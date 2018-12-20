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Старый Иркутск

19:42. 20 декабря 2018 Просмотров - 92 2 коммент. Опубликовал:


1869. Главная улица Иркутска
1. 1869. Главная улица Иркутска

1869. Главная улица Иркутска
1. 1869. Главная улица Иркутска

1879. Вид на город Иркутск до Великого пожара
2. 1879. Вид на город Иркутск до Великого пожара

1879. Вид на пожар с высоты
3. 1879. Вид на пожар с высоты

1880. Караван саней, перевозящий чай из Томска в Иркутск
4. 1880. Караван саней, перевозящий чай из Томска в Иркутск

1882. Александровская центральная тюрьма, недалеко от Иркутска
5. 1882. Александровская центральная тюрьма, недалеко от Иркутска

1882. Прибытие золота с рудников на плавильный дом
6. 1882. Прибытие золота с рудников в плавильный дом

1896. Внешний вид иркутской каторжной тюрьмы.
7. 1896. Внешний вид иркутской каторжной тюрьмы.

1896. Внешний вид иркутской каторжной тюрьмы
8. 1896. Внешний вид иркутской каторжной тюрьмы

1896. Женщины у тюремных ворот в Иркутске
9. 1896. Женщины у тюремных ворот в Иркутске


Источник: humus.livejournal.com

Метки: искусство, история, Россия, фото
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