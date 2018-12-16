Юрий Болдырев. Преступная власть
14:54. 16 декабря 2018 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал: Rusfalco
Об исторической роли Ельцина, о работе в Контрольном управлении и о нашумевших проверках.
Интервью с Юрием Юрьевичем Болдыревым - государственным и политическим деятелем, писателем и публицистом.
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Брахману.Это не “Вселенская несправедливость”.Это-рассказ.Прежде чем переносить-ознакомьтесь.В “обиженку” тоже переносить обоснования нужны.Тем более такому продвинутому эзотерическому человеку,которым являетесь вы:).Вас же Учитель не выгнал взашей.У вас же духовный Путь.