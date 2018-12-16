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Юрий Болдырев. Преступная власть

14:54. 16 декабря 2018 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:

Об исторической роли Ельцина, о работе в Контрольном управлении и о нашумевших проверках.

Интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым - государственным и политическим деятелем, писателем и публицистом.

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Один комментарий»

  • 10944 8258
    Ъ 16 декабря 2018 в 16:58 Ссылка Пометить
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    Брахману.Это не “Вселенская несправедливость”.Это-рассказ.Прежде чем переносить-ознакомьтесь.В “обиженку” тоже переносить обоснования нужны.Тем более такому продвинутому эзотерическому человеку,которым являетесь вы:).Вас же Учитель не выгнал взашей.У вас же духовный Путь.

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