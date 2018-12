Все европейские языки имеют один корень и это проливает свет на прошлое нашей цивилизации

Автор – Фёдор Избушкин

Библейская история

За любыми признаками прячутся факты.

Библия рассказывает о Вавилонской башне. Многие готовы видеть в этом рассказе миф, рождённый, вероятно, три или четыре тысячи лет назад нашими беспокойными предками.

После Всемирного потопа на земле осталось восемь человек: Ной с женой и три его сына с невестками. В семьях Сима, Хама и Иафета родились дети. Разрослось «потомство Ноево», раскинулось по просторам.

На всей земле один был язык, одно наречие. В третьем уже Ноевом поколении решило дерзкое племя испытать Господа, в гордыне своей вознесло рукотворную башню к самым небесам, где в извечности своей восседал Всевышний.

«Наделаем себе кирпичей и обожжём огнем, ‒ сказали они. ‒ Будут кирпичи вместо камней, а земляная смола ‒ вместо извести. Построим город и башню себе до небес, и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу всей земли».

«Увидал Всевышний Господь город и башню и сказал сынам Ноевым: «Вот, один народ, и один у вас язык; и начали вы делать, и не отстанете от того, что задумали. Сойду же и смешаю язык ваш, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял Господь сынов человеческих по всей земле, и перестали они строить город, имя которому Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей людей, и оттуда рассеял их Господь по всей земле».[1]

Для нас в этом рассказе полезно узнать о том, что были исторические времена, когда все люди ойкумены говорили на одном языке. Не будем углубляться в подробности относительно времени создания книг Ветхого Завета, которые, по общепринятому мнению Церкви и целого ряда светских учёных исследователей соотносятся с историческим периодом до Рождества Христова. Скажем лишь, что подобная общепризнанная датировка в корне ошибочна. Сегодня собраны несомненные свидетельства, показывающие, что почти все книги канонического Ветхого Завета были написаны, составлены и увидели свет не до, а после смерти Иисуса, его Вознесения одесную Бога.[2]

Кто у кого заимствовал

Изучая иностранный язык в школе, в институте мы, конечно, замечали, что некоторые английские (французские, немецкие и т. д.) слова фонетически похожи на русские.[3] Например, день, ночь, сестра, брат, мама с папой, сердце, сидеть, видео, аудио… режут слух своей знакомостью, но вот задаться вопросом, почему, мы, похоже, не догадывались.

Давайте зададимся этим вопросом теперь. Разве наличие таких слов вызывает у нас сомнение, что кто-то у кого-то эти слова заимствовал? Момент случайности, случайного совпадения при столь явном фонетическом и графическом сходстве, учитывая, к тому же, их общую, наряду с русским, смысловую составляющую в двух (или сразу в нескольких) европейских языках, попросту невозможен.

Тогда что?

Андрей Зализняк, главный научный сотрудник Института славяноведения

Большие отечественные специалисты, академики-язычники уверяют, что подобное сходство объяснимо… молодостью самой русской цивилизации, а значит, и молодостью русского языка. Дают нам понять, что на наш язык влияли гораздо более старые европейские языки, представители которых обучали нас тем словам и смыслам, которых у нас, на Руси, мол, не было ни в обиходе, ни в мировоззрении. Впрочем, российские академики ничего почти не изобрели своего. Все эти ложные постулаты были произнесены и канонизированы 250-300 лет назад на Западе, когда лингвистика как наука, собственно, появилась и встала на ноги.

У русских не было, например, слова сидеть.[4] А раз так, то просвещённые англичане в 12 или даже в 14 веке гулявшие на Руси, объясняли нам, что у них в Англии такое слово уже давно существует:

‒ Когда ваш русский мужик сгибает в коленях ноги и опускает зад на грубо отёсанную скамью, ‒ учит чопорный англичанин, ‒ то это, значит, он садится. По-английски это произносится sit, sitting, sitteth, а по-вашему теперь будет сесть, восседать. И обязательно расскажите это всем вашим мужикам от Ладоги и до Чукотки, пусть теперь так и говорят: я сел, я сижу, он восседает...

Скамейки на Руси делали, но, вот, сидеть на них «не умели».

Выходит, русские мужики многие сотни лет никак не обозначали для себя понятие сидеть, и садились на скамью просто так, без смысла. И длилось это до тех пор, пока латины, англы или немцы не пришли и не научили нас правильным словам. Если жена Варвара звала мужа Ивана отобедать, она не говорила: «Вань, садись-ко кушать скорей, обед уж стынет!» Ну, и сам Иван не мог сказать: «Вставай же Варюша, испеки скорей пирогов, гости к нам!», ведь английского stand (русское – стоять) Иван с Варварой ещё не знали.

