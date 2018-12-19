Исследователь о Солженицыне: он оскорбил Победу
Писатель Александр Солженицын в своих произведениях пытался возложить вину за развязывание Второй мировой войны на СССР, чем ставил под сомнение великое историческое значение Победы советского народа в 1945 году и реабилитировал гитлеровцев в общественном сознании страны и мира, заявил исследователь Дмитрий Галкин в своем докладе 11 декабря на конференции «Столетие Солженицына. Портрет знаковой фигуры ХХ века», передает корреспондент ИА Красная Весна.
Темой доклада стали связи Солженицына с белоэмигрантскими коллаборационистскими организациями.
Докладчик привел одну из цитат, содержащихся в произведении Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», части 5, главы 1: «На всей планете и во всей истории не было режима более злого, кровавого и вместе с тем более лукаво-изворотливого, чем большевицкий, самоназвавшийся „советским“. Что ни по числу замученных, ни по вкоренчивости на долготу лет, ни по дальности замысла, ни сквозной унифицированной тоталитарностью не может сравниться с ним никакой другой земной режим, ни даже ученический гитлеровский, к тому времени затмивший Западу все глаза».
Галкин подчеркнул, что у данного утверждения Солженицына далеко идущие и страшные последствия. Уже в открытую говорят о «Нюрнберге-2» — то есть международном трибунале и судебном процессе над русским народом, аналогичном денацификации, проведенной в послевоенной Германии.
Данные преступные инициативы в нашем случае могут полностью сломать идентичность и волю к жизни народа России.
Как пояснил докладчик, логика большого процесса, частью которого является продвижение сочинений Солженицына, состоит в следующем.
Принятие россиянами концепта исторической вины русского народа, яростно продвигаемого Солженицыным, неизбежно повлечет за собой пересмотр итогов Второй мировой войны с объявлением России страной-агрессором и превращением ее, вдруг, из жертвы фашистского нападения в агрессора, считает эксперт. Западные СМИ переполнены подобными заявлениями.
Далее Россия как «страна-агрессор» во Второй мировой войне должна будет платить репарации и контрибуции, а также отделить якобы неправомочно присоединенные территории.
После этого или параллельно с этим РФ выведут из Совета Безопасности ООН, после чего страна полностью потеряет голос в международной политике. На следующем шаге предполагается установление иностранной опеки над нашим народом как народом исторически недееспособным и разрушительным по своей природе.
Чтобы ее оправдать, русских пытаются представить народом, способным порождать лишь диктаторов типа Ивана Грозного и Сталина и т. д., а также развязывать страшные войны.
Напомним, 11 декабря российские власти с размахом отпраздновали столетие со дня рождения А. И. Солженицына. По всей России были проведены памятные мероприятия в честь писателя и диссидента, которые получили широчайшее освещение в центральных СМИ.
В то же время на протяжении всего года гражданские активисты в России, в том числе представители движения «Суть времени», проводили акции протеста против продвижения идей Солженицына в общественное сознание россиян.
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Не понимаю, почему этого графомана и лжеца (вполне оправдывающего свою фамилию)называют “писателем”????????????????????????????????
loading...
“Графомана и лжеца (вполне оправдывающего свою фамилию)называют “писателем” по той же самой причине, что и царя-предателя Николашку II называют святым!
loading...
,,,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,,,
ПРЕЗРЕНИЕ Заслужи(вает)л этот соЛЖЕницин!
ТОЖЕ самое и…НЫНЕшнее,Т.Н.”российское-правительство”!
[устроиВШИе ему торжекства = его полит-"ПАМПЕРСЫ"]
[КАКОЕ в стране "правительство" - ТАКИЕ у нИХ и "@@РОИ"!]
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
—> соЛЖЕницин,ельцин,горбачёв(и т.п.) = ГАДЫ и ТВАРИ!
[ИХ последыши:Т.Н."ед-ро";"ду-@а;"правiтельство-рф";рпц]
[наиХУДШИЙ Враг России - это НЫНЕшняя Т.Н."власть=МАСТЬ"]
—>Только Смена НЫНЕшней “власти” – Гарантия Сохранения РФ!
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Нельзя сравнивать(обобщать)Прекрасную страну – Россию,
Реально Заслуживающую Уважения Мира с – этИМИ,там правящИМИ
Полит–ПАРАЗИТАМИ = Разрушителями России (ИЗНУТРИ)!!!
[сторонНИКами и поКЛОНниками ГАДА соЛЖЕницина!!!]
““““““`
ВСЕ надежды,на что Надеются люди в Мире – во МНОГОМ связаны
и Ориентированы на…Россию(БЕЗ НЫНЕшнИХ ПАРАЗИТОВ)!
* Без вот такИХ – соЛЖЕнициных и ВСЕХ,тамошнИХ…ГАДов!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д ЯЩ Е Г О…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 19-12-18.
P.S. Да Будь они Прокляты – ТАКИЕ “пicaтеLi” как соЛЖЕнiцын!
loading...
Когда пытался разобраться в его биографии. то просто окуел от элементарных не стыковок. Пришёл к банальному выводу. Тайный агент НКВД, который с начала разоблачал и сдавал “врагов” народа. Был перевербован в последствии тайной внешней разведкой ЦК КПСС, прошу не путать с СВР и был переброшен в США для ведения каких то переговоров, скорее всего для дальнейшей сдачи СССР! А в США дураков ФБР и ЦРУ тогда было мало и просчитать кем он был на самом деле смогли бы на раз. Тем более связи с диссидентами у них были. Данные о том что Солженицин был стукачом и обвинение тех кого он сдал были аж с конца 60гг. Но его не только не трогали, хотя тогда очень были сильны антисоветские настроения и да же подготовка к войне с нами, но и всячески помогали. Да и очень интересный факт, в США нет в частных имениях заборов, в у него был высокий и глухой, это говорит только ещё и о том, что там происходили тайные встречи и это подтверждали некоторые журналисты, мол подойти к дому было просто невозможно и часто туда приезжали странные закрытые лимузины. Да ещё один интересный факт, ещё до развала СССР, на территории США и Канады, стали строить посёлки элитного жилья, которые стояли закрытыми, но после развала страны, их заселили бывшими руководителями партии и их семьями. Это так к сведению.
loading...
может поэтому у нашего КГБиста главного такой интерес к его персоне?
loading...
С Л. Алексеевой одна компашка. Двойных агентов.