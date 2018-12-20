Старый Иркутск
19:42. 20 декабря 2018 Просмотров - 92 2 коммент. Опубликовал: brahman
1. 1869. Главная улица Иркутска
1. 1869. Главная улица Иркутска
2. 1879. Вид на город Иркутск до Великого пожара
3. 1879. Вид на пожар с высоты
4. 1880. Караван саней, перевозящий чай из Томска в Иркутск
5. 1882. Александровская центральная тюрьма, недалеко от Иркутска
6. 1882. Прибытие золота с рудников в плавильный дом
7. 1896. Внешний вид иркутской каторжной тюрьмы.
8. 1896. Внешний вид иркутской каторжной тюрьмы
9. 1896. Женщины у тюремных ворот в Иркутске
Источник: humus.livejournal.com
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Чай, зоны, пересылки. Вот такая история.
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Что-то не помню, что в Томске выращивали чай. Кажется чай везли в Москву из Китая, через Кяхту – Иркутск…