Главная » История, Мировоззрение, Новости Украины и Новороссии

Сепаратизм расчленяет Украину

07:40. 18 декабря 2018 Просмотров - 511 30 коммент. Опубликовал:

карта

 

27 лет продолжается планомерное воздействие на население Украины, которое неизбежно приведет к распаду Украины, то есть к возврату карты начала 20 века. Переписывание истории в угоду повального национализма, приводит к нарастанию социальных противоречий и неприязни между украинцами различных регионов.

Известно, что не без участия западных спецслужб, в Украине был осуществлён государственный переворот, благодаря сепаратистским настроениям большинства безграмотного населения западных регионов Украины. Мировому закулисью удалось реализовать революцию под названием «Евромайдан», цель которой состояла в разжигании гражданской войны на территории всей Украины.

С момента распада СССР, в Западных областях Украины ведется работа по возврату территорий, историческим хозяевам. Венгрия, Польша и Румыния определенно желают получить свой кусок пирога. При помощи неправительственных организаций проводится работа по запуску механизмов сепаратизма внутри разрозненной страны.

Венгрия оказывает влияние на этническое меньшинство, реализуя привлекательные программы финансирования, что приводит к желаемым результатам. Население Украинского Закарпатья с большим желанием войдет в состав ЕС, в качестве граждан другой страны. В последние годы Венгрия кардинально подошла к решению вопроса раздав закарпатцам 100 тысяч своих паспортов, из общих 140 тысяч этнических венгров, фактически зафиксировав реальное положение вещей. Дав возможность трудоустроиться в Европейских странах, что на фоне растущей безработицы среди украинцев, ни что иное как шанс выжить и прокормить семью.

Обострившийся конфликт между официальным Киевом, с одной стороны, и Польши с Венгрией и Румынией, с другой – наглядно показывает о сепаратистских тенденциях на западной границе Украины. Собственно, люди тут не при чем, просто хотят жить сыто и комфортно, как и во всей Европе, даже если Европа придет таким путем.

Юридически Киев проиграл западную часть страны ещё в 2016 году. подписав с Польшей совместную декларацию, осуждающие пакт Молотова–Риббентропа, который регламентировал государственные границы. Тем самым создали юридическую основу для возвращения в состав Польского государства территории Галиции и Волыни, Румынского территории Черновицкой области и части Одесской, Венгерского земель Закарпатья.

Такая политика Киева только увеличивает социальное напряжение в обществе и может привести к масштабному пожару в любой момент.

Иначе говоря, у официального Киева вообще нет рычагов воздействия на Западную Украину, а разрешение противоречий силовым путем невозможно в принципе. Киев не обладает достаточным военным потенциалом для ведения войны на двух фронтах одновременно, и самое главное, этого ему не позволит Западная Европа. Можно закрывать глаза на уничтожение русского населения в Донбассе, но действовать подобными методами, в отношении поляков, венгров и румын Европейский Союз просто не позволит. Порошенко не останется выбора, как только уступить права на спорные территории, вместе с проживающими на них украинцами.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 19 марта 2018
...польскую атаку абсолютно нечем. Парламент Украины вместо анонсированного Парубием «жесткого» ...Польше, ни Венгрии, ни Румынии расчленить Украину. Об этом сейчас много говорят...пришли сотрудники СБУ: задерживать за «сепаратизм». «У меня там сейчас сестра...
Как расчленяли Россию, создавая Украину
... революции, входило раздуть украинский сепаратизм, чтобы в худшем случае... среди местных противников украинского сепаратизма энергичное противодействие, особенно сказавшееся... которые решительно возражали против сепаратизма Украины и против предрешения воли ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 апреля 2016
...ВСУ задержана СБУ за сепаратизм. «Квартирник» у ... ни была временно расчленена сейчас).Они вернулись,... СБУ за сепаратизм Служба безопасности Украины выявила военнослужащую...фактах разглашения государственной тайны. Украина, военнослужащая, пропаганда Новороссии...
Бэкграунд, выпуск-303 за 27 апреля 2013
..., также как экономику Украины и Белоруссии, Украины и Казахстана, связывают ... того, что предлагают территориально расчленить Украину по этническому и идеологическому признакам...поощрять ее развал путем стимулирования сепаратизма всевозможных окраин ровно по ...
Свое единство государство обязано защитить.
... Действия, направленные на пропаганду сепаратизма, являются таким же уголовным ..., публицист: – Сегодня Россию хотят расчленить ее враги, геополитические соперники, американские...для «оранжевой революции» на Украине были мобилизованы члены протестантских сект...
Сохраняя жизни убийцам, вы сохраняете для них и возможность продолжать убийства
...– а он потом ребёнка расчленил. Расчленил-то он, а ты,...в официальную Службу безопасности Украины. Где за него берётся... – что делается, если отделяется украина (окраина). Как говорил Никулин ...государства не может поддерживать сепаратизм одного из регионов»....

