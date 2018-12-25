США в Сирии: уходят, но остаются

Решение американцев уйти из Сирии, которое на минувшей неделе озвучил глава Белого дома Дональд Трамп, было подано в средствах массовой информации не иначе как «странное решение Трампа». Между тем перед нами достаточно сильный и вместе с тем вполне стандартный ход в сложной шахматной партии, которая ведется вокруг Сирии и в целом на Ближнем Востоке.

Конечно, слова Дональда Трампа не надо понимать буквально. Вывод войск США из Сирии вовсе не означает, что через несколько месяцев янки в Сирии не будет. Из Афганистана США «ушли» ещё при Бараке Обаме, но, как видим, их присутствие от этого вовсе не сократилось.

Почему Трамп пошел на такой шаг и объявил об выводе войск США из Сирии?

Причина первая, внутренняя

Трамп фиксирует победу. Прежде всего — в голове американского избирателя. «Там, где Дональд, там победа!» Террористы ИГИЛ1 (запрещенная в России организация) разбиты, войска США могут уходить. Тот факт, что США создали ИГИЛ и фактически с ним не боролись, останется за кадром.

При этом в информационном поле будет зафиксирована победа, которая поможет Трампу набирать очки перед предстоящими выборами. Ты будешь голосовать за победителя террористов Трампа? Или отдашь свой голос очередному «Обаме-Клинтон», которые никого не могут победить?

Причина вторая, внешняя

Интересы Трампа «удивительным образом» совпадают с интересами американского государства. Штатам выгодно зафиксировать победу в информационной сфере — одновременно со своим «уходом». Долгая война, в которой Вашингтон не смог добиться смещения президента Сирии Башара Асада, подрывала авторитет США. Теперь Штаты смещают акценты: «Мы боролись в первую очередь не с Асадом, а с ИГИЛ, — и уже победили».

Уйти, не уйти, — это американцы решат по ходу дела. Тем более что в Сирии остаются англичане и французы, а американским самолетам лететь до нужного места со своих баз на Ближнем Востоке всего несколько минут.

Но официально озвученное «отсутствие присутствия» дает им одни плюсы.

Во-первых, если ситуация успокаивается каким-то чудом, то благодаря кому это все? А вот благодаря США — которые победили террористов. Во-вторых, если ситуация накаляется, война продолжается, то без кого не справились? Без Штатов. Вот только стоило уйти, как сразу…

Таким образом, при любом развитии событий США остаются в выигрыше.

Причина третья — спасти рядового ИГИЛайяна

На сегодняшний день американцы вместе с своей коалицией и союзниками курдами контролируют примерно 27,6% территории Сирии. Именно здесь нашли прибежище остатки недобитых террористов.

Если вы хотите «поиграть в доктора», надо, чтобы в ране были микробы. Тогда понятно, почему — хоть вас никто и не звал — вы ходите в белом халате и пытаетесь колоть больному некие лекарства. А то ведь если он поправится, то никаких оснований пытаться его лечить у вас не будет.

Это значит, что ИГИЛ должно сохраниться.

И вот мы читаем в одном яро-проамериканском издании: «Решение Трампа о выводе войск (после объявленной победы над ИГ1) было принято в тот момент, когда курды при поддержке западной авиации, артиллерии и спецназа начали штурм последнего укрепрайона боевиков между Евфратом и иракской границей».

Подведем итог: американцам в целом и Трампу в отдельности сейчас крайне выгодно заявить о своем «уходе». При этом все рычаги для дальнейших попыток разжигания войны, ковыряния в ране, у них остаются. К примеру — статьи в Facebook об очередных «атаках химическим оружием» со стороны Башара Асада. Ничто не мешает опять заявить, что «Асад переступил черту» и вновь атаковать или иначе проявить свою агрессию.

Единственные, кто реально может пострадать, если затянут с изменением своей позиции — это курды. То, что американцы обманывают всех и всегда, вовсе не секрет. Но политики — от Киева до Курдистана — отчего-то считают, что их это не коснется.

Коснется — когда придет время поменять приоритеты для Вашингтона. Еще в 2017 году я опубликовал статью, которую так и озаглавил: «Независимый Курдистан и курды, которых снова обманут». Там, в частности, я писал: «В одном можно быть уверенными на 100% — когда интересы США чуть изменятся, они точно так же предадут курдов, бросив их на произвол судьбы, как это сделали англичане около 100 лет назад».

Не вдаваясь в подробности того, как были обмануты курды в начале ХХ века, скажем, что тот сценарий не сильно отличается от сценария обмана ХХI века — британцы сначала пообещали курдам помощь против турок, потом договорились с турками, бросив курдов на произвол судьбы. Но и на месте Эрдогана я бы не расслаблялся — новый госпереворот в Турции Госдеп и ЦРУ организовать вовсе не прочь.

Сейчас ситуация в Сирии ещё больше запутается. Прекращение американской поддержки немедленно приведет к дрейфу курдской политики в сторону Асада и России, что в свою очередь автоматически может привести к ухудшению отношений США с Анкарой.

Одно сказать можно точно — скучно не будет…

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: nstarikov.ru