Русские корни „древней” латыни

Анализируя «переводы-синонимы», мы обнаружили любопытный факт. Если латинское слово возникало из славянского в результате легкого искажения его записи (или произношения), то обычно это происходило "одним скачком", то есть одновременной заменой одной или нескольких славянских букв соответствующими им латинскими, см. таблицу 1.



То есть запись славянского слова меняли, в основном, лишь однократными переходами букв. Многократные длинные цепочки обычно не применялись.



Другими словами, если средневековые лингвисты-реформаторы меняли запись славянского слова, превращая его в латинское, НО СОХРАНЯЯ ПРИ ЭТОМ СМЫСЛ, то делали это ЗА ОДИН ШАГ. Сразу заменяли в слове одну или несколько согласных. Обнаруженные нами типичные замены собраны в таблице 1.

Во многих случаях ОТЧЕТЛИВО ВИДНО, что заимствование шло именно из славянских языков в латинский, а не наоборот, как сегодня уверяет нас скалигеровская хронология.



Другими словами, становится понятным, что именно латинские слова возникли из славянских в XV-XVII веках. ПРИ ЭТОМ СМЫСЛ СЛОВ В ОБЩЕМ-ТО СОХРАНЯЛСЯ. Например, латинское слово MUSCERDA = "мышиный помет", скорее всего, возникло в результате позднейшего слитного прочтения двух отдельных славянских слов МЫШЬ+СРАТЬ (второе слово сегодня считается грубым, устаревшим).



Вряд ли процесс был обратным.



Маловероятно, чтобы "древне"-латинское сладкозвучное слово MUSCERDA раскололось позднее на два слова МЫШЬ и СРАТЬ, которые начали жить своей самостоятельной жизнью в славянских языках.

Вот еще пример. Якобы очень-очень древнее латинское ПЬЕДЕСТАЛ = PEDESTAL. Скорее всего, произошло от русского ПЯТА+СТОЛ. То есть "стол, на котором стоит человек, статуя".

Мы обнаружили еще один факт. Оказывается, иногда славянские слова-«родители» превращались "в иностранные" в результате перестановки согласных внутри слова (например, при его ошибочном прочтении). То есть согласные могли прочитываться в разном порядке.



В итоге возникало другое слово. Объяснение этому очень простое. В XI-XVI веках ПОРЯДОК букв не был точно зафиксирован. Раньше буквы писались не строго одна вслед за другой вдоль строки (как сегодня), а иногда друг под другом, сбоку, вверху или внизу, имели разный размер и наклон.



Иногда буквы "клали на бок", переворачивали или зеркально отражали. Вообще, слово «рисовали» в виде скопления, кучки букв, порядок прочтения которых мог быть разным. Каждый способ прочтения такой "кучки"-иероглифа определялся траекторией движения глаза, порядком перехода взгляда от буквы к букве.



Но совершенно ясно, что траектория прочтения сложного "словесного иероглифа" могла быть разной, что и приводило к тому, что из одного и того же тесного скопления-нагромождения букв могли потом "вычитывать" разные слова.



Некоторые примеры такого рода собраны в книге И.Табова [827].



См. рис.4 , рис.5 и рис.6 .











Ломаные линии, последовательно проходящие через белые точки, показывают разные траектории прочтения одного и того же слова, то есть "кучки букв". Из этих примеров ясно видно – сколь многими, причем весьма разными способами, могли прочитывать в древности одно и то же слово-«родитель».

Здесь мы сталкиваемся со следами старинной и первичной записи слов в виде картинок-иероглифов, как в "древне"-египетских текстах. Если смысл текста был забыт, то сложную картинку могли потом прочесть разными способами, Это приводило к путанице слов, имен и названий.

Укажем на интересный вопрос, нуждающийся в дальнейшем изучении. Вкратце мы уже говорили о нем в книге "Расцвет Царства", гл.4:8.



По-видимому, известная христианская Псалтырь и "древне"-египетская Книга Мертвых – это, в общем, одна и та же Книга. Либо же, что точнее, обе они восходят к одному и тому же первоисточнику.



Кроме того, складывается ощущение, что люди, записавшие Псалтырь в ее более или менее современном виде, всматривались в старый иероглифический текст, записанный сложными картинками-иероглифами.



Прочтение «картинок» было неоднозначно, и усложнялось тем, что первичный смысл текста уже мог быть почти забыт. Отсюда и повышенная образность Псалтыри-«перевода» и постоянные повторы в ней. Одна и та же картинка описывается в ней по нескольку раз.



