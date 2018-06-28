Письма. Суверен и оговорочки по Фрейду

Здравствуйте, уважаемая Татьяна!

Я постоянный читатель Вашего блога. Спасибо, что Вы делаете такую нужную работу.

У меня очень важный вопрос.



Последние годы из всех утюгов валом идет информация о человеческих трастах, Суверенах, Советских деньгах и борьбе с ЖКХ, кредитами, судами, ментами и прочими структурами управляющей компании РФ.

(Я, например, использую полученные сведения для общения с гаишниками. Липовые удостоверения, отсутствие доверенности, требования составить протокол, где я все это укажу. Пока 100% срабатывает)



Я не юрист, но, на мой взгляд, всю вышеуказанную информацию и пособия для борьбы с властями РФ можно разделить на два независимых потока: действия в рамках юрисдикции РФ и действия с выходом из под юрисдикции РФ (Суверен). Так же, хочу отметить, что целая армия агитаторов убеждает людей начинать борьбу не предоставляя почти никакой информации о тех, чего добились те, кто этим занимается. Одна выписка по счетам на весь интернет – этого мало. А тонны инструкций и образцов для заполнения документов – это ничто, т.к. не имеется сведений о результатах их использования. Ролики как морочат голову мировому судье или гаишному лейтенанту – это пустое место. А вот, например, реестр граждан, которые массово обратились в МВД с требованием заменить аусвайс РФ на Паспорт рф и публикация отписок ментов, судов, минюстов и прочих отсутствует. Три отписки на весь интернет опять таки ничто.

Вывод: на сегодняшний день происходит массовая агитация людей на заявление о НЕПОВИНОВЕНИИ властям РФ, с самостоятельным документальным оформлением этого действия.

Основные мотивации, которые используются для подталкивания людей о написании заявления о НЕПОВИНОВЕНИИ – это раскачивание их внутренней жабы и манипуляция для толпы “мы не рабы, рабы немы” и “Свобода Юрию Деточкину!”

Я не хочу касаться таких нейро-лингвистических галлюцинаций, как то: справедливость, вера в правое дело, порядочность, добросовестность и прочее светлое будущее… т.к. это к делу не относится. При наличии бесспорной доказательной базы противоправной (преступной) деятельности компании РФ и ее структур, многие агитаторы используют эти данные для “усиления впечатления” с помощью передергивания и подмены понятий, пытаясь связать несвязуемое и впихнуть невпихуемое.

Короче, имеем все признаки управляемого процесса, притянуть за уши “стихийность” “просыпания спящего народа” не получится. Общение с адептами и гуру на эту тему напоминает общение с прокурорами “материалами дела доказано” и судьями “ходатайство необоснованно” и вызывает брезгливость. (При этом я понимаю, что реальное построение толпой “светлого будущего” тоже основано на (хороших, добрых и проч.) манипуляциях.

Вопросы:

Как Вы считаете, я прав? Это кем-то финансируемый и управляемый процесс? Кем?

Как Вы считаете, тема с Сувереном реально работает?

Может, Вы обладаете еще какой-то информацией о том, кто форсит тему с Неповиновением?

Какие ставятся цели и задачи? Может, это англичанка гадит, подталкивая народ в светлое будущее в целях улучшения жизни населения?

С уважением, К.

Т. В. Здравствуйте!

Вы правы в той части рассуждений, что любую «горячую» для властей тему, которую невозможно полностью снять с повестки дня, немедленно пытаются заболтать карманные эксперты разной степени психической адекватности. Правы и в определении деятельности РФ как преступной, вернее, теперь уже не «деятельности» самой «РФ», а ее многочисленных юридических клонов, истерично создаваемых властной верхушкой после ее закрытия.

Однако, претензии к неким «агитаторам», которые пока еще не опубликовали «четкие инструкции», явно необоснованны. Юридическая практика чрезвычайно трудоемкое занятие, требующее не только специальных знаний и навыков, но и кучу свободного времени. Учитывая специфику вопроса, скорее всего, авторы информационных статей и видео-роликов – юристы-любители, пытающиеся на собственный страх и риск отработать алгоритмы действий по борьбе с мошенничествами правящей верхушки в легальном поле.

