Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 06 ноября 2018
- 11:41 При атаке на сирийский Хаджин коалиция вновь применила белый фосфор.
- 11:03 Уникальные кадры тренировки Сирийской Арабской армии На фоне слышен русский говор.
- 06:48 В Израиле заявили о готовности атаковать С-300 в Сирии.
- 03:30 Ад после ада (ФОТО).
- Вчера 20:44 «Ни одного вылета»: в парламенте Израиля заявили, что российские С-300 изменили баланс сил в Сирии.
При атаке на сирийский Хаджин коалиция вновь применила белый фосфор
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Уникальные кадры тренировки Сирийской Арабской армии На фоне слышен русский говор
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Израиле заявили о готовности атаковать С-300 в Сирии
Израиль готов атаковать сирийские комплексы С-300, если они ударят по израильским целям, заявил журналистам министр по делам Иерусалима, вопросам защиты окружающей среды и культурного наследия Израиля, сопредседатель российско-израильской межправкомиссии Зеэв Элькин.
Министр назвал большой ошибкой факт размещения С-300 в Сирии. «Сирийские военные не всегда умеют правильно использовать технику, которая попадает в их руки», — отметил он.
«При неправильном использовании могут быть сбиты гражданские самолеты. Авиационные перевозки в этом регионе могут быть подвергнуты опасности», — указал он.
«Радиус С-300 большой, покрывает всю территорию Израиля, так что сирийцы при желании могут попытаться сбить военный самолет над территорией Израиля или даже гражданский самолет», — заявил Элькин.
По словам Элькина, как правило, Израиль на атаки на свою территорию или на самолеты реагирует в первую очередь «не международными демаршами, а практическими действиями, которые, несомненно, произойдут в таком случае».
Отвечая на уточняющий вопрос, против кого будет действовать Израиль, если С-300 в Сирии поразят израильские цели, Элькин заявил:
«Против установок, с которых будет произведен обстрел израильской территории или израильских самолетов. Очень надеюсь, что там не будет российских специалистов».
Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района атаки и не сообщив о местонахождении истребителей F-16.
Как заявили в военном ведомстве, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии. Погибли 15 российских военнослужащих. Отношения России и Израиля подверглись серьезному испытанию после этого инцидента.
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль.
По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у российских вооруженных сил, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.
Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам.
Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь «враждебным присутствием» там иранских сил.
Читайте также: «Ни одного вылета»: в парламенте Израиля заявили, что российские С-300 изменили баланс сил в Сирии
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ад после ада (ФОТО)
Война — сложный и многогранный процесс. Однако помимо того что одной из враждующих сторон необходимо разбить врага, военачальникам и политикам надо помнить о том, что боевые действия всегда затрагивают мирных жителей, проживающих в зоне боевых действий.
На сегодняшний день самым обсуждаемым и освещаемым в мировых СМИ является вооруженный конфликт в Сирии. Однако, помимо непосредственной борьбы с террористами, основные участники вооруженного конфликта обязаны решать ряд сложных проблем.
В результате активных боевых действий сотни сирийских городов и сел лежат в руинах. Сотни тысяч жителей этой некогда прекрасной страны остались без крова и пропитания. Перед основными «игроками» в Сирии стоит ряд непростых задач, таких как восстановление городов и поселков, инфраструктуры и рабочих мест. Но все это длительный, сложный и дорогостоящий процесс.
А беженцы есть сейчас. Для их размещения на территории Сирии действует несколько десятков лагерей, расположенных по всей стране. Часть лагерей беженцев находится на территории, подконтрольной правительству Сирии, вторая часть находится в районах, занятых так называемой Коалицией по борьбе с ИГИЛ, которую возглавляет США.
Война — это ад для местного населения, и они бежали от него в развернутые по всей территории Сирии лагеря беженцев.
