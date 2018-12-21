Власти очень боятся памятников Сталину

Концептуал СМИ В Сургуте власти не разрешили установку бюста Сталину с формулировкой "идея лишена общественной толерантности"

Причём, подобное поведение властей характерно для всей страны – памятные знаки устанавливают с почестями и предателям родины, и нацистским пособникам и союзникам, и личностям, прямо причастным к развалу страны и уничтожению народа в 90-х. К героям страны советского периода, к её строителям, наоборот, отношение враждебное – власти всячески стараются вычеркнуть из истории и их роль, и их личности. Но делается всё это без одобрения общества, даже наоборот, протесты и негодование идёт по всей стране. Но власть, прикрывшись лозунгом “общественной толерантности”, гнёт свою линию. В чью пользу, почему даже при нарастании негатива в обществе это делают власти, и что это за “общественная толерантность”? Своим мнением об этом с НаканунеТВ поделился историк Евгений Спицын.



Почему фигура Сталина окутана таким количеством мифов? На чём строился сталинский большевизм? Как последствия борьбы за власть в СССР отзываются в наше время? Читайте в книгах:

Осень Патриарха. Советская держава в 1945−1953 годах, Спицын Евгений Юрьевич

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)



Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

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