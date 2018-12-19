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Письма: Хотите развивать ребенка — платите

10:05. 19 декабря 2018 Просмотров - 260 Один комментарий Опубликовал:

Пишет Артем, педагог в Доме детского творчества: «Родители помнят те прекрасные времена, когда ребенок мог прийти в дом творчества и записаться разом и на кружок по пению, и танцам, и шитью. «А потом ещё и рисовать захотел? Да пожалуйста!», «Хочешь как Маша куклы красивые делать? Иди! Научат!» И за это вам не нужно было платить деньги, а ребенок был счастлив — у него и куклы свои, и платье новое тоже свое, а поет так, что все соседи умиляются! Хорошо, да? Было. Забудьте!»

Полный текст письма: lastcall.su/nam-pishut/ddt.html


Пишите нам. Не молчите.

1 серия: https://youtu.be/h9BMlaPRyhc
2 серия: https://youtu.be/AeX4goQdxnY
3 серия: https://youtu.be/HqrwnfnLGHM

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Источник: www.youtube.com

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