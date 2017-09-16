Русские корни итальянского языка

Отсюда и то коленопреклонение , с которым мы взираем на Европу как на образец непререкаемого авторитета, старины и архи культурного величия. Всю оставшуюся жизнь эти знания оказываются готовыми рефлекторно прорываться наружу при каждом удобном случае, в момент общения, написании книги или сценария на историческую тему. Такая ранняя псевдо эрудиционная зависимость, вероятно, и делает нас столь невосприимчивыми даже к деталям, вопиюще противоречащим так называемой официальной или «общепринятой» точке зрения.

В истории языков Западной Европы есть весьма любопытная деталь. С одной стороны, мы ещё с пеленок узнаём, что европейские языки такие же древние, как и сама матушка-Европа. Что история их корнями уходит в самые глубины античных времён. Например, тот же греческий или латынь. Да, есть, конечно, в Старом Свете и языки помоложе , но и они, в сравнении с русским, оказываются весьма почтенного возраста. Другими словами, куда ни копни, везде нас окружают древние, покрытые сединой европейские языки.

Я знаю буквы. Письмо ‒ это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание! Несите слово убеждённо, знание ‒ дар Божий! Дерзайте, вникайте, чтобы Сущего свет постичь!

Из позднего средневековья филологам должно быть хорошо известно, что период образования западных титульных языков (на которых сегодня и разговаривает европеец) умещается в период последних 200-400 лет!



Т. е. ещё 400 лет назад в Западной Европе не было известных нам сегодня единых национальных языков, принадлежащих, например, только французам, только англичанам или только немцам.



О том, что эти языки образовывались очень поздно, открыто сообщают практически все исторические справочники.



Но как же так, неужели за последнюю сотню-другую лет никто так и не удосужился обратить на это обстоятельство внимания?



Или это было под секретом и вылезло на поверхность только недавно, например, в связи с массовым распространением Интернета – этого глобального мирового библиотечного монстра?

Нет, на самом деле всё всегда лежало на поверхности. Сведения о появлении так называемых новых западных языков Европы в 17-м и последующих веках прописаны во всех отечественных и зарубежных справочниках.



Правда, есть тут нюанс, без которого не бывает приличного детектива. Дело в том, что посвящать в это широкую общественность никто из национальных просветителей почему-то никогда не торопился.



Скажем, серьёзному изданию и в голову не придёт выделить этой «сомнительной теме» свой эфир или драгоценное эфирное время. Мало ли что может подумать обыватель, послушав такую передачу и прочитав такую газету?

Однако мы ранее на эту тему уже высказывались и, судя по отзывам, лишний раз убедились в непопулярности столь «сомнительной» попытки переориентирования общественной мысли.[2]



И всё же, мы по-прежнему уверены, что искренняя попытка осознать проблему происхождения западных языков может подвести нас к весьма познавательным и неожиданным выводам.

Сейчас у нас есть возможность на примере представленных ниже двухсот русско-итальянских пар проследить те смысловые, фонетические и графические параллели, которые, несмотря на минувшую с момента создания итальянского общенационального языка добрую пару сотен лет, всё же сумели сохраниться и зафиксироваться в современных литературных источниках.[3]

«Язык наш – древо жизни на земле и отец наречий иных»

Александр Семёнович Шишков (1754–1841), учёный,

писатель, адмирал русского флота, государственный

секретарь, министр народного просвещения,

президент Российской академии наук

✔ FRATELLO ≈ брат

✔ VEDOVA ≈ вдова

✔ MADRE ≈ мать

✔ SUOCERA ≈ свекровь

✔ DUE ≈ два

✔ TRE ≈ три

✔ NAZIONE ≈ нация (от НАШ, НАС)

✔ ALIBI ≈ алиби (от АЛИ, АЛЬ, т. е. или, либо)

✔ BAGNO ≈ ванная

✔ BARONE ≈ барон (от БАРИН)

✔ BASTONE ≈ палка (от БАТОГ)

✔ BIONDO ≈ БЛОНДИН (от БЕЛЫЙ, в лат. POLIO – белить, штукатурить, POLITIO – побелка, ALBEO – быть белым, белеть, светать, в англ. ABELE – (бот.) тополь белый, во фр. BELLE – красивый и т.д.)