Но знали ли они, что их ждет в них? На протяжении последних месяцев весь мир следит за катастрофической ситуацией в лагере Эр-Рукбан, который находится внутри оккупированной американцами зоны Эт-Танф. Помимо того что США в лице курдов, которые исполняют роль администрации лагерей беженцев, не в состоянии обеспечить хоть отдаленно напоминающий человеческий уровень жизни в этом и ему подобных лагерях, американцы и назначенная ими администрация не могут создать условия для нормального приема и размещения новых беженцев. Как стало известно от бывших жителей коалиционных лагерей, в них не то что не хватает места для бежавших от войны, но и банально не ведется учет поступающих беженцев, ввиду чего администрация лагеря не может рассчитать необходимое количество продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости.
Подобная ситуация наблюдается в лагере Айн-Исса.
В нем проживают минимум 27 000 человек, при этом 60% палаток находится в разбитом состоянии. Беженцам не хватает постельных принадлежностей, одеял, зимней одежды для детей, лекарств, средств гигиены. Центр временного проживания не готов к зимнему сезону (отсутствуют печи для обогрева). Не хватает помещений для размещения беженцев, несмотря на это, беженцы продолжают прибывать, и их размещают, где попало. Люди очень сильно боятся наступления зимы.
В провинции Хасака возле населённого пункта Эш-Шаддади находится лагерь Раджм-эс-Салиб. В нем ситуация не лучше. Центр находится в зоне, контролируемой курдскими вооруженными формированиями. В нем также не хватает места вынужденным переселенцам, теплых вещей, лекарств. Администрация не старается как-то улучшить положение беженцев.
Эти два лагеря просто находятся в ужасном состоянии, но не похожи на тюрьму. Есть места и похуже. Так в провинции Хасака расположен лагерь беженцев «Аль-Саад». Он находится в 22 километрах от реки Хабур, и в нем проживает не менее 28 000 человек. В лагере наблюдается большая нехватка воды. Администрация не решает эту проблему, а, наоборот, продает воду за деньги, при этом запрещая приобретать ее где-то еще, кроме как у курдов. Средняя цена за 2 литра воды — 1000 сирийских лир, это около 2 долларов США.
За малейшие жалобы беженцев в какие-либо организации администрация лагеря производит аресты недовольных. Лагерь испытывает острую нехватку продуктов питания. Нет врачей и медикаментов. Бытовые отходы продолжительное время не вывозятся с близлежащих свалок. Не решена проблема захоронения умерших.
Большинство охранников лагеря — это бывшие террористы ИГИЛ*, перешедшие на службу коалиционному командованию.
При полном попустительстве администрации в лагере процветает насилие в отношении женщин, распространена торговля наркотиками. Жители Аль-Саад так же утверждают, что в нем были случаи работорговли. По словам очевидцев, однажды кто-то из обитателей лагеря пожаловался в Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, но ответа не получил. Зато курды, узнав о жалобе, провели рейд в лагере, в результате которого силы безопасности «Сирийских Демократических сил» арестовали 200 человек. Во время рейда травмы получили женщины и дети, несколько человек были убиты.
К сожалению и позору для ООН и Коалиции, таких лагерей в зоне ответственности США много, и практически все они находятся в крайне плачевном состоянии. Преступным отношением Коалиционного командования, подконтрольных им курдов, а также попустительстве международных организаций к бежавшим от войны сирийцам лагеря беженцев превратились в ад на земле, где процветают насилие, беззаконие, болезни и смерть.
Читайте также: Ад у военной базы США в Сирии: Армия России разработала план (ФОТО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Ни одного вылета»: в парламенте Израиля заявили, что российские С-300 изменили баланс сил в Сирии
Израильская авиация не совершала боевых вылетов в сторону Сирии после передачи Дамаску российских комплексов С-300, заявила журналистам член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова.
«С тех пор, как Сирии была поставлена система С-300, не было ни одного вылета. С-300 — вещь, которая изменила баланс сил в регионе», — сказала Светлова.
Россия поставила Дамаску комплексы С-300 в качестве ответа на трагедию с крушением российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль. Самолет случайно сбили сирийские ПВО из-за того, что израильские ВВС в это время наносили авиаудары в Латакии.
Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. При этом, по версии Минобороны, израильские летчики буквально прикрылись заходившим на посадку Ил-20. В результате 15 российских военных погибли.
Читайте также: Кровавая резня в Чехии: Украинцы напали на местных жителей
К оглавлению | Источник: rusvesna.su