В целом, текст сегодняшней Псалтыри выглядит очень необычно по сравнению с более поздними текстами, которые писались уже буквами, упорядоченными вдоль строки. Сегодня Псалтырь местами воспринимается очень тяжело.

Но вернемся к нашему Словарю. Некоторые латинские слова сегодня имеют много значений. Иногда они сильно удалены друг от друга по смыслу.



Указывая для латинского слова его славянский оригинал-«родитель», мы отнюдь не утверждаем (да это и неверно), что обнаруженная нами параллель распространяется на все остальные значения-переводы, приписываемые сегодня данному латинскому слову. Здесь предстоит еще большая работа.

Количество и распределение обнаруженных нами параллелей позволяет сделать интересные выводы.

1) Получается, что от примерно 3520 славянских слов произошло около 3400 кустов латинских слов. Грубо говоря, в среднем каждое русское слово, попавшее в Словарь Параллелизмов, породило один «куст» латинских слов. Каждый такой куст обычно состоит из нескольких (иногда многих!) латинских слов.

2) «Греческих кустов» , произошедших из славянских слов, оказалось примерно 1050.

3) «Английских кустов», напрямую происшедших от 3520 славянских слов, оказалось примерно на 600 меньше, чем латинских, а именно, около 2750. Вероятно потому, что английский язык создавали уже позднее латинского.



При такой "второй волне реформ", первоначальные славянские корни-«родители» уже частично забылись, язык слегка деформировался и дальше отдалился от славянской первоосновы, чем латинский. И тем не менее, глубинная общность славянского базиса и его "английского ребёнка" становится хорошо видной из нашего Словаря.

Немецкий язык мы не анализировали столь подробно, как латинский и английский, просто ввиду недостатка времени и очень большого объема подобных исследований. Поэтому «немецких кустов» в Словаре Параллелизмов оказалось пока около 1120. Можно с уверенностью предположить, что более внимательный анализ немецкого словаря значительно увеличит количество славянско-немецких параллелей.



По-видимому, их число станет сравнимым с числом славяно-английских параллелизмов. Остальные языки (французский, итальянский, испанский и т.д.) мы анализировали еще более бегло, так что здесь остается большое поле деятельности для всех, кто заинтересуется подобным анализом.

Повторим, что разные люди могли прочитываться одни и те же слова-«родители» в разном направлении: слева-направо и справа-налево. Это вносило дополнительную путаницу и "размножало слова".



Не исключено, например, что русское КОЛОС и русское ЗЛАК получились друг из друга при таком обратном прочтении и переходе С-З. Кроме того, раньше слова' писались без огласовок, одними согласными.



Поэтому позднейшие огласовки одного и того "костяка из согласных" могли разниться: колос = КЛС ===> ЗЛК = злак.

2. СЛОВАРЬ: РУССКИЕ КОРНИ ДЕРЕВА ЯЗЫКОВ.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

#рус) БРАТ, БРАТРЪ. ===>>> лат) FRATER = брат. Переход Б-Ф. Вероятно, отсюда происходит и имя известного "античного" героя БРУТ, то есть БРАТ. А также латинское PRO-PATRUUS = брат деда; могло произойти от ПРЕ+БРАТ. нем) BRUDER = брат; VETTER = двоюродный брат. VTR=БТР=БРТ=БРАТ. анг) BROTHER = брат. фран) FRE`RE = брат. Здесь мы видим переход Ф в Б или в П. тур) BIRADER = брат. швед) BROR = брат. исп) FRATERNAL = братский. итал)FRATELLO = брат, братский. шотл) BRITHER = брат. ирл) BRATHAIR = брат, монах. венг) BARAT = друг, приятель, монах.

#рус) БРАТАН, братство. ===>>> лат) FRATERNE = по-братски, FRATERNUS = братнин, братский, FRATERNITAS = братство. Переход Б-Ф. анг) FRATERNAL = братский.

#рус) ВДОВА, ВДОВСТВО. ===>>> лат) VIDUA = вдова, VIDUUS = вдовый, овдовевший, вдовец, VIDUVIUM = вдовство, холостой, VIDUALIS = вдовий, VIDUATUS, VIDUITAS = вдовство. Переход V-U. нем) WITWE = вдова. анг) WIDOW = вдова. А также DOWAger = вдова. фран) VEUF, VEUVE = вдова. итал) VEDOVA = вдова.

#рус) ДЕД. ===>>> анг) DAD = папа, папочка. тур) DEDE = дед, дедушка. шотл) DEYD = дед.

