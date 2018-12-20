Старый Иркутск

1. 1869. Главная улица Иркутска1. 1869. Главная улица Иркутска2. 1879. Вид на город Иркутск до Великого пожара3. 1879. Вид на пожар с высоты4. 1880. Караван саней, перевозящий чай из Томска в Иркутск5. 1882. Александровская центральная тюрьма, недалеко от Иркутска6. 1882. Прибытие золота с рудников в плавильный дом7. 1896. Внешний вид иркутской каторжной тюрьмы.8. 1896. Внешний вид иркутской каторжной тюрьмы9. 1896. Женщины у тюремных ворот в Иркутске

Источник: humus.livejournal.com