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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 декабря 2018

09:39. 27 декабря 2018 Просмотров - 228 Нет комментариев Опубликовал:

Последствия израильского удара 25.12.2018



Последствия удара 25 декабря к западу от Дамаска.
В районе базы 4-й дивизии САА уничтожены два строения (60 на 15 метров), которые как утверждает Израиль использовались для хранения иранских ракет.
По заявлению МИД РФ в ходе удара было сбито 14 из 16 управляемых бомб GBU-39 http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts/-/asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/3465756
МО Сирии заявило, что ранение получили трое сирийских военных.
Ливан заявил протест против вторжения израильской авиации в его воздушное пространство.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Как выглядит сирийский населенный пункт Абу аль Хасан после изгнания боевиков ИГИЛ

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Мосул спустя 1,5 года после освобождения



Репортаж о состоянии Мосула спустя 1,5 года после освобождения от ИГИЛ.
Отмечается, что часть города по-прежнему не разминирована, в развалинах до сих пор находятся останки убитых жителей и боевиков, некоторые захоронения расположены прямо на территории разрушенных кварталов. Ближе к концу показывают тягостные панорамы разрушенного города.



PS. Кстати, в ходе вчерашнего визита Трампа в Ирак он заявил, что выводить войска из Ирака не планирует, хотя действующая коалиция садристов и шиитского блока которая обеспечила низвержение про-американского премьер-министра Абади, как раз работает в направлении выдавливания американского военного присутствия из Ирака.

PS2. В Багдаде решили отметить визит Трампа. Неизвестные выпустили две ракеты по посольству США в центре города. Ущерба не нанесли.

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Коротко по Манбиджу. 26.12.2018



1. САА при поддержке российсокй военной полиции продолжает усиливать свою группировку в районе Арима и ряда прилегающих сел, дабы в случае ухода американцев оперативно решить проблему установления контроля над территорией по договоренности с SDF.











2. SDF продолжает настаивать на том, что в отличие от Арима, договоренности с Асадом по Манбиджу пока нет и консультации продолжаются. В самом городе и к северу от него продолжают патрулировать военные США, а также SDF. Кроме того в район Манбиджа переброшены дополнительные силы легкой пехоты. Стоит также отметить, что сегодня в Манбидже взорвался смертник. Курды обвиняют в этом миньонов Эрдогана, хотя не исключен и вариант с атакой ИГИЛ.

















3. Турция продолжает подтягивать войска к Джараблусу. Отмечается прибытие танков "Леопард-2" и тяжелой артиллерии. Ожидается, что на этой неделе Чавушоглу, Хулуси Акар и Хакан Фидан снова приедут в Москву на переговоры с российским военно-политическим руководством, где будет обсуждаться судьба Манбиджа после того, как США оттуда уйдут. Курдам в этом плане надо поторапливаться, иначе есть риск, что договорятся и без них. Ряд источников указывает на то, что переговоры между сирийской разведкой и YPG по поводу судьбы Манбиджа ведутся при посредничестве египетской секретной службы. После визита сирийской делегации в Каир, контакты по линии спецслужб между Дамаском и Каиром активизировались + ожидается ответный визит египетских официальных лиц в Дамаск.




4. Согласно данным иракских источников, ведется подготовка к переброске части военного имущества из Сирии в Ирак, на развернутые в этой стране базы. Вполне понятно, что ценное имущество американцы курдам не оставят, так как оно с большой долей вероятности попадет либо в руки к Асаду, либо к Эрдогану.
Сегодня, кстати, Трамп с женой прилетели в Ирак, чтобы поздравить американских солдат с Рождеством.
Оппоненты естественно обвинили Трампа в том, что он пытается таким пиар-ходом "отмыться от предательского решения уйти из Сирии".

В ближайшее время мы наверняка будем наблюдать дальнейшую концентрацию сил сирийской и турецких армий, а также интенсивные переговоры Турции с США и РФ, а также интенсивные переговоры курдов с Асадом. Итог этого комплекса переговоров и определит, кому достанется Манбидж и в каком формате будет реализован потенциал накапливаемых войсковых группировок.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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