Понятное дело, все эти звуковые, фонетические похожести абсолютно не случайны. Вероятность столь частых совпадений ничтожно мала. Мы об этом уже говорили. Но повторим ещё не раз.

Русского человека на просвещённом Западе привыкли считать быдлом.[5] Всё, что можно списать на русского, что можно слить плохого, негативного, всё это ему всегда и доставалось. Теоретически. Например, в историографии или на страницах западной либеральной прессы.[6] Чтобы оправдаться перед общественностью за очередной набег на завоевания русских. А от теории до практики, да в надёжных западных руках, как говорится, один шаг. Как результат – об Россию, об русских, об их древнюю память до сих пор пытаются вытирать ноги, отрыто заявляя, что Русь-Россия второсортное государство, страна третьего мира. Здесь всегда обитало быдло, господствовало рабство вкупе с человеческими жертвоприношениями варварским русским богам.[7]

Тогда мы задаём им вопрос, а откуда, собственно у вас, англичан появилось слово сидеть? Сами, что ли, вы его изобрели? Оказывается, что нет. Не сами. Были, отвечают нам, некие древние латины, латиняне, которые и дали нам, англичанам, свой словарный запас. Поэтому и алфавит у нас у всех одинаковый, латинский.

Мало того, выясняется, что мифические латиняне постарались на славу. Не только англам подарили свои слова и смыслы, в них вкладываемые, но позаботились и о прочих европейских народах: испанцах, греках, французах…

Исп. SILLA ‒ стул, SILLIN ‒ седло (сесть на лошадь), SITIO ‒ место, осада, SIESTA ‒ полуденный отдых (от русского слова сидеть).

Греч. ΣΕΛΑ (CEЛA) ‒ седло, ΣΕΛΩΝΩ (CEЛ0H0) ‒ седлать.[8]

Лат. SELLA ‒ седло, стул, кресло, диван, SELLARIA ‒ комната со стульями, SELLARIS ‒ относящийся к сидению, SELLULA ‒ небольшой стул, SOLIUM ‒ трон, AS-SELLO ‒ выделять в виде испражнений, AS-SELLOR ‒ испражняться (вероятно, от русского аз сел, то есть я сел), ASSESSIO ‒ сидение подле, присутствие, AS-SIDEO ‒ сидеть подле, быть близким, AS-SIDO, SEDI ‒ садиться, ASSESSUS ‒ сидение и т.п.; (нем.) SESSEL ‒ кресло; ASYL ‒ убежище.

Англ. ASYLUM ‒ убежище (русское селение).

Нем. SAAL ‒ зал;

Франц. SALLE ‒ зал;

Исп. ASILO ‒ приют, убежище, SALA ‒ зал;

Греч. ΣΕΛΑ, (СЕЛА) ‒ седло, ΣΑΛΑ, (САЛА) ‒ зал, салон, ΧΟΛ, (ХОЛ) ‒ зал.

А раз так, давайте рассуждать. Кто и у кого мог заимствовать, даже эти же, самые что ни на есть употребительные в быту слова? Без которых в прошлом не могла существовать никакая культура? Ведь даже дремучие аборигены в набедренных повязках имеют в своём словарной арсенале слова, обозначающие самые элементарные понятия в быту и жизни. Например, названия домашних животных, речных или морских рыб, кухонной утвари, различных мастеровых инструментов и приспособлений, одежды, а также производные от них слова-действия (глаголы), такие, скажем, как смотреть, бежать, думать, колоть, резать, вертеть и т. д.

Конечно, придумывать можно что угодно. Например, что отдельно плавающий в Атлантике в 40-50 км. от западного берега Европы английский остров был заселён и освоен гораздо раньше материковой части Европы, Среднерусской равнины, Урала, Зауралья, Сибирских земель... А можно сказать и наоборот. Скажем, наши предки сначала заселили материк, постепенно распространяя пространственный ареал к его окраинам, и только добравшись до берега, омываемого, скажем, той же Атлантикой, и при этом, кстати (!), уже умея строить морские суда, открыли и освоили, наконец, будущую Великобританию.[9] Но не наоборот. Логично?