#рус) ДОЧЬ, ДО'ЧЕРИ. ===>>> нем) TOCHTER = дочь. Переход Д-Т. анг)DAUGHTER = дочь. швед) DOTTER = дочь.шотл) DOCHTER = дочь.

#рус) ЖЕНА, ЖЕНЩИНА. ===>>> лат) GENUS, GENU = происхождение, GENERO = порождать, производить, GENESIS = рождение. анг) GENUS = (биол.) род, вид. венг) ASSONY = жена, женщина. Переход Ж-Ш-С. греч) genoj (GENOS, т.е. ГЕНОС) = род, происхождение, пол; gennw (GENNW, т.е. ГЕННО) = рождать; gennw (GENNW, т.е. ГИНАИКА) = жена, женщина; gennhma (GENNHMA, т.е. ГЕННИМА) = ребенок, детеныш; genia (GENIA, т.е. ГЕНИА) = потомство, поколение; genesh (GENESH, т.е. ГЕНЕСИ) = рождение, возникновение. Отсюда произошел большой куст слов. Например,gunaikologoj (GUNAIKOLOGIS, т.е. ГИНАИКОЛОГИС) = гинеколог, произошло от ЖЕНА+УЛОЖУ, т.е. перечень (уложение) знаний о болезнях женщин. И так далее.

#рус) КУМ. ===>>> фран) COMPE`RE = кум; состоит из двух слов: КУМ+PE`RE = отец.

#рус) КУМА. ===>>> анг) CUMMER = приятельница. шотл) CUMMER, KIMMER = крестная мать. финс) KUMI [TATI] = кума. Второй вариант – слово TATI здесь явно происходит от слова ТЁТЯ. тур) KUMA = жены одного мужа по отношению друг к другу.

#рус) МАМА. ===>>> лат) MAMMA = мама, грудь, вымя, сосок. А также латинское MAMMALIA = млекопитающие, MAMILLA = сосок; могло произойти от выражения МАМА+ЛЬЮ (молоко), МАМА+ЛАКАЮ. нем) MAMA = мама, MUHML = тетка, AMME = кормилица. Кстати, по-русски говорят детям АМ-АМ, чтобы те кушали. Отсюда тоже могло получиться немецкое AMME= кормилица. анг) MUMMY, MAMMA = мама, MAMMA = мамаша, женская грудь. ам) MUM = мама – это американский вариант. фран) MAMAN = мама. швед) MAMMA = мама. исп) MAMA+ = мама. итал) MAMMA = мама. шотл) MAM(MIE) = мама. исп) AMA = хозяйка дома, семьи. греч) mama (MAMA, т.е. МАМА) = мама, mana (MANA, т.е. МАНА) = мать. Видно, что М и Н переходили друг в друга.

#рус) МАТЕРИНСКИЙ. ===>>> лат) MATERNUS = материнский, MATRONA = матрона. анг) MATERNAL = материнский.

#рус) МАТЬ, МАТЕРЬ. ===>>> лат) MATER = мать, мама, матка, MATERIA = начало, материя, вещество, MATURUS = беременная, MATER = Богородица. нем) MUTTER, MUTTI = мать. анг) MOTHER = мать. фран) ME`RE = мать. швед) MOR = мать. исп) + итал) MADRE = мать. тур) MADERI = материнский. греч) mhtera (MHTERA, т.е. МИТЕРА) = мама; mhtruia(MHTRUIA, т.е. МИТРИИА) = мачеха.

#рус) МАТЕРЬ (МАТЬ) + ТЕТЯ. ===>>> лат) MATERTERA = тетка со стороны матери. Интересный переход: русское Я ===> R латинское.

#рус) МУЖ, МУЖСКОЙ. Один смысловой куст со словом МОЩЬ, МОГУ. ===>>> лат) MAS = мужчина, самец, мужской, мужественный, могучий, MASCULUS = мужской. Переход Ж,Ш – С. финс) MIES = муж. Переход Ж-Ш-С. исп) MACHO = самец.

#рус) СВЕКОР, СВЕКРОВЬ. ===>>> лат) SOCER = свекор, SOCURUS = свекровь. Переход V-U. итал) SUOCERO = свекор, SUOCERA = свекровь. исп) SUEGRO = свекор, SUEGRA = свекровь.

#рус) СЕСТРА. ===>>> лат) SOROR = сестра. нем) SCHWESTER = сестра. анг) SISTER = сестра. фран) SOEUR = сестра. итал) SORELLA = сестра. швед) SYSTER = сестра. финс) SISAR = сестра.

#рус) СЫН. ===>>> нем) SOHN = сын. анг) SON = сын. швед) SON = сын. шотл) SIN = сын.

