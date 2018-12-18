Сепаратизм расчленяет Украину
27 лет продолжается планомерное воздействие на население Украины, которое неизбежно приведет к распаду Украины, то есть к возврату карты начала 20 века. Переписывание истории в угоду повального национализма, приводит к нарастанию социальных противоречий и неприязни между украинцами различных регионов.
Известно, что не без участия западных спецслужб, в Украине был осуществлён государственный переворот, благодаря сепаратистским настроениям большинства безграмотного населения западных регионов Украины. Мировому закулисью удалось реализовать революцию под названием «Евромайдан», цель которой состояла в разжигании гражданской войны на территории всей Украины.
С момента распада СССР, в Западных областях Украины ведется работа по возврату территорий, историческим хозяевам. Венгрия, Польша и Румыния определенно желают получить свой кусок пирога. При помощи неправительственных организаций проводится работа по запуску механизмов сепаратизма внутри разрозненной страны.
Венгрия оказывает влияние на этническое меньшинство, реализуя привлекательные программы финансирования, что приводит к желаемым результатам. Население Украинского Закарпатья с большим желанием войдет в состав ЕС, в качестве граждан другой страны. В последние годы Венгрия кардинально подошла к решению вопроса раздав закарпатцам 100 тысяч своих паспортов, из общих 140 тысяч этнических венгров, фактически зафиксировав реальное положение вещей. Дав возможность трудоустроиться в Европейских странах, что на фоне растущей безработицы среди украинцев, ни что иное как шанс выжить и прокормить семью.
Обострившийся конфликт между официальным Киевом, с одной стороны, и Польши с Венгрией и Румынией, с другой – наглядно показывает о сепаратистских тенденциях на западной границе Украины. Собственно, люди тут не при чем, просто хотят жить сыто и комфортно, как и во всей Европе, даже если Европа придет таким путем.
Юридически Киев проиграл западную часть страны ещё в 2016 году. подписав с Польшей совместную декларацию, осуждающие пакт Молотова–Риббентропа, который регламентировал государственные границы. Тем самым создали юридическую основу для возвращения в состав Польского государства территории Галиции и Волыни, Румынского территории Черновицкой области и части Одесской, Венгерского земель Закарпатья.
Такая политика Киева только увеличивает социальное напряжение в обществе и может привести к масштабному пожару в любой момент.
Иначе говоря, у официального Киева вообще нет рычагов воздействия на Западную Украину, а разрешение противоречий силовым путем невозможно в принципе. Киев не обладает достаточным военным потенциалом для ведения войны на двух фронтах одновременно, и самое главное, этого ему не позволит Западная Европа. Можно закрывать глаза на уничтожение русского населения в Донбассе, но действовать подобными методами, в отношении поляков, венгров и румын Европейский Союз просто не позволит. Порошенко не останется выбора, как только уступить права на спорные территории, вместе с проживающими на них украинцами.
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“Продолжается”, “приводит”, “положение вещей”… Что за детский лепет? Надо уже прямо говорить, что Украину начали готовить для переселения израиля на её территорию… Срок его существования истекает, по словам их киссинджера через пару-тройку лет… Никто их к себе добровольно не пустит, вот и завертелось…
Как сказал сионистский лидер Хаим Вейцман: «Все страны мира делятся на две группы: те, кто хочет изгнать евреев, и те, кто не хочет их принимать».
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Об этом на Украине уже кричат по всей стране! Все всё знают, но молчат. а кто пытается что то говорить, тех убивают. Но самое страшное это поведение РФ, мол нет такой проблемы и всё! Ни один политик или политолог, не говоря об журналистах, эту тему объявили табу! Неужели они не понимают, что если начнётся оккупация жидами, то может реально взорваться Россия а это тогда будет финиш мировому жидомосонству!
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Жидомассонство давно уже правит в России. И они отправляют славян убивать славян.
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бандерлог ты свою пропаганду засунь себе сам знаешь куда, я на цензере нет самим бутусовым сражался, так что вас как облупленных за версту вижу. Ну клоуны вы точно конченные!
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Где-где? Ты оказывается опытный троль?
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Не начнётся… К 2028 году они сами по себе сгинут…
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так можно каждый год говорить, в январе мнтра будет про 2029
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Поживём – посмотрим…
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Ещё конец мира обещали в 2000, потом в 2012 году.
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Не мира, а света… Будет конец света для тёмных сил и конец тьмы для Светлых Сил… А вам там, для встречи доГогих гостей, надо учиться печь мацу и разучивать хаву-нагилу…
http://www.vedomosti.md/news/sekretnyj-plan-pereseleniya-evreev-iz-izrailya-na-ukrainu
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А Вы уже умеете печь мацу? Я блины пеку и напеваю ой мороз-мороз.
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Хочешь поделиться секретом?
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Блины? Это легкотня для русского человека. Могу научить. Тут главное понять, что РА – солнце славян.
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Подарки – неотдарки. Просто так ничего не дарят, а получают себе выгоду либо материальную, либо в виде престижа находиться рядом с одариваемым, иметь с ним дела. Без выгоды делают подарки только дураки. В любом случае подарок назад не возвращается по этикету. Это если только беспредел гопнецкий, тогда да. Ну наша власть и есть гоп-команда, братки из 90-х, в одну качалку ходили.
