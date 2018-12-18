Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 декабря 2018
- 18:03 Американские коалиционные войска атакуют позиции ИГИЛ в кармане Хаджин.
- 03:30 Сирия: у террористов появился последний шанс (ФОТО).
- Вчера 21:48 В США начались аресты гюленистов.
Американские коалиционные войска атакуют позиции ИГИЛ в кармане Хаджин
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Сирия: у террористов появился последний шанс (ФОТО)
Положение террористических группировок, запертых внутри демилитаризованной зоны с центром в сирийской провинции Идлиб, с каждым днём становится всё более незавидным.
Боевики, окружённые со всех сторон, лишены былой подпитки оружием, боеприпасами, медикаментами и так далее. Так, по информации, поступающей из военных источников в сирийской армии, стало известно, что бойцам «Джебхат ан-Нусры»* жёстко ограничили количество боеприпасов, а также размер продуктового пайка, которые они могут брать с собой на позиции или на вылазки против правительственных войск.
В связи с этим не исключено, что одной из причин последних «налётов» террористов на позиции сирийской армии является не желание расширить подконтрольные территории, а овладеть вооружением, боеприпасами и медикаментами. Также поступает информация, что в ноябре в очередной раз была урезана зарплата боевикам «Джебхат ан-Нусры». Отныне оплата идёт исключительно за те сутки, которые они участвовали в боях. И это всего лишь часть проблем, с которыми столкнулись члены некогда самой грозной антиправительственной банды.
Помимо этого, положение боевиков ухудшилось тем, что турецкое руководство признало «Джебхат ан-Нусру» террористической организацией и пообещало положить конец этой группировке в Сирии. Учитывая тот факт, что нынешнее положение бандитов крайне плачевное, шансов выстоять против турецкой армии у них попросту нет.
Казалось бы, «Нусровский» вопрос можно считать решённым. Тем не менее не всё так просто.
Террористы, а именно их лидеры и командиры далеко не глупые люди и понимают, что если они продолжат своё существование в обличье террористической организации, то жить им останется недолго. В свое время ради того, чтобы отсрочить свою погибель и попытаться «обелить» себя в глазах мировой общественности, «Джебхат ан-Нусра» попросту сменила свое название. Сначала на «Джебхат Фатх аш-Шам», а впоследствии на «Хайят Тахрир аш-Шам». С юридической точки зрения, они перестали быть террористической организацией, однако во всём мире все понимали, что де-факто, как бы группировка не называлась, она все равно оставалась террористической организацией «Джебхад ан-Нусра».
Поэтому, учитывая настрой сирийского правительства, а также России и Турции, которые, заключив Сочинский меморандум, окончательно решили положить конец терроризму в Идлибе, «нусровским» боевикам и их союзникам никакой ребрендинг не поможет. И это прекрасно понимают лидеры террористов. В данной ситуации руководство «Джебхат ан-Нусры» может пойти на достаточно интересное и хитрое решение.
Сейчас идут хоть и скрытные, но достаточно активные переговоры между боевиками и представителями турецкой армии. Турция желает победить террористов малой кровью, вынудив их попросту сдаться. «Нусру» подобный поворот событий не совсем устраивает, так как её члены по сути являются террористами, и во всём мире их ждёт преследование. По этой причине лидеры «Джебхат ан-Нусры» могут объявить о роспуске организации, а её члены небольшими группами растворятся в многочисленных отрядах «Свободной Сирийской Армии», многие из которых в своё время сотрудничали с «Нусрой».
Данное решение может быть выгодно всем. Турция, избежав кровопролития, окажется победителем терроризма в Идлибе. Да, не военным способом, но они сделают так, что «Джебхат ан-Нусра», она же «Хайят Тахрир аш-Шам», прекратит своё существование. «Свободная Сирийская Армия» получит большое количество подготовленных бойцов, вооружение и припасы «Нусры».
В предстоящей турецкой военной операции против курдов, в которой ССА предстоит решающая роль, такое подкрепление, хоть и с ярким террористическим прошлым, будет нелишним. Но самую главную выгоду из этого извлекут сами террористы «Джебхат ан-Нусры». Они, в большинстве своём, останутся живы. Вероятнее всего, после войны с курдами уже никто не будет разбираться, откуда пришли в состав ССА те или иные боевики, и бывшие «нусровцы», если захотят, спокойно начнут новую жизнь.
