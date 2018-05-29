Тунгусское диво, Мёртвая Дорога и Сталин

Когда Сталин отбывал ссылку в деревеньке Костино (река Енисей, 150 километров до Полярного круга, сейчас восемь домов), к нему приезжали шаманы-эвенки, те самые, которые предсказали Тунгусский «метеорит». Предсказали — и вывели из-под вспышки людей.

На разных притоках Енисея Сталин жил в ссылке среди великих шаманов около четырёх лет. Не прожил, а жил. Исполнял с ними ритуалы. Получил в дар Трубку, ибо на эту вещь Великого Волхва Сталин право обрёл. Сталин не обращался к шаманам за предсказаниями. Шаманы к нему приезжали сами, приезжали порой издалека. Более того, великие шаманы, умея прозревать будущее, относились к Сталину как к посвящённому более высокого уровня. Всё это происходило ещё до революции 1917-го года.

А.А. Меняйлов раскрывает никогда ранее не обсуждавшуюся грань жизни И. В. Сталина, касающуюся его волховских способностей. Насколько это соответствует действительности — пусть каждый читатель ответит себе сам после прочтения книги.



В музее Туруханска и поныне этот приезд шаманов-эвенков остался под описанием: «шаманы приехали спросить совета у Сталина, как устроить торговый кооператив». А то делать нечего шаманам, как за тысячу километров ездить за ненужным советом.

Те, кто способны предсказать такое событие как Тунгусский «метеорит», уж тем более способны понять его смысл. Сталин всю последующую после Костинской встречи жизнь совершал странные по отношению к Тунгусскому «метеориту» действия, которые указывают на шаманское посвящение Сталина. И эта посвящённость — источник постоянной победоносности Сталина.

Даже если бы Сталин и не прошёл посвящения, всё равно четыре года жизни среди шаманов, которые считали его даже не равным себе, а более высоким, не могли Сталина не изменить. Но — о, чудо! — ни в одном труде «серьёзного историка» нет и упоминания обо всём этом. В музее Туруханска есть, в воспоминаниях жителей есть — а в прессе ни гу-гу.

Исконная вера — действительные воззрения Сталина? Если так, то это непременно должно было проявляться, причём многообразно. Сталин, в молодости два десятка лет проработавший в условиях конспирации, был человеком очень скрытным всю свою жизнь. И как всякий успешный политик, он не мог себе позволить с трибуны «исповедоваться».



То, что политик говорит с трибуны, не говорит о его убеждениях ничего. Ельцин говорил о беззаветном служении русскому народу — но история 90-х, смастряченная на основании заявлений Ельцина для народа, смешна. «По делам узнаете их». Точно так же история Сталина может быть написана на основании его дел, а не слов.

Итак, «спросить совета об устройстве кооператива» эвенкийские шаманы приезжали в 1914-м. А в 1916-м, когда Сталина жандармы перевели сидеть ещё севернее, в станок Курейка, уже несколько километров севернее Полярного круга (севернее при царизме не сидел вообще никто), произошло событие ещё более удивительное.



К Сталину собрались белые шаманы от десятков народов, преодолев тысячу и более километров бездорожья: в музее Туруханска есть прямые указания, что некоторые добирались аж с побережья Северного Ледовитого океана.



В месте под названием «Половинка» эти шаманы, а их было около 300 человек, провели обряд Второго Тоя (Свадьба). После обряда в тех родах, от которых они прибыли, больше не родилось ни одного шамана. Сейчас в тех местах шаманы только русские. Этнические русские. Одно это прекращение эстафеты шаманского духа говорит о том, что те триста шаманов передали Сталину дары, которые обычно передаются по роду — самому достойному из потомков.

Но ещё до Туруханской ссылки, когда Сталин сидел в Архангельской области в городке Сольвычегодск, он регулярно ездил за 20 километров в деревню Пожарища, где происходили соборы волхвов от разных народов. На этих соборах Сталина называли Рубкой («великий посвященный», «жертва»). Это 1909 или 1910 год.

Но ещё раньше, в 1903 — 1904 годах (когда Сталину было всего 24 года), будучи в ссылке в Новой Уде (200 км от Байкала), он каждый день как на работу взбирался к великому шаману Кит-Кая. И помогли ему бежать из ссылки не кто-нибудь, а варяги (так называли тех, кто водил обозы с солью).

