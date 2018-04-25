Трын-трава: санскрит плюс русский

И лишь в мятежную эпоху Реформации конца XVI – XVII веков, после раскола Империи, в ее отделившихся осколках, реформаторы, узурпировавшие власть, начали активно создавать новые языки, дабы отделиться от метрополии Империи (Руси-Орды) не только политически, но и в языковом, культурном отношении.

Согласно последним историческим исследованиям , в Великой = "Монгольской" Империи XIII-XVI веков (то есть на протяжении нескольких столетий) основными языками были славянский и тюркский. Государственным языком Империи был, вероятно, славянский.

Сегодня мы немного поговорим о сходстве славянских языков с древнейшим языком Богов, на котором записаны Веды — санскритом.

Как вы думаете, откуда возникли такие слова, как “всевышний”, “проповедовать”, “говядина”, “гитара”, “намаяться”, “бандит”, “карман” и множество других? Невозможно пройти мимо того факта, что в Русском языке и Санскрите огромное количество одинаковых слов. Невозможно не заметить также и общности многих слов других европейских языков с санскритом, который является Протоязыком, Прародителем всех индо-европейских языков. Настоящая статья в большей степени имеет отношение к связи Санскрита с Русским языком, и этому будет уделено основное внимание.



Именно для этой цели в XVI-XVII веках новые правители призвали специальных людей, которым было поручено "придумать новые языки".

В результате они создали науку под названием "лингвистика".

Ее придумали для вполне практической (и важной для мятежных реформаторов) цели. А именно, для выработки новых языков в новых, только что отделившихся от метрополии государствах. Однако в основе спешно создаваемых языков ("древне"-латинского, "древне"-греческого, французского, английского, немецкого, испанского, итальянского и т.д.) неизбежно лежал государственный славянский язык в широком его понимании. Ведь другого материала у реформаторов просто не было.

Следовательно, помимо их воли, все придуманные ими новые языки и наречия должны были нести на себе глубокий "славянский отпечаток". Существуют многочисленные свидетельства этого. Замечательно, что они уцелели до сих пор.

Ранее на эти "славянские следы" либо не обращали внимания, либо замалчивали, поскольку люди XVII-XX веков привыкли пользоваться ошибочной скалигеровской хронологией. В которой сама мысль о происхождении, например, "древнейшей" латыни от славянского языка была недопустима. (См. книгу Русские корни "древней латыни").



Факт теснейшей связи русского и санскрита в общем-то хорошо известен специалистам. Еще с XIX века. В то же время, об этой поразительной близости сегодня не принято громко говорить. Делают вид, что этот факт, мол, “ничего особенного не значит”. Ведь санскрит употреблялся, дескать, за много-много-много веков до появления на исторической сцене славян.



Таким образом, фактически признавая, что “древнейший” санскрит лежит в основе индо-европейских языков, историки в то же время всячески уклоняются от обсуждения его практического тождества со старо-славянским.



Поскольку тогда получается, что в фундаменте многих “древних” и современных языков лежит славянский.



А вот этого историки допустить никак не могут. Поэтому, назвав “санскритом-родителем” фактически старо-славянский язык, сделали лукавую подмену.

В действительности, именно Ведический санскрит — это родной язык всех Славянских народов, и осознание этого факта имеет весьма важное значение для общей духовно-культурной ориентации современных людей. Славянский лингвистический менталитет напрямую связан с санскритским языком и имеет в нем свои генетические корни (СКС: рус. «КоРеНь» — от санскр. «КаРаНа«, т.е. причина, корневая основа).

Мыслительная основа Славян базируется на санскрите. САНСКРит — это наша, так сказать, САНСКаРа, — то есть нечто, заложенное в глубоком подсознании славян. Санскритская санскара, то естьотпечаток/импринт, — неизгладим, поскольку он находится на более тонком уровне, чем физическое тело и ум/рассудок. Иногда, в отдельные счастливые моменты, когда сознание обретает расширение и просветление, это можно прочувствовать до некоторой степени отчетливо.

Сколько бы ни проходило времени, какие бы процессы ни происходили в жизни народов, но живая-как-сама-жизнь связь между европейскими Славянскими языками и Ведическим санскритом не стирается, не портится и не гибнет.