✔ PLANETA ≈ планета (от ПЛУТАТЬ, БЛУЖДАТЬ)

✔ BARBA ≈ борода

✔ VOCE ≈ голос (от старо-русс. ВЯКАТЬ)

✔ OVATTA ≈ вата

✔ FORTUNA ≈ судьба, фортуна (от ВЕРТЕНИЕ, ВЕРЕТЕНО)

✔ VENTO ≈ ветер

✔ VISIONE ≈ видение

✔ VENDETTA ≈ месть (от ВИНИТЬ)

✔ VENTRE ≈ живот, брюхо, пузо (от ВНУТРИ)

✔ INTERVALLO ≈ интервал (от НУТРО и ВАЛ)

✔ PORTA ≈ дверь (от ВОРОТА)

✔ VISCHIOSO ≈ вязкий

✔ ARMONIA ≈ гармония (от ГАРНО – красиво)

✔ COLOMBO ≈ голубь

✔ GOLA ≈ горло

✔ SIGARO ≈ сигара (СГОРЕТЬ)

✔ OSPITALITA ≈ гостеприимство (от ГОСТЬ)

✔ GRANDINE ≈ град

✔ GRUPPO ≈ группа (от ГРУППА, ГРУДА)

✔ DARE ≈ давать (от ДАР)

✔ DIVA ≈ примадонна (от ДИВО, ДИВННЫЙ)

✔ DIFENSIVA ≈ оборона (от старо-русс. ДЕТИНЕЦ – крепость)

✔ FUGGITIVO ≈ беглец (от БЕГ и ДЕЮ)

✔ ADMINISTRATE ≈ управлять (от ДОМ и СТРОИТЬ)

✔ GIALLO ≈ желтый

✔ GIURISTA ≈ юрист (от ЖУРИТЬ, критиковать, судить)

✔ ΖΟΡΡΟ ≈ хромой (от ЗАПИНАТЬСЯ, спотыкаться)

✔ SORPRESA ≈ сюрприз, подарок (от ЗАПРЯЧУ, СПРЯЧУ)

✔ SUDORE ≈ пот (от ЗУД, ЗУДЕТЬ)

✔ ADDIO ≈ прощание (от ИДТИ, ИДЕНЫЙ)

✔ CASO ≈ случай (ОКАЗИЯ, ОКАЗАТЬСЯ)

✔ CLOACA ≈ клоака (от КАЛ, КЛОКОТАТЬ)

✔ CAMINO ≈ камин (от КАМЕНЬ, КАМЕЛЕК)

✔ CANTO, CANZONE ≈ песня (от старо-русс. КАНТА – похвальная песня, КАНТОВАТЬ пировать, гулять)

✔ SCARSO ≈ скупой (от КАРГА)

✔ CEDRO ≈ кедр

✔ CHIOSCO ≈ киоск (от КИОТ – вместилище)

✔ GLADIO ≈ меч (от КЛАДЕНЕЦ – большой нож, меч)

✔ COPRIRE ≈ покрывать, накрыть (от КРЫТЬ, КОВЕР)

✔ CORNO ≈ рог (от КОРЕНЬ, КРОНА)

✔ CORPO ≈ тело (от КОРОБ, КОРПУС)

✔ CASTELLO ≈ замок (от старо-русс. КОСТЕР – башня, крепость)

✔ COPIA ≈ копия (от КОПИТЬ, КИПА)

✔ CUPOLA ≈ купол

✔ CARNE ≈ курятина (от КУРА)

✔ CASSA ≈ касса (КУШ, КОШЕЛЬ, в англ. CASH – деньги, касса)

✔ LAVA ‒ лава (от ЛАВИНА, ЛИВЕНЬ)

✔ LADY ≈ леди (от ЛАДНЫЙ, ЛАДА)

✔ ALCOL ≈ алкоголь (от АЛКАТЬ, ЛАКАТЬ)

✔ ELASTICO ≈ эластичный (от ЛАСКА, ЛАСТИТЬ)

✔ LATRARE ≈ лаять

✔ LEGERRO ≈ лёгкий

✔ LENTO ≈ медленно, медленный (от ЛЕНЬ)

✔ FALSITA ≈ фальшь (от ПОРЧА, ПАРШИВО)

✔ LILLA ≈ лиловый

✔ LISTA ≈ список (от ЛИСТ, ЛИСТОК)

✔ LICHENE ≈ лишайник (от ЛИШАЙ, ЛИШАЙНИК)

