Законопроект о “суверенном интернете” обойдется в 134 млрд рублей и содержит коррупционные риски

Законопроект о "суверенном интернете" при реализации создаст риски нарушения работы рунета и чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора по прямому управлению отраслью связи, считают в Экспертном совете при правительстве РФ. Для компенсации проблем операторам связи может понадобиться до 134 млрд руб. в год, притом что они и так уже нагружены обязательствами в связи с исполнением "закона Яровой". Авторы проекта настаивают, что закон необходим, чтобы обеспечить стабильную работу интернета, а затраты уже заложены в нацпроект "Цифровая экономика", пишет "Коммерсант" .

Рабочая группа Экспертного совета при правительстве РФ утверждает, что реализация поправок к законам "О связи" и "Об информации", известных как законопроект о "суверенном интернете", приведет к существенным тратам бюджетных средств. По оценке экспертов, только единовременные затраты могут достичь 25 миллиардов рублей на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений. Кроме того, компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети составят 134 миллиарда рублей в год.Кроме того, эксперты при правительстве отмечают, что ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства, а сам проект существенно расширяет полномочия Роскомнадзора, частично противореча действующему законодательству. Так, "полномочия по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования" интернета уже закреплены за ФСБ. Также Роскомнадзор сейчас не наделен правом издавать акты, содержащие требования к сетям связи.

Эксперты также отмечают технически невыполнимые требования: документ по сути предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно, поскольку сеть постоянно расширяется и обновляется. А предполагаемая передача управления маршрутизаторами от операторов связи к регулятору приведет к неустойчивости работы сетей, так как у Роскомнадзора нет необходимого оборудования, программного обеспечения и профессиональных кадров для такого управления.

Эксперты предлагают доработать проект: уточнить его цель, конкретизировать угрозы, которым предполагается противодействовать, и получить заключение правительства о бюджетных тратах. Также рабочая группа предостерегает от сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое "несет неприемлемые коррупционные риски".

На рынке связи также полагают, что предлагаемые меры избыточны, технически труднореализуемы и несут серьезные риски нарушения пропуска интернет-трафика на территории России. Кроме того, решение многих вопросов ложится на плечи сотовых операторов, которые и без того нагружены обязательствами и регуляторным давлением, включая "закон Яровой" и отмену роуминга, а также до сих пор лишены понимания логики развития стандарта связи 5G.

В Минкомсвязи заявили, что поддерживают идею в целом, поскольку интернет "стал слишком много значить для государства, чтобы оно могло себе позволить не обращать на него внимания". "Сейчас очень многое зависит от интернета экономически, социально и политически, и нельзя пустить его развитие на самотек. В противном случае мы можем потерять суверенитет", - полагает замглавы министерства Олег Иванов. В то же время сообщается, что отзыв правительства на законопроект, содержащий в том числе и более точные данные по стоимости проекта, будет подготовлен после поступления заключения рабочей группы.