Ошеломляющие успехи Сталина в политике, хозяйственной деятельности, строительстве, войне, духовном воспитании стахановцев, и вообще людей самоотверженных, не случайны. Эти несравненные успехи имеют основание. Лучше сказать, корни.

Сталин, будучи волхвом (белым шаманом), совершал некоторые простые для «культуры» действия, которые для несведущих кажутся пустыми и ненужными. Но именно эти простые действия и были фундаментом успехов России во всех областях. А вот какие были эти простые (и неожиданные!) действия, требует отдельного обсуждения.

Сошествие Агды

Знакомство с белошаманной культурой (вЕдением волхвов) начнём с загадки предсказанного шаманами Тунгусского «метеорита» — и странных действий Сталина вокруг него.

Не было никакого метеорита, и я знаю об этом из первых рук. Мои отец и мать работали в ИГЕМе, московском геологическом институте. Отец занимался траппами в бассейне Енисея и на Вывале был мимоходом. А вот мать Вывалом занималась много плотнее.



Мама рассказывала, что в 1952 — 53-м годах она на коленях исползала почти весь Вывал. А её рассказ как она отбирала в экспедиции студентов — сокровище для понимания скрытых целей Сталина как Великого Волхва. Вот что сообщает о Тунгусском Вывале «Энциклопедия аномальных явлений в природе» В. А. Черноброва.

«…Тунгусский вывал — крупное аномальное место, район таинственного взрыва, происшедшего утром 30 (17) июня 1908 года в бассейне реки Подкаменная Тунгуска в районе Ванавары. На рассвете в 7.17 по местному времени взрыв (по некоторым данным — серия взрывов) на высоте около 6 км мощностью 12,5 мегатонны (2 000 Хиросим) потряс тайгу, повалив деревья на площади 1 885 кв. км.



Взрывная волна ощущалась людьми на расстоянии тысячи километров от эпицентра, а приборы зафиксировали, что волны дважды обогнули весь земной шар. Случись на два часа позже, и под удар попал бы Петербург. В тайге всё «обошлось» гибелью тысяч оленей, одним сердечным приступом со смертельным исходом и несколькими травмами у местных жителей…

…Долгое время считалось, что столь малая плата объяснялась малой плотностью населения. Однако по тропе, тянущейся через эпицентр до самого Ледовитого океана, проходили оленьи караваны, но ни один караванщик, как известно, не пострадал. Почему?..

От самих эвенков, а также от Юрия Сбитнева известно, что перед тем страшным днём местные старейшины предупреждали здешних жителей о необходимости избегать посещения «района, куда должен сойти бог Агды». Специально делегированные шаманы отправились к эвенкам и уговаривали их покинуть обжитые места…»

Сто лет прошло с «падения» «метеорита», а так называемая «наука» не смогла явить миру ничего, кроме сотни объяснений причин Вспышки. Тут и взрывы межпланетных кораблей, и аннигиляция антивещества, и взрыв гигантской комариной тучи, и даже пролёт Змея Горыныча.



Недостаток версий в том, что каждая в отдельности не в состоянии объяснить всех наблюдаемых последствий. Вывал концентрический, но неравномерный. В середине Вывала от деревьев остались стволы без ветвей, но среди голых стволов попадаются деревья совершенно целые.



В зоне, где деревья ломались как спички, стоявшие рядом люди не пострадали. Вспышка произошла точнёхонько над штоком палеовулкана. Мало того, в этом месте почему-то полюс холода, что, как я показал в других книгах, является верным признаком святого места.



Так что не удивительно, что там шаманы проводили суглан и так далее… (Всё это можно найти в Интернете). Ни одна из научных теорий не может объяснить все последствия вспышки. Это иллюстрирует засилье лженаук. Напомню, в нашей стране лженауки пышным цветом расцвели после смерти Сталина, до того им давали окорот.

Сталин же, в отличие от падкой на всякое враньё интеллигенции, воспринимал Тунгусский феномен из уст тех, кто этот феномен смог предсказать. Согласитесь, логично: те, кто были в силах это событие предсказать, не могли не понимать и его природу.