Не стоит переоценивать влияние распространяемой информации на всплеск протестной активности населения. Гораздо лучше отдельных разрозненных информационных материалов за неповиновение властям РФ агитируют действия и высказывания самих представителей этой власти… Взять хоть откровения Г. Грефа (https://cont.ws/@ajbolit444/985084 )

Никакой стихийности в просыпании народа, разумеется, нет — процесс «пробуждения народных масс» четко и планомерно разжигается сверху – законодательными инициативами правительства. Они хотят поставить под свой контроль народное недовольство и за счет «левых идей» решить вопрос дальнейшего сохранения личной власти. План незатейлив и прост: руками Г. А. Зюганова подсунуть нам в руководители вместо «нелегитимного Путина» либо Грудинина, либо Вайно, либо еще кого-то из « верных ротшильдовцев — т. е. ставленников мирового банковского капитала». Информация же о суверенитете и правах народа СССР, а также о прекращении деятельности управляющей компании РФ на территории СССР сильно путает карты новоявленных «революционеров».

«РФ» в связи с прекращением деятельности утратила и возможность заседать в Совбезе ООН. В ООН им дали два месяца на создание нового управляющего юридического лица взамен ликвидированного. В связи с отсутствием доступа к казначейским счетам «РФ», новая управляющая структура создается на деньги Пенсионного фонда, к которым у властей есть доступ. На деньги пенсионеров и будут содержать всё время реорганизации госслужащих ликвидированной «РФ», армию и полицию. Взимание НДС совершенно незаконно после ликвидации Ватикана и фактического упразднения действия римского права, а также после объявленной реорганизации Ватикана в АО и носит характер оферты, т. е. кто акцептировал — тот платит, а кто нет, — на нет и суда нет. Недавнее повышение НДС — верный признак хуцпы (беспардонной наглости) в надежде, что никто действия правительства не оспорит.

Следует ли доверять полученной информации и, что потом с ней делать, — каждый решает сам.

С уважением, Татьяна

Письмо второе. Возвращение крепостного права в России. Оговорочки по Фрейду:

Уважаемая Татьяна!

Смотрите выделенный текст:

Федеральный закон (Законопроект № 344028-7)

Изменения в Закон 54-ФЗ: о ККТ (чтение 2)

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3599; 2010, № 31, ст. 4161; 2011, № 27, ст. 3873; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 19, ст. 2316; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; 2014, № 19, ст. 2316; 2015, № 10, ст. 1421; 2016, № 27, ст. 4223; 2018, № 1, ст. 71) следующие изменения:

1) в наименовании слова «наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» заменить словами «расчетов в Российской Федерации»;

2) в пункте 2 статьи 1 слова «на территории Российской Федерации» заменить словами «в Российской Федерации», слова «а также» исключить, дополнить словами «, в том числе в целях налогообложения и обеспечения установленного порядка оборота товаров»;

3) в статье 11:

а) в абзаце третьем слова «с применением контрольно-кассовой техники» исключить;

б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организацией либо имеет возможность контролировать действия организации и (или) ее руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа или учредителя. Бенефициарным владельцем руководителя, главного бухгалтера, члена коллегиального исполнительного органа или учредителя организации считается это лицо , за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо;»;

https://www.ib.ru/law/54#fz-18fz344028-7

Оставлю без комментариев. С уважением,

Т. В. Здравствуйте!

Благодарю за письмо.

На момент внесения законопроекта изменений и дополнений в ст. 11 не предлагали.

http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/4AAEEE5BF2BAD7EC432581FA00559E69/$FILE/344028-7_18122017_344028-7.PDF?OpenElement

Поэтому последую Вашему примеру — оставлю абзац 5 ст. 11 без комментариев.

С уважением, Татьяна