Признать эту тесную связь между санскритом и Славянскими языками (т.е. русским, украинским, белорусским, болгарским, чешским, и т.д.) не так уж трудно. Факты, как говорится, налицо.



Параллели (т.е. прямые родственные связи) между такими словами, как «джнана» и «знание», «видья» и «веденье», «двара» и «дверь», «мритью» и «смерть», «швета» и «свет», «джива» и «живой», и т.д. и т.п. — очевидны и неоспоримы.

Далее, необходимо отметить, что один из первостепенных моментов в исследовании Санскрито-Славянского родства состоит в том, что те Славянские слова, которые имеют санскритское происхождение, играют крайне важную, — если не важнейшую, — роль даже в самой языковой структуре, то есть они выражают/называют главные (психические и соматические) функции человеческой жизнедеятельности.

Например, все, что так или иначе связано в Русском языке с познанием или духовным и обычным видением, имеет корневую основу из санскрита: ЗНАть, поЗНАвать, уЗНАвать, приЗНАние, ВИДение, ВИДеть, предВИДеть, сноВИДеть, ЗРеть, ЗеРкало, (оЗеРо — гладь воды, на которой ЗРимо отражается луна), обоЗРение, проЗРевать, соЗеРцание, приЗРак, преЗРение, подоЗРение, обоЗРение, ЧИТать, сЧИТать, уЧИТься, и т.д. Также, у этих языков масса общих названий из области явлений, стихий и объектов природы (огонь-агни, ветер-вата, вода-удака, и др).

Как уже неоднократно отмечалось, Русские люди действительно говорят на Санскрите, — только на несколько испорченном и искаженном его варианте. Даже с поверхностной точки ЗРения, в Русском языке очень заметно эхо, или отголосок, Санскрита.



Если же связь Русского языка и Санскрита подвергнуть более тщательному и внимательному анализу, то можно будет обнаружить множество удивительных вещей (СКС: рус. «вещь» — санскр. «вищайя«) и сделать массу поразительных открытий (по части словотворчества).



По наблюдению некоторых специалистов, Русский язык — один из самых близких, из всех европейских языков, к Санскритскому языку. И, может быть, Русский язык — это действительно самый сохранившийся (по отношению к Санскриту) из всех европейских Славянских языков всилу того, что Россия удалена ото всех западноевропейских государств, и не так активно смешивала свой язык с языками соседей.



В самой же Индии Ведический санскрит (язык Риг-Веды) также подвергался постепенному изменению вследствие влияния со стороны языков дравидийского населения.

Для того, чтобы обнаружить и проследить самые сокровенные и внутренние пласты Русско-санскритских языковых соответствий/аналогов, необходимо настроиться на серьезное научное исследование ( – это само собой разумеется), и т.д. и т.п., — но самое, с нашей точки зрения, главное — это повсеместно и с максимальной осознанностью применять метод Мистическо-интуитивного проникновения (так наз. йога-пратьякша, — проникновение в образно-звуковые вибрации-соответствия, минуя буквальные интерпретации) в самую Суть (СКС: рус. «суть» — санскр. «сат«) предмета.



Почему на это обращается особое внимание? Потому, что методами одной лишь формальной лингвистики (СКС: «лингва, lingua» — санскр. «лингам, т.е. знак (в данном случае — языковой знак)») здесь не обойдешься, — этого будет слишком мало, и это принесет довольно скудные плоды.



Линейно-формальные приемы так наз. «академического» сравнительного языкознания здесь если и сработают, то только на начальном этапе, на периферийном уровне.



Если же мы хотим раскопать настояще сокровище, мы должны будем докапываться до значительно более глубоких языковых пластов, соприкасающихся уже не столько с поверхностным сознанием, сколько с подсознанием, с тем, что скрыто глубоко под землей слов и понятий, под грудой терминов, эпитетов и определений.

Тот подход, который предлагается здесь, безусловно является чутким к буквальным интерпретациям слов-понятий и одновременно парадоксальным в том плане, что он иногда выходит далеко за рамки буквальных параллелей и соответствий, пытаясь проникать сквозь поверхностный слой форм вглубь сущностного содержания; задействуется также и вербальная, фонетическая область применения слов-понятий, выражающихся посредством речи.