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бандерлог, а кто кому дарил? украинец по национальности кровавый палач русского народа Хрущёв, глава КПСС с барского плеча передал часть РСФСР во владения Украинской Советской Социалистической Республике. а не какой такой бандеровской окраине! КПСС запрещена в РФ и Украине, значит все её указы недействительны. Ты нам этикетом после одесских событий не тыкай! Лично тебя и таких как ты мы в Россию не звали, что то не нравится чемодан вокзал Киев, там таких как ты жиды ждут что бы отправить в мясорубку на Восток. Ну имейте хотя бы мужество и не прикидывайтесь тут русскими, от вас за версту бандерлогом воняет.
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Слюной меня всего забрызгали. Ни какой культуры общения. В ООН ещё ботинком постучите.
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Слышь культурный ты за собой следи, а то огорчу. Пропаганду веди на своих украинских сайтах!
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Гопник показывает своё истинное лицо. Или морду, не знаю уже.
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Гопники это у вас на Украине! Как бы не стараетесь из себя россиян строить, а от ментальности некуда деваться. Заниматься с такими как ты словоблудием мне давно неинтересно. для этого в России есть другая организация!
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Я в Украине не был. Вам лучше знать, видать не вылезаете там из окопа. Путин у вас смотрящий, а вы все ауе.
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Для особо одарённых русский пишет и говорит на Украине, украинцы на русском языке говорят и пишут в Украине! Путин у нас президент России, а вот у вас Порошенко! Моя родная жена училась с ним в одной Школе в городе Бендеры, это в то время была Молдавская ССР и фамилия его папы Вальцман.
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А мне как-то больше нравится говорить в Украине. Это более правильно звучит и украинцам нравится. Да звучит это более по-русски. На Украине – это украинская мова.
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Литературная норма современного русского языка: на Украине, на Украину, с Украины. Но, как сказал Н. Сванидзе в своем ток-шоу: «Грамматически правильно на Украине, но политически правильно в Украине». Так что без политики обойтись не получится.
«В 1993 году по требованию Правительства Украины нормативными следовало признать варианты в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым, по мнению Правительства Украины, разрывалась не устраивающая его этимологическая связь конструкций на Украину и на окраину. Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов оформляются в русской традиции с помощью предлогов в (во) и из…» (Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. М.: Наука, 2001. С. 69).
Однако литературная норма русского языка, согласно которой следует говорить и писать на Украине, — результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий. Сочетаемость предлогов в и на с определенными словами объясняется исключительно традицией.
Ср.: в школе, в институте, в аптеке, в отделе, но: на заводе, на почте, на курорте, на складе и т. д. Литературная норма не может измениться в одночасье из-за каких-либо политических процессов.
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“На Украине” заимствовано из украинского языка. Чисто по-русски будет “в Украине”.
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Писал уже об этом, но для особо одарённых повторю! Как то тут я писал, что в РФ проживают и русские и россияне! На меня даже обиделись некоторые, а зря! Недавно были в гостях друзья из Одессы. Он настоящий одессит, а вот жена не только русская, а и с красным дипломом окончившая филологический факультет одесского универа. Защитила кандидатскую ещё во времена союза по теме различия построения фраз русского языка в УССР и РСФСР! Он тогда уже сильно отличался в республиках, ну а теперь и того подавно! Не путайте с диалектами. К чему это я всё, а к тому, что попросил проанализировать основных участников тутошних диспутов. Практически все борцы с путинским режимом оказались выходцами с Украины. То есть это или получившие гражданство в недавним прошлом или извините банальные гастарбайтеры! Многие тут думают, что прожив в РФ несколько лет, и вы стали говорить на русском, вы всё равно строите предложения на своём не российском русском языке. Не буду тут выкладывать её доводы. в конце концов я не в ФСБ служу, это их проблемы. Но и среди поддерживающих Путина есть выходцы с Украины, но с Юго-востока. Так кажется что оказался прав, тут нет борьбы как таковой между русскими, а тут межнациональный конфликт. Так что прав народ, язык до Киева доведет»!
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все так и неслучайно наши либералы избганные всегда поддерживают хохлов и наоборот,хотя между собой они там в киеве дерутся ,но их обьединяет “любовь” к русским и даже укоренившиеся здесь давно хохлы несут эту любовь в крови.Это все в подсознании-окраина,украина ,она и есть окраина недоделанная,поиспользованная поляками и жидами,где уж тут до величия.
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Два года подряд в статьях предрекали, что Украина гукнется. Не гукнулась! Сейчас вещают о распаде Украины. Не знаю, может быть и меньшится в размерах, но не в этом суть. Украина есть и будет нашим соседом, и с этим нужно считаться!
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А пипец всегда “нечаянно нагрянет”… Когда его совсем не ждёшь…
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Прочитал комментарии выше и подумал , что события в Украине всё же маркер , кто есть ху на сайте.
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самый сильный маркер хохлов будет виден при выборе президента , придут же обязательно голосовать,хотя выбирать не из кого.Даже минимально разумный националист кум Медведчук сказал ,что националистически (читай против русских)настроенных 65-70% населения,из песни слов не выкинешь-поэтому лет на 20-30 нужно забыть про эту свору веселых и шустрых,сами выкрутятся ,передерутся и амеров обведут вокруг пальца,только вот останутся без земли,заводов,лесов,даже веру продали турецкому капитану-католику.А стратегически важные точки уже в РФ.