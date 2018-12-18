Сепаратизм расчленяет Украину

27 лет продолжается планомерное воздействие на население Украины, которое неизбежно приведет к распаду Украины, то есть к возврату карты начала 20 века. Переписывание истории в угоду повального национализма, приводит к нарастанию социальных противоречий и неприязни между украинцами различных регионов.

Известно, что не без участия западных спецслужб, в Украине был осуществлён государственный переворот, благодаря сепаратистским настроениям большинства безграмотного населения западных регионов Украины. Мировому закулисью удалось реализовать революцию под названием «Евромайдан», цель которой состояла в разжигании гражданской войны на территории всей Украины.

С момента распада СССР, в Западных областях Украины ведется работа по возврату территорий, историческим хозяевам. Венгрия, Польша и Румыния определенно желают получить свой кусок пирога. При помощи неправительственных организаций проводится работа по запуску механизмов сепаратизма внутри разрозненной страны.

Венгрия оказывает влияние на этническое меньшинство, реализуя привлекательные программы финансирования, что приводит к желаемым результатам. Население Украинского Закарпатья с большим желанием войдет в состав ЕС, в качестве граждан другой страны. В последние годы Венгрия кардинально подошла к решению вопроса раздав закарпатцам 100 тысяч своих паспортов, из общих 140 тысяч этнических венгров, фактически зафиксировав реальное положение вещей. Дав возможность трудоустроиться в Европейских странах, что на фоне растущей безработицы среди украинцев, ни что иное как шанс выжить и прокормить семью.

Обострившийся конфликт между официальным Киевом, с одной стороны, и Польши с Венгрией и Румынией, с другой – наглядно показывает о сепаратистских тенденциях на западной границе Украины. Собственно, люди тут не при чем, просто хотят жить сыто и комфортно, как и во всей Европе, даже если Европа придет таким путем.

Юридически Киев проиграл западную часть страны ещё в 2016 году. подписав с Польшей совместную декларацию, осуждающие пакт Молотова–Риббентропа, который регламентировал государственные границы. Тем самым создали юридическую основу для возвращения в состав Польского государства территории Галиции и Волыни, Румынского территории Черновицкой области и части Одесской, Венгерского земель Закарпатья.

Такая политика Киева только увеличивает социальное напряжение в обществе и может привести к масштабному пожару в любой момент.

Иначе говоря, у официального Киева вообще нет рычагов воздействия на Западную Украину, а разрешение противоречий силовым путем невозможно в принципе. Киев не обладает достаточным военным потенциалом для ведения войны на двух фронтах одновременно, и самое главное, этого ему не позволит Западная Европа. Можно закрывать глаза на уничтожение русского населения в Донбассе, но действовать подобными методами, в отношении поляков, венгров и румын Европейский Союз просто не позволит. Порошенко не останется выбора, как только уступить права на спорные территории, вместе с проживающими на них украинцами.