Например, когда говорится, что Санскритско-Русские слова: «тама» и «тьма«, «дивья» и «удивительный«, «даша» и «десять«, «сата» и «сто«, «шлока» и «слог, слоган«, «пада» и «пята» — однокоренные, то это не вызывает особых сомнений и возражений; совсем не обязательно быть профессором сравнительного языкознания Мюллером, чтобы увидеть тут прямое сходство.



Когда же мы чувствуем коренное родство между некоторыми Русскими и Санскритскими словами-понятиями, но не имеем формальных доказательств этому (РОДству), то выявить и указать на это РОДство представляется достаточно сложным (и тем более представить доказательную базу).



Сложным, но не невозможным, поскольку, как это мы уже ранее отметили, созерцательное абстрагирование и парадоксальная логика — это вполне действенные и апробированные инструменты, с помощью которых вскрываются и демонстрируются такие непостижимо глубокие и сокровенные лингвистические связи между Санскритскими и Русскими словами, что иногда захватывает дух. (Не забудем также и об опасности увлечься надуманными и «притянутыми за уши» параллелями и соответствиями, выдумками и фантазиями.)

Итак, чтобы не быть голословными, приведем следующий пример:

Мудрец Сократ, учитель Платона, говорит в книге «Государство, гл.1″ — «…ты стал таким кротким и перестал сердиться…».

Что сразу же бросается в глаза в этой небольшой компактной фразе?



Во-первых, все ее элементы имеют Санскритское происхождение; во-вторых, особо на себя обращают внимание два слова, передающих определенные психо-состояния, — прилагательное «кроткий» и глагол «сердиться». Имеют ли они связь с Санскритскими корнями? Конечно, имеют, и для того, чтобы ее выявить, проведем следующие исследовательские сопоставления.

Сначала обратимся к слову «сердиться».

Словарь Ожегова дает такие синонимы слову «сердиться»: «быть в гневе, в раздражении на кого-либо, чувствовать злобу к кому-либо».



Затем, нетрудно сообразить, что коренная основа слова «сердиться» — «сердт/сердц/сердце», то есть «сердиться» — это означает «выказывать некий СЕРДечный аффект, движение души».



Сердце — это Русское слово, произошедшее от Санскритского слова «хридая», т.е. корень у них один и тот же - СРД-ХРД.



Также, в широкую сферу Санскритского слова хридая-сердце, входит и такое понятие как душа. И сердце, и душа, и ум/манас — все это покрывается областью значений Санскритского слова «хридая». Это прямо связано с психикой и происходящими в ней процессами. Поэтому происхождение Русского слова «сердиться» (т.е. проявлять некий негативный сердечный аффект) от Санскритского «хридая-сердце» — вполне логично и обоснованно.

Но тут возникает один каверзный вопрос: почему в Русском языке это слово («сердиться») имеет негативный оттенок, причем достаточно ярко выраженный (СКС: рус. «ярко» — санскр. «арка (яркое солнце)»), тогда как, по идее, все, относящееся к сердцу, должно отражать позитивные влечения души и сердца, — как напр., любовь, симпатию, привязанность, пристрастие, и т.д.?



Суть здесь в том, что, как известно, от любви до ненависти — один маленький шаг; проницательные брахманы-индусы практически всегда соединяли страстную привязанность (каму) в пару с ненавистью и злобой (кродхой), то есть показывали, что они — неразлучные спутники.



Где кама — там кродха, а где кродха (злоба, гнев) — там обязательно неподалеку должна быть и кама (вожделение). Иными словами, в психологии индусов, страстная любовь и злоба-ненависть — эмоциональные корреляты, взаимодополняющие друг друга факторы.



Затем, поскольку одним из синонимов слова «сердиться» является слово «раздражаться», то мгновенно напрашивается еще одна характерная параллель из области древне-индийской психологии: корень слова «разДРАЖаться» соответствует слову «РАДЖас», т.е. гуне (в системе философии санкхья) раджас, которая является источником всех энергических движений души, — особенно ее активных стремительных порывов.



Итак, показано, что и слово «сердиться», и слово «раздражаться» имеют Санскритское происхождение (от слов «хридая» и «раджас» соответственно).

Теперь рассматривается слово «кроткий».

