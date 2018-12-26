Кто ещё разуверился в Путине?.. Пусть первый бросит в меня камень… Все первые – в очередь!
Автор: Наталья Лопатина.
Всё опять пропало, потому что Путин снова всех слил. Таково настроение в стране, обществе и Интернете... Пришлось самой посмотреть его интервью, чтобы уж... из первых рук... И вот каковы мои ощущения, господа-товарищи-братья и сёстры.
Я люблю излагать по пунктам. Их будет всего три. Потому что мои ощущения опираются на некие 3 эпизода моей жизни, которые застолбила моя память, как очень важные для создания целостной картины мира.
1 эпизод.
В детстве нас, школьников совсем каких-то младших классов, повели в театр на спектакль "БАРАБАНЩИЦА".
Сюжет подробно не помню. Но суть ТОГО, что МОЖЕТ БЫТЬ с ЧЕЛОВЕКОМ в жизни, врезалась в мою детскую душу навсегда.
Послевоенное время. Живёт в доме (типа одесского дворика) красивая одинокая женщина, которую все презирают, потому что она была шлюхой в немецком штабе. И параллельно в этом же дворе живет пионер Петя, барабанщик и активист. И он тоже знает, что эта тётя - нехорошая женщина, достойная только презрения.
Но судьба сводит их на одном клочке пространства... Нехорошая тётя, оказывается, умеет хорошо играть на барабане. Они разговорились сначала по этому поводу, а потом, что называется, по душам.
И пионер Петя узнает, что тётя была не просто шлюхой, а партизанкой-разведчицей, которая добывала для партизанского отряда важные сведения. Но во время войны это было, естественно, тайной для местных жителей. А потом, как водится, те же командиры партизанского отряда стали большими начальниками, погрузились в восстановление хозяйства, а её реабилитировать позабыли. Некогда. И чужая боль ... это ЧУЖАЯ боль. Главное - война кончилась. Мир на земле. Всё хорошо.
Представили, какая тихая буря творилась в моей маленькой неокрепшей душонке... Оказывается, на свете может царить вопиющая несправедливость !!! Причём, её творят совсем не враги... а СВОИ. И понятно, что никому об этом не расскажешь... Даже пионер Петя может не оказаться на твоём пути...
2 эпизод.
Примерно в то же нежное время увидела я по телеку фильм "Чрезвычайное происшествие" (ЧП)
Обычный рейс нашего судна с грузом топлива идёт в Китай (история подлинная), но в районе Тайваня его захватывают в плен чанкайшисты, и сообщают всему миру, что советский танкер "Полтава" пришел сам на Тайвань, и русские моряки не хотят возвращаться на Родину. Так начиналась информационная война.
Морякам показывают газеты, в которых они скомпроментированы как продажные твари. Продавшие Родину - за материальные блага. Они тут же пишут на клочке газеты заявление, что всё совсем наоборот. И это заявление хранится (зашитым в подкладку пиджака) у самого сильного из них - моториста Грачёва. С надеждой при удобном случае передать его хоть какому-нибудь послу.
Начинается политика пряника. Она не приносит чанкайшистам успеха. Её меняют на политику кнута. Всю команду рассаживают по отдельным камерам. И теперь они ничего не знают друг о друге. К каждому применяют свои типы пыток. У капитана больное сердце, его мучают плачущими детскими голосами, например... И каждому рассказывают, что все уже подписали заявление о своем нежелании возвращаться в СССР. Ты остался один...
А был у них в команде весельчак, балагур, одессит Виктор Райский, молодой, красивый, словом, любимец публики (играет Вячеслав Тихонов). Он придумал себе такую привычку/отмазку, о которой знала ВСЯ команда. Когда он врал он средний палец перекрещивал с указательным. Вот такой был моторист-приколист.
И теперь, в плену, у него созревает план. Якобы сдаться. И якобы помочь чанкайшистам, чтобы сдались все остальные: не одному же ему быть сволочью. Те соглашаются его возить на беседы к каждому члену команды.
Так он начинает свой подвиг, ВНЕШНЕ похожий на предательство.
Приходит в камеру к Грачику. Весь такой... в костюмчике с иголочки. Грачик удивлён переменами. А Райский, демонстративно показывая свои скрещенные пальцы, говорит: "...я переменил не только костюм, я переменил гражданство...". Но Грачик внимания на пальцы не обращает, и Райский получает удар железобетонным кулачищем своего товарища прямо по красивому лицу.
Физическая боль Виктора не останавливает. Возможно, боль в душе была гораздо сильнее. Он продолжает получение "ништяков" от СВОИХ, рискуя быть НИКОГДА не понятым и НАВСЕГДА опозоренным.