Полноты ради следует сказать, есть версия, что сами шаманы эти 2 000 Хиросим и вызвали. Так что это не было предсказанием в общепринятом смысле слова. Косвенное подтверждение: вспышка произошла не над глухой тайгой, коей вокруг море, а над тем местом, где до Вспышки собирались шаманы проводить загадочные обряды. Загадочные, естественно, для горожан, оторванных от естественной природы и лишающих себя нетекстовых способов познания Истины.



Если очистить загадку Тунгусского Дива от болтовни продажных журналистов и пустых умствований лжеучёных с научными степенями, то нашему населению известно немного, но вполне достаточно: Тунгусский Вспышка — надземная, взрыв не оставил осколков материи и выброс энергии был гигантским.



Дальше всё строго логично. Подобного масштаба энергетические процессы не могут не иметь последствий. Тунгусская Вспышка привела не только к образованию знаменитого почти концентрического Вывала из поваленных стволов деревьев.



Главное, Тунгусская Вспышка не могла не привести к тому, что территория Вывала претерпела изменения, если угодно, «зарядилась», превратилась в мутагенную Зону, которая может вызывать мутации у тех, кто в эту Зону попадёт.

Биологи уже зафиксировали на Вывале ряд проявлений мутаций у живых организмов. Рачки с дополнительными лапками, ещё что-то с чем-то дополнительным. А ещё аномально быстрый рост деревьев в Зоне. Мутации же человека могут происходить как на уровнях науке уже известных, так и на неизвестных. Проявляться эти «мутации» будут, скорее, не у самих участников экспедиций на Вывал, а у их детей, внуков и так далее. И уж это-то наверняка. А «мутанты» с активизированными древними способностями и есть люди Агды — как и было сказано эвенкийскими шаманами с семью насечками на жезлах: сошествие Агды.

Тунгусское диво и Сталин

«Материал» для мутаций «поставлял» на Вывал Сталин. Осознанно. И это легко доказать.

Жил такой учёный-минералог профессор Кулик. Он отличился тем, что в сталинское время, ровным счётом ничего на Вывале не обнаруживая, умудрялся 20 лет получать финансирование на экспедиционные работы в районе Ванавары на Подкаменной Тунгуске. При Романовых финансирования не было, а при Сталине в трудное для страны время вдруг как с неба упало.



Зачем и кто его, якобы бесполезного профессора, содержал? Оплачивал строительство изб, наём рабочих? И это — странность первая.

В чем виделась польза финансирования? Гулял Кулик, гулял по свежему воздуху чуть ли не с 1921 года. А в 1928-м некто подсказал ему из тайги не выйти. В 1928 году он с Вывала в срок не возвращается. И тут происходит другая странность: центральные советские издания поднимают истошный вопль о необходимости спасать исследователя. Ну, о Вывале, естественно, рассказывают, о Вспышке, о шаманах. Об Агды рассказывают, конечно, как о курьёзе. Итак, истерия возникает якобы вдруг.

Газеты же Красноярского края по поводу истерии центральных изданий исходили ядом. С точки зрения таёжника, чего болтать о спасении профессора, который находится от Ванавары всего в трёх днях пути, запас продуктов у Кулика есть. Чего его искать, если каждая собака в Ванаваре знает, где стоят избы Кулика. «Кажется, что Кулика спасают, чтобы он не утонул на сухом месте» («Ачинский крестьянин», 28.10.1928).

При любой форме правления в России пропадают десятки тысяч. Но почему из десятков тысяч выбрали человека явно не пропавшего? К Мировой революции он явно не имеет ни малейшего отношения… Ачинск — городок западнее Красноярска. Сталин там сидел двадцать дней.



И если жители Ачинска прочухали в кампании центральных изданий несоответствие, достойное насмешек, то и Сталин это несоответствие тоже должен был чувствовать. И чувствовал. Сталин это несоответствие, может, много острее, чем ачинцы чувствовал — Сталин четыре года жил не то что на широте Вывала, а даже севернее, в такой же малолюдной местности, с такими же условиями передвижения.



Ачинцы могли бы догадаться, что за этой внезапной истерией в СМИ стоит Сталин. А терпит несоответствия потому, что из двух зол выбирал меньшее.