Оно также предназначено донести до нас некую психологическую характеристику человека, его душевное состояние. Синонимы слова «кроткий» (по словарю Ожегова): «незлобивый», «покорный», «смирный». В попытке найти Санскритскую параллель, мы обращаем умственный взор на однокоренные слова из Санскрита и обнаруживаем уже упоминавшееся известное слово «кродха» (часто встречающееся, напр., в Бхагавад-Гите).

Что же оно означает? Оно означает «гнев», «злоба», и т.д., — то есть нечто совершенно противоположное по смыслу к слову «кроткий».



Но нас это теперь не должно вводить в смущение, ибо мы достоверно знаем, что даже однокоренные слова могут быть антонимами (т.е. противоположными по значению). В процессе языковой эволюции (или деградации) значение слова могло подвергнуться переосмыслению, сознательному или непреднамеренному искажению — вплоть до придания слову противоположного изначальному смысла.



Слово могло быть на некоторое время утрачено, выйти из активного оборота, а потом опять неожиданно «всплыть на поверхность народного лексикона», — но уже с обратным смыслом, (или) с совершенно другим оттенком. Известно, что достаточно добавить к слову приставку «а», — и оно уже будет оппозицией исходному. Прибавляем еще одну «а», — и слово опять принимает совсем другой смысл, и т.д.



(Напр., «кродха» — «злоба»; «акродха» — «незлобивость»; «а-акродха» — «не-незлобивость, т.е. злоба», и т.д.) Кажется, что именно такова была судьба слова «кроткий».



Изначально, в среде древних Ариев, оно (в виде «кродха») обозначало гнев, ярость, злобу, бурную негативную эмоцию, — а затем подверглось удивительной трансформации и стало обозначать нечто противоположное.

Санскритские корневые слова-ядра в Русском языке — это словно полустершаяся надпись на старинной монете, которую крайне трудно разобрать и расшифровать, — но если приложить достаточно усилий и терпения, то исследователя ожидает радость от обнаружения того, что в конце концов надпись прочтена, понята и несет в себе ценную информацию.



Всем тем, кто интересуется и занимается йогой, а также изучением древней индо-арийской философии, приходится сталкиваться со множеством Санскритских слов и терминов (впрочем, почти любое Санскритское слово можно перевести в разряд терминов).



В дополнение к уже имеющимся исследованиям на данную тему и перечням Санскритско-Русских (и Санскритско-английских) параллелей и соответствий, предлагается новый (но далеко не исчерпывающий, поскольку каждый сможет его дополнить) список, который, возможно, окажет некоторую дополнительную помощь в запоминании Санскритских слов:





Используя нетрудные приемы ВЗЗБ (Взаимо-Заменяемые Звуки-Буквы), ДП (Диапазон Понятий) и ФЗ (Фантомные Звуки), можно обнаружить и усвоить множество слов, имеющих общие Санскритско-Русские корни.



Со словами (Ведийско-Санскритскими) с течением времени (около трех тысяч лет) произошли значительные изменения, но корневая основа-ядро остается чаще всего неизменной (и относительно легко распознаваемой), и именно на нее нужно ориентироваться в исследовании, когда совершается поиск и сопоставление однокоренных слов Русского и Санскрита.

Уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что теми словами, которые достались Русскому языку в законное наследство от Ведического Санскрита, можно описать и охватить практически всю огромную сферу психического функционирования человека и почти всю область взаимоотношений человека с окружающей его природой, — а это главное в Духовной культуре.



И это наблюдение, помимо всего прочего, играет крайне важную роль в деле очищения Русского языка от того мусора, который накопился и как бы застрял в нем — создавая массу интеллектуальных препятствий и блоков — вследствие внедрения в Русский язык различных чужеродных и вульгарных элементов (так наз. «блатной жаргон», нецензурщина, и т.д.).



Присутствие (и активное использование) в современном Русском языке загрязняющих и опошляющих факторов (слов, «словечек», выражений, и т.д.) — это вызов всей Славянско-Арийской духовной культуре, единственная адекватная реакция на который будет заключаться в избавлении нашего языка от этого мусора доступными средствами.

И одним из самых важных шагов на этом пути является возвращение к живительному чистому источнику Русского языка — Ведическому Санскриту, обнаружение и описание глубочайших связей между этими двумя РОДственными языками, общности многих слов (наряду с теми, что уже вошли — точнее, возвратились — в употребление, — йога, гуру, мантра, и т.д.), и общности единой Ведической Духовно-культурной основы.

