У кого списывали “Жития святых”. Александр Пыжиков
Можно ли считать церковную историю источником истинного знания о прошлом нашей Родины?
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о том, где “черпали” своё вдохновение создатели такого важного “исторического источника” как “Жития святых”.
Разобраться в том, кто и как писал нашу историю, и разблокировать народную память помогут книги:
Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
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