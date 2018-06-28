Письма. Суверен и оговорочки по Фрейду
Здравствуйте, уважаемая Татьяна!
Я постоянный читатель Вашего блога. Спасибо, что Вы делаете такую нужную работу.
У меня очень важный вопрос.
Последние годы из всех утюгов валом идет информация о человеческих трастах, Суверенах, Советских деньгах и борьбе с ЖКХ, кредитами, судами, ментами и прочими структурами управляющей компании РФ.
(Я, например, использую полученные сведения для общения с гаишниками. Липовые удостоверения, отсутствие доверенности, требования составить протокол, где я все это укажу. Пока 100% срабатывает)
Я не юрист, но, на мой взгляд, всю вышеуказанную информацию и пособия для борьбы с властями РФ можно разделить на два независимых потока: действия в рамках юрисдикции РФ и действия с выходом из под юрисдикции РФ (Суверен). Так же, хочу отметить, что целая армия агитаторов убеждает людей начинать борьбу не предоставляя почти никакой информации о тех, чего добились те, кто этим занимается. Одна выписка по счетам на весь интернет – этого мало. А тонны инструкций и образцов для заполнения документов – это ничто, т.к. не имеется сведений о результатах их использования. Ролики как морочат голову мировому судье или гаишному лейтенанту – это пустое место. А вот, например, реестр граждан, которые массово обратились в МВД с требованием заменить аусвайс РФ на Паспорт рф и публикация отписок ментов, судов, минюстов и прочих отсутствует. Три отписки на весь интернет опять таки ничто.
Вывод: на сегодняшний день происходит массовая агитация людей на заявление о НЕПОВИНОВЕНИИ властям РФ, с самостоятельным документальным оформлением этого действия.
Основные мотивации, которые используются для подталкивания людей о написании заявления о НЕПОВИНОВЕНИИ – это раскачивание их внутренней жабы и манипуляция для толпы “мы не рабы, рабы немы” и “Свобода Юрию Деточкину!”
Я не хочу касаться таких нейро-лингвистических галлюцинаций, как то: справедливость, вера в правое дело, порядочность, добросовестность и прочее светлое будущее… т.к. это к делу не относится. При наличии бесспорной доказательной базы противоправной (преступной) деятельности компании РФ и ее структур, многие агитаторы используют эти данные для “усиления впечатления” с помощью передергивания и подмены понятий, пытаясь связать несвязуемое и впихнуть невпихуемое.
Короче, имеем все признаки управляемого процесса, притянуть за уши “стихийность” “просыпания спящего народа” не получится. Общение с адептами и гуру на эту тему напоминает общение с прокурорами “материалами дела доказано” и судьями “ходатайство необоснованно” и вызывает брезгливость. (При этом я понимаю, что реальное построение толпой “светлого будущего” тоже основано на (хороших, добрых и проч.) манипуляциях.
Вопросы:
Как Вы считаете, я прав? Это кем-то финансируемый и управляемый процесс? Кем?
Как Вы считаете, тема с Сувереном реально работает?
Может, Вы обладаете еще какой-то информацией о том, кто форсит тему с Неповиновением?
Какие ставятся цели и задачи? Может, это англичанка гадит, подталкивая народ в светлое будущее в целях улучшения жизни населения?
С уважением, К.
Т. В. Здравствуйте!
Вы правы в той части рассуждений, что любую «горячую» для властей тему, которую невозможно полностью снять с повестки дня, немедленно пытаются заболтать карманные эксперты разной степени психической адекватности. Правы и в определении деятельности РФ как преступной, вернее, теперь уже не «деятельности» самой «РФ», а ее многочисленных юридических клонов, истерично создаваемых властной верхушкой после ее закрытия.
