Вся Россия против чествования Солженицына

В последние дни апреля по всей стране прошли пикеты против мероприятий, приуроченных к 100-летию Солженицына. Пикетчики требуют не устанавливать ему памятников, а также убрать «Архипелаг ГУЛАГ» из школьной программы.В Москве к столетию власти намереваются установить памятник Солженицыну в Таганском районе. Однако у жителей района не спешат выяснить мнение по поводу памятника. В Москве также проходили пикеты против изучения произведений Александра Солженицына в школах и широкого чествования этого писателя.Кроме того, пикеты прошли в Ростове-на-Дону, в Челябинске, в Уфе, Нижнем Новгороде, Туле, Белгороде, Петербурге, Таганроге, Орле…Орловские пикетчики заявили, что «Изучение в школе подобных произведений разрушительно влияет на формирование ценностей и моральных установок подрастающего поколения. Стоит ли удивляться после этого покаянию школьников в Бундестаге, осквернению подростками памятников героям Великой Отечественной войны и прочим подобным явлениям? <…> Детей нужно воспитывать на примере героев, а не лжецов и предателей».Любопытно, что в ноябре 2017 года в Тульской области состоялась встреча с Людмилой Сараскиной, биографом Солженицына. Сараскина была вынуждена признать, что никакими архивами, конечно же, Солженицын не пользовался. «Архипелаг ГУЛАГ» писался тайно. Солженицын опирался на гипотетические цифры профессора И. А. Курганова (Кошкина).Доктор экономических наук И. А. Курганов (Кошкин) — советский экономист, автор множества пособий по бухгалтерскому учету, профессор ленинградских и московских вузов в 1930–1940-х годах. Во время Великой Отечественной войны намеренно попал в зону оккупации и добровольно перешел на сторону немцев, сотрудничал с власовцами, был функционером Комитета освобождения народов России. После эмиграции в США написал ряд работ по советологии, в которых утверждал, что гипотетические жертвы СССР с 1917 по 1957 год составляют 110 миллионов человек.И. А. Курганов был активным деятелем Народно-трудового союза (НТС) — антикоммунистического движения, публицистом, постоянным автором журналов «Посев», «Грани» и т. д. Его задачей была не историческая правда, а информационная война против СССР. Поэтому опираться на него как на исторический источник серьёзный исследователь не может. Более того, Солженицын и сам, претендуя не на историческую правду, а на внимание на Западе, признавал, что его роман «Архипелаг ГУЛАГ» — опыт художественного исследования.Солженицын известен как сторонник власовцев и бандеровцев, как не очень хороший писатель, искажающий к тому же историю в угоду врагам своей родины. В эмиграции Солженицын открытым текстом призывал США к военной агрессии против СССР. Видео этого обращения можно найти в интернете.Памятник Солженицыну в России — это очередная акция самоочернительства и, в конечном счёте, саморазрушения. Между тем в России подготовили обширный план мероприятий по празднованию в текущем году столетия Солженицына. Во всех регионах нашей страны должны пройти выставки, конференции, круглые столы, различные мероприятия в школах.

Источник: nashaplaneta.su