Австрии. Против фашистов и соглашателей — к диктатуре пролетариата — путь Коминтерна!10. Очистим ряды Коминтерна от правых оппортунистов. Против троцкистов, изменников и ренегатов Октябрьской революции. Да здравствует ленинское единство Коминтерна!11. Пленникам капитала, борцам за мировой Октябрь — пламенный привет рабочих СССР!12. СССР — страна братства трудящихся всех национальностей. Да здравствует непоколебимый союз всех народов СССР, строющих социализм!13. Да здравствует Красная армия — вооруженный отряд мирового пролетариата, могучий оплот Октября!14. Особой Дальне-Восточней армии, Красному часовому революции на восточных границах советской страны — братский привет!15. Мы хотим мира, чтобы строить социализм. Империалисты готовят войну, чтобы сорвать наше строительство. Будем готовы к отпору врагу, будем крепить военную мощь страны Советов!16. Мы вступили в новую полосу решительной перестройки нашего хозяйства на основе социализма. Да здравствует пятилетка — план великих работ по строительству социализма!17. Пятилетка — знамя борьбы за социализм. Энергией и волей миллионных масс выполним и превзойдем задания пятилетки.18. Второй год пятилетки должен стать годом еще более быстрого темпа индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства.19. Социалистическое соревнование, подымая творческую энергию и инициативу масс, должно стать постоянным методом вовлечения трудящихся в социалистическое строительство (XVI партконференция).20. Усилим размах социалистического соревнования! Да здравствует мощный трудовой подъем масс!21. «Коммунизм начинается там, где появляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда» (Ленин).22. Непрерывное производство ускоряет темп индустриализации, бьет по капитализму. Рабочие и работницы, осуществим непрерывку!23. Позор дезертирам социалистического строительства — прогульщикам, дезорганизаторам трудовой дисциплины. За твердую дисциплину в труде!24. От ударных рабочих бригад перейдем к ударным цехам и заводам!25. Вырвем корни вредительства! Выдвинем и обучим десятки тысяч новых пролетарских специалистов!26. Направим новые колонны пролетариев и пролетарок в ВУЗ’ы. Учитесь делу организации и управления социалистическим хозяйством!27. Совхозы и колхозы преодолевают вековую отсталость и раздробленность сельского хозяйства. Вперед — к крупному коллективному земледелию!28. За строительство крупных колхозов и совхозов — фундамент социализма в деревне. Больше тракторов и машин, больше пролетарских организаторов в деревню!29. Районы, села, деревни! На соревнование за коллективизацию и подъем сельского хозяйства!30. Трактором и комбайном, колхозом и совхозом укрепим смычку пролетариата с крестьянством!31. Сплотим вокруг рабочего класса основные массы крестьянства, — да здравствует союз рабочих и крестьян!32. Молотом пролетарской диктатуры сокрушим сопротивление классового врага — кулака и нэпмана, бюрократа к вредителя.33. Батраки, беднота, середняки! Теснее вокруг партии Ленина в борьбе с кулаком за социалистическую перестройку деревни!34. Большевистской самокритикой, проверкой снизу рядов партии и госаппарата укрепим диктатуру пролетариата в нашей стране.35. Новые тысячи рабочих и работниц и госаппарат взамен вычищенных бюрократов и вредителей. Обучим их управлению государством.36. Профсоюзы — лицом к производству, ближе к заводам, цехам! В массы!37. Изгоним цеховщину и аполитичность в работе профсоюзов. За твердое и неуклонное проведение генеральной линии партии!38. Бюрократов и вредителей, агентов классового врага — вон из аппарата пролетарского государства!39. Комсомолец! Ты должен быть активным строителем социализма, примерным производственником на заводе, первым колхозником на селе!40. За рясой скрывается классовый враг. Церковники и сектанты — агенты кулаков и нэпманов. Подымем массы на борьбу с религиозным обманом.41. Пьянство — тормоз социалистического строительства. Радио, кино, клубом и театром вытесним водку из быта рабочих и крестьян!42. Огонь по штрейкбрехерам пролетарской революции — правым оппортунистам. Да здравствует ленинизм!43. Перед лицом трудностей закалим партийные ряды в борьбе против правого оппортунизма и примиренчества. Беспощадный отпор правым паникерам и капитулянтам. На борьбу против “левых” фразеров-полутроцкистов!44. Против рабских темпов в работе. Против обломовщины, спячки, разгильдяйства, косности. Революционным темпом вперед — по всему фронту строительства.45. Очистим партию от социально-чуждых, потерявших пролетарское чутье и разложившихся. Усилим партию новыми колоннами лучших пролетариев. Передовые рабочие и работницы — в ряды ВКП(б)!46. Выше знамя ВКП(б) — организатора октября! Теснее ряды вокруг партии Ленина, вокруг ее ЦК в борьбе за полную победу социализма в нашей стране, в борьбе за пролетарскую революцию во всем мире. http://istmat.info/node/60427 – цинкФото парада и демонстрации 7 ноября 1929 года вот отсюда https://k-i-t-a-y-gorod.livejournal.com/43642.html и вот отсюда https://moya-moskva.livejournal.com/2202220.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com