Однако, претензии к неким «агитаторам», которые пока еще не опубликовали «четкие инструкции», явно необоснованны. Юридическая практика чрезвычайно трудоемкое занятие, требующее не только специальных знаний и навыков, но и кучу свободного времени. Учитывая специфику вопроса, скорее всего, авторы информационных статей и видео-роликов – юристы-любители, пытающиеся на собственный страх и риск отработать алгоритмы действий по борьбе с мошенничествами правящей верхушки в легальном поле.
Не стоит переоценивать влияние распространяемой информации на всплеск протестной активности населения. Гораздо лучше отдельных разрозненных информационных материалов за неповиновение властям РФ агитируют действия и высказывания самих представителей этой власти… Взять хоть откровения Г. Грефа (https://cont.ws/@ajbolit444/985084 )
Никакой стихийности в просыпании народа, разумеется, нет — процесс «пробуждения народных масс» четко и планомерно разжигается сверху – законодательными инициативами правительства. Они хотят поставить под свой контроль народное недовольство и за счет «левых идей» решить вопрос дальнейшего сохранения личной власти. План незатейлив и прост: руками Г. А. Зюганова подсунуть нам в руководители вместо «нелегитимного Путина» либо Грудинина, либо Вайно, либо еще кого-то из « верных ротшильдовцев — т. е. ставленников мирового банковского капитала». Информация же о суверенитете и правах народа СССР, а также о прекращении деятельности управляющей компании РФ на территории СССР сильно путает карты новоявленных «революционеров».
«РФ» в связи с прекращением деятельности утратила и возможность заседать в Совбезе ООН. В ООН им дали два месяца на создание нового управляющего юридического лица взамен ликвидированного. В связи с отсутствием доступа к казначейским счетам «РФ», новая управляющая структура создается на деньги Пенсионного фонда, к которым у властей есть доступ. На деньги пенсионеров и будут содержать всё время реорганизации госслужащих ликвидированной «РФ», армию и полицию. Взимание НДС совершенно незаконно после ликвидации Ватикана и фактического упразднения действия римского права, а также после объявленной реорганизации Ватикана в АО и носит характер оферты, т. е. кто акцептировал — тот платит, а кто нет, — на нет и суда нет. Недавнее повышение НДС — верный признак хуцпы (беспардонной наглости) в надежде, что никто действия правительства не оспорит.
Следует ли доверять полученной информации и, что потом с ней делать, — каждый решает сам.
С уважением, Татьяна
Письмо второе. Возвращение крепостного права в России. Оговорочки по Фрейду:
Уважаемая Татьяна!
Смотрите выделенный текст:
Федеральный закон (Законопроект № 344028-7)
Изменения в Закон 54-ФЗ: о ККТ (чтение 2)
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3599; 2010, № 31, ст. 4161; 2011, № 27, ст. 3873; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 19, ст. 2316; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 19, ст. 2316; 2015, № 10, ст. 1421; 2016, № 27, ст. 4223; 2018, № 1, ст. 71) следующие изменения:
1) в наименовании слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» заменить словами «расчетов в Российской Федерации»;
2) в пункте 2 статьи 1 слова «на территории Российской Федерации» заменить словами «в Российской Федерации», слова «а также» исключить, дополнить словами «, в том числе в целях налогообложения и обеспечения установленного порядка оборота товаров»;
3) в статье 11:
а) в абзаце третьем слова «с применением контрольно-кассовой техники» исключить;
б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации и (или) ее руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа или учредителя. Бенефициарным владельцем руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа или учредителя организации считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;»;
https://www.ib.ru/law/54#fz-18fz344028-7
Оставлю без комментариев. С уважением,
Т. В. Здравствуйте!
Благодарю за письмо.
На момент внесения законопроекта изменений и дополнений в ст. 11 не предлагали.
http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4AAEEE5BF2BAD7EC432581FA00559E69/$FILE/344028-7_18122017_344028-7.PDF?OpenElement
Поэтому последую Вашему примеру — оставлю абзац 5 ст. 11 без комментариев.
С уважением, Татьяна
Источник: pravosudija.net