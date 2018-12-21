Ан 255 «Мрия». Советская мечта

Размах крыла с футбольное поле, шесть мощных турбореактивных двигателей и рекордная грузоподъемность в 250 тонн — ровно 30 лет назад свой первый полет совершил уникальный транспортный самолет Ан-225 «Мрия».



Этот гигант создавался в рамках проекта советской космической промышленности «Энергия-Буран». До сих пор в мире не создано более совершенного и выдающегося по своим характеристикам самолета.



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Источник: www.youtube.com