Примеры

Вас – Вас; Вам – Вам; Нас – Нас; Те – Те; То – То; Тот – Тат; Этот – Этат; Когда – Када; Тогда – Тада; Свой – Свая; Твой – Твая; Свояк – Свака; Дядя – Дада; Брат – Бхратра; Деверь – Деври; Мать – Матри; Праматерь – Праматри; Сноха – Снуша; Дева – Деви; Речь – Рич.



Веда (знание на санскрите) – ведать (знать)

Медведь – мадхуведа (санскрит) – знает, где мёд

Ведуны – Знатоки, мудрецы

Проповедовать – рассказывать про веды

Сведущий – тот, кто с ведами, с знанием

Правоведение, товароведение и так далее

и ещё много слов с корне ВЕД в русском языке.

бхог (санкрит) – бог

матри (санкрит) – матерь



химА (санкрит) – зима

снеха (санкрит) – снег

васанта (санскрит) – весна

плава (санскрит) – плавать

прия (санскрит) – приятный

нава (санкрит) – новый

света (санскрит) – свет

тамма (санкрит) – тьма

сканда (санскрит) – это бог войны – скандал

свакар (санскрит) – свекор

дада (санскрит) – дядя

дура – санскритский корень – по-русски «дурак», соответственно

вак (санскрит) – по-русски «вякать», «говорить»

адха (санскрит) – ад

радха (санкрит) – радость

будха (санкрит) – будить



Дивьям (санскрит) – то что выходит за пределы понимания

Диво (русский) – ну очень удивительное суха (санскрит) – сухойхимА (санкрит) – зимаснеха (санкрит) – снегвасанта (санскрит) – веснаплава (санскрит) – плаватьприя (санскрит) – приятныйнава (санкрит) – новыйсвета (санскрит) – светтамма (санкрит) – тьмасканда (санскрит) – это бог войны – скандалсвакар (санскрит) – свекордада (санскрит) – дядядура – санскритский корень – по-русски «дурак», соответственновак (санскрит) – по-русски «вякать», «говорить»адха (санскрит) – адрадха (санкрит) – радостьбудха (санкрит) – будитьДивьям (санскрит) – то что выходит за пределы пониманияДиво (русский) – ну очень удивительное Го (санскрит) – корова

Вяда (санскрит) – умершая

Го-вяда (санскрит) – умершая корова

Говядина (рус) – корова

Гопал (рус) – танец пастуха



Агни (санскрит)

Огонь, Агнь (старославянский)

Агни – полубог, управляющий во вселенной стихией огня Агни (санскрит)Огонь, Агнь (старославянский)Агни – полубог, управляющий во вселенной стихией огня Варуна (санскрит)

Вар, варево (рус)

Варуна – полубог, владеющий водной стихией Ваю (санскрит) – полубог ветра, управляющий стихией воздуха, иссушает влагу

Веять, ветер Одно из имён полубога, отвечающего за солнце – Рам (санскрит)

На руси имновали "Ра" или "Яро".

Ярославль, город где славили Яро плавате (санскрит)

плавать (рус) нара (санскрит)

народ (рус) Вишну (санскрит) – Имя Бога

Вышина ,вишна, вишня (рус)

Кришна (сан) – Имя Бога

Крышень, крыша (рус) ВАК(сан) – говорить

Вякать (рус)

Боло (сан) – общаться

Болтать (рус) Сканда (санскрит) – война

скандалить (рус)

Шравас (санскрит) – слава (рус) Яма (санскрит) – Полубог справедливости и смерти во вселенной

Все знают, что по русски означает "яма" Саяна (санскрит) – Сияние (рус)

Швета (сан) – Свет (рус) Тамас – (невежество)

Тьма – (рус)

Набаса (сан) – небеса АУМ (На санскрите это звуковое воплощение Господа)

Аминь – (рус)

В лесу кричат – "АУ!!!"-, эовут Бога на помощь Амбарджами (санскрит) – собирать, копить

По русски – амбар Русья (санскрит) – светлый, святой

Россия (по русскому)