#рус) ТЁТЯ. ===>>> лат) AMITA = тётя. Произошло либо от слова МАТЬ, либо от слова ТЁТЯ при переходе: русское m(тэ) ===> m латинское. нем) TANTE = тётя. анг) AUNT, AUNTY = тётя. финс) TATI = тётя. греч) qeia (QEIA, т.е. ТЕИА) = тётя.

#рус) ТЯТЯ, БАТЯ, ОТЕЦ, ПАПА. Отсюда; по-видимому, "хан БАТЫЙ". Казачий атаман – БАТЬКА. ===>>> лат) PATER = отец, PATRUUS = дядя (по отцу), ABBAS, ABBATIUS = аббат. нем) VATER, VATI, PATI = отец. анг) FATHER или TATHER = отец. Напомним, что F часто переходит в T(фита). Даже пишутся эти буквы достаточно похоже. А также PATERNAL= отцовский. фран) PE`RE = отец. швед) FAR = отец. исп) + итал) PADRE, PAPA = отец. шотл) FAITHER, FADER = отец. венг) BATYA = старший брат. греч) papaj (PAPAS, т.е. ПАПАС) = священник. Недаром говорят «святой отец». А также pappouj(PAPPOUS, т.е. ПАППОИС) = дед, дедушка. греч) pateraj (PATERAS, т.е. ПАТЕРАС) = отец, родоначальник. Далее,от БАТЯ+РОД происходят слова: patrida (PATRIDA, т.е. ПАТРИДА) = отечество, родина, patriwths (PATRIWTHS, т.е. ПАТРИОТИС) = патриот, земляк. И так далее.

2.2. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ.

#рус) ПЕРСТ, то есть один палец, при счете по пальцам. А также старое слово ПЕРШИЙ, то есть ПЕРВЫЙ. ===>>> лат) PRIUS = передний (переход Ш-С – Авт.), PRIMAE = первое место, PRIMO = впервые, PRIMATUS = первое место, PRIMITUS= впервые, PRIMORIS = первый, самый ранний, важнейший, PRIMARIUS = первичный, PRIMULUS = первый, PRIMUM = сначала, сперва. Переход Ш-М, переворачивали букву: m – ш. нем) DER ERSTE = первый. анг) FIRST = первый. Переход П-Ф. А также PREMIERE = премьера; по-английски и по-французски. швед) FÖRSTA = первый. итал) PRIMA = первый. греч) prima(PRIMA, т.е. ПРИМА) = прима-балерина; premiera (PREMIERA, т.е. ПРЕМИЕРА) = премьера. Переворачивали m—ш.

#рус) ОДИН, ЕДИН. Оказывается, отсюда: ИДЕНТИЧНЫЙ, МОНОЛОГ. ===>>> лат) IDEM, EADEM = один. Переход Н-М.лат) IDENTITAS = тождество, IDENTICUS = тождественный. анг) IDENTITY = тождество, тождественность. фран) IDENTITE = тождество. исп) IDENTICO = тождественный. греч) mhden (MHDEN, т.е. МИДЕН) = единица (отметка в школе). А такжеmonada (MONADA, т.е. МОНАДА) = единица, monoj (MONOS, т.е. МОНОС) = один, единственный. Переход m(тэ или дэ) ===> m=M. Отсюда произошел большой куст слов: монархия и т.д. А также monologij (MONOLOGOS, т.е.МОНОЛОГОС) = монолог, от: ОДИН+СЛОГ (СЛАГАЮ), один+слагаю, один+излагаю; monomacia (MONOMACIA, т.е. МОНОМАХИА) = единоборство, от: ОДИН+МОЩЬ (МАХАЮ); monopati (MONOPATI, т.е. МОНОПАТИ) = тропа, от: ОДИН+ПУТЬ; monoroufi(MONOROUFI, т.е. МОНОРОИФИ) = одним глотком, залпом, от: ОДИН+РОТ (переход Т-Ф). нем) MONOLOG = монолог. анг)+ фран) MONOLOGUE = монолог. итал) + исп) MONOLOGO = монолог.

#рус) ДВА, ДВЕ, ДВОЕ. ===>>> лат) DUO = два, вдвоем, DUAE = пара, DUAlis = двойственный. Переход V-U. нем) ZWO, ZWEI, ZWEEN = два. анг) TWO = два. фран) DEUX = два. В старых текстах U часто писалось как V. итал) DUE = два. исп) DOS = два. швед) TVA = два. шотл) TWA, TWAE = два. Переход Д-Т. греч) duo (DUO, т.е. ДИО) = два.