30 коммент.»

  • 15421 13337
    Вячеслав 18 декабря 2018 в 8:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Продолжается”, “приводит”, “положение вещей”… Что за детский лепет? Надо уже прямо говорить, что Украину начали готовить для переселения израиля на её территорию… Срок его существования истекает, по словам их киссинджера через пару-тройку лет… Никто их к себе добровольно не пустит, вот и завертелось…

    Как сказал сионистский лидер Хаим Вейцман: «Все страны мира делятся на две группы: те, кто хочет изгнать евреев, и те, кто не хочет их принимать».

    Ответить
  • 35 3
    Vselenov 18 декабря 2018 в 9:22 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Подарки – неотдарки. Просто так ничего не дарят, а получают себе выгоду либо материальную, либо в виде престижа находиться рядом с одариваемым, иметь с ним дела. Без выгоды делают подарки только дураки. В любом случае подарок назад не возвращается по этикету. Это если только беспредел гопнецкий, тогда да. Ну наша власть и есть гоп-команда, братки из 90-х, в одну качалку ходили.

    Ответить
    • 10631 9041
      Ирбис Vselenov 18 декабря 2018 в 10:23 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      бандерлог, а кто кому дарил? украинец по национальности кровавый палач русского народа Хрущёв, глава КПСС с барского плеча передал часть РСФСР во владения Украинской Советской Социалистической Республике. а не какой такой бандеровской окраине! КПСС запрещена в РФ и Украине, значит все её указы недействительны. Ты нам этикетом после одесских событий не тыкай! Лично тебя и таких как ты мы в Россию не звали, что то не нравится чемодан вокзал Киев, там таких как ты жиды ждут что бы отправить в мясорубку на Восток. Ну имейте хотя бы мужество и не прикидывайтесь тут русскими, от вас за версту бандерлогом воняет.

      Ответить
      • 39 7
        Vselenov Ирбис 18 декабря 2018 в 10:35 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Слюной меня всего забрызгали. Ни какой культуры общения. В ООН ещё ботинком постучите.

        Ответить
        • 10631 9041
          Ирбис Vselenov 18 декабря 2018 в 10:38 Ссылка Пометить
          GD Star Rating
          loading...

          Слышь культурный ты за собой следи, а то огорчу. Пропаганду веди на своих украинских сайтах!

          Ответить
          • 39 7
            Vselenov Ирбис 18 декабря 2018 в 10:41 Ссылка Пометить
            GD Star Rating
            loading...

            Гопник показывает своё истинное лицо. Или морду, не знаю уже.

            Ответить
            • 10631 9041
              Ирбис Vselenov 18 декабря 2018 в 10:49 Ссылка Пометить
              GD Star Rating
              loading...

              Гопники это у вас на Украине! Как бы не стараетесь из себя россиян строить, а от ментальности некуда деваться. Заниматься с такими как ты словоблудием мне давно неинтересно. для этого в России есть другая организация!

              Ответить
              • 39 7
                Vselenov Ирбис 18 декабря 2018 в 10:55 Ссылка Пометить
                GD Star Rating
                loading...

                Я в Украине не был. Вам лучше знать, видать не вылезаете там из окопа. Путин у вас смотрящий, а вы все ауе.

                Ответить
  • 10635 9045
    Ирбис 18 декабря 2018 в 11:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Для особо одарённых русский пишет и говорит на Украине, украинцы на русском языке говорят и пишут в Украине! Путин у нас президент России, а вот у вас Порошенко! Моя родная жена училась с ним в одной Школе в городе Бендеры, это в то время была Молдавская ССР и фамилия его папы Вальцман.