Иначе остаётся поверить, что англичане были заселены Господом Богом непосредственно на свой Остров Британия, по типу библейского Эдема,[10] где и превратились в своё время в мировую державу.

Сравним слово РАНА (глагол РАНИТЬ). В русском языке от него произошли: ИРОНИЯ, ТРАВМА. Латинский, итальянский и испанский ‒ IRONIA (ирония не редко ранит человека). Так же, немецкая и французская IRONIE или английский IRONIC ‒ иронический. Греческая ΕΙΡΩΝΕΙΑ (ЕИРОНЕИА) переводится, как ирония, насмешка. А также ΕΙΡΩΝΕΥΟΜΑΙ (ЕИРОНЕИОМАИ) ‒ иронизировать. Или греч. ΤΡΑΥΜΑ (ТРАИМА) ‒ рана, травма, ранение, повреждение. Так же в нем., англ., франц., итал., исп. TRAUMA ‒ означает попросту травма.

На фоне вышеприведённых слов следующие примеры кажутся ещё более близкими:

СКАЛА, СКОЛ, СКОЛОТЬ, ОСКОЛОК (глагол скалывать). Скала – это нечто прочное, устойчивое, незыблемое.

Лат. SCOLOPS ‒ осколок, CALCULUS ‒ камешек, ACISCULUS ‒ каменотёсный молоток.

Нем. SCHOLLE (ШОЛЛЕ) ‒ глыба, льдина. Переход русской К в латинизированную СН.

Англ. SCALLOP, SCOLLOP ‒ гребешок (двустворчатый моллюск), створка раковины гребешка, форма для запекания с зубчатыми краями, CALCIFY ‒ превращаться в известь, отвердевать, CALCIFICATION ‒ обызвествление, отвердение, окостенение.

Греч. ΣΚΑΛΙΖΩ (СКАЛИЗО) ‒ высечь из камня (от сколоть или скалывать).

СВЁКОР, СВЕКРОВЬ:

Лат. SOCER ‒ свёкор, SOCURUS ‒ свекровь.

Итал. SUOCERO ‒ свекор, SUOCERA ‒ свекровь;

Исп. SUEGRO ‒ свекор, SUEGRA ‒ свекровь.

СЕСТРА:

Лат. SOROR ‒ сестра.

Нем. SCHWESTER (ШВЕСТЕР) ‒ сестра.

Англ. SISTER ‒ сестра.

Франц. SOEUR ‒ сестра

Итал. SORELLA ‒ сестра.

Швед. SYSTER ‒ сестра.

Финск. SISAR ‒ сестра.

Сравнивая термины разных европейских языков, невольно возникает вопрос. Если все эти народы брали за основу одни и те же однокоренные слова у той же мифической латинянской цивилизации, которой никто и в глаза никогда не видел, то, стало быть, у них самих, т. е. у древних европейцев, до самого момента заимствования не было этих слов и определений. Не было, например, таких определений, как дерево, камень, рыба, еда и т. д. Другими словами, англы, франки, эспаны (испанцы), италийцы, сведы (шведы), суоми (финны) и мн. др. попросту не имели в своём обиходе названий для окружающего мира, в котором жили.[11]

Как так случилось, что все они в одночасье договорились и приняли за основу чей-то словарь? Жили-жили себе без слов и словаря, ни о чём не думая, а потом, вдруг, решили дать определения и смысл всему происходящему вокруг них.

Но мы понимаем, что просто так столь невероятное событие произойти не могло. Здесь какая-то тайна. Или появлявшиеся на европейской исторической арене новые этносы, не стесняясь, заимствовали для себя словарь у более старой цивилизации, или все это действо произошло для всех европейских народов одновременно.

СЫН:

Нем. SOHN ‒ сын.

Англ. и швед. SON ‒ сын.

Шотл. SIN ‒ сын.

И опять этот КОТ. В одной из тем на форуме «Новой Литературы» мы уже касались этого слова. Как определяет слово КОТ этимологический словарь русского языка:

КОТ. Общеслав. Родственно прус. catto ‒ кошка, нем. Katze – тожд., англ. cat, лат. cattus и т. д. КОШКА. Искон. рус. Сменило сущ. котка. Вероятно, переоформление кочка (ср. чешск. kočka), суф. производного от коча (чк > шк), образованного с помощью суф. -j- от котъ.

На каком основании мы должны считать, что русский КОТ произошёл от чешского слова kočka (кошка), словарь не объясняет.

