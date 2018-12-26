Кто ещё разуверился в Путине?.. Пусть первый бросит в меня камень… Все первые – в очередь!

Автор: Наталья Лопатина.

Всё опять пропало, потому что Путин снова всех слил. Таково настроение в стране, обществе и Интернете... Пришлось самой посмотреть его интервью, чтобы уж... из первых рук... И вот каковы мои ощущения, господа-товарищи-братья и сёстры.

Я люблю излагать по пунктам. Их будет всего три. Потому что мои ощущения опираются на некие 3 эпизода моей жизни, которые застолбила моя память, как очень важные для создания целостной картины мира.

1 эпизод.

В детстве нас, школьников совсем каких-то младших классов, повели в театр на спектакль "БАРАБАНЩИЦА".

Сюжет подробно не помню. Но суть ТОГО, что МОЖЕТ БЫТЬ с ЧЕЛОВЕКОМ в жизни, врезалась в мою детскую душу навсегда.

Послевоенное время. Живёт в доме (типа одесского дворика) красивая одинокая женщина, которую все презирают, потому что она была шлюхой в немецком штабе. И параллельно в этом же дворе живет пионер Петя, барабанщик и активист. И он тоже знает, что эта тётя - нехорошая женщина, достойная только презрения.

Но судьба сводит их на одном клочке пространства... Нехорошая тётя, оказывается, умеет хорошо играть на барабане. Они разговорились сначала по этому поводу, а потом, что называется, по душам.

И пионер Петя узнает, что тётя была не просто шлюхой, а партизанкой-разведчицей, которая добывала для партизанского отряда важные сведения. Но во время войны это было, естественно, тайной для местных жителей. А потом, как водится, те же командиры партизанского отряда стали большими начальниками, погрузились в восстановление хозяйства, а её реабилитировать позабыли. Некогда. И чужая боль ... это ЧУЖАЯ боль. Главное - война кончилась. Мир на земле. Всё хорошо.

Представили, какая тихая буря творилась в моей маленькой неокрепшей душонке... Оказывается, на свете может царить вопиющая несправедливость !!! Причём, её творят совсем не враги... а СВОИ. И понятно, что никому об этом не расскажешь... Даже пионер Петя может не оказаться на твоём пути...

2 эпизод.

Примерно в то же нежное время увидела я по телеку фильм "Чрезвычайное происшествие" (ЧП)

Обычный рейс нашего судна с грузом топлива идёт в Китай (история подлинная), но в районе Тайваня его захватывают в плен чанкайшисты, и сообщают всему миру, что советский танкер "Полтава" пришел сам на Тайвань, и русские моряки не хотят возвращаться на Родину. Так начиналась информационная война.

Морякам показывают газеты, в которых они скомпроментированы как продажные твари. Продавшие Родину - за материальные блага. Они тут же пишут на клочке газеты заявление, что всё совсем наоборот. И это заявление хранится (зашитым в подкладку пиджака) у самого сильного из них - моториста Грачёва. С надеждой при удобном случае передать его хоть какому-нибудь послу.

Начинается политика пряника. Она не приносит чанкайшистам успеха. Её меняют на политику кнута. Всю команду рассаживают по отдельным камерам. И теперь они ничего не знают друг о друге. К каждому применяют свои типы пыток. У капитана больное сердце, его мучают плачущими детскими голосами, например... И каждому рассказывают, что все уже подписали заявление о своем нежелании возвращаться в СССР. Ты остался один...

А был у них в команде весельчак, балагур, одессит Виктор Райский, молодой, красивый, словом, любимец публики (играет Вячеслав Тихонов). Он придумал себе такую привычку/отмазку, о которой знала ВСЯ команда. Когда он врал он средний палец перекрещивал с указательным. Вот такой был моторист-приколист.

И теперь, в плену, у него созревает план. Якобы сдаться. И якобы помочь чанкайшистам, чтобы сдались все остальные: не одному же ему быть сволочью. Те соглашаются его возить на беседы к каждому члену команды.

Так он начинает свой подвиг, ВНЕШНЕ похожий на предательство.

Приходит в камеру к Грачику. Весь такой... в костюмчике с иголочки. Грачик удивлён переменами. А Райский, демонстративно показывая свои скрещенные пальцы, говорит: "...я переменил не только костюм, я переменил гражданство...". Но Грачик внимания на пальцы не обращает, и Райский получает удар железобетонным кулачищем своего товарища прямо по красивому лицу.

Физическая боль Виктора не останавливает. Возможно, боль в душе была гораздо сильнее. Он продолжает получение "ништяков" от СВОИХ, рискуя быть НИКОГДА не понятым и НАВСЕГДА опозоренным.

Один из первых, кто догадался о его замысле, был комиссар танкера. Когда Райский пошел по второму кругу, и другие стали обращать внимание на его скрещенные пальчики. В конце концов и до Грачика доходит мысль, которую ему продалбливал любимец публики (заявление-то было у него).

Грачик совершает побег, и через китайских товарищей, которые за Мао, а не за Чан Кай Ши, передает заявление команды о желании вернуться на Родину через французского консула. Через 10 месяцев наши моряки вместе с танкером вернулись на Родину

В этой истории всё кончилось хорошо. И справедливость восторжествовала, но, заметьте, совсем НЕ СРАЗУ. Танкер удерживали в плену почти год. И Райский рисковал повторить судьбу Барабанщицы.

Когда СВОИ тебя считают ЧУЖИМ. Это особенно больно.

3 эпизод. Это уже совсем недавняя история, пришедшая ко мне через Интернет.

Смотрю видеоролик. Речь о Ленине ведёт директор его музея в Москве. Причём, рассказывает такие вещи, которые обычно экскурсоводы не рассказывает... я внимательно слушаю. И тут она говорит (пересказываю по памяти): "Был ли куплен Ленин немецкой разведкой? Принято считать, что - ДА. И в его задачу входило разделить Россию на части и сдать ее мировому капиталу. Подписал ли он подобные обязательства? Думаю - ДА. Но в какой-то момент он почувствовал силу поддержки народа. Она была столь значительной, что Ленин решил не выполнять своих обязательств. И Россию Антанте не сдавать. И тогда они его просто убили. Сначала пулей, потом ядом."

А вот теперь представим, что Путин знает историю с Лениным. И фильм ЧП он смотрел. Главное, он имеет опыт работы в КГБ, где учат драконовским хитростям и змеиной гибко-мудрости. Это ЕГО личный багаж. Кто из недовольных его управлением имеет столь быстрый и сметливый ум? Кому из нас приходится жить и работать среди жадных, хищных, тупорылых пауков, заплетших своей липкой паутиной не только Кремль, но всю страну?

Как Путину с вами/нами разговаривать, чтобы вы/мы поняли и поддержали?.. а враг при этом ни о чём не догадался?..Ну?!?

Вот он и изворачивается: "назад социального возврата нет, но социализация возможна". Он вам под нос скрещенные пальцы тычет. А, заливший глаза эмоциями, народ, этого не замечает. Не замечает нюансов оборотов речи, не замечает тонкостей интонации, не замечает усталого тембра голоса. Вернее тембр был замечен и трактован многими как скучный. А он УСТАЛ от незрячести своих же избирателей.

Он ждёт хотя бы ПОНИМАНИЯ. Это и будет ему нашей ПОДДЕРЖКОЙ

Источник: cont.ws