✔ LUCE ≈ свет (от ЛУЧ, изЛУЧАТЬ)

✔ LICENZA ≈ лицензия (ЛЬЗЯ, ИЛЬЗЯ, в лат. LICET – можно, разрешается, позволено)

✔ LEADER ≈ лидер (от ЛЮДИ, т. е. человек, ведущий за собой людей)

✔ MAESTRO ≈ мастер (от МАСТАК, МАСТИТЬ)

✔ IMMAGINE ≈ изображение на иконах (от МАЖУ, МАЗАТЬ)

✔ MANNA ≈ старо-русс. манна (еда, крупа мелкого помола)

✔ MEZZO ≈ середина (от МЕЖДУ)

✔ ΜΕΖΖΑΝΟΤTΕ ≈ полночь (от МЕЖДУ и НОЧЬ)

✔ MINUTO ≈ минута (МЕНЕЕ, МИНОВАТЬ)

✔ MIRAGGIO ≈ мираж (от МЕРЕЩИТЬСЯ)

✔ MESE ≈ месяц (календарный)

✔ MIETERE ≈ жать злаки (от МЕТАТЬ снопы при уборке урожая)

✔ MISTICO ≈ мистический (от МЕЧТА – видение, призрак, умопомрачение, в греч. ΜΥΘΙΚΟΣ (МИФИКОС) – сказочный)

✔ MANIA ≈ мания (от МНИТЬ)

✔ MOSTRO ≈ чудовище, монстр (от СТРАХ)

✔ MAESTA ≈ величие (от МУЖ, МУЖЕСТВО)

✔ MODERAZIONE ≈ умеренно (от нар., сиб. МОДОМ – медленно, постепенно, исподволь)

✔ MOSCHEA ≈ мечеть (от МОСКВА, в англ. MOSQUE – мечеть)

✔ MUSCOLO ≈ мускул (от МУЖ и СИЛА, в лат. MUSCULUS – мускул, мышца)

✔ NATALE ≈ рождение, родной (от НАЧАЛО)

✔ ANEMIA ≈ анемия (от НЕМОЩЬ, ОНЕМЕТЬ, в нем. OHNMACHT ‒ слабость, бессилие, обморок)

✔ NERVO ≈ нерв (НЕ+РВУЩИЕСЯ жилы, сухожилия, из которых изготовляли тетиву, в лат. NERVALIS – сухожильный, NERVIA ‒ струна)

✔ INCESTO ≈ кровосмешение (от НЕЧИСТО)

✔ NOVILUNIO ≈ новолуние

✔ NASO ≈ нос

✔ ΝΟΤTΕ ≈ ночь (от старо-русс. НОЩЬ)

✔ OBBLIGO ≈ обязанность (от ОБЛЕГАТЬ, ОБЛОЖИТЬ налогом, данью, в лат. OBLIGATIO ≈ обязательство)

✔ OCCHI ≈ глаза (от ОЧИ)

✔ OCEANO ≈ океан (от ОКО, ОЧИ)

✔ OCULARE ≈ окуляр, OCULISTA ≈ окулист (от ОКО, ОЧИ)

✔ APERITIVO ≈ аперитив (от ПЕРЕД, ОПЕРЕДИТЬ, т. е. выпить перед едой)

✔ ARATRO ≈ плуг (от старо-русс. ОРАТЬ – пахать, РЫТЬ, от ОРАЛО – плуг, БОРОнить землю, в лат. ARO ‒ пахать, возделывать землю, ARATOR – пахарь)

✔ GARAGE ≈ гараж (от ОГРАДА, ГОРОДИТЬ)

✔ ASINO ≈ осел (в греч. ASELLO – маленькая ослица)

✔ ASTRONOMIA ≈ астрономия (от ОСТРИЕ, ОСТРЫЙ)

✔ OSSO ≈ кость (от ОСТЬ, ОСЬ, УСТОЙ)

✔ ASSE ≈ ось (от ОСТЬ)

✔ DIAMETRO ≈ диаметр (от ДЕЮ и МЕТА)

✔ DISTANZA ≈ дистанция (от СТАН, СТАНОВИЩЕ)

✔ POLIZIA ≈ полиция (от ПАЛА, ПАЛИЦА, т. е. дубинка, палка)

✔ PANICO ≈ паника (от ПОНЕСТИ, русс-лат переход букв С-С)

