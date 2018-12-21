У кого списывали “Жития святых”. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Можно ли считать церковную историю источником истинного знания о прошлом нашей Родины?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассказывает о том, где “черпали” своё вдохновение создатели такого важного “исторического источника” как “Жития святых”.



Разобраться в том, кто и как писал нашу историю, и разблокировать народную память помогут книги:

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

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