Кстати о припасах «Нусры». За химической атакой в Алеппо 24 ноября 2018 года, в результате которой пострадали более 70 мирных жителей, по многочисленным данным, стоят именно боевики «Джебхат ан-Нусры»*. Помимо этого, по данным сирийских военных, именно эта организация накопила наибольшие запасы химического оружия, таких как «Хлор» и «Зарин». Вряд ли террористы их просто выбросят. С высокой долей вероятности вся эта отрава перейдёт вместе с ними в распоряжение группировок ССА.
В предстоящей операции против курдов химическое оружие может сыграть крайне важную роль. Конечно, маловероятно, что лидеры «Свободной Сирийской Армии» решатся применить отравляющие вещества против курдских вооружённых формирований. Однако совместно с «Нусрой» и её союзниками бок о бок работали и продолжают работать «Белые каски», которые имеют колоссальный опыт в организации провокаций с применением отравляющих веществ против мирных жителей с последующими обвинениями в содеянном противоборствующей стороны.
Не исключено, что скоро мы станем свидетелями новостей, в которых курдские отряды «Сирийских демократических сил» применят химическое оружие против мирного населения, подконтрольных «Свободной Сирийской Армии», или того круче, Турции, территорий. В такой ситуации даже таким покровителям курдов в Сирии, как США, будет крайне тяжело что-то предпринять, чтобы остановить турецкое военное вторжение, направленное против курдских вооружённых формирований в Сирии.
Кстати, такой вариант событий крайне выгоден Эрдогану. Турецкий лидер оказался намного умнее и хитрее, чем это могли представить его многочисленные оппоненты и те, кто считал его чьей-либо марионеткой. Президент Турции грамотно расставил фигуры в данной шахматной партии — «Нусра» сама себя уничтожает, и Турция становится победителем терроризма в Идлибе. ССА получает крупное усиление в лице опытных боевиков и провокаторов, а курды, после сфабрикованных бывшими «нусровцами» обвинений в применении отравляющих веществ против «Свободной Сирийской Армии» или турков, лишаются поддержки своих покровителей, что для курдских формирований равноценно смерти.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В США начались аресты гюленистов
Вот что делает вовремя записанное на пленку убийство в правильных руках.
Дело о выдаче Гюлена Турции разговорами не ограничилось. ФБР в рамках расследования арестовала несколько гюленистов в Нью-Джерси http://infoteka24.ru/2018/12/17/85858585555/. Расследование затрагивает сеть FETO в 15 штатах США, где она много лет спокойно действовала, находясь на контроле у американских спецслужб. В антитрамповском лагере разразилась очередная истерика, с посылом, что агент Дональд торгует американскими гражданами, чтобы сговориться с авторитарным и агрессивным диктатором Эрдоганом.
В воскресенье министр иностранных дел Турции указал , что президент Трамп рассматривает спорную идею выдачи Фетхуллаха Гюлена, мусульманского религиозного лидера и давнго жителя США, который обвиняется в подстрекательстве переворота против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году. США не должны вести бизнес по обмену своих граждан для улучшения отношений с авторитарными правителями.
Выступая в Дохе, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал: «В последний раз, когда мы встречались в Буэнос-Айресе, президент Трамп сказал президенту Эрдогану, что они работают над этим», – пояснил он в связи с экстрадицией Гюлена. Он добавил: «Нам нужно увидеть конкретные шаги, потому что прошло уже два года, почти три года», повторив требование об экстрадиции.
Гулен живет в добровольном изгнании в Соединенных Штатах с 1990-х годов. После переворота 2016 года, использованного Эрдоганом как возможность укрепить свою власть за счет демократии, правительство привлекло к ответственности и арестовало тысячи по обвинению в попытке свергнуть правительство, предположительно по указанию Гюлена. Аресты и чистки, которые последовали потом, привели к аресту учителей, лидеров оппозиции и недавно освобожденного американского пастора Эндрю Брансона, который был обвинен в фиктивном терроризме.
С 2016 года правительство Турции неоднократно запрашивало выдачу Гюлена. Но США не так просто выдать своих граждан. В соответствии с законодательством США министерство юстиции рассмотрело представленные Турцией доказательства против священнослужителя. После тщательного расследования министерство юстиции установило, что не было достаточно доказательств, чтобы соответствовать стандартам выдачи.
Турция, однако, никогда не была довольна таким исходом и оказывала давление на Трампа, чтобы он вмешался. В прошлом месяце выяснилось, что Белый дом рассматривал экстрадицию как способ купить сотрудничество с Турцией для ослабления давления на Саудовскую Аравию, близкого союзника США, после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Администрация Трампа дала понять о своей готовности возобновить расследование не из-за новых доказательств, а из-за геополитической цели улучшения отношений с правительством Эрдогана.