    Ответить
    • 42 10
      Vselenov Ирбис 18 декабря 2018 в 11:28 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      А мне как-то больше нравится говорить в Украине. Это более правильно звучит и украинцам нравится. Да звучит это более по-русски. На Украине – это украинская мова.

      Ответить
  • 10635 9045
    Ирбис 18 декабря 2018 в 11:56 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Литературная норма современного русского языка: на Украине, на Украину, с Украины. Но, как сказал Н. Сванидзе в своем ток-шоу: «Грамматически правильно на Украине, но политически правильно в Украине». Так что без политики обойтись не получится.

    «В 1993 году по требованию Правительства Украины нормативными следовало признать варианты в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым, по мнению Правительства Украины, разрывалась не устраивающая его этимологическая связь конструкций на Украину и на окраину. Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов оформляются в русской традиции с помощью предлогов в (во) и из…» (Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. М.: Наука, 2001. С. 69).

    Однако литературная норма русского языка, согласно которой следует говорить и писать на Украине, — результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий. Сочетаемость предлогов в и на с определенными словами объясняется исключительно традицией.
    Ср.: в школе, в институте, в аптеке, в отделе, но: на заводе, на почте, на курорте, на складе и т. д. Литературная норма не может измениться в одночасье из-за каких-либо политических процессов.

    Ответить
  • 10635 9045
    Ирбис 18 декабря 2018 в 12:20 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Писал уже об этом, но для особо одарённых повторю! Как то тут я писал, что в РФ проживают и русские и россияне! На меня даже обиделись некоторые, а зря! Недавно были в гостях друзья из Одессы. Он настоящий одессит, а вот жена не только русская, а и с красным дипломом окончившая филологический факультет одесского универа. Защитила кандидатскую ещё во времена союза по теме различия построения фраз русского языка в УССР и РСФСР! Он тогда уже сильно отличался в республиках, ну а теперь и того подавно! Не путайте с диалектами. К чему это я всё, а к тому, что попросил проанализировать основных участников тутошних диспутов. Практически все борцы с путинским режимом оказались выходцами с Украины. То есть это или получившие гражданство в недавним прошлом или извините банальные гастарбайтеры! Многие тут думают, что прожив в РФ несколько лет, и вы стали говорить на русском, вы всё равно строите предложения на своём не российском русском языке. Не буду тут выкладывать её доводы. в конце концов я не в ФСБ служу, это их проблемы. Но и среди поддерживающих Путина есть выходцы с Украины, но с Юго-востока. Так кажется что оказался прав, тут нет борьбы как таковой между русскими, а тут межнациональный конфликт. Так что прав народ, язык до Киева доведет»!

    Ответить
    • 245 213
      mary Ирбис 18 декабря 2018 в 12:47 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      все так и неслучайно наши либералы избганные всегда поддерживают хохлов и наоборот,хотя между собой они там в киеве дерутся ,но их обьединяет “любовь” к русским и даже укоренившиеся здесь давно хохлы несут эту любовь в крови.Это все в подсознании-окраина,украина ,она и есть окраина недоделанная,поиспользованная поляками и жидами,где уж тут до величия.

      Ответить
  • 1596 1016
    ФЕДОР ЗИМИН 18 декабря 2018 в 12:51 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Два года подряд в статьях предрекали, что Украина гукнется. Не гукнулась! Сейчас вещают о распаде Украины. Не знаю, может быть и меньшится в размерах, но не в этом суть. Украина есть и будет нашим соседом, и с этим нужно считаться!

    Ответить
  • 2470 2248
    жора шапов 18 декабря 2018 в 12:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Прочитал комментарии выше и подумал , что события в Украине всё же маркер , кто есть ху на сайте.

    Ответить
  • 245 213
    mary 18 декабря 2018 в 14:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    самый сильный маркер хохлов будет виден при выборе президента , придут же обязательно голосовать,хотя выбирать не из кого.Даже минимально разумный националист кум Медведчук сказал ,что националистически (читай против русских)настроенных 65-70% населения,из песни слов не выкинешь-поэтому лет на 20-30 нужно забыть про эту свору веселых и шустрых,сами выкрутятся ,передерутся и амеров обведут вокруг пальца,только вот останутся без земли,заводов,лесов,даже веру продали турецкому капитану-католику.А стратегически важные точки уже в РФ.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>