✔ PARASSITA ≈ паразит (от ПОРАЖАТЬ, ПОРАЗИТ)

✔ PARACADUTE ≈ парашют (от ПАРИТЬ)

✔ SAPONE, SCHIUMA ≈ мыло, пена (в лат. SPUMO – пениться, от ПЕНА)

✔ PENSIONE ≈ пенсия (от ПЕНЯ, ПЕНЯТЬ, т. е. вменять что-либо)

✔ IPERBOLE ≈ гипербола (от ПЕРЕТЬ и БОЛЕЕ)

✔ PRESENTAZIONE ≈ представление (от ПЕРЕД и СТОЯТЬ)

✔ PROSTITIZIONE ≈ проституция (от ПЕРЕД и СТОЯТЬ)

✔ PERLE ≈ жемчуг (так же MADREPERLA ≈ перламутр, от ПЕРЕЛИВАТЬСЯ)

✔ PASSAPORTA ≈ паспорт (от ПЕШ, ПЕШИЙ, в англ. PASS – проход, пропуск, пройти, переход и PACING ‒ ходьба)

✔ PING-PONG ≈ настольный теннис, игра (от ПИНАТЬ, ПИНОК, в лат. PINGO, PINXI ‒ толкать, так же в англ. PING – стук от удара, ударяться со стуком)

✔ ΡΙΑТΤΟ ≈ тарелка, блюдо, посуда (от ПИТЬ, ПОИТЬ)

✔ PIZZA ≈ пицца (от ПИЩА)

✔ LAMPADARIO ≈ люстра (от ПЛАМЯ и ДАРИТЬ, в лат. FLAMMA ‒ пламя, огонь, молния, LUMEN – свет и исп. LLAMA – пламя)

✔ APPLAUSO ≈ аплодисменты (от ПЛЕСКАТЬ, в лат. PLAUSI, PLAUSUM ‒ хлопать, рукоплескать, аплодировать)

✔ PAGANO ≈ язычник (от ПОГАНЫЙ, т. е. плохой)

✔ PAGLIACCI ≈ паяцы (от ПОГЛЯД, ПОГЛЯДЕТЬ, т. е. поглазеть на артистов)

✔ PONTONE ≈ понтон (от ПОД и ДНО, т. е. ПОДДОН)

✔ PASSATO ≈ прошлое (от ПОЗАДИ)

✔ POSTSKRIPTUM ≈ постскриптум (от ПОСЛЕ и СКРИПЕТЬ пером)

✔ РОРРА ≈ корма корабля (от ПОПА, в греч. ΑΠΟΠΑΤΟΣ ‒ уборная, туалет)

✔ POROSO ≈ пористый (от ПОРА, ПОРОТЬ)

✔ OPERAZIONE ≈ операция (от ПОРОТЬ, т. е. вскрывать, вспарывать, в нем. SPORN – шпора)

✔ POLVERE ≈ порох (от ПЫЛЬ, в нем. PULVER ‒ порох)

✔ ABORTO ≈ аборт (от ПОРТИТЬ, ПОРЧА)

✔ TEST ≈ тест (от ТИСКАТЬ, т. е. трогать, в нем. BETASTEN – ощупывать)

✔ POTENZA ≈ потенция (от ПОТЯНУТЬ, т. е. вынести, выдержать, в лат. PATIENTIA ‒ терпение, выносливость, выдержка)

✔ PROPRIETA ≈ достояние (от ПРИ и БРАТЬ)

✔ PRESENTAZIONE ≈ представление (от ПРЕ и СТОЯТЬ)

✔ PROBABILITA ≈ вероятность (от ПРОБА, ПОПРОБОВАТЬ)

✔ PROPAGANDA ≈ пропаганда (от ПРОПИХИВАТЬ, замена букв Х-G)

✔ PROVERBIO ≈ пословица (от ПРО и ТВЕРДИТЬ)

✔ PROTESTA ≈ протест (от ПРОТИВ и СТОЯТЬ)

✔ PIEDE ≈ нога, ступня (в лат. PEDE – пешком, PES, PEDIS ‒ нога, ступня, копыто)

✔ PARADISO ‒ рай (от ПОРАДОВАТЬ, РАДОСТЬ)

✔ IRONIA ≈ ирония (от РАНИТЬ)

✔ TRAUMA ≈ травма (от РАНА)

✔ RESPIRARE ≈ дышать (от РАСПИРАТЬ, в лат. RESPIRATIO – дыхание)