Русское слово КИСА (ласковое название кошки) финны взяли себе, назвав свою местную кошку ‒ KISSA.

КОТ, КОТЯРА (большой, матёрый кот), КОТИК (ласковый кот или кошка): Лат. САТTА ‒ кошка, CATTUS ‒ кот, MUSIO (то есть кошка, ловящая мышей).

Нем. KATZE (КАТЦЕ) ‒ кошка (переход русское К в немецкое Ц, типа Кесарь-Цезарь), KATER ‒ кот.

Англ. CAT кошка.

Франц. CHAT ‒ кот, CHATTE ‒ кошка.

Исп. GATO ‒ кот, GATA ‒ кошка (переход К-Г).

Греч. ΓΑΤΟΣ (ГАТОС) ‒ кот, кошка, ΓΑΤΑ (ΓΑΤΑ) ‒ кошка (переход К-Г).

Неизвестное животное на дубе том

Когда мы говорим о переходе буквы одной в другую, например, Б в П, H в английскую G, или, как в случае с КОТОМ, К в греческую Г и т. п., имеется в виду сделанный европейскими составителями нового языка сознательный перевод букв из одной в другую. Например, русские БОБР, БОБЁР на латинском пишется FIBER. Здесь русская Б в средние века была переделана в латинскую Ф. Что, однако, до сих пор не трудно заметить. Но всё это возможно только в случае, если мы не закомплексованы собственными ложными знаниями, и к тому же, способны допустить, что русский язык может оказаться старше, даже гораздо старше любого западноевропейского языка.

Кстати, по-немецки, и по-английски, русский БОБЁР пишется, как BIBER и BEAVER соответственно. А звучит, как – БИБЕР и БИВЕР.

Европа, вскормленная русским молоком[12]

Не секрет, и мы писали об этом, что основное заимствование для европейских языков было из русского (старославянского) языка. Произошло это на рубеже конца 16 – начала 17 века, и получило окончательное становление только через 100-150 лет.

С окончательным развалом российской империи в начале 17 века[13] в результате Великой Смуты в Европе заявляет о себе целый ряд амбициозных местечковых правителей, поставленных там в своё время русским царём-правителем. У западных народов появляется, наконец, возможность получения реальной самостоятельности, реального отделения от метрополии Руси. Для этого нужна была не только своя, якобы древняя история, но, в первую очередь, свои национальные языки.

Само отделение Западной Европы от Руси и получение самостоятельности хорошо видно на раздробленности этих народов.[14] Каждый местечковый вассал (принц, король, граф, курфюрст и др.) желал сохранить власть там, где он и был посажен в своё время русским царём. Наскоро составив себе новые национальные языки, европейцы, однако, не сразу смогли договориться о границах между новообразующимися государствами.

Благодаря истории мы знаем, что это вылилось в череду территориально-сырьевых войн 17 века.[15] Самые известные: Тридцатилетняя война (с 1618 по 1648), Война за мантуанское наследство, Война между Францией и испанскими Габсбургами за господство в Европе, Португальская война за независимость, Английская гражданская война (Английская революция 17 века), Гражданская война в Шотландии, Турецко-венецианские войны (1645–1669 г.), Англо-голладские войны.

Продолжался делёж европейских земель и в 18 веке: Северная война, Война за испанское наследство (1701–1714), Война за австрийское наследство, Картофельная война за наследство баварского престола, Испано-португальская и Семилетняя войны, в результате которых были поделены основные бывшие колонии Руси в Азии и обеих Америках.

Не успокоилась Европа и в 19 веке, показав пример кровожадности и несмирения. И только к 20 веку земли Европы приобретают тот окончательный вид, к которому мы привыкли. Правда, военному блоку НАТО удалось и здесь поработать. Была уничтожена Югославия, появилась проамериканское государство Косово. До сих пор продолжается делёжка сфер влияния в остальном, неевропейском мире, например, в Южной и Ближней Азии.

Было ли у западников при собирании собственных языков своё местное наречие? Или им попросту неоткуда было брать, как только из русского языка? Конечно, было. Вероятнее всего, для оформления своего разговорно-литературного языка европейским изобретателям пришлось использовать русский, как необходимое дополнение к собственному наречию, которое далеко не охватывало всего набора вещей и понятий, и которым следовало дать свой национальный тон и окрас. Мало того, само это местное наречие, сложенное задолго до раскола метрополии под влиянием того же старославянского языка, с веками могло трансформироваться, и к началу 17 века восприниматься уже как своё собственное. Поэтому сегодня при высвечивании заимствований в европейских языках нет-нет да и проявляются старые русские слова, давно вышедшие из употребления в России.