#рус) ОБА, ОБЕ; ОБА=ДВА, разговорная форма. ===>>> лат) BI = двойной, двоякий (в словосложениях), AMBO = оба.нем) BEIDE = оба. анг) BOTH = оба. шотл) BAITH = оба. исп) AMBOS = оба.

#рус) ТРИ, ТРОЕ. ===>>> лат) TRES, TRIA = три, трое, втроем, TER = трижды. нем) DREI = три. анг) THREE = три. фран) TROIS = три. итал) + швед) TRE = три. исп) TRES = три, трое. шотл) TREE = три. ирл) TRI = три. греч) treij (TREIS, т.е. ТРЕИС), tria (TRIA, т.е. ТРИА) = три.

#рус) ТРЕТИЙ, ТРЕТЬ. ===>>> лат) TERTIA = треть, TERTIO = в третий раз, в-третьих, трижды, TRITE = третья струна в музыкальном инструменте, TERTIUS = третий, TERTIATIO = трижды, TERTIARIUS = составляющий одну треть. А также латинские слова TRINITAS = троица, TRINUS = тройной, троичный. нем) DRITTE = третий. анг) THIRD = третий. греч) trito(TRITO, т.е. ТРИТО) = в-третьих; tritoj (TRITOS, т.е. ТРИТОС) = третий; Tetarth (TETARTH, т.е. ТЕТАРТИ) = среда (третий день недели).

#рус) ТРОЙКА, ТРОЙНОЙ. ===>>> лат) TRINI = три, тройной, TRINUS = тройной, троекратный, TERNI = по три, трое, TERNIO = число три, тройка, TERNUS = тройной, TERNARIUS = тройной, TERTIANUS = возвращающийся на третьи сутки, TERJUGUS = тройной. анг) TRINE, TERNARY = тройной.

#рус) ЧЕТЫРЕ. ===>>> лат) QUATER = четыре раза, четырежды, QUADRA = четырехугольник, QUATTUOR = четыре. Переход Ч ===> Q и Т-Д. фран) QUATRE = четыре. ирл) CEATHAIR = четыре. греч) tessera (TESSERA, т.е. ТЕССЕРА) = четыре. Переход Ч-С и перестановка.

#рус) ПЯТЬ. Вероятно, один смысловой куст со словами ПЯТА, ПЯТКА, ПЯДЬ – кисть руки. На руке и на ноге – по ПЯТЬ пальцев. ===>>> лат) PENTA- как начальная часть таких латинских слов, считающихся заимствованиями из греческого, как, например, PENTAgonon = ПЯТИугольник, PENTAdoros = протяжение в 5 пальмов, PENTAmeter = ПЯТИстопный стих, и тому подобное. нем) FÜNF = пять. Переход П-Ф и Т-Ф. анг) FIVE = пять. Переход П-Ф. греч) pente (PENTE, т.е. ПЕНТЕ) = пять. А также piqamh (PIQAMH, т.е. ПИТАМИ) = пядь.

#рус) ШЕСТЬ. ===>>> лат) SEX = шесть, SEXIS = число шесть, шестерка, SEXTO = шесть раз, шесть, SEXTUS = шестой. Переход Ш-С. нем) SECHS = шесть. анг) SIX = шесть; по-английски и по-французски. Здесь мы видим известный переход Ш-С. швед) SEX = шесть. исп) SEIS = шесть. ирл) SEACHT = семь. Перестановка названий цифр 6 и 7 ?

#рус) СЕМЬ или СЕДМЬ. ===>>> лат) SEPTEM = семь, семерка, седмерица, SEPTIMUS = седьмой. Переход латинских d-b-p ввиду близости написания (отличаются лишь ориентацией). Вероятно, латинское SEPTEM = семь, произошло от слова СПАТЬ, поскольку в седьмой день недели, в субботу, не работали, отдыхали, "спали". Если считать при этом первым днем недели – воскресенье. В самом деле, в комментарии к слову СУББОТА = SEPTIMA в латинско-русском словаре говорится: "суббота, седьмой день недели и день отдыха (у евреев)" [237], с.890. нем) SIEBEN = семь. анг) SEVEN = семь. фран) SEPT = семь, SEPTIE`ME = седьмой.