✔ RIVOLTA, РЕВОЛЮЦИЯ ≈ бунт (от РЕВЕТЬ)

✔ RAZIONALE ≈ рациональный (от РАЗУМ, РЕЗОН)

✔ ORIGINALE ≈ подлинник (от РОЖАТЬ, РОЖУ, в лат. ORIGINITUS ‒ происхождение)

✔ UROLOGO ≈ уролог (от РОНА, РОНЯТЬ, в лат. URNA – сосуд)

✔ ROVINE ≈ руины (от РОНЯТЬ, т. е. обрушаться, в нем. RUIN ‒ упадок, гибель)

✔ EROTISMO ≈ эротика (от РОТ, в лат. RODO – грызть, глодать, в англ. THROAT ‒ глотка, зев и в греч. ΡΩΤΩ (произн. РОТО) – спросить)

✔ ARGOMENTO ≈ аргумент (от РУГАНИЕ, в лат. ARGUO, ARGUTUМ ‒ обвинять, порицать, доказывать, уличать, а так же ARGUTUM – винить, в нем. RÜGE ‒ выговор и RÜGEN – порицать)

✔ CARROZZA ≈ карета (от СКОР, СКОРЫЙ, в лат. OCCURSO ‒ бежать, идти навстречу, а так же CURRO, CUCURRI – ехать – от СКОРО)

✔ ERUDIZIONE ≈ эрудиция (от РАДА, т. е. совет, в нем. RAT ‒ совет, указание, RAThaus ‒ ратуша, то есть дом СОВЕТА, в швед. RADA – советовать, в англ. READ ‒ толковать, читать)

✔ SCIABOLA ≈ сабля

✔ BIBLIOTECA ≈ библиотека (от ВИТЬ, СВИТОК, т. е. место, где хранились свитки, в исп. SUETER ≈ свитер и во франц.SWEATER – свитер – от СВИТЬ)

✔ CUORE ≈ сердце (в лат. CORDIS – сердце, т. е. читаем по-русски – СОРДИС)

✔ SEZIONE ≈ сечение (от СЕЧЕНИЕ, ОТСЕК, в англ. и франц. SECTION – сечение)

✔ ASSALIRE ≈ атаковать (от СИЛА, ОСИЛИТЬ, в лат. SILUI ‒ превышать, AS-SILO ‒ нападать, налетать, кидаться, набрасываться, в англ. ASSAIL ‒ нападать, атаковать, совершать насилие)

✔ SETACCIO ≈ сито (в англ. SIEVE ‒ сито, в финск. SIHTI ‒ сито)

✔ CIELO ≈ небо, обитель Бога (от СИЯЛО, СИЯТЬ, в нем. SCHEIN – сияние, блеск, переход букв С-Ш, в англ. SHINE – сиять, SHINY – солнечный)

✔ CREDITO ≈ кредит (от КРАСТЬ, СКАРЕД, КРАДЕНЫЙ)

✔ SCHIAVO ≈ раб (от СЛАБЫЙ, т. е. скованный, переход V-В, в нем. SKLAVE – раб, а в греч. ΣΚΛΑΒΟΣ, (СКЛАБОС) – раб)

✔ SCI ≈ лыжи (от СКЛИЗКО, т. е. скользить, в нем. SCHLEIM – слизь, мокрота, SCHLICH ≈ уловка, увертка, лазейка, в англ.SKIS – лыжи (СКОЛЬЗИТЬ) и SLICK – гладкий, хитрый (СЛИЗКИЙ)

✔ SALTO ≈ прыжок (от ВЗЛЁТ, С ЛЁТА, т. е. взлететь, в лат. SALIO – скакать, прыгать, SALUTO – приветствовать, воен. – отдавать честь, в англ. SALTUS – скачок, колебание)

✔ LILLA ≈ лиловый (от СЛИВА, т. е. плод, в лат. LIVEO – быть синеватым, иссиня-чёрным, отливать синевой, ОЛИВА – маслина, плод похожий на СЛИВУ)

✔ SALSO ≈ солёный (от СОЛЬ, в исп. SALINO – солёный)

✔ SOLSTIZIO ≈ солнцестояние (от СОЛНЦЕ и СТОЯТЬ)

✔ СОМА ≈ мед., кома, вялость, индифферентность, апатия (в лат. SOMNUS – сон, русск.-лат. подменена букв С-C, в исп.SOMNOLENCIA – СОНливость)