Старорусское слово из словаря Владимира Даля АЛАБОРИТЬ (ворочать делами):

Лат. LABOR ‒ работа, труд, ELABORO ‒ вырабатывать, LABORATIO ‒ напряжение, усилие, AL-LABORO ‒ усиленно трудиться.

Англ. LABOR, LABOUR ‒ труд, работа.

Порт. LABOR ‒ тяжёлая работа.

Старорусское выражение АЛИ, АЛЕ, АЛЬ (означающие или, разве) ЛИБО, АЛЬБО ‒ или, ЛИБО (белорусское, малороссийское, псковское выражение), словарь В. Даля.

Вероятно, отсюда: (лат.) ALIBI (АЛИБИ) ‒ то есть доказательство невиновности (русское аль бе, т. е.или был, или не был, я был либо тут, либо там, в другом месте).

Лат. ALIUS ‒ другой (из многих), ALIUS ‒ один, другой; где-либо в другом месте. ALIcuBI ‒ где-либо, где-то (русское али то, али это, то есть: либо то, либо это). Так же ALICUNDE ‒ от кого-либо, откуда-нибудь.

Нем., англ., франц., итал., исп. ALIBI ‒ алиби.

Или вот это старорусское слово БАСА, БАС ‒ яросл. краса, красота, нарядность, изящество; БАСИНА, БАСОТА, БАСЫЙ, БАСКИЙ – красивый, видный, осанистый, словарь В. Даля.

БАС, БАСА̀ и БА̀СА – низкий звук, голос, БАСОЛЯ – юж. зап. басовый гудок.

Лат. BASSUS ‒ бас.

Нем. BASS ‒ бас.

Англ. BASS ‒ бас;

Греч. ΜΠΑΣΟΣ (МПАСОС) ‒ бас (певец). В начале греческих слов МП читается как Б.

И ещё:

БАТОЖИТЬ, БИТЬ БАТОГАМИ. БАТОГ ‒ владимирск, костромск. и т. д. выражение, означающее – палка, хворостина, В. Даль. То же, что русское слово БИТЬ:

Англ. ВАТ ‒ (спорт.) бита, бить битой.

Франц. BATON ‒ палка.

Исп. BATIR ‒ бить, побить.

Итал. BASTONE ‒ палка.

Порт. BATEDOURO ‒ кувалда.

Старорусское ВАЖА, ВЕЖА ‒ кочевье, зимнее поселение, В. Даль

Лат. VAGUS ‒ бродячий, кочевой.

Англ. VAGUE ‒ неуловимый, неясный, смутный.

Исп. VAGO ‒ блуждающий, скитающийся.

Порт. VAGO ‒ бродячий.

Везде русское Ж заменено на G.

Таких (старорусских) слов, вышедших из употребления в европейских языках, сохранилось немало. Конечно, прошедшие века наложили свой отпечаток на первоначальный словарь языков Европы, появилось много синонимов, близких по значению терминов, заменивших со временем заимствованные слова из русского. Кроме того, точно так же, как в русском языке многие слова устарели и ныне не применяются, в европейских языках так же многие слова сегодня практически не используются.

Старорусское ИНДЕ означает где-то, вдалеке. Также ИНДЕ, И (союз), ИНОЙ, ИНАЧЕ (т. е. ещё один, по-другому). От ИНДЕ возникло название ИНДИЯ.

Лат. INDE ‒ оттуда, далеко, вдали, INDEX ‒ указатель, каталог, INDI ‒ жители Индии, INDIA ‒ страна Индия, INDUS ‒ индиец.

Нем. INDEX ‒ указатель, UND ‒ и (союз), ANDER ‒ другой.

Англ. INDEX ‒ указатель, где что искать, AND ‒ и (союз).

Франц. INDEX ‒ указатель.

Исп. INDIO ‒ индейский, INDICAR ‒ указывать.

Порт. DONDE ‒ (слияние предлога DO и наречия ONDE) ‒ откуда.

Святослав Рерих. Индия

Как мы уже сказали, многие слова в европейских языках имеют свои синонимы. Поэтому, когда приводится перевод какого-либо слова, само это слово сегодня уже может не быть основным в данном языке. Это говорит лишь о том, что данное слово – устаревшее, со временем было замещено его синонимом, вероятно, или как средство избавления от русизмов, или в процессе естественного обновления языка. Вообще-то, выстроенные в цепочку синонимы (в любом языке) – почва для богатого урожая, показывающая, как развивался и менялся язык во времени.