Один из первых, кто догадался о его замысле, был комиссар танкера. Когда Райский пошел по второму кругу, и другие стали обращать внимание на его скрещенные пальчики. В конце концов и до Грачика доходит мысль, которую ему продалбливал любимец публики (заявление-то было у него).
Грачик совершает побег, и через китайских товарищей, которые за Мао, а не за Чан Кай Ши, передает заявление команды о желании вернуться на Родину через французского консула. Через 10 месяцев наши моряки вместе с танкером вернулись на Родину
В этой истории всё кончилось хорошо. И справедливость восторжествовала, но, заметьте, совсем НЕ СРАЗУ. Танкер удерживали в плену почти год. И Райский рисковал повторить судьбу Барабанщицы.
Когда СВОИ тебя считают ЧУЖИМ. Это особенно больно.
3 эпизод. Это уже совсем недавняя история, пришедшая ко мне через Интернет.
Смотрю видеоролик. Речь о Ленине ведёт директор его музея в Москве. Причём, рассказывает такие вещи, которые обычно экскурсоводы не рассказывает... я внимательно слушаю. И тут она говорит (пересказываю по памяти): "Был ли куплен Ленин немецкой разведкой? Принято считать, что - ДА. И в его задачу входило разделить Россию на части и сдать ее мировому капиталу. Подписал ли он подобные обязательства? Думаю - ДА. Но в какой-то момент он почувствовал силу поддержки народа. Она была столь значительной, что Ленин решил не выполнять своих обязательств. И Россию Антанте не сдавать. И тогда они его просто убили. Сначала пулей, потом ядом."
А вот теперь представим, что Путин знает историю с Лениным. И фильм ЧП он смотрел. Главное, он имеет опыт работы в КГБ, где учат драконовским хитростям и змеиной гибко-мудрости. Это ЕГО личный багаж. Кто из недовольных его управлением имеет столь быстрый и сметливый ум? Кому из нас приходится жить и работать среди жадных, хищных, тупорылых пауков, заплетших своей липкой паутиной не только Кремль, но всю страну?
Как Путину с вами/нами разговаривать, чтобы вы/мы поняли и поддержали?.. а враг при этом ни о чём не догадался?..Ну?!?
Вот он и изворачивается: "назад социального возврата нет, но социализация возможна". Он вам под нос скрещенные пальцы тычет. А, заливший глаза эмоциями, народ, этого не замечает. Не замечает нюансов оборотов речи, не замечает тонкостей интонации, не замечает усталого тембра голоса. Вернее тембр был замечен и трактован многими как скучный. А он УСТАЛ от незрячести своих же избирателей.
Он ждёт хотя бы ПОНИМАНИЯ. Это и будет ему нашей ПОДДЕРЖКОЙ
Источник: cont.ws
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так ведь ему и надо только прямо сказать, что ельцин и горбатый враги, что наше общее богатство растащило по карманам ворье и надо его (богатство) вернуть народу и мы на руках его понесём. Но молчит уже 18 лет мастер конспирации и теряет, теряет доверие.
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кому – надо?
главное результат. А не разговоры.
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Ну просто замечательное объяснение глубины и сути мотивов поступков и действий господина-товарища Путина. Оказывается для этого надо только повнимательнее понаблюдать за его мимикой, жестикуляцией и выражением бесцветно-ихтиологических зенок – и враз все прояснится. Ай да автор – замечательнейший дуропсихопевт, правда народ у нас абсолютно незрячий – в упор не желает видеть сии вопиющие путинские знаки своего ПОНИМАНИЯ.
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Да, любезный, это у вас все просто… А в политике как внутренней так и внешней надо уметь играть иначе проиграешь, а вместе с президентом проиграет вся страна. Украина и период ЕБН вам в пример.
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Твоё словоблудие сродни объяснению правительства повышения цен на бензин…
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Уважаемая авторша!
Любой поступок хоть плохой, хоть хороший приводит к цели.
В упомянутых трех случаях, поступки в конечном итоге, привели к спасению жизней обычных людей.
Чьи жизни спас уважаемый президент, если у нас демографическая яма скоро не в ноль, а в минус уйдет?
В статье нет ни слова непосредственно о выступлении Путина.
А на счет “ощущений”… Да, на здоровье, агитаторша вы наша!
Ваше право стучать лбом об пол в экстазе.
Только рядом встать никого не зовите.
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А особенно надо смотреть на особые знаки при повышении пенсионного возраста, налогов и других прелестей для народа.
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Автор белую и золотую краску пусть возьмет и покрасит золотой и белым уважаемого господина “Путина”. А то никому не видно его глубинных поступков.
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Он что, так и будет весь оставшийся срок всем знаки подавать? Знаки-то – знаками, а улучшение когда будет? Людей не по знакам и обещаниям оценивают, а по их делам…
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А за президентом ни каких дел нет? Точно? Или вы врете?