переплавате (санскрит) – переплывать (рус) плавате (санскрит) – плавать (рус)переплавате (санскрит) – переплывать (рус) Баяте (санскрит) – бояться, страх Хима (санскрит) – Зима (рус)

Хималаи, Гималаи – там где зима Бхаг (санскрит) – Бог Сурья (санкскрит) – солнце

Сурика (рус) – краска солнечного цвета (охра) Сампаденна (санскрит) – совпадение (рус)

Дхама (санскрит) – дом (рус) Бхрат – брат

Свакор – свёкор

Двар – дверь Берёза – бересту резать

Морковь – Мара (смерть на санскрите) Кавать, побеждать Параджайя (санскрит) – поражение (рус)

Банди (санскрит) – грабить, воровать. По русски – бандит Маси – месяц

Ади – один

два – два

три – три

чатух – четыре

сото – сто

даса – десять Джива – живой

МРТах – мёртвый Угра – карма (демоническая деятельность)

Угра – угроза Маха (санскрит)- великий, большой

Махина – по русски васанта – весна ВсеВишний

Вишну – Имя Бога Шоко (сан) – страдание

Шок – сильная боль, страдание по русски кут (сан) – дом

по русски – закуток роданам (санскрит) – рыдать карабхйам( санскрит) – действие руками

карабкаться (рус) Сутра (санскрит) – краткое изложение мудрости

суть (рус) папата (сан) – падать Стхан (санскрит) – расположение.

Раджастхан – место расположение царей

Казакстан (казахстан после 1932 года) – место расположения казаков

Станицы – расположения воинов – скифов-казаков. Стан (санскрит) – талия Аристократ (рус) – Арий сто крат

Стократный арий Йоно (санскрит) – утроба

Лоно (русский) – утроба приях (санскрит) – дорогой , приятный

Ме приях(санскрит) – приятен мне праматри – праматерь

братритва – братство

сабратри – собратство девар – деверь

свакар – свёкор (произносим свёкар)

свака – свояк (произносим сваяк) дада – дядя

светана – рассвет

гудита – гудеть, играть титира – тетерев

врана – рана

дрка – дырка

крави – кровь

ниспад – ниспадать

мри – умри

дура – отвергнувший Бога

прати – против

пратиста – противостоять , пративостояние твар – творить

юна – юный

любх – любить

кашчит – каждый

нава – новый

дина – день

нич – ночь

самья – держаться вместе (семья)

тата – отец

рич – речь

ха – радоваться , смеяться

будх – будить кур – петух, петь

кур-ка-ваку – петух, павлин

каккути – курица

раса – роса, говорим раса

ити – идти, жождение

утчал – отчалить, отправиться

плава – плывущий

нагнота- нагота

бадра – бодрый

калюжа – грязь, лужа сина – заготавление на зиму травы

сушка – сушка

рачайтар – рачитель

самбарана – собирание (говорим – сабирать)

самбара – собирающий, амбар

Снеха – снег

грива – шея

уткрита – открытый

тону – тонкий

насика – нос

каша – кашнль

свар – бранить (свара)

драва – дерево, дрова (говорим драва) Горна – горн, жара, зной, горнило

суха – сухо (говорим – суха), есть река Сухона в вологодской области

чашака – чаша

вар – варить

парада – передать

утда – отдать

этам – это

твайи – тебе

пиво – напиток

чула – чулан

валика – валик

ступа – ступа тануте – тянуть

Ста – стать, остановиться

Бху (бу) – быть

Вражья, дисанта – Враг

Прапити – Пропить (говорим – прапить, прапойца)

Коша – Кошелёк

Руш – рушить

Рйй – рушить, разбивать

Граб, грабить

Ариста – арестованный (содержаться под охраной)

Суд – приводить в порядок, выжимать, убивать, управлять Кара – тюрьма, заключение, карантин

сад – садить

Траса – трусость, страх, испуг

нас- – нас

Вас – вас

Гоштха, Гостха (санскрит) – собрание, встреча

Гость по русски.

Гитара. Гита (санскрит) – песня, Ра – солнце. Солнечная песня.

Радуга – Дуга от Ра (Солнца).