Внезапная активность всех центральных изданий не могла не находиться под контролем Сталина — не забывайте, что он стоял у истоков газеты «Правда», а затем некоторое время и главным её редактором.



Напомню также, что двумя годами раньше, в 1926-м, Сталин за несколько дней «раскрутил» Булгакова, автора дотоле неизвестного и причисляемого театральными знатоками к разряду «сереньких». «Раскрутил» столь успешно, что на «Дни Турбиных» прежде никем не замечаемого автора удавалось попасть только обогатив театральных барышников, в три ряда тут же оцепивших театр.

Сталин знал об условиях передвижения по Енисею и его притокам и очень хорошо понимал, что профессор Кулик ни в какой помощи не нуждается. (Кулик погиб на фронте в 1942 г.). Тогда зачем эту истерию он организовал?

Единственный «сухой остаток» той истерии: народ сказал «Поехали!» Причём сказал самый романтичный слой русского и не только русского народа. На основании тех статей романтики приходили к выводу о важности самой Вспышки, важности места Вспышки, важности на месте вспышки своего пребывания.



Побывать на Вывале означало как бы посвящения в рыцари, ценимого в мире романтиков. На самого Кулика массам было уж точно наплевать. Но стронуться с места способны были, конечно, только романтики.

Всякий, кто мало-мальски знаком с технологиями пиара, знаком с результатами информационных интервенций, прекрасно понимает, что народ сам по себе способен интересоваться лишь малым кругом бытовых вопросов. Вывал в этот ограниченный крут самостоятельных интересов народа не входит. Неудивительно, что при господствующем христианстве (царизме) к Вывалу не было вообще никакого интереса.

Но вот, начиная со времён Сталина, в особенности после «спасения Кулика», чтобы «он не утонул на сухом месте», интерес возник, нарастал и не угасал и после смерти Сталина. До времени повторного введения нам христианства, конечно.



Сейчас «метеорит» вспоминают всё меньше и меньше. Причём Тунгусский «метеорит» известен только населению России. В том же новом Узбекистане о нём студенты никогда не слышали. А в других странах и вовсе тишина — мёртвая. Как при царизме. Так что наше знание о Тунгусском феномене целиком и полностью заслуга Сталина.

Следствием кампании было появление желающих оказаться в эпицентре Вспышки — понятно, романтиков из молодёжи. Этим стремлением и пользовалась моя мать, отбирая в экспедиции молодёжь «пачками». Моя мать рассказывала, что из романтиков предпочитала брать тех, у кого уже был опыт экстремального туризма, или тех, кто обладал охотничьими навыками.



Напомню, что мамины экспедиции на Вывал начались ещё при жизни Сталина — 1952 и 1953 годы. Прививаемый Сталиным романтикам интерес к Вспышке («сошествию Агды») не был обусловлен соображениями экономического интереса и быть им не мог — Эвенкия и по сию пору не тронута разработками полезных ископаемых. Причём разработку не планируют и сегодня — из-за невообразимых транспортных сложностей. Сталина Вывал мог интересовать не как производственника, а только как волхва.

Вывод: Сталин, равно как и эвенкийские шаманы, рассматривал энергию Взрыва, «зарядившую» территорию (увы, временно, конечно), как фактор, способствующий вызволению Прапредка, ГД (Агды), возрождению исконной веры. Возможные «мутации» у детей «экстремалыциков», побывавших на Вывале — дело серьёзное.

«Прочтём» словосочетание «сошествие Агды» при помощи головы. «Сошествие Агды» можно понять как «вызволение потенциала родовой памяти». Так понимают волхвы. Белые шаманы в состоянии видеть будущее и из него сообщать интересующимся значимое.



Более привычное слово: предсказывать. Также они способны видеть за тысячи километров. Они увидели Сталина — и приехали к нему в Костино, совершив долгий и трудный путь в тысячу с лишним километров. Для волхвов Агды — это Прапредок. Доказывать тут нечего. Это как с восприятием разными людьми Сталина: для неугодников, умеющих черпать знание из тонкого мира, он всё.



А для быдла, подверженного внушениям — источник ужаса. Восприятие волка — проявление той же закономерности: электорат видит желудок на четырёх ножках и мечтает в волка выстрелить, а волхв видит совсем иное — и не выстрелит никогда.

