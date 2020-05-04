Вторая «Мрия» не взлетит

Последние полёты «советского», но ставшего «украинским» сверхтяжеловеса Ан-225 «Мрия» («Мечта»), доставляющего медицинское оборудование, вызвали к нему логичный интерес в странах, где приземлялся самолет.

Для государства, ассоциирующегося с дурью, бедностью, скандалами, нацистами и гастарбайтерами, наличие такого аппарата теперь повод для хвастовства и гордости. А гордость можно было увеличить, если бы не упомянутые бедность и дурь, причём, неясно, чего больше.

Дело в том, что со времен развала СССР, который и создал этот суперлайнер в 1988 году, он существует в единственном экземпляре (бортовой номер UR-82060) и базируется в аэропорту «Гостомель». Второй самолет, Украина, распираемая «пышанням» от собственной самостийности от России, построить так и не смогла. Как говорил Свирид Петрович Голохвастов: «Не та хворма, не той центр тяжести».

Чтобы понять масштаб проекта, напомню: самолёт создавали по спецрешению Политбюро ЦК КПСС, детали строили в восьми городах и трёх республиках Союза. «Мрию» конструировали для перевозки компонентов ракетной системы «Энергия» и космических челноков «Буран», а о каком космическом заказе может идти речь в стране, не построившей для себя ни одного спутника, но уверяющая своих сограждан, что космос может быть или украинским или его не существует.

Первенство в космосе и воздухе – это была советская мечта. А современные мечты украинских националистов и им сочувствующих куда приземлённее – удачная работа в Польше, миска галушек да мова, звучащая даже из утюга.

И вот Зеленский, возбуждённый восторгом европейцев, увидевших «Мрию» в деле, задал вопрос: «Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолёты. Где наш «Ан»?». В фильме «Год президента Зеленского», он заявил: «Государство готово выделить на это деньги, чтобы мы построили государственный авиаперевозчик. Мы построим и государственную авиакомпанию, сделаем заказ нашему государственному авиазаводу «Антонов», создадим много рабочих мест под это».

Эмоции Зеленского охладил президент «Антонова» Александр Донец – прямо в Гостомеле, где встречали «Мрию» с медицинским грузом.

В отношении, второго борта, сказано более чем чётко: «Его надо полностью перепроектировать – отдельно крылья, отдельно фюзеляж, отдельно хвостовое оперение. Считали в 12-м году, ещё когда все было хорошо с нашим северным соседом, – где-то порядка 460 млн долларов в комплектации, в которой он был построен, то есть в старой комплектации. Это аналоговые системы, десятки километров проводов. А если его перепроектировать, сделать, как сейчас делается вся новая техника, в цифре – это совершенно другие деньги». Далее Донец сообщил, что машину такого порядка мог себе позволить только Советский Союз, что Украина его не окупит, и пытался оправдать промышленную немощь незалежной тем, что «порядка 35% аэропортов его не принимают. Из-за габаритов и размаха крыла он не проходит по рулёжным дорожкам…».

Недостроенный самолёт – наследник более развитой цивилизации

Любопытно, что вторую «Мрию» первоначально хотели достроить для нужд Министерства обороны России. В 2011 году глава ОАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев говорил: «У нас лежит вторая «Мрия». Министр Сердюков во время посещения киевского авиазавода заинтересовался этим. Спросил, можно ли доделать. Мы можем доделать, если будет заказчик». Но тогда Киев загнул цену, и Москва решила подождать, занявшись разработкой илюшинского «Ермака».

Последовательно отказавшись от сотрудничества с Россией, Киев предлагал заняться Ан-225 китайской компании Airspace Industry Corporation of China. Планировалось закончить строительство к 2019 году, но договориться не удалось. Европа тоже восхищалась, но заказов не делала.

Точку можно было ставить после смерти главного конструктора Антонова Петра Волобуева и гениального автора «Мрии» Виктора Толмачёва, но в 2019 году конструктор «Антонова» Николай Калашников ещё надеялся, что гипотетически доделать хвостовое оперение ко второй «Мрии» Украина ещё сможет, а вот шасси – не в состоянии в принципе.

Пока Зеленский мечтал о «Мрии» и авиапроме, за дело взялись ушлые реформаторы. Новый глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус предложил в принципе ликвидировать производственную площадку «Антонова» в Киеве, продав территорию под жилищную застройку. Приоритеты, надеюсь, понятны.

Производство транспортников он предлагает перепрофилировать на выпуск крылатых ракет и беспилотников, наверное, так тырить средства удобнее. «Антонов» пытается реанимировать ещё советскую (1978 года) разработку транспортника Ан-70, завязанного на российских комплектующих, но с ним пока безрадостно. На рынке авиаперевозок Украина тоже находится в штиле – самолёты или устаревшие, или находятся в лизинге. Шансы восстановить стоящее производство транспортных самолётов минимальны, а что касается «Мрии», то она уже не осуществится, она из другой жизни.

Киевский политолог Юрий Романенко удивлён, что нынешняя востребованность Ан-225 преподносится Киевом как повод для национальной гордости. Он говорит: «Прикольно, что самолет «Мрия» сейчас нарасхват. И что, что из этого вытекает? Какое отношение Украина имеет к самолёту «Мрия»? Это же не Украина построила». Он продолжает, что Ан-225 имеет такое же отношение к современной украинской промышленности, как акведуки и другие античные постройки к современной Италии: «Это построила, по сути, другая цивилизация». Да уж, нынешняя «украинская цивилизация» оставит потомкам видимо лишь тачку-кравчучку.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/51576-vtoraya-mriya-ne-vzletit.html