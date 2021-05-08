1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 3. Иркутск
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 1. Москва
1987. Немцы путешествуют по Советскому Союзу. Часть 2. Братск и Байкал
Четверг 03.09.1987
Завтрак был уже в 8:00 утра, в 9:00 мы собрались перед отелем, чтобы начать нашу экскурсию по городу. Было паршиво: холодно и туманно, даже окна автобуса промерзли, но наша гид была в летнем пальто без чулок. Позже выглянуло солнце, и стало немного теплее.
01.Набережая Ангары. Гостиница «Интурист»
Мы посетили «Белый дом», бывшую резиденцию генерал-губернатора, сегодня здесь располагается библиотека. Затем мы увидели дома декабристов, в старых деревянных домах жили девять знатных офицеров, сосланных после неудачной попытки революции (1825 г.).
По дороге был обед, после чего мы пешком ппрошлись по Иркутску, туристическая группа разошлась, мы договорились о месте встречи.
02. «Белый дом» (Научная библиотека университета)
03. Улица Карла Маркса в сторону набережной и памятника памятником «Первопроходцам Сибири»
04. Улица Карла Маркса. Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова
05. Улица Карла Маркса на пересечении с улицей Сухэ-Батора
06. Торговля овощами на улице Карла Маркса
Было еще довольно холодно, и в какой-то момент мы захотели выпить горячего в кафе и зашли внутрь. Большая ошибка: люди, которые стояли снаружи, на самом деле просто стояли в очереди, и мы тоже должны были это сделать. Но ожидание заняло бы около 2 часов, так что теплый напиток нам не сетил.Вернувшись в отель, мы обнаружили, что в номере не намного теплее, чем на улице, почему-то у сибиряков другое восприятие температуры, чем у нас. После ужина мы снова встретились в баре, по крайней мере, нам не пришлось стоять здесь в очереди, и там было достаточно тепло.
07. Улица Дзержинского. Дк им.Дзержинского. Главный вход
08. Улица Дзержинского. Дк им.Дзержинского. Реклама кружков
09. Угол улиц Дзержинского и Литвинова
10. Автобусная остановка на улице Дзержинского
11. Улица Богдана Хмельницкого
12. Двор на улице Богдана Хмельницкого
13. Улица Богдана Хмельницкого
14. Улица Богдана Хмельницкого
15. Улица Киевская
16. Улица Дзержинского от угла улицы Богдана Хмельницкого
Пятница, 04.09.1987 г.
После завтрака мы сели на автобус в тайгу – лесной пейзаж, иногда прерываемый болотами, соснами или елями. Но между ними росли и лиственные деревья. Одна из пенсионерок была бывшим учителем биологии, и она смогла много рассказать нам о каждом растении. Прогулку прервал обед в бревенчатом домике. После ужина погода выдалась неплохая, куртку снять нельзя, но и замерзать не нужно.
Поскольку мы вернулись в гостиницу довольно рано и погода тоже была хорошей, мы пошли гулять по Иркутску.
На мосту над территорией железной дороги я осмелился сделать несколько снимков Транссиба, хотя железнодорожная съемка строго запрещена,и я чувствовал себя немного тайным шпионом. Все прошло тоже хорошо, не поймали.
17. Ангарский мост
18. В районе железнодорожного вокзала
Вечером в баре мы встретили людей, которые в тот день приехали поездом из Москвы и очень обрадовались, что все закончилось. Две недели в поезде, а пейзаж не меняется, всегда только лес, только тайга. Они никогда не видели ничего более скучного. Такая поездка, наверное, только для настоящих энтузиастов железной дороги.
22. Левобережная часть Иркутска
Суббота 05.09.1987
Завтрак был в 9:30 утра, потом мы пошли в город. Сегодня был день осмотра церквей: церковь Спасителя , построенная в 1706 году в стиле барокко, церковь Воздвижения Креста , построенная в 1758 году и церковь Явления Марии , построенная в конце 18 века. Она принадлежал женскому монастырю, здесь также проводят службы. На кладбище рядом с ним захоронения декабристов.
23. «Странный автомобиль»
24. Спасская церковь
25. Иркутский Знаменский женский монастырь
26. Паперть Знаменского собора в Знаменском женском монастыре
После обеда мы пошли в краеведческий музей, который был основан в 1732 году и поэтому является старейшим музеем страны. Кафедры знакомят с жизнью коренного населения, развитием Сибирского региона и бытом ссыльных.
В 16:30 мы поехали в аэропорт, в 19:00 вылетели и прибыли в Ташкент в 23:00. К тому времени, как мы наконец добрались до отеля, часы уже показывали 0:30.