#рус) ДЕСЯТЬ. ===>>> лат) DECEM = десять, DECIMUS = десятый, DECUMA = десятый час, DECAS, DECADIS = декада, DECIMATES = десятинные. Переход: Т-Д, русское С ===> C латинское и русское m («тэ» с тремя палочками) ===> m латинское. лат) DIGITUS = палец. Переход: русское С ===> G латинское. На руках и на ногах по ДЕСЯТЬ пальцев. анг) DIGIT = палец у животных, (редк. шутл.) человеческий палец, (мат.) цифра, однозначное число (происходит от счета на пальцах). А также см. русское ТЫКАТЬ, переход Т-Д и К-Г. Пальцем действительно тыкают; исп) DIEZ = десять. порт) DEZ = десять. греч)dekada (DEKADA, декада) = десять, dekatoj (DEKATOS, т.е. ДЕКАТОС) = десятый. Переход С-Ц-К, типа цезарь-кесарь.

#рус) ДЮЖИНА. ===>>> нем) DUTZEND = дюжина. анг) DOZEN = дюжина. тур) DUZINE = дюжина. порт) DUZIA = дюжина. исп) DOCENA = дюжина. шотл) DIZZEN = дюжина. финс) TUSINA = дюжина. Переход Д-Т.

#рус) ТРИНАДЦАТЬ, ТРИНАДЦАТЫЙ. То есть ТРИ+ДЕСЯТЬ. ===>>> лат) TREDECIM = тринадцать, TERTIUS-DECIMUS = тринадцатый. Переход: русское m(тэ) ===> m латинское.

#рус) СТО. ===>>> греч) ekato (EKATO, т.е. ЕКАТО) = сто. Переход С-Ц-К (типа цезарь-кесарь).

#рус) ТРИСТА, ТРИ СОТНИ. ===>>> лат) TRECENTI = триста. Переход: русское С ===> C латинское.

#рус) ТЫСЯЧА. ===>>> нем) TAUSEND = тысяча. анг) THOUSAND = тысяча. швед) TUSEN = тысяча.

2.3. МЕСТОИМЕНИЯ И ЧАСТИЦЫ.

#рус) АЗ, то есть старая форма слова Я. ===>>> лат) EGO = я. Переход З-Г, поскольку русское "з" рукописное с петелькой внизу пишется очень похоже на "g" латинское, см. табл.1. Отсюда – слово ЭГОИСТ. анг) EGO = субъект, эго, мыслящая личность, мое "я", собственная персона, собственная личность, сам. анг) I AM = я есть. Переход: русское з ===> m латинское (положили букву набок).

#рус) АСЬ? – в смысле "что?", сегодня уже редко употребляемая форма вопроса. ===>>> нем) WAS = что.

#рус) АУ! – в смысле ГДЕ ТЫ? ===>>> фран) O`U = где.

#рус) АХ! ===>>> лат) EHEU = ах! увы!

#рус) ВЫ, ВАШ. ===>>> лат) VOS = вы. анг) YOU = вы. Переход V-U, или же переход V-Y ввиду похожести написания.

#рус) ЕМУ. ===>>> нем) IHM = ему. Здесь по-немецки H не произносится.

#рус) ЕЙ, означающее "да"; по церковно-славянски. А также см. русское выражение "ей-ей", "ей-богу", в утвердительном смысле. ===>>> нем) JA = да. анг) YES = да. швед) JA = да. шотл) AY = да.

#рус) ЕСТЬ, в смысле существования. А также слово СУТЬ, сущность. См. также далее слово СОСТОЯНИЕ, ЕСТЬ+СТАН. ===>>> лат) EST = есть (форма слова SUM). Латинское SUM могло произойти от славянского СУТЬ, при переходе русского m («тэ» с тремя палочками) – m латинское. А также латинское ESSE = существование, существовать. нем) IST = есть, в смысле существования. анг) IS = есть, в смысле существования. А также EXIST = существовать. фран) ES, EST = быть; EXISTE = есть (быть).

#рус) ЕСТЬ! в смысле ДА, согласие выполнить приказ, у военных. При перекличке в строю тоже отвечают: Я! То есть «я есть», присутствую. ===>>> нем) YA = да, согласие. анг) YES = да, согласие. фран) OUI = да.

#рус) ЕСТЬ МОСТ, то есть имеется перешеек. ===>>> лат) ISTHMUS = перешеек. анг) ISTHMUS = перешеек. фран) ISTHME = перешеек. греч) isqmoj (ISQMOS, т.е. ИСТМОС) = перешеек. итал) + исп) ISTMO = перешеек.

#рус) ИЗ. ===>>> нем) AUS = из. Приставка, означающая движение наружу. греч) ek (EK, т.е. ЕК) = из, с; ex (EX, т.е. ЕКСИ) = из, с. Переход С-Ц-К (типа кесарь-цезарь). А также exw (EXW, т.е. ЕКСО) = за пределами, вне, снаружи.