✔ CONSTRUZIONE ≈ сооружение (от СТРУГ, СТРОГАТЬ, СТРОИТЬ, в лат. CON-STRUO – возводить, сооружать)

✔ SEDERE ≈ зад, седалище (от СРАТЬ, в лат. SORDES – помет, переход Т-D, во франц. SORTIER – выход)

✔ STATUS ≈ статус, общественное положение (от СТАТЬ, в англ. STATE – состояние, положение)

✔ CIPOLLA ≈ лук (от СТЕБЕЛЬ, в лат. STIPULA – стебель)

✔ BASTIONE ≈ бастион (от СТЕНА, в греч. ΣΤΗΝΩ (СТИНО) – возводить)

✔ ТАРРА ≈ этап (от СТОПА, СТУПАТЬ, в лат. STAPES – стремя, в англ. STEP – шаг, в нем. STAPFE – след от ноги, TAPPEN – тяжело ступать)

✔ STRANO ≈ странный (от СТОРОНА, т. е. сторонний, в англ. STRANGE франц. ETRANGE и исп. EXTRANO – странный)

✔ CASTRAZIONE ≈ кастрация (от СОСТРИЧЬ, СТРИГУ, подмена С-C, в лат. STRIGA – покос, в англ. CASTRATE – евнух, кастрировать)

✔ TICCHETTARE ≈ тикать (от ТОКАТЬ, СТУК)

✔ SOMMA ≈ сумма (от СУМА, т. е. вместилище, в лат. SUMO – брать, собирать, принимать внутрь, SUUM – имущество, достояние)

✔ SOUSLIK ≈ суслик (от СУСОЛЬ, СУСЛИТЬ, т. е. чмокать)

✔ STAMPIGLIA ‒ штамп (от ТАМГА, т. е. клеймо, в лат. и греч. STIGMA – клеймо, выжженный на теле знак, в англ. STAMP – штамп, клеймо)

✔ TAZZA ≈ чаша, черпак (от ТАЗ, т. е. чаша, в нем. TASSE – чашка, поднос, во франц. TASSE – чашка)

✔ AUTORE ≈ автор (от ТОРИТЬ, т. е. ТВОРИТЬ, прокладывать путь, в лат. AUCTOR – творец, основатель, писатель, подмена В-U)

✔ ТЕСNIСА ≈ техника (от ТЕСАТЬ, ТЕСАНЫЙ, т. е. обрабатывать дерево – старинный вид искусства и строительства, в лат.TECHNICA ≈ техника, отсюда в греч. ΤΕΧΝΗ (ТЕХНИ) – ремесло, искусство и ΤΕΧΝΗΤΗΣ (ТЕХНИТИС) ≈ мастер)

✔ DENTI ≈ зубы (от ТИН, ТИНОК, т. е. зубец, моржовый клык, в лат. DENTIO – получать зубы (о ребенке), в англ. DENTITION – прорезывание зубов)

✔ TITOLO ≈ титул, титры (от ТИТЛА, ТИТЛО, в церк. надпись или ярлык, надстрочный знак, означающий пропуск букв, сокращение)

✔ TUBO, TROMBA ≈ труба (в нем. TROMPETE ≈ труба, в греч. ΤΡΥΠΑ (ТРИПА) – скважина, отверстие)

✔ АТTАССО ≈ атака (от ТЫК, ТЫКАТЬ, в нем. TUCK – подтыкать, STECKEN – втыкать, в порт. TOQUE – соприкосновение, касание, толчок, удар, в исп. ATAQUE – нападение, атака, ATACAR ≈ нападать, атаковать, TECLA – клавиша, TECLADO ≈ клавиатура, в греч. ΣΤΕΚΑ (СТЕКА) – кий)

✔ DEMOCRAZIA ≈ демократия (от ТЬМА, в значении много народа, по Далю: «тморичный, тмочисленный, тмотмущий, тмотемный, т. е. бесчисленный, в греч. DEMOS – народ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ (ДИМОСИОС) – народный, общественный)

✔ TORRE ≈ башня (от ТЮРЬМА, ТЮРКИ, ТОРКИ – от ТОРИТЬ, в нем. TURM – башня, в англ. TOWER – башня, крепость, в турец. DURMAK – стоять, в узб. TURMOQ – стоять)

