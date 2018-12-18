Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 декабря 2018

Положение террористических группировок, запертых внутри демилитаризованной зоны с центром в сирийской провинции Идлиб, с каждым днём становится всё более незавидным.

Боевики, окружённые со всех сторон, лишены былой подпитки оружием, боеприпасами, медикаментами и так далее. Так, по информации, поступающей из военных источников в сирийской армии, стало известно, что бойцам «Джебхат ан-Нусры»* жёстко ограничили количество боеприпасов, а также размер продуктового пайка, которые они могут брать с собой на позиции или на вылазки против правительственных войск.

В связи с этим не исключено, что одной из причин последних «налётов» террористов на позиции сирийской армии является не желание расширить подконтрольные территории, а овладеть вооружением, боеприпасами и медикаментами. Также поступает информация, что в ноябре в очередной раз была урезана зарплата боевикам «Джебхат ан-Нусры». Отныне оплата идёт исключительно за те сутки, которые они участвовали в боях. И это всего лишь часть проблем, с которыми столкнулись члены некогда самой грозной антиправительственной банды.

Помимо этого, положение боевиков ухудшилось тем, что турецкое руководство признало «Джебхат ан-Нусру» террористической организацией и пообещало положить конец этой группировке в Сирии. Учитывая тот факт, что нынешнее положение бандитов крайне плачевное, шансов выстоять против турецкой армии у них попросту нет.

Казалось бы, «Нусровский» вопрос можно считать решённым. Тем не менее не всё так просто.

Террористы, а именно их лидеры и командиры далеко не глупые люди и понимают, что если они продолжат своё существование в обличье террористической организации, то жить им останется недолго. В свое время ради того, чтобы отсрочить свою погибель и попытаться «обелить» себя в глазах мировой общественности, «Джебхат ан-Нусра» попросту сменила свое название. Сначала на «Джебхат Фатх аш-Шам», а впоследствии на «Хайят Тахрир аш-Шам». С юридической точки зрения, они перестали быть террористической организацией, однако во всём мире все понимали, что де-факто, как бы группировка не называлась, она все равно оставалась террористической организацией «Джебхад ан-Нусра».

Поэтому, учитывая настрой сирийского правительства, а также России и Турции, которые, заключив Сочинский меморандум, окончательно решили положить конец терроризму в Идлибе, «нусровским» боевикам и их союзникам никакой ребрендинг не поможет. И это прекрасно понимают лидеры террористов. В данной ситуации руководство «Джебхат ан-Нусры» может пойти на достаточно интересное и хитрое решение.

Сейчас идут хоть и скрытные, но достаточно активные переговоры между боевиками и представителями турецкой армии. Турция желает победить террористов малой кровью, вынудив их попросту сдаться. «Нусру» подобный поворот событий не совсем устраивает, так как её члены по сути являются террористами, и во всём мире их ждёт преследование. По этой причине лидеры «Джебхат ан-Нусры» могут объявить о роспуске организации, а её члены небольшими группами растворятся в многочисленных отрядах «Свободной Сирийской Армии», многие из которых в своё время сотрудничали с «Нусрой».

Данное решение может быть выгодно всем. Турция, избежав кровопролития, окажется победителем терроризма в Идлибе. Да, не военным способом, но они сделают так, что «Джебхат ан-Нусра», она же «Хайят Тахрир аш-Шам», прекратит своё существование. «Свободная Сирийская Армия» получит большое количество подготовленных бойцов, вооружение и припасы «Нусры».

В предстоящей турецкой военной операции против курдов, в которой ССА предстоит решающая роль, такое подкрепление, хоть и с ярким террористическим прошлым, будет нелишним. Но самую главную выгоду из этого извлекут сами террористы «Джебхат ан-Нусры». Они, в большинстве своём, останутся живы. Вероятнее всего, после войны с курдами уже никто не будет разбираться, откуда пришли в состав ССА те или иные боевики, и бывшие «нусровцы», если захотят, спокойно начнут новую жизнь.

Кстати о припасах «Нусры». За химической атакой в Алеппо 24 ноября 2018 года, в результате которой пострадали более 70 мирных жителей, по многочисленным данным, стоят именно боевики «Джебхат ан-Нусры»*. Помимо этого, по данным сирийских военных, именно эта организация накопила наибольшие запасы химического оружия, таких как «Хлор» и «Зарин». Вряд ли террористы их просто выбросят. С высокой долей вероятности вся эта отрава перейдёт вместе с ними в распоряжение группировок ССА.

В предстоящей операции против курдов химическое оружие может сыграть крайне важную роль. Конечно, маловероятно, что лидеры «Свободной Сирийской Армии» решатся применить отравляющие вещества против курдских вооружённых формирований. Однако совместно с «Нусрой» и её союзниками бок о бок работали и продолжают работать «Белые каски», которые имеют колоссальный опыт в организации провокаций с применением отравляющих веществ против мирных жителей с последующими обвинениями в содеянном противоборствующей стороны.

Не исключено, что скоро мы станем свидетелями новостей, в которых курдские отряды «Сирийских демократических сил» применят химическое оружие против мирного населения, подконтрольных «Свободной Сирийской Армии», или того круче, Турции, территорий. В такой ситуации даже таким покровителям курдов в Сирии, как США, будет крайне тяжело что-то предпринять, чтобы остановить турецкое военное вторжение, направленное против курдских вооружённых формирований в Сирии.

Кстати, такой вариант событий крайне выгоден Эрдогану. Турецкий лидер оказался намного умнее и хитрее, чем это могли представить его многочисленные оппоненты и те, кто считал его чьей-либо марионеткой. Президент Турции грамотно расставил фигуры в данной шахматной партии — «Нусра» сама себя уничтожает, и Турция становится победителем терроризма в Идлибе. ССА получает крупное усиление в лице опытных боевиков и провокаторов, а курды, после сфабрикованных бывшими «нусровцами» обвинений в применении отравляющих веществ против «Свободной Сирийской Армии» или турков, лишаются поддержки своих покровителей, что для курдских формирований равноценно смерти.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

*Запрещенная в РФ террористическая организация