Но работа над экстрадицией Гюлена – это не то, чем должен заниматься президент Соединенных Штатов. Президенты не должны торговать легальными резидентами США, чтобы сгладить международные отношения. То, что Трамп говорил об этом, сигнализирует о тревожном росте использования человеческих фишек в интересах внешней политики. Действительно, замечания Трампа о возможном освобождении руководителя Huawei Мэн Ваньчжоу в рамках более выгодного торгового соглашения с Китаем, указывают на аналогичную тактику.
Администрация Трампа, разумеется, имеет право на улучшение отношений с такими странами, как Китай и Турция, но использование для этого людей как разменных фишек, недопустимо и может иметь неприятные последствия.
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/fethullah-gulens-extradition-would-signal-a-human-sacrifice-based-foreign-policy – цинк
И так далее и в таком же духе. Более рациональные публикации указывают на то, что после чисток последовавших за государственным переворотом, влияние гюленистов в Турции ослабло и повторить попытку свержения Эрдогана с помощью связей Гюлена в военных кругах, второй раз не получится. А раз так, то ценность Гюлена и его людей как стратегического актива (для давления на Турцию) резко снизилась, поэтому, пока Гюлен еще жив и представляет из себя какую-то абстрактную ценность (во всяком случае для Эрдогана, для которого это не только вопрос политики, но и личной вражды), обменять его на более актуальные для США выгоды в отношениях с Турцией. Начиная с сиюминутной сделки по Хашогги и заканчивая борьбой за турецкий оружейный рынок, куда активно влезла Россия. В любом случае, Трамп уже ясно дал понять, что если на одной чаше весов будет 100 млрд. оружейных контрактов с саудитами, а на другой – моральные принципы и идеалы, он выберет деньги.
В случае с Хашоггой дело достачно прозрачно – США выдает Гюлена, а Турция прекращает болтать об уликах связывающих МБС с убийством. Именно вокруг этого сейчас идет торг, причем Эр-Рияд и Тель-Авив (об уровне влияния израильского лобби на Трампа рекомендую почитать вот здесь https://www.timesofisrael.com/erekat-on-final-meeting-with-kushner-he-shouted-warned-dont-threaten-me/) могут подталкивать Трампа именно в этом направлении, потому что для них МБС куда как важнее вышедшего в тираж Гюлена. Ускорение событий в этом направлении скорее всего связано с резолюцией Сената США, где несмотря на противодействие Белого Дома, прошла резолюция осуждающая МБС и фактически обвиняющая его в убийстве американского журналиста. История выходит из под контроля (в основном, по внутриамериканским причинам), поэтому надо срочно погасить основной источник проблемы – Эрдогана и пленки, которые ведомство Хакана Фидана регулярно сливает в СМИ под видом смешных историй про то, что все это записано на часы Apple, а не с помощью комплексной системы прослушивания саудовского консульства.
Проблема для США тут даже не в мифических моральных принципах, а в том, что Гюлен длительное время взаимодействовал с подрывными сетями развернутыми в Турции и контактировал с ЦРУ, что при определенных обстоятельствах может привести к очень нежелательным для США показаниям. Отсюда и крайне негативная реакция со стороны разведсообщества и глобалистских медиа. Соответственно, нельзя исключать, что Гюлен скоропостижно скончается "от старости" или "по причине болезни", так как выдача Гюлена в рамках оппортунистических сделок Трампа, может потянуть за собой целый клубок грязного белья американской политики в Турции.
Пока же, чтобы не допустить выдачи Гюлена, были предъявлены обвинения двум сотрудникам фонда, которым руководил генерал Флинн (тот самый, которого Трамп сдал в начале своего правления и которого обвиняли в связях с Кремлем). Согласно опубликованным документам https://www.lawfareblog.com/document-michael-flynn-associates-charged-gulen-extradition-effort обвинения, сотрудники Флинна лоббировали выдачу Гюлена Турции. Не удивлюсь, если в рамках "Рашагейта", работу сотрудников Флинна в интересах Эрдогана (по сути, обычный лоббизм) попытаются увязать с российским влиянием на окружение Трампа, тем более, что у России тут может прослеживаться мотив мести в связи с причастностью гюленистов к убийству российского посла Карлова (как раз в ноябре прокуратура Турции официально обвинила Гюлена в организации убийства Карлова). Ну а как мы знаем, при известном желании, российский след можно найти где угодно, хотя вряд ли Россия будет возражать, если один из организаторов убийства посла попадет в чуткие руки "друга Реджепа".
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