#рус) ИТАК. ===>>> лат) ITA = так, таким образом, ITAQUE, ITA-QUE = итак, и так, так и, таким образом, вследствие этого. анг) IT = это.

#рус) КАК. ===>>> лат) QUI = как.

#рус) КТО. ===>>> лат) QOUD = кто. Переход Т-Д. фран) QUI = кто.

#рус) КУДА. ===>>> лат) QUA = куда.

#рус) МНЕ, МЕНЯ. ===>>> нем) MICH, MIR = мне. анг) ME = мне. фран) ME, MOI = мне.

#рус) МОЙ, МОЯ. ===>>> лат) MEI, MEUS, MI, MEA = мой, принадлежащий мне, MIS = меня. лат) AMO = любить, уважать, почитать, AMOR = любовь. Переход: русское Я ===> R латинское, в результате слово МОЯ могло превратиться в AMOR. нем) MEIN = мой. анг) MY = мой. фран) MIEN = мой, AMI = друг. швед) MIN = мой. порт) MEU = мой. исп) MIO = мой. шотл) MA, MI = мой.

#рус) МЫ, как местоимение. ===>>> анг) WE = мы. Напомним, что в старых текстах буква М иногда писалась в перевернутом виде, то есть превращалась в латинское W. Поэтому W и M могли переходить друг в друга. греч) mas (MAS, т.е. МАС), emeij (EMEIS, т.е. ЕМЕИС) = мы. нем) WIR = мы. Тот же переход М-W. фран) NOUS = мы. Переход М-Н. итал) NOI = мы. Переход М-Н. исп) NOS = мы. Тот же переход.

#рус) НА. ===>>> лат) IN = на. анг) ON = на. греч) na (NA, т.е. НА) = на, вот.

#рус) НАШ, НАШИ, то есть свои. Отсюда, оказывается, возникли: НАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНОСТЬ (то есть НАШИ ЛЮДИ), ЭТНОС, то есть: ЭТО – НАШИ. ===>>> лат) NOSTER = наш, свой, направленный на нас или против нас. Переход Ш-С. От: НАШ+ТОРЮ. лат) NATIO = рождение, происхождение, племя, народность, народ, сословие, NATUS = рожденный, происходящий, врожденный, NATUS = сын, рождение. Переход Ш-Т, поскольку перевернутое Ш превращается в русское m(тэ). При обратном прочтении слово NATIO превратилось в ЭТНОС. анг) NATION = народ, нация, народность. Читается "нэйшен". Произошло от слова НАШИ, то есть "свои", соплеменники, сородичи. Английское NATIONALITY = национальная принадлежность, гражданство, подданство (читается как "нэйшионалити"); произошло от: НАШИ ЛЮДИ. Хорошо отвечает смыслу понятия "национальная принадлежность". нем)+ фран) NATION = нация. нем) ETHNIE = этнос. итал) NAZIONE = нация. исп) NACION = нация. греч) eqnoj (EQNOS, т.е. ЕТНОС) = нация, народ; eqnikoj (EQNIKOS, т.е. ЕТНИКОС) = национальный. Обратное прочтение слова НАШ при переходе Ш-Т, см. выше. Или же от: ЭТО – НАШИ. Отсюда произошел большой куст греческих слов, начинающихся на eqn o. Например, eqnomarturaj (EQNOMARTURAS, т.е. ЕТНОМАРТИРАС) = национальный герой, погибший за родину; происходит от: НАШ+УМЕРЕТЬ; eqnoshmo (EQNOSHMO, т.е. ЕТНОСИМО) = государственный герб; происходит от: НАШЕ ЗНАМЯ; eqnothta (EQNOTHTA, т.е. ЕТНОТИТА) = народность, от: НАШИ ТУТ, в смысле здесь, вокруг нас; eqnikopoiw (EQNIKOPOIW, т.е. ЕТНОКОПОИО) = национализировать, от: НАШ+ЦАПАЮ, при переходе Ц-К; eqnografia (EQNOGRAFIA, т.е. ЕТНОГРАФИА) = этнография, от: НАШИ+КРОПАЮ (пишу, «царапаю»), в смысле, «описываю нацию»; eqimo (EQIMO, т.е. ЕТИМО) = обычай, от: НАШ+ИМЕЮ или НАШ+УМЕЮ; eqnegersia(EQNEGERSIA, т.е. ЕТНОГЕРСИА) = национально-освободительное движение, от: НАШИ ГЕРОИ (НАШЕ ГЕРОЙСТВО). А также xenoj (XENOS, т.е. КСЕНОС) = гость, иностранец, от: ИЗ+НАШ, то есть «не наш», «снаружи». И так далее.