Кто и когда связывал Сталина с Тунгусским «метеоритом»?!Если не видеть в Сталине Великого Волхва, то и в голову не придёт. А если видеть, то возникает вопрос: как Сталин готовил своих учеников? Школ и курсов не устраивал. Тогда что предпринимал?

Постоянно слышишь: ну, как же так, почему не оставил учеников? При этом у задающего такой вопрос технология обучения ученика ассоциируется со студенческой аудиторией, перед которой у доски с мелом в руках выворачивается наизнанку профессор.

Сталин поступал иначе, по-волховски. По приблизительной оценке Сталин в XX веке «провёл» через Вывал от двадцати пяти до тридцати тысяч отборных романтиков-«практиков». У Тунгусского «метеорита» десятки тысяч «детей» и «внуков».



У большинства из них через мутагенную Зону прошёл только один родитель. А автор этой книги принадлежит к группе менее массовой, в которой через Зону прошли оба родителя. Естественно, что именно из этой группы понимающих явился автор, который взялся рассказать о великих делах Сталина, Великого Волхва, Белой Волчицы, Рубки, Учителя. Но и прочие из «детей» и «внуков», думается, ещё скажут своё слово, совершат дела, возможно, ещё большие, и дело Круга Героев, как и предречено, завершат.

Таких Зон Сталин выявил, организовал, использовал несколько. И они «работают» до сих пор. «Мёртвая дорога», например. Сталинградское «сражение» тоже. Но Сталинградская Зона посложнее, чем Тунгусский Вывал, поэтому рассказ о ней в следующем томе.

Сверхсекретный объект Сталина – "Мёртвая дорога"

О «Мёртвой дороге» почти никто и не слышал, разве только население Красноярского края, которое, несмотря на все странности, считает «Мёртвую дорогу» (Стройки 501 и 503) всего лишь железнодорожной магистралью вдоль Полярного круга. Правда, в одном месте надо было один из заливов Северного Ледовитого, Обскую губу, обходить. Ну, а о культе Девы (культ Героев, исконная вера) красноярцам ничего не сказали. И о том, что «Мёртвая дорога» проходит через священные места культа Девы не сказали тоже.

Нам, коренным народам России, цивилизаторы втюхивают: «Мёртвая дорога» сверхсекретная, хотя скрывать на ней нечего, следовательно, секретность — якобы признак паранойи Сталина. «Мёртвая дорога» не имела никакого экономического смысла, объём возможных перевозок слишком ничтожен, следовательно, строительство дороги — якобы признак идиотизма Сталина.



Зачем-то на «Мёртвую дорогу» свозили искорёженные рельсы из зоны боёв Войны, из метровых кусков сваривали рельсы стандартного размера. Кроме того, старинные рельсы для этой полярной дороги собирали по всей стране. Фотоснимки года выпуска на рельсах любит публиковать пресса Красноярского края.



Следовательно, использование «рухляди» — якобы признак в СССР разрухи при Сталине, а главное, признак тупости Сталина, не умеющего организовать выплавку стали на рельсы хотя бы для одной дороги. «Мёртвая дорога» строилась по маршруту, начерченному Сталиным без достаточных предварительных изысканий.



Технический проект был закончен чуть ли не после прекращения строительства, и это якобы признак невежества Сталина, не способного понять необходимость предварительных изысканий, а также признак мании величия и болезненной веры в свою гениальность.



«Мёртвая дорога» строилась силами исключительно предателей Родины, заключёнными ГУЛАГа, и это признак кретинизма Сталина, не ведающего о неэффективности труда этих, как нам внушают со времён Перлмутера, невинно осуждённых «узников совести».

Сталин после Войны делами «Мёртвой дороги» почему-то интересовался более остальных объектов. Тот же особо напряжённый интерес у Сталина был только к Сталинградской битве.



И этот непонятный интерес к экономически бессмысленному проекту, по мнению «узников совести», свидетельствует и о паранойе Сталина, и об идиотизме Сталина, и о кретинизме Сталина, и о невежестве Сталина, и о тупости Сталина разом. Итак, неспособные проникнуть в красоту исконной веры дегенераты высветили нам многие отправные точки для постижения смысла этого странного объекта.

