Исследователь о Солженицыне: он оскорбил Победу



Писатель Александр Солженицын в своих произведениях пытался возложить вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, чем ставил под сомнение великое историческое значение Победы советского народа в 1945 году и реабилитировал гитлеровцев в общественном сознании страны и мира, заявил исследователь Дмитрий Галкин в своем докладе 11 декабря на конференции «Столетие Солженицына. Портрет знаковой фигуры ХХ века», передает корреспондент ИА Красная Весна.

Темой доклада стали связи Солженицына с белоэмигрантскими коллаборационистскими организациями.

Докладчик привел одну из цитат, содержащихся в произведении Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», части 5, главы 1: «На всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукаво-изворотливого, чем большевицкий, самоназвавшийся „советским“. Что ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированной тоталитарностью не может сравниться с ним никакой другой земной режим, ни даже ученический гитлеровский, к тому времени затмивший Западу все глаза».

Галкин подчеркнул, что у данного утверждения Солженицына далеко идущие и страшные последствия. Уже в открытую говорят о «Нюрнберге-2» — то есть международном трибунале и судебном процессе над русским народом, аналогичном денацификации, проведенной в послевоенной Германии.



Данные преступные инициативы в нашем случае могут полностью сломать идентичность и волю к жизни народа России.