Для начала сравните с правлением ЕБН…
Талоны на продукты захотели опять? Будут, не переживайте… Да там много чего еще будет и амеры придут – не даром рядом стоят!
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Вот тут кто-то про новогодние подарки выложил… Их учтёшь? Скоро Новый Год. Какие же подарки будут лежать под елкой…Исключительно патриотические. Например…
- конфискацию пенсионных накоплений
- повышение пенсионного возраста
- повышение ставки НДС с 18 до 20%
- увеличение срока дожития при расчёте пенсии (сокращение фактических выплат при выходе на пенсию)
- увеличение акцизов, капремонтов, ОСАГО, коммуналки и цен на бензин, проезда на транспорте, тарифов на электроэнергию и газ
- всплеск инфляции
- беспрецедентное с первой половины 1990-х годов по продолжительности и глубине падение уровня жизни населения
- введение налога на самозанятых.
И потому что у нас все хорошо, подарки не прекратятся. На подходе…
-на подходе акцизы на колбасу, сосиски и сардельки, штрафы на безработных
- введение туристического, портового, экологических, утилизационного и других сборов
- введение обязательной маркировки товаров
- введение соцнорм энергопотребления
- введение платы за вывоз мусора (рост стоимости услуги в 7-15 раз)
- расширение полномочий полицейским (обыски граждан на улице, проникновение в жильё и автомобили без решения суда)
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Красивая сказка, но всего лишь сказка. Цыплят по осени считают.
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Путин – это молниеотвод. Реально страной управляет теневое правительство, где президентом является А.Б.Чубайс, его замом В.Вексельберг и третьим какой то Куряшов, хорошо не рассмотрел. Да я могу немного видеть вперёд, но это не самореклама и называть себя тоже не собираюсь. Путин светлый человек- это может определить любой экстрасенс, это по фотографии сделать очень просто, как два пальца …… ! Можете обратиться к любому экстрасенсу и он вам скажет то же самое, их сейчас очень много, народ просыпается. Могу Вам дать предсказание на 2019 год. В России в 2019 году поменяется очень многое. Перемены начнутся в основном с апреля 2019 года, то есть после весеннего равноденствия. Наполовину сменится состав правительства, Сменится руководство центробанка, а в 2020 году будет создан государственный банк России. Будет очень много перевыборов в государственную думу и в 2019 году она сменится на 70%. Теневое правительство исчезнет. Санкт -Петербург и Москва очистятся от НЕЧИСТИ! Доллар США в 2019 году обесценится в 10 раз, а Российский рубль в 3 раза. Вслед за долларом начнут падать все мировые валюты. Российский наРОД в 2019 году массово начнёт просыпаться и переходить в более высокие измерения. Путин скорее всего всё это знает, думаю у него в штате есть достойные ясновидящие и поэтому терпеливо ждёт. У него сейчас самая главная задача выстоять среди этой нечисти. Любителей покурить и понюхать прошу не беспокоиться.
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“А, заливший глаза эмоциями, народ, этого не замечает. Не замечает нюансов оборотов речи, не замечает тонкостей интонации, не замечает усталого тембра голоса” – а народ в большинстве потребитель! Он не понимает, что ЗП не может расти быстрее чем растет экономика, благосостояние не может увеличиваться быстрее чем производительность труда. Не откуда деньгам взяться. И “разгромив” олигархов, получим денег на один раз, а потом что будем делать? Искать других олигархов, а их нет!
В Китае как народ трудится. Рабочий день 10-12 часов, неделя 60 часов, обеденный перерыв 20 минут, отпуск 10 дней. И у них одна из сильнейших экономик. Амеры боятся их экономику!
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Одними нюансами речи сыт не будешь… “Не откуда деньгам взяться…” И.В.Сталин их откуда-то взял… Не только взял, а ещё и города отстроил, заводы, верфи… Ты можешь назвать хоть один город, построенный этой властью? На Венесуэлу, Сирию, пенсию евреям израиля всегда находятся, а своим гражданам – нет…
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у ***** и моряков цель была…чёткая, понятная, крутая цель – победа в ВОВ и возвращение на Родину соответственно. и оценивать их поступки и действия можно просто – достигнута цель или провалена. и исходя из этого хотелось бы спросить у автора, а какая цель у её любимчика? какую цель он ставил себе в 2000 г. на 5, 10 или 15 лет вперёд и самое главное, достигнуты ли они!!? при этом важно понимать, что пока он “с пальцами своими разбирается”, страна стабильно деградирует по всем направлениям: образование, медицина, социалка, жкх, демография, внешняя политика, спорт, промышленность и т.д., т.д, т.д.!
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В. Путин , когда начнёшь?!
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Всё верно. Так и есть. пиплам объяснять тока безполезно.