Начинается «Мёртвая дорога» со Священного места Девы (в Лабытнанги) и заканчивается на Священном месте Девы (мыс Ермаки). Скорее всего, и между этими крайними точками есть что-то ещё, только я там пока не бывал.

А теперь подумаем головой — и все эти странности, собранные воедино, выведут нас в полноту прекрасного.

«Мёртвая дорога» — это, действительно, объект, которому при Сталине был придан статус секретного. Протяжённость «стройки 503» и «стройки 501» — тысяча двести километров. Этот странный объект строили не просто при Сталине, а этот объект именно строил Сталин.



Утверждается, что Сталин каждый день телефонировал, справлялся о достигнутом, узнавал о темпах, корректировал маршрут. Корректировал маршрут потому, что Сталин не мог произнести вслух «священное место Девы, Варга», но ему было нужно, чтобы к этим местам путь был проложен вплотную.



Предыдущий объект, который Сталин так же плотно контролировал — Сталинградская битва.

Смысл дороги как раз в том, что мир Девы (исконная вера) — это и начало, и конец «Мёртвой дороги», и вообще вся дорога.

Сталин вникал в технические тонкости проектов настолько, что удивлял технических специалистов. Так что странный сбор по всей стране рельсов одной определённой серии (1901 — 1913 годов), самой неудачной серии в истории российского железнодорожного транспорта, не случаен, и происходил с ведома Сталина, по его указанию. Была на то причина.

«Мёртвая дорога» — это ось к таинственной Северной цивилизации, Гиперборее, вернее, к миру, который, собственно, только и порождает волхвов (белых шаманов). «Мёртвая дорога» соединяет её узловые точки, священные места, которые способствуют инициации посвященных высоких ступеней.



Именно поэтому ненецкие шаманы секретную железную дорогу называют Варгой, то есть Священной дорогой. Варга идёт от варги к варге, потому что слово «варга» на языке хантов — «священное место».

Мёртвая дорога построена на века

Поджидающие подтвердили священный статус Варги, как Мёртвой дороги. Ритуалы по внесению тела Сталина в Мавзолей ещё не закончились (!!!), ещё «электорат» и помыслить не мог, что скоро с дежурной радостью будет срывать портреты Сталина со стен, а с «Мёртвой дороги» уже скатывали паровозы и топили их в Енисее, не боясь ответственности за порчу госимущества.



Такая смелость означала только одно: такова была воля нового высшего начальства. А воля высшего начальства шестёркам указ. Столь моментальная (несколько дней) попытка секретный объект уничтожить, возможна была только в результате заговора, заблаговременного заговора.

Паровозы топили в Енисее и дорогу консервировали не при Хрущёве, а ещё при Маленкове — был такой шибздик во власти между Сталиным и Хрущёвым. А это чрезвычайно важная деталь. Если бы при Хрущёве, то можно было бы подумать, что развал могущества СССР и России результат индивидуальных действий Хрущёва. Но Хрущёв делал то же самое, что и Маленков. Значит, у них был общий кукловод!

Если бы вождём был Маленков, то он бы и остался во власти, а если бы Хрущёв, то его бы назначили сразу. Но нет. Следовательно, был кукловод. И этот кукловод рад был бы победить Сталина, да не мог. Не мог! Ни при жизни, ни после смерти. Мог бы — и столь пугающая жидов Стройка 503 не началась бы. Срок начала столь буйной «консервации» дороги — деталь для понимания смысла всего правления Сталина чрезвычайно важная.

Памятники Сталину по всей стране стояли ещё не один год, они не пугали. Музеи тоже. Были страшны и опасны, но не так, как «Мёртвая дорога». Самое опасное для жидов — «Мёртвая дорога».

Но Сталин и здесь жидву обвёл вокруг пальца — объект не уничтожим в принципе. Грандиозные памятники Сталинграда можно взорвать, а фрагменты утопить в Волге. Пирамиды Египта так же можно срыть, а на их месте построить что-нибудь иное. И следов не останется.