Что посеешь, то и пожнёшь

Русское "Карман"

Что положим в карман, то и вытащим. Карма (санскрит) – причинно-следственный законЧто посеешь, то и пожнёшьРусское "Карман"Что положим в карман, то и вытащим. Рита (санскрит) – Истина, закон, миропорядок Ритуал (рус) – то, что приводит к миропорядку, Истине. С представлением о рите связаны ритуалы, ритуализм, ритмы, музыка как один из факторов гармонизации мира. Рита обеспечивает поддержание порядка . Маяться (русский ) – мучиться

Майя (санскрит, веды) – иллюзия, в которую помещена душа , чтобы через страдания вернуться к Богу.

Намаяться – означает "отмучиться", освободиться от иллюзии. Кроша (санскрит) – мера измерения

Кроха, крошечный (рус). Дхум (санскрит) – дым (рус)

"Х" как придыхательный звук. не произносится. Получается "Дум". Почти по – русски. Руша (санскрит) – гнев

Рушить, разрушать (русский). Двимурдха – Двухголовый-Две морды

Дви – два

Мурдха (произносится как мурда, по русски – морда) Шримад Бхагаватам 7.1.4:

адхах (санскрит) – произносится "ада". Переводится "вниз".

Ад – низшие планеты, расположенные внизу вселенной. Пратапат (санскрит) – разогревал.

Пратапат (санскрит) – протопить (рус) Шримад Бхагаватам 7.1.6:

Пате (санскрит) – господин, хозяин.

Пате (санскрит) – Батя, Батый (рус) Тава – твои

По руски мы произносим – ТАВАИ. Шримад Бхагаватам 7.1.8:

ВИДИТАХ (санскрит) – известно

Русское слово – ВИДЕТЬ. Быть в курсе . Видеть ситуацию, быть оповещённым.

В тексте Брахме говорят, о том , что ему ИЗВЕСТНО (видитах) о намерениях Хираньякашипу, то есть Он видит ситуацию. Шримад Бхагаватам 7.1.15-16:

Трна (санскрит) – трава

Есть такое русское слово – Трынь – трава. Шримад Бхагаватам 7.1.23:

Йува (сан) – молодой

Йува – юный (рус) Ш. Б 7.3.37-38:

Урага (санскрит) – змей

Ураган (рус) – вьющийся, как змей, смерч Нараих, нр (санскрит) – люди

Народ (рус) Нитьям (санскрит) – вечно, очень долго

Нитка (рус) – очень длинная Шлока (санскрит ) – четворостишие. Или санскритский стих.

При трансформации языка происходит замещение шипящих и свистящих "Ш" на "С" и "К" на "Г", из "ШЛОКА" получается "СЛОГА". Татам (санскрит ) – развёрнуто (Ш.Б 7.3.34)

Татально (рус) – крупномасштабно Чатур – видха (санскрит) – четыре вида Мудра (санскрит) – мудрость (рус) Шримад – Бхагаватам 7.5.49:

Бхрувох (санскрит) – бровь

Бхрувох – читается как "бруво" Траста (санскрит) – устрашены

Трястись, тряска (руский) – бояться, быть устрашённым Атма (санскрит) – душа, мельчайшая частичка духа

Атом (рус) – мельчайшая частица Шримад – Бхагаватам 7.5.8:

Вача (санскрит) – голос

Вече (славянский) – голосование Шримад – Бхагаватам 7.5.50:

Бхитах (бита) (санскрит) – наказанный

Битый, побитый (рус) Шримад – Бхагаватам 7.5.53:

Три-варга (санскрит) – три вида деятельности

Три (рус)

Варганить, сВАРГАнить (рус) – сделать, приготовить

Интересно и обилие географических названий, так называемых топонимов, санскритского происхождения на территории Руси.

Например, есть такие реки как Ганга и Падма в Архангельской области. Т.е. это чисто санскритские называния. Мокша и Кама в Мордовии. Это тоже санскритские названия. «Мокша» означает «освобождение», а «кама» обозначает «мирская любовь» или «страсть». Притоками этой Камы являются такие речки, как Кришнева и Харева.

Есть озеро с названием Индра в Екатеринбургской области. Есть река Сома возле Вятки. «Сома» на санскрите обозначает «Луна» или такой вот нектар особый. Есть город Майя возле Якутска и так далее. Т.е. это географические названия с очень четко выраженными санскритскими корнями.

По материалам: chronologia.org, sambandha.ru, vk.com, audioveda.ru