✔ COLICA ≈ колики (от КОЛКИЙ, УКОЛОТЬ, т. е. колкий, острый, в лат. ACULEATUS – колючий, иглистый, покрытый шипами, ACULEUS – жало, острие, JUGULO – закалывать; происходит от славянского, в лат. CULEX – комар, мошка, JACULUS – змея, JACULATIO – стрелок, метатель дротиков, в тур. CALI – колючий)

✔ UOMO или persona UMANA ≈ человек (от УМ, УМНЫЙ, в лат. HOMO – умный, человек, мужчина, HOMINES – люди, в англ.HUM – ум)

✔ MORIRE ≈ умереть (от МОР, МЕРТВ, в лат. MORI – умирать, отмирать, в англ. MORTAL – смертный, фатальный, в тур.MURT – околевший, сдохший)

✔ MORATORIA ≈ мораторий (т. е. остановка, пауза, заМИРАНИЕ, в лат. MORATIO – задержка, промедление)

✔ UMORISMO ≈ юмор (от УМОРА, УМОРИТЬ)

✔ PROVINCIA ≈ провинция (от ПРАВИТЬ, в лат. PROVINCIA – должность, поле деятельности, управление провинцией)

✔ URAGANО ≈ ураган (от УРА, т. е. возглас, в англ. HURRAH, HURRAY – ура!, HURRY – спешка, торопить, подгонять, HURRICANE – ураган, во франц. OURAGAN – ураган, в исп. HURRA – УРА! и HURACAN – ураган)

✔ GUFO ≈ филин (от УХАТЬ)

✔ FICHE ≈ кукиш (от ФИГА)

✔ CULMINE ≈ кульминация (от ХОЛМ, в лат. CULMEN – верхушка, COLUMEN – вершина, переход русское X в лат. С, так же в нем. KULM – вершина горы, в англ. CULM – вершина, CULMINATE – достигать высшей точки, кульминация)

✔ CREN ≈ хрен (в греч. ΧΡΑΝΟΣ (ХРАНОС) – хрен)

✔ SALUBRE ≈ целебный (в англ. SALUBRIOUS – здоровый, полезный)

✔ ZIGANO ≈ цыган (от ЗАГОН, т. е. ГНАТЬ лошадей, во франц. TZIGANE – цыган)

✔ CASTA ≈ каста (от ЧИСТО, в лат. CASTE – чисто, CASTUS – чистый, целомудренный, в англ. и франц. CASTE – раса, род, клан, племя, порода, в индуиз. – наследственная социальная группа, привилегированный класс)

✔ CITARE ≈ цитировать (от ЧИТАТЬ, в англ. СНIТ – расписка, короткое письмо, записка)

✔ SCIALLE ≈ шаль (в греч. ΣΑΛΙ (САЛИ) – шаль)

✔ BOTANICA ≈ ботаника (от БОТВА, в нем. BETE – свекла, бурак, а англ. ВЕЕТ – свекла, в греч. βοτάνι (БОТАНИ) – трава, дикое растение, βοτανιξο (БОТАНИЗО) ≈ полоть, пропалывать)

Русско-итальянский глоссарий отнюдь не является окончательным.[4] Полный список стволовых прорусских лексем может составлять от 600 до 800 единиц.[5]



Чем ближе к 17-18 векам рассматриваемые русско-итальянские параллели, тем больше прямых заимствований можно будет обнаружить.



Объяснение здесь простое. Первоначально латинский язык, построенный на славянской корневой основе, практически не отличался от русского.



В свою очередь итальянский, как язык значительно более поздний, собирал для своего словаря из той же латыни, которая, однако, к 19 веку, т. е. за 200-250 лет своего существования, уже существенно отошла от русского корня.



Пополнение словаря свежими сугубо национальными лексемами, изобретение итальянцами новых параллельных синонимичных рядов, введение собственных правил произношения и написания слов сделали своё дело. Появился самостоятельный единый итальянский язык, каким мы его знаем сегодня.



Заметим, что тот же путь в своё время проделали почти все языки Западной Европы.[6]

Мы уверены, что перечисленные примеры заимствований из русского языка в итальянский достаточно очевидны и понятны искушённому читателю.



Однако те, кто пожелает более детально углубиться в семантику или этимологию конкретных языковых пар, могут написать об этом на форуме.



Мы обязательно ответим на все ваши конструктивные вопросы или сомнения.