Не так с «Мёртвой дорогой». Даже если взорвать по атомному заряду через каждый километр, то, всё равно, образовавшийся ров будет обозначать маршрут «Мёртвой дороги» — и дорогой останется. Как бы тщательно ни работали бульдозеры, заравнивая железнодорожную насыпь, но и тогда в условиях вечной мерзлоты и тайги следы будут очевидны многие сотни лет. Обвёл, обвёл жидву вокруг пальца Сталин. Развёл их всех на лоха.

Ещё один из уроков правления Сталина тот, что, даже имея врагами всё Политбюро, управляя народом, который по большей части был пусть и менее равнодушным к происходящему, чем сейчас, Сталину удавалось всё. Успехи Сталина во всех областях сейчас воспринимаются как сказка. Оказывается, для ошеломляющих успехов России в то время было достаточно одной (!) головы.

Маленков начал, а Хрущ приумножил, отгоняя любопытствующих от «Мёртвой дороги» излучением после атомного взрыва, проведённого под Ермаковским депо, единственным входом, доступным для неупёртого. А ведь о том взрыве в СМИ ни гу-гу. Почему-то.



А ведь возмущаться газетчикам повод есть: при Хруще взрыв провели всего ничего от Ермаково, практически в черте городка, под депо. Причём, не отселяя коренных жителей, которые знали и о «Мёртвой дороге», и о том, что упирается она в Варгу, Священное место Девы. Неотселение на геноцид смахивает. Однако у СМИсителей, так сказать, «узников совести», совесть молчит.

Во времена Брежнева в район «Мёртвой дороги» с верха Енисея не пропускали даже туристские байдарки — а ведь военных объектов там нет!

Рассмотрим проблему старинных рельсов.

Рельсы клали в начале пятидесятых, когда уж с чем-с чем, а со сталью в СССР проблем не было. Война кончилась, производство танков и снарядов снизилось, а рельсов, надо полагать, увеличилось. Рельсов — изобилие, под боком катают рельсы в Сталинске (ныне Новокузнецк). Однако для Строек 501 и 503 рельсы привозят издалека, причём собирали старые, более того, для эксплуатации негодные, серии 1901 — 1913 годов. Это не оплошность — Сталин ход стройки контролировал!

На «Мёртвой дороге», а именно на мысе Ермаки, я жил десять дней — затем перебрался в Новую Курейку. Той Курейки, в которой жил Сталин, больше нет, нет ни души. В новой Курейке через пару дней мне в руки буквально вползла книга Леонида Леонова «Дорога на Океан». Сюжет завязывается с того, что из-за негодных рельсов, у которых отваливается головка в местах сверления, в 1931 году происходит крушение поезда. Дело не в одном дефектном рельсе — они не годны все.



Вся эта дореволюционная ветка, на которой произошло крушение, в латках, и никуда не годится. То есть, году, эдак, в 1931-м совершенно негодными рельсами были рельсы 1901 года выпуска. Леонов очень подробно разобрался в технической стороне вопроса. Вот и рассудите, если в 1931 году рельсы эти уже не годились, то могли ли они годиться в 1952-м?

Подвернулся и железнодорожный музей (в Абакане), может, он один на всю страну такой, в котором собраны образцы всех серий. Разная конфигурация, разные сорта стали. Оказывается и при царизме, и после чуть ли не каждые десять-пятнадцать лет меняли серию рельсов. Серия 1901 — 1913 годов была самая неудачная. Правда, она самая нержавеющая. Как раз для памятников. Или указателей пути.

Далее. Из зон боёв свозили искорёженные рельсы, отрезали метровые куски и сваривали вместе. А чего ещё у нас делали из метровых кусков рельсов? Только одно: в Войну «ежи». Это такое противотанковое приспособление. Брали три куска рельса примерно метровой длины, сваривали врастопырку. Танк, а тем более бронемашина, упирался в «ёж», и пройти не мог.



Очень просто, но эффективно. «Ежи» тоже, наверное, предпочитали делать из искорёженных при немецких бомбёжках рельсов. Эти «ежи» впоследствии использовали в качестве памятников героям обороны. Под Москвой до сих пор такие сохранились.



Так что аналогия странных рельсов «Мёртвой дороги» и памятников победившим героям должна напрашиваться всякому, кто способен думать головой. То есть опять, всплывает тема памятника.



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Фрагменты из книги А.А. Меняйлова „Путь великого Волхва”.