#рус) НЕ, НЕТ, НИ. ===>>> лат) NE, NI, NON = не. От слова НЕТ произошло и латинское ANTI, то есть отрицание. лат) NEGO = отрицать. Переход Т-Г ввиду близости написания, а также потому, что русское g (дэ) пишется так же, как g латинское.нем) NICHT = не, NEIN = нет. анг) NO, NOT = не, нет. фран) NE = не, NUL = ни один, NON = нет, NIE = никогда. швед) NEJ = нет. исп) NO = нет. порт) NAO = нет. греч) mhden (MHDEN, т.е. МИДЕН) = ничто, нуль, mhn (MHN, т.е. МИН) = нет, нет, нельзя. Переход Н-М и Т-Д, то есть: нет = НТ ===> МТД = миден. греч) nai (NAI, т.е. НАИ), na (NA, т.е. НА) = да (утвердительная частица). Интересно, что в качестве «да» взяли славянское отрицание «не», «нет». Этот пример не единичный – ниже мы увидим, что в эпоху Реформации, при создании новых языков на основе славянско-тюрского, иногда меняли смысл некоторых слов на противоположный, чтобы удалиться от прежнего имперского языка и обычаев. То же самое проделали, например, в Болгарии – кивок головой стал означать несогласие (хотя раньше, как и до сих пор на Руси, кивок означал согласие).

#рус) НЕМА', то есть чего-то НЕТ. ===>>> лат) NEMO = никто, ни один, никакой. анг) NONE = никто, ни один, ничто, никакой, совсем не. Переход М-Н.

#рус) НЕ ТО. То есть отрицание, НЕТ. ===>>> лат) ANTI – как отрицание чего-либо. анг) ANTI- = анти- (отрицание), NOT= не, нет, ни. греч) anti (ANTI, т.е. АНТИ) = вместо, взамен. Например, antizhloj (ANTIZHLOS, т.е. АНТИЗИЛОС) = соперник, от: АНТИ+СИЛА ; antipaloj (ANTIPALOS, т.е. АНТИПАЛОС) = противник, от: АНТИ+БИЛ.

#рус) ОТ. ===>>> лат) DE = от, из. Переход Т-Д. анг) OF = от. Переход Т-Ф(фита).

#рус) СВОЙ, ЕГО. ===>>> лат) SUI = свой, SUUS = свой. Переход V-U. нем) SEIN = свой, его. фран) SIEN = свой, его. порт) SEU, SUA = свой.

#рус) СЕБЕ, СЕБЯ. ===>>> лат) SIBE (архаич. SIBI) = себе (SUI). нем) SICH = себе. фран) SE, SOI = себе.

#рус) ТВОЙ. ===>>> лат) TUUS, TUA = твой. Переход V-U. нем) DEIN = твой. Переход Д в Т. фран) TIEN = твой. порт) TEU = твой.

#рус) ТЕ, в указательном смысле. ===>>> нем) DIE = определенный артикль "эти". анг) THEY = они, THE = определенный артикль.

#рус) ТЕБЕ, ТЕБЯ. ===>>> нем) DICH, DIR = тебе. фран) TE, TOI = тебе. порт) TE = тебе, тебя.

#рус) ТЕМ (в указательном смысле). ===>>> нем) DEM = определенный артикль "этим". анг) THEM = им, их.

#рус) ТЫ. ===>>> лат) TU = ты. А также латинское TUATIM = по-твоему; могло произойти от слова ТВОЙ при переходе V-U. нем) DU = ты. Переход Т-Д. анг) THOU = ты; по-старо-английски. фран) TU = ты. швед) DU = ты. исп) TU = ты. шотл) DU, THOO, THOU = ты.

#рус) (У) НАС. ===>>> нем) (BEI) UNS = у нас.

#рус) ЧТО. ===>>> лат) QUID, QUOD = что. Переход Ч ===> Q и Т-Д.

#рус) ЭТО. ===>>> анг) IT = это. исп) ESTO = это.

Напомним, что немецкое -en и французское -er, -ir в глаголах являются показателями неопределенной формы, подобными русским -ать, -еть и т.п., поэтому при анализе параллелизмов их обычно не следует учитывать.

А.Т. Фоменко, Г.В. Носовский, Т.Н.Фоменко



Это отрывок из книги „РУССКИЕ КОРНИ "ДРЕВНЕЙ" ЛАТЫНИ”.