Замечания:

✔ В списке приведены лишь так называемые стволовые лексемы, без производных от них новых слов. Однако если попробовать привести все возможные производные слова, общее их число может увеличиться в 4-5 раз. Таким образом, если в итальянском языке всего набирается около 3 тысяч прорусских слов, то в предшествующем ему по времени латинском, по понятным причинам, их будет значительно больше.

✔ В словаре приведена весьма ограниченная, хотя и достаточно прозрачная этимология русско-итальянских пар. При желании можно будет её расширить.



В скобках к некоторым парам даются дополнительные пояснения и/или переводы разбираемого слова на другие языки-соседи, так как с первого взгляда иногда бывает трудно разглядеть ту метаморфозу, которую успел претерпеть тот иной русский корень в недрах сначала латинского, а затем и итальянского языков.[7]



Скажем, наглядный пример образования итальянского слова ARGOMENTO от русского РУГАНИЕ, на первый взгляд сам по себе не выглядит убедительным. Однако когда в латинском мы находим однокоренные ARGUO, ARGUTUМ в значении обвинять, порицать… или в немецком RÜGE ‒ выговор и т. д., то всё сразу становится на своё место.

✔ Не стоит в качестве опровержения брать из списка отдельные русские слова, которые, согласно канонам отечественной лингвистики, заведомо признаны вторичными от латинского, праиндоевропейского или иных более «древних», чем русский, языков.



Ведь в словаре предостаточно именно старо-русских корневых основ,[8] так же через латинское посредничество послуживших ядром для наполнения итальянского национального словаря, которых, однако, в том же этимологическом словаре Фасмера вы в качестве примеров заимствований уже не обнаружите.



Другими словами, если, опираясь на лингвистику, пытаться опровергать отдельные заимствования итальянцами в пользу их русского происхождения, то тогда придётся это сделать и в отношении остального множества приведённых нами в глоссарии старых русских слов, этимология которых, согласно тому же словарю Фасмера, не имеет исторической зависимости ни от каких более «древних» европейских языков.



Стало быть, адекватно опровергнуть эти многочисленные позиции традиционным методом лингвистики невозможно.

✔ Не зря итальянский язык интуитивно воспринимается нами как прямой наследник «древней» латыни. Кому как не итальянскому языку быть ближе остальных к древнему латинскому прошлому?



Ведь итальянцы – это и есть потомки знаменитых латинян, безвозмездно раздаривших Европе да и всему миру свой неиссякаемых словарный запас! Казалось бы, всё так. Но нас и здесь подстерегает сюрприз – между итальянским и русским языком гораздо меньше общих однокоренных слов, чем между русским и латынью!

Почему так?

Если бы европейские языки действительно были значительно старше русского, то сегодня все слова русского словаря, появившиеся, скажем, ещё до зна̀кового в истории 17 века, должны были сильно отдалиться от своей первоосновы – от древней латыни. Но этого не произошло.



Объясняется же невероятная общность между русским и очень древней латынью очень просто.[9]



Латынь, как первый общенациональный протоязык Европы, изначально создавалась на прорусской основе,[10] и поэтому на первом этапе существования по фонетике практически никак не отличалась от разговорного русского языка того времени.[11]



В деловых же отношениях между русской метрополией и зависимыми от неё европейскими регионами был принят за основу церковно-славянский вариант русского языка, имевший в тот исторический период весьма авторитетное и широкое распространение. Стало быть, в фонетическом плане латынь представляла собой всего лишь некую линейку, состоящую первоначально из узловых на то время русских стволовых корней.



Это уже потом, чуть позже, на основе латыни, т. е. собственно – одного из вариантов русского, появляется целый ряд новых линеек в форме французского, испанского, английского и прочих «древних» европейских языков.

Таким образом, имея под боком богатый трёхсотлетний опыт соседей, и сама «древняя» Италия отважилась, наконец, обрести для себя единый общенациональный язык – итальянский.



Надо сказать, что тенденция языкового обособления от языка метрополии,[12] запущенная в Европе 400 лет назад, имеет место и в наши дни.



Достаточно вспомнить хотя бы нынешнюю Украину с её переориентированным в сторону всё той же Европы, по сути, обманутым народом, которому какой уже год достаётся в подарок категорически не национально ориентированное правительство.

Ведущий редактор рубрики «Записки о языке»

Фёдор Избушкин