Скажем, английское старое AFORE переводится как прежде. Но сегодня говорящие на английском применяют синонимы этого слова ‒ before ‒ раньше, formerly ‒ ранее, или above ‒ прежде (above all else ‒ прежде всего остального).

Английское CHILD (ребенок, чадо) можно заменить словами – kid, baby или infant. Но английское CHILD выдаёт первоначальное русское ЧАДО. Русские предки повсеместно употребляли слово ЧАДО, так же, как мы сегодня употребляем слово РЕБЁНОК:

Англ. CHILDREN ‒ дети

Исп. CHICOS ‒ ребята.

Не столь важно, поверит ли читатель в эти исследования. Сегодняшний читатель – это упущенный читатель. В том смысле, что нынешнее поколение, воспитанное и обученное на ложном представлении о прошлом, как правило, не способно пересмотреть свои взгляды, какими бы ошибочными они ни были на самом деле. Это сделают уже наши дети. Но для редкого пытливого читателя свидетельств заимствований из русского языка предостаточно. Их тысячи. Более подробно мы поговорим в следующей статье.

Важно, что сама новая история говорит за то, что в Европе долгое время был в ходу русский (старославянский) язык. Его многочисленные следы запечатлелись в самых разных западных языках. Не только, кстати, в западных. И отделаться от этого уже невозможно.

[1] Бытие, гл. 11

[2] Не только Ветхий Завет, но и Апокалипсис (Благовествование Иоанна Богослова) были созданы спустя сотни лет после земной жизни Христа.

[3] Звуковое сходство.

[4] Приходится ёрничать, когда слышишь подобные пояснения лингвистов.

[5] Вероятно, слово быдло (скот) – польского происхождения, антропологизированное непосредственно в адрес низшего сословия, мужика. Кстати, по-английски скотский (животный, грубый, развратный) будет BESTIAL, т.е. от русского БЕС, БЕСТИЯ, БЕСИТЬСЯ, БЕШЕНЫЙ.

[6] Понятно, что никакого либерализма в западных формах правления и в помине нет. Либерализм Западу нужен как носитель инфекции, способной развалить любую «неправильную» цивилизацию.

[7] Не лишне заметить, что «русские боги», которых ныне воскрешают нео-язычники, появились раньше, чем древнеегипетские, древнегреческие и древнеримские боги. Но именно греки и римляне вплоть до конца 14 века, а в некоторых регионах и до начала 16 века, исповедовали малоизвестную современной исторической науке форму язычества – так называемое христианское язычество или родовое, царское.

[8] Здесь и далее см. прекрасную работу Носовского-Фоменко «Русские корни «древней» латыни».

[9] Вспомним, что для того, чтобы просто переплыть Ла-Манш (минимальное расстояние Кале-Дувр – 40 км.), нужно освоить целый цикл производственных мощностей: металлургия (пильные и режущие инструменты), деревообработка и т. д. Просто так Ла-Манш не переплывёшь и не освоишь Англию.

[10] Остров Британия, или Британский остров: англ. Great Britain, валл. Prydain Fawr.

[11] В работе исследуются только самые основные европейские языки, 6-7 языков, но не затрагиваются многие другие.

[12] Кстати, русское МОЛОКО тоже каким-то образом отразилось в ряде европейских слов: (лат.) MULGEO, MULCTUS, MULSI, MULCTUM ‒ переводится как доить, доение, е-MULGEO ‒ доить, выдаивать. Переход К-Г. MULCTRA ‒ молоко, подойник, MULTRIX; (нем.) MILCH ‒ молоко, MELKEN ‒ доить, MELKERIN ‒ доярка, MOLKErei ‒ молочное хозяйство, MOLKE ‒ сыворотка; (англ.) MILK = молоко, доить; (швед.) MJÖLK ‒ молоко.

[13] Началом распада Руси можно считать первую значимую Смуту в государстве, названную в русской истории Опричниной, длившуюся почти 10 лет, подавленную, однако, Иваном Грозным. А точнее – его продолжателями и сподвижниками.

[14] И наоборот, до сих пор прослеживается размер, охват и единство Руси, в противовес раздробленной Европе.

[15] Более 20 европейских войн 17 века за территории и ресурсы.

Источник: newlit.ru